Гонка звезд 2017: кто поедет?

Месяц назад редакция журнала «За рулем» отправила около пятидесяти персональных приглашений лучшим гонщикам России, выступающим как в национальных чемпионатах, так и в различных зарубежных сериях.
Окончательный состав участников мы узнаем только в канун старта, когда пилоты подадут официальные заявки и пройдут административный контроль. Несколько пилотов, однако, на сегодняшний день подтвердили свою готовность стартовать.
Имена и титулы
После годичного перерыва готовит машину к старту москвич Алексей Васильев — победитель Гонки звезд 2008 года и в дальнейшем трехкратный ее призер. Известнейший гонщик из Орла Владимир Черевань вообще не пропустил ни одну Гонку звезд в XXI веке (на его счету два подиума) и стартует на предстоящей. Действующий победитель Гонки звезд и обладатель Бронзовой Шины Николай Карамышев из Курска тоже к бою готов.
Также мы рассчитываем увидеть победителей Гонки звезд предыдущих лет Кирилла Ладыгина и Владимира Шешенина, которые сейчас являются партнерами по команде Lada Sport и соперничают в чемпионате страны по кольцевым гонкам.
На чем поедут?
Если в общих чертах, то на седанах и хэтчбеках с приводом на одну ось и 1600-кубовыми моторами, подготовленными по национальным техническим требованиям. В частности, машины класса Национальный кольцевого чемпионата РСКГ не требуют никаких переделок, за исключением настройки под конфигурацию конкретной трассы.
Для техники других зачетов — раллийных, кольцевых или кроссовых, имеющих превосходство в мощности двигателей, частный регламент Гонки звезд предусматривает установку ограничителя (рестриктора) на системе впуска. Также для выравнивания технических возможностей предписана установка балласта — например, машины, где применена секвентальная коробка передач, будут немного тяжелее всех прочих.
Формат состязаний идентичен прошлогоднему: два полуфинала (каждый — по два заезда протяженностью 10 минут или 7 кругов) и три финала (по одному кругу), в которых стартует шестерка лучших пилотов.
Начало соревнований — 15 июля в 15:00, вход и парковка — свободные.