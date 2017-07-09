Гонка звезд 2017: кто поедет?

Выясняем имена участников традиционной зарулевской гонки, которая пройдет 15 июля на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

Месяц назад редакция журнала «За рулем» отправила около пятидесяти персональных приглашений лучшим гонщикам России, выступающим как в национальных чемпионатах, так и в различных зарубежных сериях.

По устоявшейся традиции, все участники финала предыдущей Гонки звезд получают персональные приглашения на старт гонки следующей, вне зависимости от титулов и званий.

Окончательный состав участников мы узнаем только в канун старта, когда пилоты подадут официальные заявки и пройдут административный контроль. Несколько пилотов, однако, на сегодняшний день подтвердили свою готовность стартовать.

Имена и титулы

После годичного перерыва готовит машину к старту москвич Алексей Васильев — победитель Гонки звезд 2008 года и в дальнейшем трехкратный ее призер. Известнейший гонщик из Орла Владимир Черевань вообще не пропустил ни одну Гонку звезд в XXI веке (на его счету два подиума) и стартует на предстоящей. Действующий победитель Гонки звезд и обладатель Бронзовой Шины Николай Карамышев из Курска тоже к бою готов.

Николай Карамышев — двукратный победитель и единственный, кто выиграл Гонку звезд и в зимнем, и в летнем формате. У него есть шанс повторить достижение Кирилла Ладыгина, выигравшего три Гонки звезд подряд.

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Из остальных назовем опытную ижевчанку Наталью Гольцову, которая год назад была очень близка к выходу в решающий финал, и 16-летнего Глеба Кузнецова. В активе юного Кузнецова — победа в серии РСКГ в юниорском зачете, а ныне он один из лидеров «взрослого» зачета Национальный. И у него есть шанс побить рекорд Тимура Садрединова, который в 2007 году стал победителем Гонки звезд в возрасте 17 лет.

Также мы рассчитываем увидеть победителей Гонки звезд предыдущих лет Кирилла Ладыгина и Владимира Шешенина, которые сейчас являются партнерами по команде Lada Sport и соперничают в чемпионате страны по кольцевым гонкам.

На чем поедут?

Если в общих чертах, то на седанах и хэтчбеках с приводом на одну ось и 1600-кубовыми моторами, подготовленными по национальным техническим требованиям. В частности, машины класса Национальный кольцевого чемпионата РСКГ не требуют никаких переделок, за исключением настройки под конфигурацию конкретной трассы.

Основа автопарка Гонки звезд в летнем варианте — машины кольцевого класса Национальный. На снимке: эпизод прошлогодних отборочных заездов. Плотность борьбы впечатляет!

Для техники других зачетов — раллийных, кольцевых или кроссовых, имеющих превосходство в мощности двигателей, частный регламент Гонки звезд предусматривает установку ограничителя (рестриктора) на системе впуска. Также для выравнивания технических возможностей предписана установка балласта — например, машины, где применена секвентальная коробка передач, будут немного тяжелее всех прочих.

Формат состязаний идентичен прошлогоднему: два полуфинала (каждый — по два заезда протяженностью 10 минут или 7 кругов) и три финала (по одному кругу), в которых стартует шестерка лучших пилотов.

Начало соревнований — 15 июля в 15:00, вход и парковка — свободные.