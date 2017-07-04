Суеверия автомобилистов, или Хорошо, что коровы не летают

Мир меняется, а человек — не очень. Приметы, суеверия, фобии были в древнем Риме и есть сейчас, в расцвете автомобильной эры. Знакомимся с самыми известными и важными для автовладельцев.

Тринадцатого числа каждого месяца ему стабильно не везло. Впрочем, и в остальные дни тоже...

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Однажды Нильс Бор прибил над своей дверью подкову.

— Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет, — говорил Нильс Бор, объясняя окружающим, с какой целью он, великий физик, совершил этот странный поступок.

Что ж, объяснение вполне нормальное. Во всяком случае, хуже от подковы точно не станет, если она, конечно, не упадет кому-нибудь на голову.

Автомобильные приметы и суеверия тоже живут своей жизнью. Нельзя говорить своей машине, что хочешь ее продать: она обидится. Таксисты должны выбирать первым пассажиром мужчину, а не женщину, — иначе что-то не заладится. В дальнюю дорогу не стоит брать буксирный трос — он обязательно захочет поработать по специальности. Ну и так далее.

Всех, кто хочет прислать нам свои, персональные приметы и фобии, которыми еще не пестрит интернет, — милости просим. А пока что приглашаем в нашу фотогалерею суеверий. Но напоследок все-таки предупредим: если вы чересчур суеверны, то за руль вам лучше не садиться.

Суеверия автомобилистов, или Хорошо, что коровы не летают


Суеверия автомобилистов, или Хорошо, что коровы не летают
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (17)

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Машину называю по существу, просто машиной, могу железом, могу ведром — это вещь, неодушевленный предмет и отношение к этому предмету соответственное. Никакие молитвы, иконки, стишки и прочую нечисть не читаю, не леплю. О продаже машины говорить могу с кем угодно, когда угодно, а соберусь продать, так продам не раздумывая.
Были ли аварии? Да пара была, одна не по моей вине, а одна по моей, первая средняя с кривым ремонтом от страховщиков и последующей переделкой, вторая без ремонта — так царапина. Скажете это от отношения к машине — не соглашусь, отношение не меняется, а ничего не происходит, ничего не ломается, все всегда заводится, проблем нет.
Приметы в которые я быстрее поверю:
 — Не менял масло 5 лет — жди беды;
 — Не смыл птичий кал — к растратам;
 — Выехал на красный — не к добру...
И т.д.

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Константин Лисин

Вы не романтик...

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Из собственного опыта, если за несколько дней в двух авариях побывал, третья точно будет.
Про связь помывки с дождём тоже подтверждаю.
Лет 40 назад Райкин говорил, что если асфальт кладут, верная примета, скоро копать будут.
Также убедился и не раз, что нельзя при машине про продажу говорить. Сразу проблемы начнутся, говорят, что продаваться не хочет.
В автогонках нет машины с номером 13.
Иконы в машине на торпедо не держу, но перед дальней дорогой всегда читаю молитву водителя: Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняяй Своею милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя, предстательством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти и всякой напасти мене, грешнаго, и вверенных мне человек и помози невредимых доставлять каждого по его потребе. Боже Милостивый! Избави мене от злаго духа лихачества, нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезапную смерть без покаяния. Сподоби мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

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Список можно продолжать до бесконечности,в зависимости от степени мнительности человека.

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Что машине нельзя говорить о ее продаже — проверено одним моим приятелем. Он свой древний «Фольксваген» полгода продать не мог. Как только рядом с машиной появлялся покупатель, машина не заводилась, хотя состояние машины было более чем приличным для ее возраста.
Ещё есть примета, что птичий помет на машине — к деньгам. У меня работает процентов на 90.))

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Сбил ворону/грача — к штрафу (до 130 они успевают с дороги убраться).

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Чёрный пёс на обочине — высокая вероятность того, что засыпаешь. Именно всякие фигуры тёмного (контрастного) цвета видятся при этом. Действительно, хорошая примета, чтобы остановиться и отдохнуть.

Царапина — я всегда поздравляю человека с «первой коцкой». После этого начинаешь ездить на машине нормально, не дёргаясь из-за любого пустяка. Экономится уйма нервов.

Примета про котов и собак, помочившихся на колеса — примета добрая, колесо не пробьётся :-)

Сбил собаку? Следующим будет человек. Мрачновато, но есть такие, что верят.

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Akopov Mikhail

Я видел динозавров на дороге. Один раз доездился...

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Единственное, что из всего вышеперечисленного делаю лично я —-  здороваюсь со своей бибикой. Хочется думать, что она это чувствует:)

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Колодочкин Михаил

перед тем, как тронуться в дальний путь — за рулём стихи читаю. Пушкина. Отрывок из «Телеги», тот, который в вашем журнале цитировать нельзя.
Если вдруг забуду — мне уже обязательно напоминают: «Эй, а про телегу? Как же мы поедем?».

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Akopov Mikhail

С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу, кричим: «Пошел,е...мать!»
Этот?

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Колодочкин Михаил

Он самый :-) Но я предпочёл вовсе не писать, чем многоточиями Пушкина оскорблять.

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+1
Akopov Mikhail

Ну, уж я-то я-то его оскорблять точно не намерен. В любом случае рад, что мы поняли друг друга.

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Колодочкин Михаил

Да я-то не про Вас, а про несуразность ситуации. Пушкина нельзя цитировать, дожили (причём давно).

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+1
Akopov Mikhail

А я, наверное, отстал сильно... Это где и почему нельзя цитировать?

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Колодочкин Михаил

С утра садимся мы в телегу,
Мы рады голову сломать.
И, презирая лень и негу,
Кричим: «Пошел,[у нас не ругаются].мать!»
_________
Режут, вот почему.

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0
Колодочкин Михаил

Знаю, что машина не терпит, когда ее ругают за поломки. Начинает ломаться постоянно. Проверено на «девятке», которую я купил у тестя. Уж как он ее материл... Каждую неделю она у него ремонтировалась. Когда я на нее сел — ни разу за 7 лет ни одного «сюрприза»...

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