Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

На первый взгляд, стартовая цена Патриота крайне привлекательна: за 699 000 рублей вы получаете достаточно вместительный рамный внедорожник. Новый! И с заводской гарантией. Для многих эти факты являются определяющими при выборе автомобиля.
В базовую комплектацию Классик входят четыре электростеклоподъемника, водительская подушка безопасности, центральный замок, обогрев и электропривод боковых зеркал. Но к такой версии я бы присматриваться не советовал. И дело не в неокрашенных дверных ручках и не в отсутствии магнитолы. Смущает другое. Здесь нет эйрбэга для пассажира, а передние ремни безопасности без преднатяжителей — прошлый век!
Кроме того, базовый Patriot снабжен раздаткой с механическим принципом управления — проще говоря, рычагом, а не шайбой-селектором, как у прочих модификаций. С четкостью включения понижающей передачи у механического привода дело обстоит, мягко говоря, неважно.
Много претензий вызывает и управляемость — уже при скорости 100 км/ч «уазик» рыскает по дороге, вынуждая водителя постоянно подруливать. Расход топлива иначе как огромным не назовешь: на сто верст может потребоваться до 20 литров бензина. И ладно бы под капотом стоял двигатель V8 или V6, так ведь нет — такой нескромный аппетит демонстрирует 2,7-литровая 135-сильная «четверка»! Положение мог бы спасти дизель, но его ульяновцы на Patriot не устанавливают…
Есть претензии и качеству сборки и комплектующих: к сожалению, поломки нередки даже на новом автомобиле. Но справедливости ради отметим, что хандрят не основополагающие узлы и агрегаты, а периферия: мультимедиа, климат-контроль и т.п. Все это лечится по гарантии.
Прямых конкурентов Патриота среди новых иномарок-одноклассников, считай, и нет. За сопоставимые деньги можно взять только Renault Duster, который существенно меньше и слабее. Поэтому чаще всего покупатели смотрят в сторону подержанных внедорожников и кроссоверов. Так, рестайлинговый Hyundai Santa Fe прошлого поколения (выпускался с 2010 по 2012 годы) с пробегом от 100 тыс. км можно приобрести за те же 700 тысяч. За эти деньги «кореец» будет снабжен шестью подушками безопасности, ESP, аудиосистемой, климат-контролем. В указанный бюджет будет вписываться версия с бензиновым 2,4-литровым 174-сильным двигателем, работающим в паре с механикой или автоматом (который, кстати, на Патриоты до сих пор не устанавливают). Дизельные модификации (2,2 л, 197 л.с.) стоят в среднем на сто тысяч дороже.
Сильной стороной Икстрейла является высокая плавность хода и проходимость, обусловленная в первую очередь отличной «геометрией»: приличные углы въезда и съезда плюс более чем двадцатисантиметровый дорожный просвет. Самые доступные машины идут с двухлитровым 141-сильным бензиновым мотором. Версии с 2,5-литровым 169-сильным агрегатом дороже примерно на 30–40 тысяч. Но у них и оснащение богаче: как правило, есть навигатор, камера заднего вида, рейлинги на крыше. Модификаций с турбодизелем 2.0 (150 л.с.) на рынке мало и стоят они от 800 тыс. руб. В их пользу играет не только высокая экономичность, но и автоматическая коробка, которая заметно надежней вариатора, что устанавливается на бензиновые версии.
Интересной особенностью Mitsubishi Pajero можно назвать наличие трехдверного варианта — такой у нас одно время продавался у официальных дилеров. Впрочем, основная часть предложений все же приходится на более практичные пятидверные версии. Понятно, что у десятилетних машин нет на борту современной электроники и ассистентов водителя, зато по инженерной части Pajero даст фору большинству современных аналогов. Одна только полноприводная трансмиссия Super Select 4WD чего стоит! Она позволяет подключать переднюю ось прямо в движении. Также есть понижающая передача, межосевая и задняя межколесная блокировки — cерьезный арсенал/
Сейчас новым Pajero предлагается исключительно с трехлитровой «шестеркой» мощностью 174 л.с. Однако на вторичке большинство машин снабжены V6 3.8 мощностью 250 л.с. Агрегат прожорливый, но весьма надежный. Встречаются и версии с 3,2-литровым турбодизелем (его мощность в зависимости от степени форсировки варьируется от 165 до 200 «лошадей»). С ними ситуация диаметрально противоположная: экономичны, но к надежности есть вопросы — капризна топливная аппаратура. Но в целом Pajero довольно надежный и беспроблемный автомобиль. Если прежний хозяин ездил аккуратно, горя знать не будете.
И все же непререкаемым авторитетом в этом сегменте является Land Cruiser Prado — его ценят за потрясающий запас прочности. Так, на рынке встречаются образцы с превышающим 300 тыс. км пробегом, которые продолжают ездить как ни в чем не бывало. Бензиновые двигатели V6 4.0 (249 л.с.) и 2.7 (150 либо 163 л.с.), а также турбодизель 3.0 (95–173 л.с.) одинаково надежны. Не вызывает нареканий и автомат.
В распоряжении Prado — постоянный полный привод. Есть и понижающая передача. Но главным козырем является удивительно энергоемкая подвеска, позволяющая ехать с комфортом даже по разбитым дорогам. А еще тойотовский внедорожник на редкость ликвиден — продать его можно быстро и с минимальной потерей денег. Кстати, имейте в виду: в продаже встречается много экземпляров, ввезенных из арабских стран — у них слабовата «печка».
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В общем, у потенциальных покупателей УАЗа велик соблазн взять вместо него вполне «живой» подержанный иностранный автомобиль: свежий экономичный кроссовер или десятилетний внедорожник, которому сносу нет. Судя по наметившемуся падению продаж Патриота, многие так и делают. Надеемся, снижение цены на отечественный внедорожник и сокращение стоимости его обслуживания позволят остановить неприятную тенденцию. Но все же лучшим ответным шагом стала бы серьезная модернизация. И речь не об очередном банальном рестайлинге: нужен новый, менее прожорливый двигатель, автомат, более современная полноприводная трансмиссия. И, конечно, рывок по качеству сборки. Вот тогда появится шанс, что клиенты перестанут смотреть в сторону подержанной техники.
Фото: фирмы-производители, auto.ru