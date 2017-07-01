За ответ на задачу № 111 «Калина или „семерка“: кто тормознутее?» (ЗР, № 4, 2017) Александр Малков, житель Курганской области, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 августа 2017 года.

ЗАДАЧА № 114

Горячая «волжанка»

В двадцати километрах от дома любимая Волга ГАЗ‑3110 Сергеича померла. Вернее, не совсем померла, а перегрелась: индикатор горит красным. Аккумулятор, понятное дело, тоже не заряжается. Под капотом — ошметки двух привод­ных ремней. Запасных, естественно, нет. При этом в уголке багажника приютилась канистра с тосолом.

Подождал Сергеич, пока мотор остынет, - и завел. Проехал немножко — опять перегрев. Опять постоял, опять чуть-чуть проехал… Нет, надо что-то делать. Полез он тогда за инструментом и удалил одну деталь. После этого длина каждой пробежки выросла. В итоге Сергеич с Волгой доехали-таки до дома.

Какие меры принял Сергеич?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из апрельского номера журнала «За рулем».

Вспомним, как было дело. Заспорили два гаражных спеца, у какой машины с одним перерезанным тормозным шлангом тормозной путь будет меньше — у Калины с АБС или у старенькой вазовской «семерки». Обсудить нюансы мы попросили наших читателей.

Некоторые боготворят «классику» советского автопрома, считая, «что владелец автомобиля ВАЗ‑2107 рассчитывает остановиться быстрее своего оппонента, применив торможение двигателем». А что, простите, мешает тормозить двигателем на переднеприводной Калине? К тому же интенсивное торможение двигателем с последовательным переключением передач требует особых навыков и не каждому под силу. Да и задача все-таки не о сравнении водительских навыков, а об особенностях конструкции автомобилей.

Часть ответов свидетельствует о неглубоком знании конструкции автомобиля. Так, один из читателей написал: «Второго контура на Калине нет. Бачок имеет одну полость, и при вытекании жидкости из лопнувшего шланга тормозить будет нечем. Видимо, забыли перегородку поставить». Придется напомнить, что бачок сваривают из двух частей. Все внутренние перегородки получаются при отливке деталей. Да и не забывайте, что герметичному тормозному контуру непрерывная подача жидкости не нужна. Мало того, как только поршень проходит компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра, объем бачка и тормозной контур оказываются разобщены. Функция бачка — обеспечивать пополнение жидкости при увеличении рабочего объема системы. А это происходит только из-за износа тормозных колодок — поршни постепенно выходят из цилиндров, потому освободившееся место в системе нужно заполнить жидкостью. В пределах же одного торможения, пусть и аварийного, объем контура можно считать неизменным.

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Как уже не раз бывало, некоторые читатели уподобляются «ничьей бабушке, которая не верила в электричество», из романа «Золотой теленок». Опять под сомнением оказывается полезность АБС: «Как известно, тормозной путь будет короче, когда колёса тормозят на асфальте юзом. На Калине с АБС никакого юза не будет. Сосед на Приоре с АБС на светофоре „догнал“ „девятку“. Не было бы АБС, успел бы остановиться. А тут так давил на тормоза, что даже педаль погнул, а машина останавливалась долго, как локомотив. Думаю, что тормозная система Калины ненамного лучше, чем у Приоры. А на „семерке“ АБС нет, значит остановится она быстрее».

Таким читателям придется напомнить, что АБС придумали не злые маркетологи и что эта система действительно полезна. Она позволяет, помимо прочего, менять направление движения автомобиля при экстренном торможении. И тормозной путь минимален не при скользящем юзом колесе, а при его вращении на грани проскальзывания. Недаром автопроизводителей на государственном уровне обязывают устанавливать АБС на все новые автомобили.

Теперь процитируем письмо технически грамотного читателя, который верно рассказал о конструкции обеих тормозных систем и сделал правильные выводы: «Тормозная система автомобиля Лада Калина — двухконтурная, диагональная. Если лопнет один шланг, откажет один из контуров. Поскольку тормозная система останется дееспособной лишь наполовину, тормозной путь, безусловно, увеличится. При торможении автомобиль начнет уводить в сторону переднего колеса, которое тормозит. Чтобы удержать машину в полосе, необходимо доворачивать руль в сторону, противоположную уводу. АБС в случае выхода из строя одного контура работать перестает, отключается. Например, если лопнул шланг на левом переднем колесе, останутся рабочими правое переднее и левое заднее. Соответственно автомобиль при торможении будет тянуть вправо.

На автомобиле ВАЗ‑2107 тормозная система также двухконтурная, но первый контур — это оба передних колеса, а второй — оба задних. При выходе из строя одного из контуров тормозят два колеса на одной оси. Если исправным остался передний контур, то он обеспечит эффективность торможения ненамного меньшую, чем при полностью исправных тормозах. Иными словами, ВАЗ‑2107 остановится быстрее, чем Лада Калина с одним лопнувшим шлангом».

Нам остается лишь добавить, что «семерка» будет иметь преимущество только при работоспособном переднем контуре. Если останется живым задний, у водителя создастся впечатление, что тормозов у автомобиля практически нет. А вот более современная диагональная схема при обоих раскладах обеспечивает одинаковую эффективность торможения, равную приблизительно половине номинальной.

Всем участникам конкурса спасибо. Александра Малкова поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.