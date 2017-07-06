Автохиты-2017: главные новинки второго полугодия

В первой половине текущего года на российском рынке появился целый выводок потенциальных бестселлеров: Audi Q5, BMW 5-й серии, Land Rover Discovery, Skoda Kodiaq, Volvo V90 Cross Country и, конечно, любимец наших соотечественников — новый Hyundai Solaris. Однако на этом запал производителей не иссяк — второе полугодие ожидается не менее плодовитым на новинки. В нашей подборке — самые важные из них.

ИЮЛЬ

Honda CR-V

Лет пять назад японская компания занимала в России крепкие позиции: продажи высокие, модельный ряд — широкий. С тех пор ситуация кардинально поменялась. Спрос скукожился в разы, а в салонах дилеров тоскуют Pilot да CR-V четвертого поколения, которому семь лет в обед. К счастью, в конце лета россияне смогут приобрести CR-V новой, пятой генерации. Внешность и салон остались узнаваемыми, но простора внутри прибавилось, как и современного оборудования. Все машины поставляются с полным приводом и вариатором — старый 5-ступенчатый автомат отправлен в отставку. Первое время модель будет предлагаться с 2,4-литровым 180-сильным двигателем. Осенью ему компанию составит 2,0-литровая 150-сильная модификация.

АВГУСТ

Kia Rio

Последние несколько лет Rio неизменно входил в тройку самых покупаемых в России автомобилей. Настоящий бестселлер! Модель нового поколения, судя по всему, сохранит это почетное звание. Габариты увеличились ненамного, куда важнее то, что в мелочах машина стала удобнее. Так, объем бензобака увеличен с 43 до 50 литров, а объем бачка для омывайки — с 4 до 4,6 л. Жаль, багажник стал меньше: 480 л вместо прежних 500 л. Интерьер красив и эргономичен — он один из лучших, если не лучший в сегменте. Жаль, на втором ряду по-настоящему просторно так и не стало. Базовый двигатель рабочим объемом 1,4 л развивает мощность 100 л.с. Его предшественник с аналогичным рабочим объемом в прошлом поколении выдавал 107 л.с. Старший двигатель 1.6 по-прежнему развивает 123 л.с.

СЕНТЯБРЬ

Lada Vesta SW/SW Cross

Состоявшаяся в конце июня премьера грузопассажирской модификации Весты наделала много шума — машина получилась на редкость красивой. Кроме того, это единственный современный универсал в В-сегменте, так что конкурентов у него не будет. Линейку Весты пополнят как обычная версия SW, так и внедорожная SW Cross, которая отличается защитным обвесом из некрашеного пластика и увеличенным до 203 мм дорожным просветом (по этому показателю одноклассники остались не у дел). По длине универсал не отличается от седана — те же 4410 мм. Увеличилась только высота — до 1512 мм. Двигатели тоже совпадают. Базовым станет 1,6-литровый 106-сильный агрегат. Альтернатива — 1,8-литровый 122-сильный мотор.

Range Rover Velar

Британская марка в последнее время буквально фонтанирует новинками: вслед за новым Discovery выходит Velar. Построен он на алюминиевой платформе iQ[Al], общей с Jaguar F-Pace. При этом Рейндж ощутимо длиннее Ягуара: 4803 мм против 4731 — и щеголяет пневмоподвеской, которой лишен соплатформенник из стана Jaguar. Главной кузовной фишкой стали убирающиеся заподлицо дверные ручки — это решение играет на улучшение аэродинамики. В салоне тоже хватает интересного. В первую очередь стоит отметить центральную консоль, лишенную аппаратных кнопок — все манипуляции производятся через сенсорные экраны. Нет клавиш и на руле — их заменили тачпады. Для Велара предлагается широкая гамма двигателей. Двухлитровые бензиновые турбомоторы выдают 250 и 300 «лошадей», а дизельные — 180 и 240. Версия с трехлитровым V6 на тяжелом топливе выдает 300 л.с., бензиновая модификация — 380 л.с.

ОКТЯБРЬ

Hyundai Sonata

Несколько лет назад у Hyundai была настоящая чехарда с большими седанами: покупателям предлагались однотипные i40 и Sonata, что только сбивало с толку. Потом Сонату перестали импортировать, сосредоточившись на «сороковке». Сейчас же сделан обратный ход: i40 уходит с рынка, а его место занимает рестайлинговая Sonata. Корейский седан отличается просторным салоном — по запасу пространства на втором ряду он опережает таких одноклассников, как Ford Mondeo и Mazda 6. Гамму двигателей производитель пока не раскрывает. Скорее всего, она будет такой же, что и у родственного седана Kia Optima: бензиновые атмосферники мощностью 150 и 188 л.с., а также 245-сильный турбомотор.

НОЯБРЬ

Mazda CX-9

Прошли те времена, когда в компании Mazda львиная доля спроса в России приходилась на легковые «трешки» и «шестерки». Сейчас основную долю продаж занимает кроссовер СХ-5. Скоро в модельной гамме на нашем рынке появится полноразмерный внедорожник СХ-9 второго поколения, которому предстоит стать флагманом марки. Гигантский автомобиль! Его длина переваливает за пять метров. Как следствие, в салоне очень просторно. После смены поколений интерьер CX-9 щеголяет дорогими отделочными материалами и богатым оснащением. Прежний бензиновый 277-сильный V6 сменила 250-сильная «турбочетверка» — с ней и расход топлива ниже, и транспортный налог будет божеским.

Renault Dokker

С наступлением кризиса с российского рынка ушли популярные некогда «каблучки» FIAT Doblo и Renault Kango, а оставшиеся сильно подорожали — их цена в базе переваливает за миллион. Lada Largus полноценной заменой считаться не может, поскольку это все-таки универсал, а не LCV. Свято место пусто не бывает — и в Renault решили развернуть продажи модели Dokker (в пассажирском и грузопассажирском вариантах) образца 2012 года. Просторный салон и багажник, высокая крыша, сдвижные задние боковые двери — приплюсуйте все это к простой и надежной логановской платформе и поймете, почему этот автомобиль обречен на успех в России.

ДЕКАБРЬ

Jeep Compass

Первое поколение Компаса продержалось на конвейере более десяти лет и не заслужило признания у российских покупателей — в первую очередь из-за спорного дизайна. Во втором пришествии кроссовер полностью преобразился. Его экстерьер стал солидным и мужественным. В салоне добавилось простора, да и эргономику подтянули до современного уровня. Если раньше версии с дизелем в Россию не импортировались, то теперь — пожалуйста! Двухлитровый агрегат развивает 140 «лошадей». Бензиновый 2,4-литровый атмосферник будет предлагаться в двух вариантах мощности: 150 либо 180 л.с. Полный привод и 9-ступенчатый автомат войдут в базовую комплектацию.

Chevrolet Traverse

После частичного ухода компании Chevrolet из России в ее гамме остался только один американский внедорожник — Tahoe. Он так и не стал успешным, поскольку поклонники подобных левиафанов предпочитают покупать чуть более дорогой, но куда более престижный Cadillac Escalade. Поэтому янки решили расширить гамму свежедебютировавшим кроссовером Traverse, выступающим в одной лиге с такими автомобилями, как Ford Explorer и Toyota Highlander. Главной его особенностью является восьмиместный салон (задний ряд рассчитан на троих). При этом даже с тремя рядами кресел объем багажника составляет внушительные 651 л! Под капотом двигатель V6 рабочим объемом 3,6 л и мощностью 309 л.с. Вполне возможно, что в процессе адаптации к нашим условиям мощность подкорректируют. А вот доступную в Америке переднеприводную модификацию, по нашим данным, поставлять в Россию не планируется — будут только версии 4х4.

Volvo XC60

«Шестидесятка» первого поколения подзадержалась на конвейере — ее сменщика ждали почти десять лет! Новый ХС60 выполнен в той же стилистике, что и флагманский кроссовер ХС90, однако за счет иных пропорций выглядит он более цельно и гармонично. В качестве фишек экстерьера можно отметить размашистые L-образные задние фонари и головные фары, растянутые до радиаторной решетки. По поводу комплектации пока ясности нет, но вполне возможно, что базовая версия окажется переднеприводной. Зато известно, что поставляться будут дизельные версии D4 (190 л.с.) и D5 (235 л.с.), бензиновые T5 (с одним турбокомпрессором, 249 л.с.) и T6 (с механическим нагнетателем и турбиной, 320 л.с.). А вот гибрида Т8 в ближайшее время можно не ждать.