Как сократить тормозной путь? Носить правильную обувь!

Признаюсь, пару раз приходилось переставлять машину, будучи на отдыхе, босиком — ощущения очень странные. И педаль, которая еще недавно казалась совершенно нормальной, вдруг ощущается какой-то недружелюбной. А уж если вдруг почувствуешь острый камешек, то невольно захочется отдернуть ногу — какие уж там педали? Так что ехать за рулем без обуви куда-то относительно далеко не рискнул бы.
Не случайно в штате Алабама водителям запрещено ездить босиком. Говорят, что кто-то попал в аварию именно из-за того, что не смог нажать на раскалившуюся педаль… Аналогичный запрет действует в Гонконге.
Садиться за руль в шлепанцах тоже неудобно: они же обязательно свалятся с ноги и забьются куда-то под педаль. Добром это не кончится. Согласно результатам исследований, болтающаяся на ноге обувь типа «вьетнамок» увеличивает время реакции водителя примерно на 0,13 с — тормозной путь при этом вырастает на несколько метров. Перенос ноги с одной педали на другую длится вдвое дольше — о чем можно говорить?
Что до валенок и сапог, то обрекать себя на подобные мучения добровольно все-таки не стоит. То же относится к лыжным ботинкам и всей прочей «толстокожести».
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Понятно, что любые крайности вредны. Управлять машиной в тех же валенках очень тяжело. Нога не чувствует обратной связи, а соседние педали то и дело начинают «играть в такт».
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Привыкнуть, наверное, можно и к валенкам, и к сапогам — водили же бойцы машины былых времен в войну.
А что сказать про туфли? Лучше промолчать, потому что мне не вполне понятно, как дамы вообще ходят на каблуках. Но что-то мне подсказывает, что водить в туфлях машину должно быть крайне неудобно. Впрочем, могу процитировать высказывание некой дамы-водителя, обнаруженное на форуме:
«На шпильках — удобнее: они острые! Упрешься в коврик как удобно, и только носок поворачиваешь с педали на педаль, а по коврику ногами елозить не надо, чтоб не зацепиться ни за что, да и педали не перепутать».
Какая обувь самая опасная?
В Великобритании по этому поводу составили специальный рейтинг — получилось следующее:
- 51% — шлепанцы или сланцы
- 49% — босиком
- 38% — туфли на танкетке
- 25% — легкие тряпочные туфли на мягкой подошве
- 18% — сандалии
Аварии такого рода случаются, конечно же, и у нас. Недавно босоногий водитель ВАЗ-2114 умудрился сделать сальто над железнодорожным переездом под Рязанью. В прошлом году разутый водитель большегруза протаранил бетонную колонну в Кемерово. Буквально неделю назад лично наблюдал под Серпуховом, как босоногая барышня недоуменно изучала покалеченный ее бээмвэшкой столб, объясняя полицейскому экипажу, что у нее «нога соскользнула». Ту же картинку наблюдал возле пляжа под Коломной — дамочка не смогла остановится на крутом спуске, потому что «педалька сильно нагрелась». А в белорусском Гродно босоногий водитель решил устроить гонки на выживание со стражами порядка.
Что говорит Закон?
Что скажут профессионалы?
У тех же автогонщиков ботинки из кожи и замши пропитаны негорючим составом. Изнутри — термостойкая подкладка. Подошва из прессованной резины заходит за пятку, защищая ее от протирания. Но это — у профи. А к услугам простых смертных есть, например, итальянская фирма Car Shoe, которая озабочена производством обуви, предназначенной как раз для езды этих самых смертных в автомобиле. Цель благородная: дескать, мы стараемся для тех, кто ценит комфорт за рулем.
Впрочем, речь не только о комфорте. Упомянутая фирма когда-то первой выпустила именно автомобильную обувь, оснащенную прорезиненной подошвой — чтобы ноги не скользили по педалям. Потом появились мокасины с резиновыми выступами — цель та же. А затем фирма Tod's решила, что умеет делать то же самое, только лучше, и также начала производить обувь «для автомобилистов».
Требования к ней, по фордовскому мнению, довольно очевидные. Подошва — нескользкая, не толще сантиметра, но одновременно и не излишне тонкая. При этом голеностоп не должен быть ограничен в движениях, а педали должны нажиматься не толпой, а поодиночке.
Что до желания тех же дам выглядеть красиво, то мне кажется, что туфельки на каблуках им лучше возить с собой. Подрулила, накинула норку, переобулась в элегантные туфельки и пошла в театр…
Или еще куда — все равно будет красиво!