Поздравляем патриарха нашего журнала Марка Григорьевича Тилевича с юбилеем!

Марк Григорьевич Тилевич

Если вам кажется, что вы не знаете этого удивительного человека, вы, скорее всего, ошибаетесь. Он знаком — зримо или нет — всем нашим постоянным читателям.

Марк Григорьевич Тилевич, которому 10 июля 2017 года исполняется 95 лет, - создатель и на протяжении многих десятилетий руководитель и непререкаемый авторитет для коллектива редакции журнала «За рулем» и для миллионов его читателей. Нашему журналу он отдал более 50 лет своей яркой и удивительной жизни — и создавал его шаг за шагом, рубрику за рубрикой, как явление культурной и автомобильной жизни СССР, а затем современной России.

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Конечно, знатоки могут напомнить, что первый номер журнала «За рулем» вышел в свет в апреле 1928 года под редакцией Николая Осинского (Оболенского) и при непосредственном участии Михаила Кольцова, Бориса Ефимова и других классиков ранней советской культуры. И они будут правы. Но — лишь формально. Ведь до прихода в редакцию Марка Тилевича это был совсем другой «За рулем»! И вот почему.

Поначалу наш журнал украшал громкий девиз: «Автомобиль — трудящимся!». Но он не прижился. Даже наоборот: победило мнение, сформулированное в одной из партийных газет, что «дешевый массовый легковой автомобиль и дешевый малотоннажный грузовик есть кулацкий лозунг». Чтобы «буржуазные» настроения не овладевали умами, и был создан журнал как ведомственное издание оборонной организации ДОСААФ СССР. Подобных ведомственных журналов разных форматов было в ту пору немало: «Автомобильный транспорт», «Механизатор» и просто «Авто»… Среди них «За рулем» не слишком выделялся, поскольку вплоть до начала 1960‑х годов это был вовсе не тот массовый и популярный журнал, каким мы его знаем сегодня.

Поначалу Тилевич (на фото — слева) занимался в журнале мотоциклетной тематикой, в том числе посещал все крупные мотогонки.

Марк Тилевич оказался в редакции «За рулем» в удачное время — в конце 1950‑х. Тогда в СССР впервые всерьез заговорили о «народном» автомобиле для простых граждан. В продаже появились Волги, Москвичи и Запорожцы. А в середине 1960‑х всех обрадовала новость об огромном контракте с итальянцами по производству действительно массового автомобиля.

В конце 1950‑х годов в нашей редакции был лишь один автомобиль — старенький Москвич‑401, выкупленный у Министерства обороны тремя сотрудниками журнала в складчину. Ездили по очереди, обслуживать машину, по идее, должны были так же. Но, как водится, это получалось хуже, чем ездить. Вот «старожилы» и решили сбагрить машину следующей тройке во главе с новичком — Тилевичем. Ну а он посчитал, что раз судьба привела его в автомобильный журнал, то он обязан сесть за руль. Тройка так и не сложилась, и Марк в одиночку два года выплачивал долги за машину и ее ремонт (включая замену двигателя). Зато стал обладателем первого в жизни собственного автомобиля и прочувствовал все радости и горести рядового советского автолюбителя.

Автомобили тогда были дóроги, тем не менее спрос катастрофически превышал предложение. Если выпадала удача записаться в очередь на машину, покупку ждали годами. Отказывали себе во многом, лишь бы скопить на автомобиль. А ведь потом нужно было его эксплуатировать, обслуживать, содержать. Практически на пустом месте возникала совершенно новая для страны автомобильная культура, которой на тот момент остро не хватало ни опыта, ни знаний.

Марк Тилевич дружил с Борисом Васильевым — фронтовиком, испытателем военных машин и знаменитым писателем.

В поисках ответов на свои вопросы советские автомобилисты обращались к журналу «За рулем». Это был серьезный вызов для редакции. И Марк Тилевич этот вызов принял — в начале 1960‑х он уже заместитель главного редактора.

Должность главного редактора в советское время занимали номенклатурные назначенцы, часто военные отставники. Главной их задачей было не мешать Марку Григорьевичу, и, надо отдать им должное, с этой задачей они справлялись. Именно Тилевич на протяжении нескольких десятилетий создавал коллектив журналистов, которые фактически формировали автомобильную культуру всего СССР.

Марк Григорьевич — редактор, как говорится, от Бога. Практически все сотрудники «За рулем», которые прославили журнал, по образованию были инженерами. Но они прошли прекрасную редакторскую школу Марка Тилевича и его ближайшего друга и сподвижника Бориса Мандруса, ответственного секретаря редакции. Многие годы они вдвоем искали и находили подающих надежды начинающих авторов — блестящих специалистов, энтузиастов, людей, как он всегда говорил, с бензином в крови. Среди них Лев Шугуров, Григорий Зингер, Борис Синельников, Борис Логинов, Владимир Аркуша, Борис Демченко, Вячеслав Субботин, Антон Чуйкин и многие другие.

Петр Меньших, первый за всё время существования «За рулем» реальный главный редактор, который почти два десятилетия возглавлял журнал уже в новое время, - тоже «протеже» и ученик Марка Тилевича.

Марк Григорьевич всегда был удивительно современным человеком, он очень точно улавливал интересы многочисленной и разнообразной аудитории журнала. При его непосредственном участии возникли и состо­ялись почти все популярные рубрики, и многие живы по сей день. При нем в редакции появились тестовые машины, переданные заводами на длительные испытания. И не только наши! Впервые в истории советской журналистики на испытания к акулам пера в 1970 году попала иномарка — чехословацкая Skoda 110 R. Даже здание, в котором сейчас находится редакция, «пробивал» Тилевич.

Представляете, когда в 1936 году появилась «эмка» ГАЗ-М1, будущему журналисту Марку Тилевичу было уже 14 лет! Через несколько десятилетий ветераны вновь встретились.

А еще он был инициатором Гонки звезд «За рулем» (впервые мы провели ее в далеком 1979 году) и уникальных автомобильных экспедиций, которые никто не смог повторить. Он ездил по стране в поисках типографий, где можно было бы печатать дополнительные экземпляры, и шел ради журнала на маленькие хитрости. Еще в начале 1960‑х уломал руководство ДОСААФ и ЦК КПСС (подобные вопросы в те годы решались только так!) добавить к 24 журнальным страницам еще восемь. Аргументировал так: будем писать еще и о водно-моторном спорте. Страницы добавили, а о водном спорте через пару месяцев «забыли», отдав дополнительный объем материалам об автомобилях.

Марк Григорьевич любит повторять: «В жизни мне очень повезло дважды. Первый раз — когда мне, советскому еврею, несмотря на два неудачных побега, удалось выжить в немецком концлагере. Второй — когда я оказался в редакции »За рулем”».

Первый бой Марка Тилевича начался на рассвете 22 июня под Каунасом, где он служил в артиллерийской части. В конце лета Марк попал в плен в лагерь для военнопленных. Дважды пытался бежать. В 1943-м был переведен в концлагерь Заксенхаузен. 21 апреля 1945-го начался так называемый «марш смерти». Заключенных погнали к Балтийскому морю, где тех, кто не умер по дороге от голода и изнеможения, нацисты намеревались загнать на баржи и затопить. 2 мая 1945 года колонну уцелевших догнала Красная Армия. Марк Тилевич выжил и в этом походе. О его судьбе в Германии написано несколько статей с публикацией подлинных нацистских документов.

Марк Григорьевич! Поздравляем вас с 95‑летием — от лица всей нашей редакции и от имени миллионов читателей журнала. Поздравляем, желаем здоровья, энергии и благодарим за уникальное явление советской и российской культуры — журнал «За рулем»!

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