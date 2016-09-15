Новичок поступил в продажу в феврале, к лету ажиотаж поутих, и пришло время вдумчивых покупок. Пора разобраться, какая из версий Соляриса наиболее предпочтительна.

Шестиугольная решетка радиатора — как у других современных моделей Hyundai. Хромированная окантовка решетки — прерогатива топ-версии Elegance. Противотуманные фары доступны начиная со средней комплектации Comfort.

Версии и модификации

Solaris прошлого поколения в России предлагали с двумя бензиновыми атмосферными моторами: 1.6 MPi (123 л.с.) и 1.4 MPi (107 л.с.). Наименее популярной версией по результатам 2016 года стала базовая модификация с 4-ступенчатой автоматической коробкой (12% продаж). Активнее всего покупали 1.6 с автоматом (47%), что объяснимо: три года назад с рестайлингом модели в пару к этому мотору начали ставить 6-ступенчатые коробки (и ручную, и АКП), которые здорово способствовали снижению расхода топлива. Корейские двигатели по традиции не склонны к экономии, так что покупатель встретил новшество на ура.

Интерьер — из жесткого, но качественного пластика. Качество сборки не вызывает вопросов. Топовым версиям доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигацией от Tom-Tom. Приборы — почти как у кроссовера Hyundai Creta. Только вместо электронных «кубиков» температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива здесь обычные стрелки. Показания читаются отлично. На прежнем поколении модели картинка с камеры заднего вида выводилась на салонное зеркало, а изображение было со спичечный коробок. Топовым версиям нового Соляриса позавидуют едва ли не все соседи по сегменту. Разметка на изображении динамическая. Обогрев передних сидений — как и прежде — двухступенчатый (у Креты, к примеру, трехступенчатый). А вот клавиша активации подогрева руля переехала на центральную консоль. На Солярисе первого поколения ее нужно было искать в районе левого колена водителя.

Раскладка этого года по новому поколению Соляриса показывает, что самая мощная версия с автоматом лишь упрочила свои позиции, а вот исполнение 1.6 на «ручке», наоборот, теряет популярность — покупатели все больше обращают внимание на базовый мотор, что, на наш взгляд, вполне оправданно. Дело в том, что если 123-сильный двигатель со сменой поколений модели практически не поменялся, то базовый мотор уже совершенно другой, технически более совершенный, серии Kappa. Прежний агрегат 1.4 Gamma поступал на завод под Санкт-Петербургом из Китая, нынешний 1.4 Kappa идет из Европы. Для многих покупателей это уже весомый аргумент к покупке, ведь 1,6-литровый мотор продолжают поставлять из Поднебесной.

Двигатель и коробка

Четырехступенчатый автомат отправлен на свалку истории. Теперь — только шесть ступеней.

Мощность нового 1,4-литрового двигателя относительно предшественника… упала! Ошибки здесь нет: агрегат сертифицирован в России под 99,66 л.с. вместо 107, поэтому теперь владелец базовой версии будет платить меньший налог, чем владелец Solaris 1.6. Сказалось ли это на динамике? Да, причем разнонаправленно: «ручная» версия (теперь здесь 6 ступеней вместо 5) стала медленнее, а вот 1.4 6АКП (раньше было 4 передачи), наоборот, быстрее. Более того, как показали первые тест-драйвы, теперь базовая модификация на АКП расходует существенно меньше горючего и, главное, практически не уступает по экономичности «ручной» версии. Это результат обновленной системы регулировки фаз: раньше ее ставили только на впускной распредвал, теперь — на оба. В отличие от других типов АКП, современные гидромеханические автоматы показывают высокую надежность, и корейские коробки здесь не отстают от прочих. Наконец, «веса» этим агрегатам придает их происхождение: на российский завод Hyundai они поступают из Кореи.

Резко улучшились тяговые возможности нового 1,4-литрового мотора: максимум момента сместили с 5000 об/мин до 4000, благодаря чему теперь нет нужды раскручивать коленвал так сильно, как прежде. По большому счету разница между базовым и мощным моторами настолько уменьшилась, что почувствовать ее можно лишь при сильной загрузке автомобиля, скажем, когда в салоне расположились четыре человека, да еще и с чемоданами в багажнике. Во всех прочих случаях никакой нужды в 1,6-литровом моторе нет.

На выбор два мотора: хорошо известный 1,6-литровый атмосферник мощностью 123 л.с. либо абсолютно новый 1,4-литровый двигатель семейства Kappa, выдающий 99,6 л.с. Оба мотора можно сочетать с 6-ступенчатыми механикой или автоматом.

Что касается долговечности, оба агрегата имеют относительно простую конструкцию, и оба при правильном уходе не должны доставить владельцу неприятностей и без сбоев пробегут более 200 тыс. Отметим еще одно преимущество нового 1.4 Kappa — цепной привод газораспределительного механизма, как и у 1.6. На прежней версии такого не было.

Таким образом: владелец базовой версии сэкономит и на транспортном налоге, и на горючем, при этом практически не потеряет в динамике. Стало быть, разницу в цене между версиями, составляющую 25 тыс. руб., можно смело пустить на страховку каско в первый год эксплуатации.

Сиденье немного жестче, чем в машине первого поколения. А вот геометрия посадки практически не изменилась. Со слов представителей Hyundai, коленям стало просторнее на 25 мм, плечам при посадке втроем — на 10 мм.

В сравнении с отсеком Соляриса прошлого поколения багажник прибавил 10 л, «раздувшись» до 480 литров. Значительно увеличилась ширина проема (от 15 до 20 см в зависимости от точки замера). А еще большая часть разрезной спинки заднего сиденья теперь находится с правой стороны — за креслом переднего пассажира. Абсолютно логичный шаг!

Тормоза

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А есть ли у базовой версии очевидные недостатки? Да, это задние барабанные тормоза, которые ставят (в зависимости от комплектации) и на модификацию 1.6. Увы, задние «диски» для модификации Solaris 1.4 не предусмотрены. Между тем, как показали тесты , настройки педали тормоза на исполнениях с дисковыми тормозами куда более комфортные: сразу же в начале хода педали машина начинает замедляться, а вот на версии с задними барабанами нужно сразу прожимать педаль в полхода. Эту своеобразную «защиту» со смягчением привода инженеры устроили намеренно, все-таки барабанные механизмы по природе своей склонны к заклиниванию. Собственно, мы рекомендуем не поскупиться и поставить диски владельцам старшей версии Solaris 1.4, хотя они доступны в виде опции, правда, только в пакете Safety (40 тыс. руб.), к которому еще нужно докупить пакет Winter (40 тыс. руб.).

Комплектации и опции

С силовым агрегатом определились: 1.4 6АТ. А как быть с комплектациями, которых предусмотрено три: Active, Active Plus, Comfort? Несмотря на привлекательную цену базовой комплектации Active, мы ее не рекомендуем, поскольку ездить летом без кондиционера можно лишь в северных широтах, подогрев передних сидений пригодится и в Краснодарском крае, а уж отсутствие аудиосистемы и даже радио вряд ли вдохновит потенциального покупателя. Active Plus не сильно ушла вперед. Здесь нет даже давно привычного электропривода стеклоподъемника водительской двери! Так что, остается один вариант: Comfort, оснащенный в том числе подогревом руля, регулировкой рулевой колонки по вылету, улучшенным приборным щитком SuperVision, сигнализацией, кожаной отделкой обода рулевого колеса.

Сзади новый Solaris — маленькая Elantra. Фонари отныне заходят на крышку багажника, а его проем стал заметно шире.

Рекомендация

Отметим, что у Hyundai Solaris в модификации 1.4 6АТ сейчас практически нет аналогов на российском рынке — со сменой поколений этого субкомпактного седана Hyundai первым поднял планку качества и комфорта, остальным придется ориентироваться на «корейца». Наш выбор обойдется покупателю в 784 900 руб.

Автор: Сергей Ромашкин