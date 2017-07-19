Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

В июне УАЗ снизил цены на свой Патриот на 20–58 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Как считают ульяновцы, это поможет переломить наметившуюся тенденцию по снижению спроса. Давайте посмотрим, насколько их новое предложение выгодно в сравнении с подержанными иномарками.

На первый взгляд, стартовая цена Патриота крайне привлекательна: за 699 000 рублей вы получаете достаточно вместительный рамный внедорожник. Новый! И с заводской гарантией. Для многих эти факты являются определяющими при выборе автомобиля.

В базовую комплектацию Классик входят четыре электростеклоподъемника, водительская подушка безопасности, центральный замок, обогрев и электропривод боковых зеркал. Но к такой версии я бы присматриваться не советовал. И дело не в неокрашенных дверных ручках и не в отсутствии магнитолы. Смущает другое. Здесь нет эйрбэга для пассажира, а передние ремни безопасности без преднатяжителей — прошлый век!

Кроме того, базовый Patriot снабжен раздаткой с механическим принципом управления — проще говоря, рычагом, а не шайбой-селектором, как у прочих модификаций. С четкостью включения понижающей передачи у механического привода дело обстоит, мягко говоря, неважно.

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Топ-исполнение Стиль я бы тоже не советовал. Во-первых, цена 1 039 000 рублей кажется завышенной. Во-вторых, кожаная отделка сидений не особо привлекательна — тканевые уютнее и зимой, и летом. Но даже в топе UAZ Patriot остается конструктивно архаичным внедорожником. К его слабым местам можно отнести трансмиссию Part Time, в которой передний мост подключается вручную. Современные забугорные аналоги используют постоянный полный привод или автоматически подключаемую переднюю ось. Впрочем, по проходимости Patriot все равно хорош . Особенно в варианте с ESP, которая способна имитировать межколесные блокировки.

Много претензий вызывает и управляемость — уже при скорости 100 км/ч «уазик» рыскает по дороге, вынуждая водителя постоянно подруливать. Расход топлива иначе как огромным не назовешь: на сто верст может потребоваться до 20 литров бензина. И ладно бы под капотом стоял двигатель V8 или V6, так ведь нет — такой нескромный аппетит демонстрирует 2,7-литровая 135-сильная «четверка»! Положение мог бы спасти дизель, но его ульяновцы на Patriot не устанавливают…

Есть претензии и качеству сборки и комплектующих: к сожалению, поломки нередки даже на новом автомобиле. Но справедливости ради отметим, что хандрят не основополагающие узлы и агрегаты, а периферия: мультимедиа, климат-контроль и т.п. Все это лечится по гарантии.

Прямых конкурентов Патриота среди новых иномарок-одноклассников, считай, и нет. За сопоставимые деньги можно взять только Renault Duster, который существенно меньше и слабее. Поэтому чаще всего покупатели смотрят в сторону подержанных внедорожников и кроссоверов. Так, рестайлинговый Hyundai Santa Fe прошлого поколения (выпускался с 2010 по 2012 годы) с пробегом от 100 тыс. км можно приобрести за те же 700 тысяч. За эти деньги «кореец» будет снабжен шестью подушками безопасности, ESP, аудиосистемой, климат-контролем. В указанный бюджет будет вписываться версия с бензиновым 2,4-литровым 174-сильным двигателем, работающим в паре с механикой или автоматом (который, кстати, на Патриоты до сих пор не устанавливают). Дизельные модификации (2,2 л, 197 л.с.) стоят в среднем на сто тысяч дороже.

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Хорошей альтернативой является и модернизированный Nissan X-Trail прежнего поколения , выпускавшийся с 2010 по 2015 годы. Начальная цена не «ушатанных» экземпляров с пробегом от 80 тыс. км стартует аккурат от 700 тыс. руб.

Сильной стороной Икстрейла является высокая плавность хода и проходимость, обусловленная в первую очередь отличной «геометрией»: приличные углы въезда и съезда плюс более чем двадцатисантиметровый дорожный просвет. Самые доступные машины идут с двухлитровым 141-сильным бензиновым мотором. Версии с 2,5-литровым 169-сильным агрегатом дороже примерно на 30–40 тысяч. Но у них и оснащение богаче: как правило, есть навигатор, камера заднего вида, рейлинги на крыше. Модификаций с турбодизелем 2.0 (150 л.с.) на рынке мало и стоят они от 800 тыс. руб. В их пользу играет не только высокая экономичность, но и автоматическая коробка, которая заметно надежней вариатора, что устанавливается на бензиновые версии.

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Впрочем, не кроссоверами едиными. За те деньги, что просят за новый Patriot, вполне можно присмотреться к подержанным внедорожникам вроде Mitsubishi Pajero (выпускается с 2006 г.) или Toyota Land Cruiser Prado предпоследнего поколения (выпускался с 2002 по 2009 г.). Да, они будут десятилетними, а их пробег превышает 150 000 км, но благодаря крепкой конструкции и качественной сборке эти машины вполне «живые».

Интересной особенностью Mitsubishi Pajero можно назвать наличие трехдверного варианта — такой у нас одно время продавался у официальных дилеров. Впрочем, основная часть предложений все же приходится на более практичные пятидверные версии. Понятно, что у десятилетних машин нет на борту современной электроники и ассистентов водителя, зато по инженерной части Pajero даст фору большинству современных аналогов. Одна только полноприводная трансмиссия Super Select 4WD чего стоит! Она позволяет подключать переднюю ось прямо в движении. Также есть понижающая передача, межосевая и задняя межколесная блокировки — cерьезный арсенал/

Сейчас новым Pajero предлагается исключительно с трехлитровой «шестеркой» мощностью 174 л.с. Однако на вторичке большинство машин снабжены V6 3.8 мощностью 250 л.с. Агрегат прожорливый, но весьма надежный. Встречаются и версии с 3,2-литровым турбодизелем (его мощность в зависимости от степени форсировки варьируется от 165 до 200 «лошадей»). С ними ситуация диаметрально противоположная: экономичны, но к надежности есть вопросы — капризна топливная аппаратура. Но в целом Pajero довольно надежный и беспроблемный автомобиль. Если прежний хозяин ездил аккуратно, горя знать не будете.

И все же непререкаемым авторитетом в этом сегменте является Land Cruiser Prado — его ценят за потрясающий запас прочности. Так, на рынке встречаются образцы с превышающим 300 тыс. км пробегом, которые продолжают ездить как ни в чем не бывало. Бензиновые двигатели V6 4.0 (249 л.с.) и 2.7 (150 либо 163 л.с.), а также турбодизель 3.0 (95–173 л.с.) одинаково надежны. Не вызывает нареканий и автомат.

В распоряжении Prado — постоянный полный привод. Есть и понижающая передача. Но главным козырем является удивительно энергоемкая подвеска, позволяющая ехать с комфортом даже по разбитым дорогам. А еще тойотовский внедорожник на редкость ликвиден — продать его можно быстро и с минимальной потерей денег. Кстати, имейте в виду: в продаже встречается много экземпляров, ввезенных из арабских стран — у них слабовата «печка».

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В общем, у потенциальных покупателей УАЗа велик соблазн взять вместо него вполне «живой» подержанный иностранный автомобиль: свежий экономичный кроссовер или десятилетний внедорожник, которому сносу нет. Судя по наметившемуся падению продаж Патриота, многие так и делают. Надеемся, снижение цены на отечественный внедорожник и сокращение стоимости его обслуживания позволят остановить неприятную тенденцию. Но все же лучшим ответным шагом стала бы серьезная модернизация. И речь не об очередном банальном рестайлинге: нужен новый, менее прожорливый двигатель, автомат, более современная полноприводная трансмиссия. И, конечно, рывок по качеству сборки. Вот тогда появится шанс, что клиенты перестанут смотреть в сторону подержанной техники.

Фото: фирмы-производители, auto.ru