Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

В июне УАЗ снизил цены на свой Патриот на 20–58 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Как считают ульяновцы, это поможет переломить наметившуюся тенденцию по снижению спроса. Давайте посмотрим, насколько их новое предложение выгодно в сравнении с подержанными иномарками.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi > Pajero

Hyundai Santa FE
Hyundai Santa FE

Hyundai > Santa FE

На первый взгляд, стартовая цена Патриота крайне привлекательна: за 699 000 рублей вы получаете достаточно вместительный рамный внедорожник. Новый! И с заводской гарантией. Для многих эти факты являются определяющими при выборе автомобиля.

В базовую комплектацию Классик входят четыре электростеклоподъемника, водительская подушка безопасности, центральный замок, обогрев и электропривод боковых зеркал. Но к такой версии я бы присматриваться не советовал. И дело не в неокрашенных дверных ручках и не в отсутствии магнитолы. Смущает другое. Здесь нет эйрбэга для пассажира, а передние ремни безопасности без преднатяжителей — прошлый век!

Кроме того, базовый Patriot снабжен раздаткой с механическим принципом управления — проще говоря, рычагом, а не шайбой-селектором, как у прочих модификаций. С четкостью включения понижающей передачи у механического привода дело обстоит, мягко говоря, неважно.

Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

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Топ-исполнение Стиль я бы тоже не советовал. Во-первых, цена 1 039 000 рублей кажется завышенной. Во-вторых, кожаная отделка сидений не особо привлекательна — тканевые уютнее и зимой, и летом. Но даже в топе UAZ Patriot остается конструктивно архаичным внедорожником. К его слабым местам можно отнести трансмиссию Part Time, в которой передний мост подключается вручную. Современные забугорные аналоги используют постоянный полный привод или автоматически подключаемую переднюю ось. Впрочем, по проходимости Patriot все равно хорош. Особенно в варианте с ESP, которая способна имитировать межколесные блокировки.

Много претензий вызывает и управляемость — уже при скорости 100 км/ч «уазик» рыскает по дороге, вынуждая водителя постоянно подруливать. Расход топлива иначе как огромным не назовешь: на сто верст может потребоваться до 20 литров бензина. И ладно бы под капотом стоял двигатель V8 или V6, так ведь нет — такой нескромный аппетит демонстрирует 2,7-литровая 135-сильная «четверка»! Положение мог бы спасти дизель, но его ульяновцы на Patriot не устанавливают…

Есть претензии и качеству сборки и комплектующих: к сожалению, поломки нередки даже на новом автомобиле. Но справедливости ради отметим, что хандрят не основополагающие узлы и агрегаты, а периферия: мультимедиа, климат-контроль и т.п. Все это лечится по гарантии.

Прямых конкурентов Патриота среди новых иномарок-одноклассников, считай, и нет. За сопоставимые деньги можно взять только Renault Duster, который существенно меньше и слабее. Поэтому чаще всего покупатели смотрят в сторону подержанных внедорожников и кроссоверов. Так, рестайлинговый Hyundai Santa Fe прошлого поколения (выпускался с 2010 по 2012 годы) с пробегом от 100 тыс. км можно приобрести за те же 700 тысяч. За эти деньги «кореец» будет снабжен шестью подушками безопасности, ESP, аудиосистемой, климат-контролем. В указанный бюджет будет вписываться версия с бензиновым 2,4-литровым 174-сильным двигателем, работающим в паре с механикой или автоматом (который, кстати, на Патриоты до сих пор не устанавливают). Дизельные модификации (2,2 л, 197 л.с.) стоят в среднем на сто тысяч дороже.

Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

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Хорошей альтернативой является и модернизированный Nissan X-Trail прежнего поколения, выпускавшийся с 2010 по 2015 годы. Начальная цена не «ушатанных» экземпляров с пробегом от 80 тыс. км стартует аккурат от 700 тыс. руб.

Сильной стороной Икстрейла является высокая плавность хода и проходимость, обусловленная в первую очередь отличной «геометрией»: приличные углы въезда и съезда плюс более чем двадцатисантиметровый дорожный просвет. Самые доступные машины идут с двухлитровым 141-сильным бензиновым мотором. Версии с 2,5-литровым 169-сильным агрегатом дороже примерно на 30–40 тысяч. Но у них и оснащение богаче: как правило, есть навигатор, камера заднего вида, рейлинги на крыше. Модификаций с турбодизелем 2.0 (150 л.с.) на рынке мало и стоят они от 800 тыс. руб. В их пользу играет не только высокая экономичность, но и автоматическая коробка, которая заметно надежней вариатора, что устанавливается на бензиновые версии.

Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

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Впрочем, не кроссоверами едиными. За те деньги, что просят за новый Patriot, вполне можно присмотреться к подержанным внедорожникам вроде Mitsubishi Pajero (выпускается с 2006 г.) или Toyota Land Cruiser Prado предпоследнего поколения (выпускался с 2002 по 2009 г.). Да, они будут десятилетними, а их пробег превышает 150 000 км, но благодаря крепкой конструкции и качественной сборке эти машины вполне «живые».

Интересной особенностью Mitsubishi Pajero можно назвать наличие трехдверного варианта — такой у нас одно время продавался у официальных дилеров. Впрочем, основная часть предложений все же приходится на более практичные пятидверные версии. Понятно, что у десятилетних машин нет на борту современной электроники и ассистентов водителя, зато по инженерной части Pajero даст фору большинству современных аналогов. Одна только полноприводная трансмиссия Super Select 4WD чего стоит! Она позволяет подключать переднюю ось прямо в движении. Также есть понижающая передача, межосевая и задняя межколесная блокировки — cерьезный арсенал/

Сейчас новым Pajero предлагается исключительно с трехлитровой «шестеркой» мощностью 174 л.с. Однако на вторичке большинство машин снабжены V6 3.8 мощностью 250 л.с. Агрегат прожорливый, но весьма надежный. Встречаются и версии с 3,2-литровым турбодизелем (его мощность в зависимости от степени форсировки варьируется от 165 до 200 «лошадей»). С ними ситуация диаметрально противоположная: экономичны, но к надежности есть вопросы — капризна топливная аппаратура. Но в целом Pajero довольно надежный и беспроблемный автомобиль. Если прежний хозяин ездил аккуратно, горя знать не будете.

Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

И все же непререкаемым авторитетом в этом сегменте является Land Cruiser Prado — его ценят за потрясающий запас прочности. Так, на рынке встречаются образцы с превышающим 300 тыс. км пробегом, которые продолжают ездить как ни в чем не бывало. Бензиновые двигатели V6 4.0 (249 л.с.) и 2.7 (150 либо 163 л.с.), а также турбодизель 3.0 (95–173 л.с.) одинаково надежны. Не вызывает нареканий и автомат.

В распоряжении Prado — постоянный полный привод. Есть и понижающая передача. Но главным козырем является удивительно энергоемкая подвеска, позволяющая ехать с комфортом даже по разбитым дорогам. А еще тойотовский внедорожник на редкость ликвиден — продать его можно быстро и с минимальной потерей денег. Кстати, имейте в виду: в продаже встречается много экземпляров, ввезенных из арабских стран — у них слабовата «печка».

Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

***

В общем, у потенциальных покупателей УАЗа велик соблазн взять вместо него вполне «живой» подержанный иностранный автомобиль: свежий экономичный кроссовер или десятилетний внедорожник, которому сносу нет. Судя по наметившемуся падению продаж Патриота, многие так и делают. Надеемся, снижение цены на отечественный внедорожник и сокращение стоимости его обслуживания позволят остановить неприятную тенденцию. Но все же лучшим ответным шагом стала бы серьезная модернизация. И речь не об очередном банальном рестайлинге: нужен новый, менее прожорливый двигатель, автомат, более современная полноприводная трансмиссия. И, конечно, рывок по качеству сборки. Вот тогда появится шанс, что клиенты перестанут смотреть в сторону подержанной техники.

Фото: фирмы-производители, auto.ru

Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?
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Комментарии (14)

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часто вижу людей на «конкурентах патриота» медленно-медленно перекатывающимися через железнодорожные переезды, а часто и просто через трамвайные рельсы.

а вот поступающих так патриотов не видел ни разу.

из чего вывод:
для значительной части людей основной сценарий эксплуатации «конкурента патриота» — развозка понтов.

УАЗу надо просто как-то решить вопрос с понтами, сразу и продажи вырастут :)

и да, сам я в такой ситуации купил шниву несколько лет назад.
скоро её надо будет обновлять, и я таки снова куплю шниву.
может быть патриота, но он по прежнему великоват для меня.

а вот дастер и «конкуренты патриота».... эээ... не надо такого счастья.
я на автомобиле езжу, а не шильдик натираю.

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-1

Спасибо за интересную статью. На мой взгляд, она не совсем полно отражает ситуацию, и некоторых потенциальных покупателей может очень сильно ввести в заблуждение.
В первую очередь это связано с пониманием сценариев использования полноприводного автомобиля. Для жителя загородного дома, охотника, рыболова, геодезиста, прораба-строителя, любителя тюнинга и грязевых покатушек это совершенно разные варианты. Порядок цен на эксплуатацию Патриота и Паджеро будет различаться на порядки, начиная от транспортного налога, страховки и заканчивая техническим обслуживанием.
Люди ведь часто покупают полноприводной автомобиль, чтоб иметь возможность проехать дальше, чем на «пузотерке» и увезти в багажнике больше. А вот результаты такой езды вызывают у них неподдельное удивление. Лично наблюдал лицо довольного владельца Тойоты Лендкрузер, когда ему сообщили стоимость работ после преодоления метрового брода на охоте. Ревизия и замена жижи в мостах, ступичные подшипники возможно под замену, желательно заменить фильтр двигателя, ревизия приводов и кардана и так далее. Лицо несколько утратило радостное выражение.
Статья была бы более полная, если посчитали стоимость на 3 года владения с учетом расходников, обязательных платежей в виде налога и страховки. Для иномарок с большим пробегом это не только жидкости, подвеска и колодки. Там уже и ступичные подшипники, навесное оборудование двигателя, ремни и куча прочего.

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+5

Странно, Ховеры забыли в список б/у добавить-вот вам прямой конкурент

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+3

Вопросы автору статьи... Откуда вы взяли цифры по расходу топлива? У меня средний расход город-трасса на бензине 13 л. на 100 км а газа 15.5 л/на 100 км... По трассе расход еще меньше... Далее о каком рысканье по дороге вы говорите после 100 км/ч — может имеете ввиду неисправный автомобиль, так так тогда и пишите... Складывается впечатление, что вы начитались (как некоторые жители форума За рулем) каких-то отзывов и родили «СТАТЬЮ»! ...
Покупая такую альтернативу как Паджеро или Прадо с пробегом в 250–300 тыс. (на деле может и 500 и более быть обычно пробег скручивают ), сразу надо быть готовым вложить в ремонт примерно от 500  тыс. до 1 млн.. тогда автомобиль действительно будет служить долго и радовать хозяина... так что тут не просто так купил 10 летку и поехал, а потом и горя нет... Не совсем корректно сравнивать новый автомобиль и сильно подержаный (мое мнение)...
Вы ничего не пишите про стоимость владения этими автомобилями, хотя бы из расчета 5 лет эксплуатации... а это как раз один из основных факторов, влияющих на приобретение...
Но статья в целом интересная, многим она придется «по душе» — это вечные оппоненты: Каплан, да Виталий :))) т.к. у них старые иноведра всегда лучше новых Российских автомобилей...

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+5
Рыжий Леонид

Фууу.... едросс...
безграмотный едросс... фуууу...
А как с краштестом АР быть, а, Едрунид?

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-3
Каплан Илья

несмотря на краштест патриот при дтп разобьет всмятку большинство машин!
я вообще не удивлюсь, если ситуация с краштестами будет развиваться как с дизельгейтом — когда безопасность будет обеспечена только для краштеста, а в реалиях все наоборот...

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0
Каплан Илья

А ты наверно на жизнь обижен и твой кумир НАВАЛЕННЫЙ??? Партия любителей фейк автомобилей китайско-корейского шлака

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-1
Каплан Илья

Гнилой-Каплан, иди навоза пожуй, может полегчает... :)))
Краштест чего, а, Гнилой?

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-1

Спасибо, Юрий, за анализ. Только я немного не понял следующего:

«Современные забугорные аналоги используют постоянный полный привод или автоматически подключаемую переднюю ось. »
Это кто из серьезных рамных внедорожников имеют «постоянный полный привод или автоматически подключаемую переднюю ось»?

«на сто верст может потребоваться до 20 литров бензина.»
Поясните, пожалуйста. При каких условиях будет такой расход? Например у LC Prado расход будет составлять 25–30 литров при скорости 140 км/ч (в зависимости от загрузки дороги)

Какая необходимость сравнивать рамник с кроссовером? Это все равно, что сравнивать ездовые характеристики Порше и Горбатого (оба в кузове купе).

Если в качестве альтернативы приводит б/у с пробегом 150000, то почему бы вам не приводить такие сравнительные показатели:
— остаточный ресурс.
— перечень вероятных неисправностей со стоимостями ремонта.
— стоимость ТО
— остаточная стоимость через 3–5 лет.

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+2
Баронин Сергей

Сергей, какая проходимость у Патриота?
В одном из последних тестов его Джимни за хвост вытаскиал...
И потом, завод утверждает, что «УАЗ стал ближе к городу» — а в городе кроссоверы рулят, все верно.
Вот я точной статистики не знаю, но могу предположить, что процентов 90 Прадо и Паджеро и процентов 80 Патриотов не видят настоящего бездорожья никогда в жизни. Чем же Ратриоту в этом случае Х-Трейл не конкурент?
И да, не забываем про никакую пассивную безопасность Патриота.
У Него и остаточной стоимости через 3–5 лет быть не может — кучу ржавчины можно только закопать.

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-2
Каплан Илья

Что в вас [у нас не ругаются] то все время кипит, как УАЗ Патриот видите? Ой не спроста это все...

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-1
Каплан Илья

Х-Трейл вообще если в грязь заедит то там и останится, сломая свои тонкие полуоси. А тебе где УАЗ то в деле увидать, сидишь дома, из всех развлекух —передернуть и опять с усердием рекламировать автошлак —рио/солярисы.

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-1

Ну что за риторический вопрос?
Вы краш-тест АР с этим гробом на колесах видели?
Почему это недоразумение все еще допускают на дороги общего пользования — непонятно.
Это как в 2017-м ГАЗ-69 снова в серию запустить и гордиться этим.

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-6
Каплан Илья

баклан, тебе какая разница? раз покупают, значит он кому то нужен!
или надо у тебя разрешения спрашивать?

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0