Самые дорогие автомобили в истории России (считаем в бутылках водки)

В рублях цены автомобилей из разных временных эпох сравнить непросто. Но можно же в попугаях! Или в нашем, взрослом случае — в традиционном жидком эквиваленте, то есть в бутылках водки.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

В горбачевские времена — это когда Михал Сергеич решил бороться с пьянством — ходил по стране такой анекдот.

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Мол, попал мужик из восьмидесятых в светлое будущее — ходит и удивляется. Сунулся в автомагазин: автомобили спокойно продаются — бери любой… Москвич — 400 рублей, Жигули — 600, Волга — 1000. И стоит какой-то работяга возле новенькой блестящей Волги в задумчивости.

Подходит наш мужик нему — разговор заводит.

Нравится машина?

Еще бы!

А купить можешь?

Могу!

А чего ж не берешь?

А я думаю: может быть, лучше подкопить еще годик-другой, а затем бутылку взять?

Действительно, сравнивать цены разных эпох очень трудно. Скажем, один рубль — это много или мало? Однако на Руси всегда существовал некий универсальный эталон — это бутылка водки. Именно он может помочь сопоставить стоимость автомобилей века нынешнего и века минувшего. Попробуем это сделать на примере дорогих самодвижущихся экипажей, продававшихся в нашей стране в разные времена.

Самые дорогие автомобили в истории России (считаем в бутылках водки)
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Отзывы о LADA XRAY (8)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Неплохой дизайн. Хорошая задумка в исполнении Х-са.

Недостатки:

Дубовый пластик. Габарит в длину маловат, багажник пострадал и задние сиденья.

Комментарий:

По сути, автомобиль получился привлекательным. Если бы размер его хотя бы подтянуть к Renault KAPTUR или Renault DUSTER, цены бы ей не было. Смотрится автомобиль не как кроссовер, а скорее как недоделанный (пожалели металла) хечбек-обрубок. Багажник мал, места между задними и передними сиденьями...

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Комментарии (13)

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Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

t54t56y65y

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0

Ради занудства — не Горбачёв решил бороться с пьянством, а Лигачёв. Причём не потому виноградники вырубали, а наоборот.
По нашим виноградникам в те годы прошла сильнейшая Эпифитотия (эпидемия у растений) филлоксеры. При её обнаружении виноградник положено немедленно вырубить, всё сжечь и потом минимум пять лет виноград на этом поле не сажать.
При обсуждении проблемы «что делать, рынок вина в стране будет на годы в провале» Лигачёв и подхватил, что и хорошо, давайте и водку запретим.
Ну и, справедливости ради, при всех вспоминаемых ужасах, со смертностью в эти годы картина заметно улучшилась.

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+2

хм, водка в автомобилях дешевеет.... правильно, водка плохо, машина хорошо

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0

А я ради интереса подсчитал в бутылках (по средней стоимости) среднюю стоимость продукции ВАЗа в разные годы.
70-е годы: 6550, 3.87. В среднем 1692 бутылки.
80-е годы: 8350, 5.  В среднем 1670 бутылок.
2017 год: 609000, 400. В среднем 1522 бутылок.

Соотношение почти не меняется! ))))

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+2

Какой смысл мерить в бутылках водки, если в союзе ее стоимость была искусственно завышена? 3.62, а в дальнейшем и 5–6р — были достаточно большие деньги, на которые можно было купить, к примеру несколько кг мяса или колбасы/сосисок, десяток пакетов молока и.т.д. Сейчас на 200р мясо вряд ли купишь и килограмм, а молока — 3–4 пакета. Т.е. на 5р при желании можно было прожить несколько дней, сейчас же на 200р купишь продуктов только поужинать. Даже если сравнивать с зп или пенсиями, то сейчас на минимальную пенсию можно купить два ящика водки, по тогда по 5р — даже на ящик вряд ли хватило бы...

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+5
MaMoHTuK

Если нынешние цены и зарплаты бюджетников поделить на 100, то получатся примерно советские цены и зарплаты. А пенсии действительно выросли, ибо в союзе были пенсионеры, получавшие чуть больше тридцати рублей.

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0
MaMoHTuK

Вы правы и даже более того — цена водки ВСЕГДА завышена, её производство стоит... ну вот сейчас — 20 рублей за бутылку. Во времена водки за 3.62 — стоило 17 копеек. И, кстати, именно по такой цене крепкий алкоголь и продавался в кремлёвских буфетах. Больше половины было — за бутылку (там не простые 12-копеечные были). Сам видел зубровку за, точно не помню, но около 50 копеек, дядя где-то раздобыл бутылочку из того самого буфета.

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+1
MaMoHTuK

А стоимость автомобилей не была завышена? Речь идет о товарах, на которые существовали конкретные ценники.

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+2

Надо бы на хлеб пересчитать.

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+5
Каплан Илья

Илья! Если уточните цены на хлеб, то я готов! Даже интересно будет

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+1
Колодочкин Михаил

Ещё хуже. Цену хлеба стабилизируют и занижают — ровно как водки завышают. К примеру, за последние два года рубль упал и автомобили подорожали в полтора раза — а хлеб остался в той же цене. А водка — поднялась примерно так же, как и автомобили.
И?

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0

Водка тоже разная бывает...

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0
Слава

Знаю. Но согласитесь, что в данном случае излишняя скрупулезность вряд ли нужна. Московская, Столичная, Коленвал, андроповка...

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0