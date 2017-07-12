Меняем шестерни пятой передачи в коробке Ларгуса — видеоинструкция ЗР

В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как сделать Ладу Ларгус экономичнее при езде по трассе. Подбираем оптимальное передаточное число.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

  • Более подробную информацию о подборе оптимального передаточного отношения для высшей передачи Ларгуса вы найдете по ссылке.
  • О том, какие неисправности выявились в ходе эксплуатации у Ларгуса из парка ЗР, читайте здесь.
  • Как сэкономить на техническом обслуживании Лады Ларгус? Подробности — по ссылке.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

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Отзывы о LADA Largus (1)

LADA 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

в люксовой комплектации все нормально.

Недостатки:

под водительским креслом жестянка слабая рвется.

Комментарий:

в общем автомобиль удался доволен им кроме расходников ничего не менял пробег 177000.

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