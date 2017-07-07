Как сократить тормозной путь? Носить правильную обувь!

Выясняем, какая обувь лучше подходит для управления машиной, а какая увеличивает шансы попасть в аварию. И можно ли вообще обойтись без обуви?

Признаюсь, пару раз приходилось переставлять машину, будучи на отдыхе, босиком — ощущения очень странные. И педаль, которая еще недавно казалась совершенно нормальной, вдруг ощущается какой-то недружелюбной. А уж если вдруг почувствуешь острый камешек, то невольно захочется отдернуть ногу — какие уж там педали? Так что ехать за рулем без обуви куда-то относительно далеко не рискнул бы.

В жару педали могут сильно нагреваться. Акселератор — тот постоянно контачит с ногой, а вот тормоз и сцепление при езде по шоссе используются нечасто. Поэтому при попытке сесть за руль босиком возможен тот же эффект, что и от острого камешка: нога инстинктивно отдернется…

Не случайно в штате Алабама водителям запрещено ездить босиком. Говорят, что кто-то попал в аварию именно из-за того, что не смог нажать на раскалившуюся педаль… Аналогичный запрет действует в Гонконге.

Садиться за руль в шлепанцах тоже неудобно: они же обязательно свалятся с ноги и забьются куда-то под педаль. Добром это не кончится. Согласно результатам исследований, болтающаяся на ноге обувь типа «вьетнамок» увеличивает время реакции водителя примерно на 0,13 с — тормозной путь при этом вырастает на несколько метров. Перенос ноги с одной педали на другую длится вдвое дольше — о чем можно говорить?

Что до валенок и сапог, то обрекать себя на подобные мучения добровольно все-таки не стоит. То же относится к лыжным ботинкам и всей прочей «толстокожести».

Понятно, что любые крайности вредны. Управлять машиной в тех же валенках очень тяжело. Нога не чувствует обратной связи, а соседние педали то и дело начинают «играть в такт». Привыкнуть, наверное, можно и к валенкам, и к сапогам — водили же бойцы машины былых времен в войну.

А что сказать про туфли? Лучше промолчать, потому что мне не вполне понятно, как дамы вообще ходят на каблуках. Но что-то мне подсказывает, что водить в туфлях машину должно быть крайне неудобно. Впрочем, могу процитировать высказывание некой дамы-водителя, обнаруженное на форуме:

«На шпильках — удобнее: они острые! Упрешься в коврик как удобно, и только носок поворачиваешь с педали на педаль, а по коврику ногами елозить не надо, чтоб не зацепиться ни за что, да и педали не перепутать».

Какая обувь самая опасная?

В Великобритании по этому поводу составили специальный рейтинг — получилось следующее:

51% — шлепанцы или сланцы

49% — босиком

38% — туфли на танкетке

25% — легкие тряпочные туфли на мягкой подошве

18% — сандалии

И это не просто частное мнение случайно опрошенных людей. В той же Великобритании из-за неудобной обуви происходит примерно миллион аварий в год! Мало того — пятая часть опрошенных водителей заявили, что никогда и не задумывались о том, что обувь способна как-то влиять на безопасность. При том что многие из них уже попадали в опасные ситуации из-за неудобной обуви — к счастью, без серьезный последствий!

Согласно тому же опросу, 13,2% водителей водят машину… в шлепанцах! Мне кажется, это шутка. Зачем шлепать в шлепанцах от дивана до машины: это же неудобно!



Аварии такого рода случаются, конечно же, и у нас. Недавно босоногий водитель ВАЗ-2114 умудрился сделать сальто над железнодорожным переездом под Рязанью. В прошлом году разутый водитель большегруза протаранил бетонную колонну в Кемерово. Буквально неделю назад лично наблюдал под Серпуховом, как босоногая барышня недоуменно изучала покалеченный ее бээмвэшкой столб, объясняя полицейскому экипажу, что у нее «нога соскользнула». Ту же картинку наблюдал возле пляжа под Коломной — дамочка не смогла остановится на крутом спуске, потому что «педалька сильно нагрелась». А в белорусском Гродно босоногий водитель решил устроить гонки на выживание со стражами порядка. Аварии такого рода случаются, конечно же, и у нас. Недавно босоногий водитель ВАЗ-2114 умудрился сделать сальто над железнодорожным переездом под Рязанью. В прошлом году разутый водитель большегруза протаранил бетонную колонну в Кемерово. Буквально неделю назад лично наблюдал под Серпуховом, как босоногая барышня недоуменно изучала покалеченный ее бээмвэшкой столб, объясняя полицейскому экипажу, что у нее «нога соскользнула». Ту же картинку наблюдал возле пляжа под Коломной — дамочка не смогла остановится на крутом спуске, потому что «педалька сильно нагрелась». А в белорусском Гродно босоногий водитель решил устроить гонки на выживание со стражами порядка.

Что говорит Закон?

Материалы по теме Самые забавные способы помочь женщине за рулем А где как… В Германии босоногий водитель в случае ДТП может остаться без страховки. Запрещено ездить босиком в Алабаме и Гонконге. В Азербайджане Главное управление дорожной полиции города Баку пригрозило, что водители, надевающие во время езды шлепанцы-«вьетнамки», будут наказаны. В Бельгии дорожные правила прямо не запрещают вождения босиком, однако от водителя требуется «постоянная возможность осуществления маневра». Федеральная полиция рассматривает эту статью закона как запрет вождения босиком, что может быть отягчающим обстоятельством в случае аварии.

А денежные штрафы? Есть и такие. За управление машиной во «вьетнамках» придется отдать 90 евро французским полицейским или 200 евро испанским. А вот в российских ПДД насчет туфель и шлепанцев я ничего не нашел. Не знаю, правильно это или нет. С одной стороны, кому какое дело, если я нормально веду машину? Но, с другой стороны, существует профилактика правонарушений — как с тем же алкоголем. И водитель в шлепанцах заведомо опаснее того, который в ботинках.

Что скажут профессионалы?