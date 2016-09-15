Новый Hyundai Solaris — выбираем оптимальную модификацию

Новичок поступил в продажу в феврале, к лету ажиотаж поутих, и пришло время вдумчивых покупок. Пора разобраться, какая из версий Соляриса наиболее предпочтительна.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Шестиугольная решетка радиатора — как у других современных моделей Hyundai. Хромированная окантовка решетки — прерогатива топ-версии Elegance. Противотуманные фары доступны начиная со средней комплектации Comfort.
Шестиугольная решетка радиатора — как у других современных моделей Hyundai. Хромированная окантовка решетки — прерогатива топ-версии Elegance. Противотуманные фары доступны начиная со средней комплектации Comfort.

Версии и модификации

Solaris прошлого поколения в России предлагали с двумя бензиновыми атмосферными моторами: 1.6 MPi (123 л.с.) и 1.4 MPi (107 л.с.). Наименее популярной версией по результатам 2016 года стала базовая модификация с 4-ступенчатой автоматической коробкой (12% продаж). Активнее всего покупали 1.6 с автоматом (47%), что объяснимо: три года назад с рестайлингом модели в пару к этому мотору начали ставить 6-ступенчатые коробки (и ручную, и АКП), которые здорово способствовали снижению расхода топлива. Корейские двигатели по традиции не склонны к экономии, так что покупатель встретил новшество на ура.

Интерьер — из жесткого, но качественного пластика. Качество сборки не вызывает вопросов. Топовым версиям доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигацией от Tom-Tom.
Интерьер — из жесткого, но качественного пластика. Качество сборки не вызывает вопросов. Топовым версиям доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигацией от Tom-Tom.

Приборы — почти как у кроссовера Hyundai Creta. Только вместо электронных «кубиков» температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива здесь обычные стрелки. Показания читаются отлично.
Приборы — почти как у кроссовера Hyundai Creta. Только вместо электронных «кубиков» температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива здесь обычные стрелки. Показания читаются отлично.

На прежнем поколении модели картинка с камеры заднего вида выводилась на салонное зеркало, а изображение было со спичечный коробок. Топовым версиям нового Соляриса позавидуют едва ли не все соседи по сегменту. Разметка на изображении динамическая.
На прежнем поколении модели картинка с камеры заднего вида выводилась на салонное зеркало, а изображение было со спичечный коробок. Топовым версиям нового Соляриса позавидуют едва ли не все соседи по сегменту. Разметка на изображении динамическая.

Обогрев передних сидений — как и прежде — двухступенчатый (у Креты, к примеру, трехступенчатый). А вот клавиша активации подогрева руля переехала на центральную консоль. На Солярисе первого поколения ее нужно было искать в районе левого колена водителя.
Обогрев передних сидений — как и прежде — двухступенчатый (у Креты, к примеру, трехступенчатый). А вот клавиша активации подогрева руля переехала на центральную консоль. На Солярисе первого поколения ее нужно было искать в районе левого колена водителя.

Раскладка этого года по новому поколению Соляриса показывает, что самая мощная версия с автоматом лишь упрочила свои позиции, а вот исполнение 1.6 на «ручке», наоборот, теряет популярность — покупатели все больше обращают внимание на базовый мотор, что, на наш взгляд, вполне оправданно. Дело в том, что если 123-сильный двигатель со сменой поколений модели практически не поменялся, то базовый мотор уже совершенно другой, технически более совершенный, серии Kappa. Прежний агрегат 1.4 Gamma поступал на завод под Санкт-Петербургом из Китая, нынешний 1.4 Kappa идет из Европы. Для многих покупателей это уже весомый аргумент к покупке, ведь 1,6-литровый мотор продолжают поставлять из Поднебесной.

Двигатель и коробка

Четырехступенчатый автомат отправлен на свалку истории. Теперь — только шесть ступеней.
Четырехступенчатый автомат отправлен на свалку истории. Теперь — только шесть ступеней.

Мощность нового 1,4-литрового двигателя относительно предшественника… упала! Ошибки здесь нет: агрегат сертифицирован в России под 99,66 л.с. вместо 107, поэтому теперь владелец базовой версии будет платить меньший налог, чем владелец Solaris 1.6. Сказалось ли это на динамике? Да, причем разнонаправленно: «ручная» версия (теперь здесь 6 ступеней вместо 5) стала медленнее, а вот 1.4 6АКП (раньше было 4 передачи), наоборот, быстрее. Более того, как показали первые тест-драйвы, теперь базовая модификация на АКП расходует существенно меньше горючего и, главное, практически не уступает по экономичности «ручной» версии. Это результат обновленной системы регулировки фаз: раньше ее ставили только на впускной распредвал, теперь — на оба. В отличие от других типов АКП, современные гидромеханические автоматы показывают высокую надежность, и корейские коробки здесь не отстают от прочих. Наконец, «веса» этим агрегатам придает их происхождение: на российский завод Hyundai они поступают из Кореи.

Резко улучшились тяговые возможности нового 1,4-литрового мотора: максимум момента сместили с 5000 об/мин до 4000, благодаря чему теперь нет нужды раскручивать коленвал так сильно, как прежде. По большому счету разница между базовым и мощным моторами настолько уменьшилась, что почувствовать ее можно лишь при сильной загрузке автомобиля, скажем, когда в салоне расположились четыре человека, да еще и с чемоданами в багажнике. Во всех прочих случаях никакой нужды в 1,6-литровом моторе нет.

На выбор два мотора: хорошо известный 1,6-литровый атмосферник мощностью 123 л.с. либо абсолютно новый 1,4-литровый двигатель семейства Kappa, выдающий 99,6 л.с. Оба мотора можно сочетать с 6-ступенчатыми механикой или автоматом.
На выбор два мотора: хорошо известный 1,6-литровый атмосферник мощностью 123 л.с. либо абсолютно новый 1,4-литровый двигатель семейства Kappa, выдающий 99,6 л.с. Оба мотора можно сочетать с 6-ступенчатыми механикой или автоматом.

Что касается долговечности, оба агрегата имеют относительно простую конструкцию, и оба при правильном уходе не должны доставить владельцу неприятностей и без сбоев пробегут более 200 тыс. Отметим еще одно преимущество нового 1.4 Kappa — цепной привод газораспределительного механизма, как и у 1.6. На прежней версии такого не было.

Таким образом: владелец базовой версии сэкономит и на транспортном налоге, и на горючем, при этом практически не потеряет в динамике. Стало быть, разницу в цене между версиями, составляющую 25 тыс. руб., можно смело пустить на страховку каско в первый год эксплуатации.

Сиденье немного жестче, чем в машине первого поколения. А вот геометрия посадки практически не изменилась.
Сиденье немного жестче, чем в машине первого поколения. А вот геометрия посадки практически не изменилась.

Со слов представителей Hyundai, коленям стало просторнее на 25 мм, плечам при посадке втроем — на 10 мм.
Со слов представителей Hyundai, коленям стало просторнее на 25 мм, плечам при посадке втроем — на 10 мм.

В сравнении с отсеком Соляриса прошлого поколения багажник прибавил 10 л, «раздувшись» до 480 литров. Значительно увеличилась ширина проема (от 15 до 20 см в зависимости от точки замера). А еще большая часть разрезной спинки заднего сиденья теперь находится с правой стороны — за креслом переднего пассажира. Абсолютно логичный шаг!
В сравнении с отсеком Соляриса прошлого поколения багажник прибавил 10 л, «раздувшись» до 480 литров. Значительно увеличилась ширина проема (от 15 до 20 см в зависимости от точки замера). А еще большая часть разрезной спинки заднего сиденья теперь находится с правой стороны — за креслом переднего пассажира. Абсолютно логичный шаг!

Тормоза

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А есть ли у базовой версии очевидные недостатки? Да, это задние барабанные тормоза, которые ставят (в зависимости от комплектации) и на модификацию 1.6. Увы, задние «диски» для модификации Solaris 1.4 не предусмотрены. Между тем, как показали тесты, настройки педали тормоза на исполнениях с дисковыми тормозами куда более комфортные: сразу же в начале хода педали машина начинает замедляться, а вот на версии с задними барабанами нужно сразу прожимать педаль в полхода. Эту своеобразную «защиту» со смягчением привода инженеры устроили намеренно, все-таки барабанные механизмы по природе своей склонны к заклиниванию. Собственно, мы рекомендуем не поскупиться и поставить диски владельцам старшей версии Solaris 1.4, хотя они доступны в виде опции, правда, только в пакете Safety (40 тыс. руб.), к которому еще нужно докупить пакет Winter (40 тыс. руб.).

Комплектации и опции

С силовым агрегатом определились: 1.4 6АТ. А как быть с комплектациями, которых предусмотрено три: Active, Active Plus, Comfort? Несмотря на привлекательную цену базовой комплектации Active, мы ее не рекомендуем, поскольку ездить летом без кондиционера можно лишь в северных широтах, подогрев передних сидений пригодится и в Краснодарском крае, а уж отсутствие аудиосистемы и даже радио вряд ли вдохновит потенциального покупателя. Active Plus не сильно ушла вперед. Здесь нет даже давно привычного электропривода стеклоподъемника водительской двери! Так что, остается один вариант: Comfort, оснащенный в том числе подогревом руля, регулировкой рулевой колонки по вылету, улучшенным приборным щитком SuperVision, сигнализацией, кожаной отделкой обода рулевого колеса.

Сзади новый Solaris — маленькая Elantra. Фонари отныне заходят на крышку багажника, а его проем стал заметно шире.
Сзади новый Solaris — маленькая Elantra. Фонари отныне заходят на крышку багажника, а его проем стал заметно шире.

Рекомендация

Отметим, что у Hyundai Solaris в модификации 1.4 6АТ сейчас практически нет аналогов на российском рынке — со сменой поколений этого субкомпактного седана Hyundai первым поднял планку качества и комфорта, остальным придется ориентироваться на «корейца». Наш выбор обойдется покупателю в 784 900 руб.

Новый Hyundai Solaris — выбираем оптимальную модификацию

Автор: Сергей Ромашкин

Новый Hyundai Solaris — выбираем оптимальную модификацию
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Hyundai Solaris (2)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Solaris кузов хэтечбек, объем 1,4. На 95-м бензине при скорости 70–90км/ч расход зафиксировал — 5,2 л/100км. Заправки 43литра хватило на 620км (Калининград — Краков). Вместительный, неприхотливый. За четыре года исколесил пол Европы. До Хорватии добирался.

Недостатки:

Хотелось бы регулировать наклон водительского сидения, не спинки, а именно сидения. При дальних поездках передний край сидения ощутимо давит на ноги.

Комментарий:

Машина КЛАСС!!!!! Мечтаю прокатиться по маршруту Калининград — Владивосток!!!!

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Комментарии (18)

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«Дефорсирование» мотора 1,4 меньше 100 л.с. правильный ход для бюджетного автомобиля, тем более, что оно, скорее всего, лишь на бумаге. Ещё-бы в Kia догадались нарисовать Kia Ceed GT и Soul GT меньше 200 л.с.

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0

Что-то какой-то левый обзор. Автор вообще не в теме. Во первых, у версии 4 АТ всего две модификации — Актив плюс и Комфорт, во-вторых, в Актив плюсе есть и стеклоподъёмники, и мультимедия,и само собой, кондиционер.

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+1

За эти деньги лучше Веста. И багажник нормальный и простор в салоне.

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0
Monstrik

И косяки, и глюки, и отсутствие гарантии:))

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-2

>Корейские двигатели по традиции не склонны к экономии, так что покупатель встретил новшество на ура

Вот новость. И кто же из конкурентов со сравнимыми моторами ест существенно меньше?

>Сказалось ли это на динамике? Да, причем разнонаправленно: «ручная» версия (теперь здесь 6 ступеней вместо 5) стала медленнее, а вот 1.4 6АКП (раньше было 4 передачи), наоборот, быстрее
...
>теперь базовая модификация на АКП расходует существенно меньше горючего и, главное, практически не уступает по экономичности «ручной» версии

Замеряли или посмотрели на циферки? И за счет чего приход в динамике и расходе?

>Это результат обновленной системы регулировки фаз: раньше ее ставили только на впускной распредвал, теперь — на оба.

Думаете в этом причина? И конечно второй фазик поставили только на версию с акпп, потому она поехала и перестала кушать )))))))))))))))

>Отметим еще одно преимущество нового 1.4 Kappa — цепной привод газораспределительного механизма, как и у 1.6. На прежней версии такого не было.

И снова новость (читай глупость), уверены в этом своем заявлении? А если я вам скажу, что цепь была и есть на всех двигателях соляриса вы сильно удивитесь? Ну да откуда вам знать, их выпускают-то нет ничего.)))

Уважаемая «он-лайн редакция», нельзя быть настолько некомпетентными в тех вопросах, о которых пишите.

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+3

Зачем вообще это авто? Кому нужен китайский одноразовый двигатель , и коробка. мягкий кузов из тонкой стали, без лонжеронов, маленький клиренс вообще не для наших дорог, при дальних поездках спина немеет, зачем это все?

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-1
Михайлов Иван

У этого кузова хотя бы задние пороги (!) при краш-тесте не мнутся, в отличие от Весты.

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0
Михайлов Иван

Уважаемый Иван.....
Вы дурак или придурок. дебил или кретин..? Пока не пойму.... Сколько уже можно писать эту чушь ? Мотор в ремонте гильзуется точно так же как и все вазовские .Дальше всё понятно любому мотористу.Технология гильзовки вазом предусмотрена ??.Я ЛИЧНО проездил на гильзованнном моторе 10 лет. 80 000. Задумайтесь.
Задайтесь лучше вопросом
кому нужен «многоразовый» вазовский ,особеннно вестовский мотор 1,8..К вашему сведению, в нём кроме
блока цилиндров
коленвала
башки(болванки гбц/)

всё остальное импортное как то
поршни, шатуны, кольца, клапана, распредвалы, фазорегулятор впуска, маслонасос.

Вопрос в глаз — сколько будет стоить капиталка такого мотора(даже без гильзовки) ?
Ремонтные поршни( и пр ) есть ?
На вашем месте лучше помолчать ,а  уж если вам так хочется сделать очередной пук — сядьте и посчитайте,в рублях, сравните , а потом строчите высер. Будете хоть не столь глупо выгледеть вас ведь читают не только спецы ремонтники.

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0
Евгений

Сам дебил!)))
Ну позвони, попроси загильзовать мотор на Соплярисе! Тебя так пошлют, шо ты как метеор еще пару витков вокруг земного шара сделаешь!
А любой Вазовский... Будьте любезны, рады вас видеть!

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0
Евгений

Да не дурак он, просто ВАЗофил проплаченный.
Им в методичке написали — орать, что «Солярис одноразовый, а движок и КПП у них — китайские!!!111».

А когда пруфы спрашиваешь — язык в задницу засовывают и сливаются.

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0

Можно сэкономить 150000 р купив равон р3, р4 или джентру.

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0
Nikolai

А можно сэкономить 784 900 руб. вообще ничего не покупая и кататься на общественном транспорте. )))
Если в моём городе совершать 4 поездки в день на автобусе, хватит лет на 30 (при нынешних ценах).

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0
Nikolai

Можно.
Но не всем ноавится GM в узбекском стиле.
А так — норм тачки.

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0

Две вещи:

Во-первых, ВАЗофилитики, кричавшие про «китайский автомат» в очередной раз жиденько обделались: агрегат корейский.

Во вторых, снова возникает вопрос: кому нужна глючная и косячная Лада за 800+, когда есть надежный Солярис за 784 в максималке?
Ну да, у него младший движок, так зато экономия на транспортном налоге неплохая, а в заклинивании помпы на 30К километров пробега корейские агрегаты не замечены, да и привод ГРМ — цепочкой. И есть прецеденты пробегов 500К+.

Что же касается доплаты за АКПП, так у Весты такой тип трансмиссии отсутствует, так что, сравнивая комплектации на МКПП замечаем шестую передачу у Соляриса, и ВАЗофилы снова уделаны по статьям «комфорт» и «расход топлива».

Как ни крути, а Веста сможет обойти Рио/Солярис по продажам, только если за те же деньги предложит хотя бы вариатор.
Ну, до тех пор, пока первые вариаторы сыпаться не начнут: трансмиссия эта сама по себе не долгожитель, а ВАЗовцы же не смогут удержаться — сэкономят на заливаемом масле, например:)

А вой про «уВестызтиденьгиодинивосемь!!!» можете засунуть куда поглубже — пусть он сначала научится масло не жрать и не быть древнее овна мамонта.
122 силы с такого объема в 2017-м — каменный век двигателестроения.

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-2
Каплан Илья

Дятел, что коробка не из китайского подвала, пруфы будут?)))

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-2

А про «китайский подвал» пруфы будут?
Или одноразовый ВАЗофил, не читающий комментируемую статью, одноразово слил?:)

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0

Это вопрос к авторам статьи
А что касается вестовского 1,8, так там 80% импортных деталей.

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0