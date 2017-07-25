Китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT: в поисках конкурентов

До недавнего времени китайские автомобили на российском рынке не были представлены в этом сегменте рынка. Но вот у компании Geely появился Emgrand GT. Изменится ли теперь расклад сил в D-классе?

В число конкурентов Emgrand GT попали Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Mazda 6. Я не ставил целью провести сравнительные испытания этих машин — мне показалось интересным сопоставить прайс-листы, посмотреть, что и за какие деньги предлагают компании для клиентов в среднем классе. К рассмотрению принимались комплектации автомобилей с бензиновыми двигателями.

Geely Emgrand GT: цена от 1 389 000 рублей.

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Все конкуренты в самых недорогих комплектациях стоят примерно на одном ценовом уровне (см. таблицу внизу). Лишь Volkswagen Passat держится на полуторамиллионном рубеже. При этом у него скромный двигатель 1.6 (125 л.с.). Geely Emgrand GT мог бы утереть нос конкурентам окраской металлик в базовой комплектации, но при этом он стоит на 60 000 дороже, чем Toyota Camry, которая опционально предлагает металлизированную краску за 21 000 рублей, а перламутровую — за 32 000 рублей. Так что в базовой версии китайский седан выглядит, конечно, неплохо, но японские Mazda и Toyota, пожалуй переигрывают его. Ford Mondeo отстает с подготовкой к зиме — у него нет подогрева передних сидений.

Заметьте, все автомобили предлагаются только с автоматическими коробками передач — за исключением седана Volkswagen Passat. В начальной комплектации ему полагается 6-ступенчатая механика. Наиболее мощные моторы предлагают Toyota и Mazda. Volkswagen Passat с самым слабым из пятерки мотором, ручной коробкой, бедным оснащением и завышенной ценой откатывается на последнюю строчку.

Полный фарш

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В дорогих комплектациях расклад меняется. Китайский автомобиль в топовой версии стоит 1 739 000 рублей, выигрывая у конкурентов в среднем по 200 тысяч. Такой Emgrand GT не потребует дополнительных затрат за премиальное оснащение. Одно из любопытных предложений в комплектации Flagship — заднее VIP-кресло с электрорегулировкой в двух направлениях. У сидящего сзади есть также возможность управлять положением переднего пассажирского сиденья. Имеется и система автоматической парковки. Электрорегулировками снабжены рулевая колонка, передние сиденья, шторка заднего стекла. Качество воздуха в салоне контролируется системой AQS (как на автомобилях Volvo). которая выявляет содержащиеся в наружном воздухе вредные примеси (угарный газ, различные углеводороды) и не допускает их проникновения в салон.

Мультимедийной системе достался 8-дюймовым экраном с функцией тачскрин, а дорожная информация выводится на проекционный дисплей, расположенный перед водителем. В компанию к подушкам безопасности базовой версии добавились боковые шторки безопасности и коленная подушка водителя. А вот двигатель 1.8 хотя и новый, но оказался самым маломощным (163 л.с.) в сравнении с конкурентами.

Toyota Camry: цена от 1 329 000 рублей.

Toyota Camry за указанные в прайс-листе 1 953 000 рублей предлагает полный набор того, что можно установить на автомобиль такого класса. В топовой версии вы получите электрорегулировки и подогрев заднего сиденья, систему мониторинга слепых зон, круиз-контроль, шторку заднего стекла с электроприводом, аудиосистему JBL с десятью динамиками, трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха. Следует заметить, что Toyota устанавливает на Camry самый мощный среди конкурентов двигатель рабочим объемом 3,5 л (249 л.с.).

Mazda6: цена от 1 324 000 рублей.

Mazda 6 аналогичным образом подходит к своим клиентам. Заплатив за топовую версию Executive 1 971 000 рублей, покупатель получает максимально укомплектованный автомобиль. Доплатить придется за выбор краски (от 18 000 до 24 000 рублей) и установку навигационной системы (25 000 рублей).

Ford Mondeo: цена от 1 320 000 рублей.

Ford Mondeo в богатом исполнении оснащен светодиодными фарами с функцией подсветки поворотов, передними вентилируемыми сиденьями с электрорегулировками, надувными ремнями безопасности задних пассажиров, аудиосистемой Sony c 9 динамиками, подогревом руля. Доплатить же придется за окраску металлик (23 000 рублей), полноразмерное запасное колесо (7000 рублей), 69 000 рублей за систему помощи при парковке и 52 000 рублей за автономный предпусковой подогреватель-отопитель

Volksvagen Passat: цена от 1 499 000 рублей.

Volkswagen Passat снова оказывается в стороне от конкурентов. Чтобы укомплектовать VW Passat по полной программе, нужно к указанному ценнику в 1 959 000 рублей прибавить еще пол-«лимона». Хайтековские функции появятся на Пассате только за дополнительную плату. Проекционный дисплей стоит 35 700 рублей, система управления дальним светом обойдется в 24 690 рублей, адаптивный круиз-контроль — 34 200 рублей, интерьерная подсветка — 25 990 рублей, светодиодный головной свет с системой динамического освещения в повороте — 29 170 рублей, панорамный люк в крыше — 64 750 рублей, кожаный салон R-Line — 97 560 рублей, адаптивная подвеска — 34 120 рублей, за краску металлик или перламутр нужно доплатить от 23 780 до 60 380 рублей. Таким образом, цена автомобиля «в полном фарше» превышает 2 400 000 рублей. Однако!

Кредитная история

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Отдельно стоит вопрос о покупке в кредит. Здесь преимущество у Geely, которая предлагает вариант с минимальным первоначальным взносом 15% и сроком погашения до 7 лет по годовой ставке от 3% до 16,5%. При этом Toyota требует в два раза больший аванс — 30%, а срок погашения конкуренты Geely Emgrand GT ограничивают 5 годами.

Взвешиваешь все «за» и «против», и выходит, что китайский автомобиль позволяет клиенту войти в бизнес-класс наименее затратным путем. При этом владелец не пострадает от нехватки оборудования и услуг на борту.

А имидж? С имиджем немного сложнее, но, может быть, владельца Emgrand GT будет согревать мысль, что фирма, сделавшая его автомобиль, владеет такими именитыми брендами, как Volvo и Lotus. И не забывайте еще о пословице: «не место красит человека, а человек место!»



