Solaris прошлого поколения в России предлагали с двумя бензиновыми атмосферными моторами: 1.6 MPi (123 л.с.) и 1.4 MPi (107 л.с.). Наименее популярной версией по результатам 2016 года стала базовая модификация с 4-ступенчатой автоматической коробкой (12% продаж). Активнее всего покупали 1.6 с автоматом (47%), что объяснимо: три года назад с рестайлингом модели в пару к этому мотору начали ставить 6-ступенчатые коробки (и ручную, и АКП), которые здорово способствовали снижению расхода топлива. Корейские двигатели по традиции не склонны к экономии, так что покупатель встретил новшество на ура.
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Интерьер — из жесткого, но качественного пластика. Качество сборки не вызывает вопросов. Топовым версиям доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигацией от Tom-Tom.
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Приборы — почти как у кроссовера Hyundai Creta. Только вместо электронных «кубиков» температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива здесь обычные стрелки. Показания читаются отлично.
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На прежнем поколении модели картинка с камеры заднего вида выводилась на салонное зеркало, а изображение было со спичечный коробок. Топовым версиям нового Соляриса позавидуют едва ли не все соседи по сегменту. Разметка на изображении динамическая.
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Обогрев передних сидений — как и прежде — двухступенчатый (у Креты, к примеру, трехступенчатый). А вот клавиша активации подогрева руля переехала на центральную консоль. На Солярисе первого поколения ее нужно было искать в районе левого колена водителя.
Раскладка этого года по новому поколению Соляриса показывает, что самая мощная версия с автоматом лишь упрочила свои позиции, а вот исполнение 1.6 на «ручке», наоборот, теряет популярность — покупатели все больше обращают внимание на базовый мотор, что, на наш взгляд, вполне оправданно. Дело в том, что если 123-сильный двигатель со сменой поколений модели практически не поменялся, то базовый мотор уже совершенно другой, технически более совершенный, серии Kappa. Прежний агрегат 1.4 Gamma поступал на завод под Санкт-Петербургом из Китая, нынешний 1.4 Kappa идет из Европы. Для многих покупателей это уже весомый аргумент к покупке, ведь 1,6-литровый мотор продолжают поставлять из Поднебесной.
Двигатель и коробка
Мощность нового 1,4-литрового двигателя относительно предшественника… упала! Ошибки здесь нет: агрегат сертифицирован в России под 99,66 л.с. вместо 107, поэтому теперь владелец базовой версии будет платить меньший налог, чем владелец Solaris 1.6. Сказалось ли это на динамике? Да, причем разнонаправленно: «ручная» версия (теперь здесь 6 ступеней вместо 5) стала медленнее, а вот 1.4 6АКП (раньше было 4 передачи), наоборот, быстрее. Более того, как показали первые тест-драйвы, теперь базовая модификация на АКП расходует существенно меньше горючего и, главное, практически не уступает по экономичности «ручной» версии. Это результат обновленной системы регулировки фаз: раньше ее ставили только на впускной распредвал, теперь — на оба. В отличие от других типов АКП, современные гидромеханические автоматы показывают высокую надежность, и корейские коробки здесь не отстают от прочих. Наконец, «веса» этим агрегатам придает их происхождение: на российский завод Hyundai они поступают из Кореи.
Резко улучшились тяговые возможности нового 1,4-литрового мотора: максимум момента сместили с 5000 об/мин до 4000, благодаря чему теперь нет нужды раскручивать коленвал так сильно, как прежде. По большому счету разница между базовым и мощным моторами настолько уменьшилась, что почувствовать ее можно лишь при сильной загрузке автомобиля, скажем, когда в салоне расположились четыре человека, да еще и с чемоданами в багажнике. Во всех прочих случаях никакой нужды в 1,6-литровом моторе нет.
Что касается долговечности, оба агрегата имеют относительно простую конструкцию, и оба при правильном уходе не должны доставить владельцу неприятностей и без сбоев пробегут более 200 тыс. Отметим еще одно преимущество нового 1.4 Kappa — цепной привод газораспределительного механизма, как и у 1.6. На прежней версии такого не было.
Таким образом: владелец базовой версии сэкономит и на транспортном налоге, и на горючем, при этом практически не потеряет в динамике. Стало быть, разницу в цене между версиями, составляющую 25 тыс. руб., можно смело пустить на страховку каско в первый год эксплуатации.
Сиденье немного жестче, чем в машине первого поколения. А вот геометрия посадки практически не изменилась.
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Со слов представителей Hyundai, коленям стало просторнее на 25 мм, плечам при посадке втроем — на 10 мм.
Тормоза
Комплектации и опции
С силовым агрегатом определились: 1.4 6АТ. А как быть с комплектациями, которых предусмотрено три: Active, Active Plus, Comfort? Несмотря на привлекательную цену базовой комплектации Active, мы ее не рекомендуем, поскольку ездить летом без кондиционера можно лишь в северных широтах, подогрев передних сидений пригодится и в Краснодарском крае, а уж отсутствие аудиосистемы и даже радио вряд ли вдохновит потенциального покупателя. Active Plus не сильно ушла вперед. Здесь нет даже давно привычного электропривода стеклоподъемника водительской двери! Так что, остается один вариант: Comfort, оснащенный в том числе подогревом руля, регулировкой рулевой колонки по вылету, улучшенным приборным щитком SuperVision, сигнализацией, кожаной отделкой обода рулевого колеса.
Рекомендация
Отметим, что у Hyundai Solaris в модификации 1.4 6АТ сейчас практически нет аналогов на российском рынке — со сменой поколений этого субкомпактного седана Hyundai первым поднял планку качества и комфорта, остальным придется ориентироваться на «корейца». Наш выбор обойдется покупателю в 784 900 руб.
Автор: Сергей Ромашкин