Суеверия автомобилистов, или Хорошо, что коровы не летают

Тринадцатого числа каждого месяца ему стабильно не везло. Впрочем, и в остальные дни тоже...

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Однажды Нильс Бор прибил над своей дверью подкову.

— Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет, — говорил Нильс Бор, объясняя окружающим, с какой целью он, великий физик, совершил этот странный поступок.

Что ж, объяснение вполне нормальное. Во всяком случае, хуже от подковы точно не станет, если она, конечно, не упадет кому-нибудь на голову.

Автомобильные приметы и суеверия тоже живут своей жизнью. Нельзя говорить своей машине, что хочешь ее продать: она обидится. Таксисты должны выбирать первым пассажиром мужчину, а не женщину, — иначе что-то не заладится. В дальнюю дорогу не стоит брать буксирный трос — он обязательно захочет поработать по специальности. Ну и так далее.

Всех, кто хочет прислать нам свои, персональные приметы и фобии, которыми еще не пестрит интернет, — милости просим. А пока что приглашаем в нашу фотогалерею суеверий. Но напоследок все-таки предупредим: если вы чересчур суеверны, то за руль вам лучше не садиться.



