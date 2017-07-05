Самые дорогие автомобили в истории России (считаем в бутылках водки)

В горбачевские времена — это когда Михал Сергеич решил бороться с пьянством — ходил по стране такой анекдот.
Мол, попал мужик из восьмидесятых в светлое будущее — ходит и удивляется. Сунулся в автомагазин: автомобили спокойно продаются — бери любой… Москвич — 400 рублей, Жигули — 600, Волга — 1000. И стоит какой-то работяга возле новенькой блестящей Волги в задумчивости.
Подходит наш мужик нему — разговор заводит.
— Нравится машина?
— Еще бы!
— А купить можешь?
— Могу!
— А чего ж не берешь?
— А я думаю: может быть, лучше подкопить еще годик-другой, а затем бутылку взять?
Действительно, сравнивать цены разных эпох очень трудно. Скажем, один рубль — это много или мало? Однако на Руси всегда существовал некий универсальный эталон — это бутылка водки. Именно он может помочь сопоставить стоимость автомобилей века нынешнего и века минувшего. Попробуем это сделать на примере дорогих самодвижущихся экипажей, продававшихся в нашей стране в разные времена.