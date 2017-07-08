Главный гонщик России Владимир Чагин: за руль меня посадили в 6 лет

7 июля стартовал седьмой ралли-рейд «Шелковый путь». В прошлом году руководителем гонки стал наш знаменитый многократный победитель Дакара Владимир Чагин. Он не любит действовать по шаблону, вот и на интервью «За Рулем», вопреки логике жанра, задал вопрос первым.

Больше за рулем «боевого» КАМАЗа Чагин не сидит. Владимир Геннадьевич Чагин родился 5 января 1970 года в Нытве (Пермская область). Семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков. В 1996 году выиграл сверхпротяженный марафон «Париж — Ульяновск — Улан-Батор». Тогда же команда «КАМАЗ-мастер» впервые в истории российского автоспорта стала чемпионом мира в этом виде спортивных состязаний. С 2002 года Чагин сам проектирует, собирает гоночные грузовики КАМАЗ и выступает на них в соревнованиях. 15 февраля 2011 года объявил, что покидает большой спорт, возглавив некоммерческую организацию «КАМАЗ-Автоспорт».

— «За рулем»? С детства люблю вас! Папа журнал выписывал, а я коллекционировал, аккуратно складывая в стопки. Наибольший интерес у меня вызывали последние страницы, где были публикации об автомобильном спорте. В семь лет я начал заниматься картингом, куда меня привел папа. За это я ему очень благодарен. Занимаясь на маленьких машинках, я, естественно, интересовался «большими» соревнованиями: «Кубок дружбы социалистических стран», чемпионаты СССР, Европы, мира по ралли. В конце 70-х — начале 80-х информации было мало, основным ее источником были газеты и журналы. В «За рулем» я и узнавал, какие соревнования прошли и кто победил.

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— Сейчас вам 47. Получается, за рулем вы уже 40 лет?

— Даже больше. Впервые отец посадил меня за руль в 6 лет. Это был ВАЗ-2101. Ноги еще не доставали до педалей, но стоило отцу съехать на бездорожье около Камы или в лесу, он всегда разрешал мне сесть в кресло водителя. Потом отец приобрел «двойку» белого цвета. Когда я получил права в 18 лет, папа ее мне отдал. Помню, как я, учась в политехническом институте Набережных Челнов, ездил на ней на лекции. Кстати, несколько лет назад именно такую белую ВАЗ-2102 друзья подарили мне на день рождения. По выходным я иногда езжу на «двойке», вспоминаю детство.

— Старая добрая механика…

— Это правда, я любитель механической коробки передач. Пока не закончил карьеру пилота в 2011 году, у меня все машины были только с механикой и полным приводом. Чтобы не отвыкать от трех педалей. Я в принципе считаю, что машина должна быть только полноприводной. С начала 90-х у меня всегда были внедорожники: Нива, Mitsubishi Pajero, потом Toyota Land Cruiser. Принципу полного привода я не изменяю до сих пор: такая машина надежней. Тем более в нашем непредсказуемом климате. Правда, когда я закончил карьеру, буквально через несколько дней друзья подарили Lexus LX 570 с автоматической коробкой передач, на котором я и езжу.

— Вы ведь и мотоциклы любите?

— Да. В семье сейчас несколько мотоциклов. Есть в том числе и у супруги Лены. Если появляется свободная минутка, я с удовольствием пересаживаюсь на два колеса. Катаемся с Леной по городу или по лесным дорогам.

— Предпочитаете кросс?

— Нет, только асфальт. Бездорожья и адреналина в жизни мне хватает и так. Кстати, заметил, что основная причина аварий с мотоциклистами — это отсутствие номерных знаков: их не считывают камеры, и человек не имеет ограничений. Я всегда слежу за знаками. Конечно, порой скучно «тошниться» на мотоцикле 70 км/ч, когда он развивает максимальную скорость 360 км/ч. Но есть правила. Хочешь адреналина — езжай на трек или спортивную трассу. Я считаю, что необходимо ужесточить отношение к установке номерных знаков.

— Знаю, что в 2018 году в «Шелковом пути» впервые будет сделан зачет для мотоциклистов?

— Раньше было достаточно двух категорий: автомобилей и грузовиков. Но мотоциклисты все годы плотно наседали. Ко мне постоянно подходили и пилоты, и руководители команд в категории «мото», просили сделать ограниченный состав. Это прибавляет хлопот организаторам, нужно менять тайминги всей гонки. Но под натиском и не снижающимся давлением мы решили попробовать.

— Как изменилась ваша жизнь, когда вы стали руководителем гонки?

— Началась новая жизнь! Новая ступень в спортивной биографии. Когда был пилотом, для меня основную ценность представлял мой автомобиль. Главной задачей была победа команды. В 2011-м я закончил карьеру пилота, стал руководителем команды «КАМАЗ-мастер». Начал переживать за все наши пять экипажей. Старался, чтобы они были одинаково хорошо подготовлены. Если кто-то на тренировках ехал медленнее, я садился к ним в кабину, чтобы мотивировать и подсказывать. Теперь же все 125 экипажей, принимающих участие в гонке, стали для меня как одна команда. Это новый опыт, который я получил. Всю прошлую гонку я пролетел на вертолете из Москвы до Пекина, и когда видел, что кто-то сломался — переживал, как за команду КАМАЗа.

— Вы ведь досконально знаете маршрут. Нет ли соблазна как-то помочь своим, подсказать, предостеречь?

— Действительно, идеология ралли-рейдов такая, что участники не знают маршрут. В этом изюминка. Роуд-бук экипажи получают накануне старта. Принцип, которого я придерживался, еще когда был пилотом в большом спорте, — не стараться выяснить что-либо о маршруте больше, чем положено по техническому регламенту. Какой тогда смысл участвовать в борьбе, если ты не победил соперника, а обманул его? С прошлого года я возглавляю проект «Шелковый путь», а Сергей Савостин, мой коллега по экипажу, возглавляет команду КАМАЗа. Он мой друг, но я сразу сказал, что принцип сохраняется. Даже когда Сергей заходит ко мне в кабинет и у меня на столе разложены карты, я их переворачиваю. Должна быть честная игра.

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— В 2012 году я принимал участие в «Шелковом пути» в качестве корреспондента. Как-то на одном бивуаке коллеги предложили мне сходить в гости к «КАМАЗам»: «Чагин угощал всех пивом». Сейчас такая ситуация возможна?

— Это отличительная особенность ралли-рейдов: две недели все участники как одна семья. И я считаю, какая бы должность ни была, главное — оставаться человеком. В бытовом плане мы находимся в одинаково непростых условиях, поэтому нужно сохранять человеческие качества, коммуникабельность. Я по-прежнему участвую в тренировочном процессе команды «КАМАЗ-мастер», хотя времени на это остается все меньше и меньше. Все равно сажусь в кабины, смотрю, кто на каком уровне находится, какие новинки появились в машинах. Почувствовать все это собственным задом гораздо эффективнее, чем читать в отчетах в кресле руководителя!

— Какой вы водитель?

— Очень дисциплинированный. Я люблю скорость и быструю езду, но мне этого хватало на гоночных трассах. На дорогах общего пользования я веду себя спокойно. Могу немного превысить скорость, но там, где позволяет дорожная ситуация, не создавая при этом опасности ни себе, ни другим участникам движения.

— Штрафы приходят?

— Крайне редко. Для примера скажу, что в команде «КАМАЗ-мастер» я очень внимательно за этим слежу. Если кто-то нарушил ПДД на автомобиле команды — он оплачивает штраф из собственных денег. А ремень безопасности я пристегиваю, даже если делаю объезд территории.

— «Адреналиновой зависимости» не существует?

Когда был пилотом, скорость любил гораздо больше. Сейчас у меня другие интересы, другие приоритеты. Мне нравится сменить формат передвижения — пересесть с четырех на два колеса, например, и спокойно покататься за городом, подышать воздухом.

СПРАВКА «Шелковый путь» — международный ралли-рейд (с 2016 года — ралли-марафон), проводимый с 2009 года на территории России, а также — в отдельные годы — государств Центральной Азии и Китая. Гонка проходит по бездорожью и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа — максимально быстро преодолеть скоростные участки по определенному роуд-буком маршруту, отмечаясь на обязательных контрольных точках.

Автор: Кирилл Сидоров