Китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT: в поисках конкурентов

В число конкурентов Emgrand GT попали Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Mazda 6. Я не ставил целью провести сравнительные испытания этих машин — мне показалось интересным сопоставить прайс-листы, посмотреть, что и за какие деньги предлагают компании для клиентов в среднем классе. К рассмотрению принимались комплектации автомобилей с бензиновыми двигателями.
Geely Emgrand GT: цена от 1 389 000 рублей.
Geely Emgrand GT: цена от 1 389 000 рублей.
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Все конкуренты в самых недорогих комплектациях стоят примерно на одном ценовом уровне (см. таблицу внизу). Лишь Volkswagen Passat
держится на полуторамиллионном рубеже. При этом у него скромный двигатель 1.6 (125 л.с.). Geely Emgrand GT мог бы утереть нос конкурентам окраской металлик в базовой комплектации, но при этом он стоит на 60 000 дороже, чем Toyota Camry, которая опционально предлагает металлизированную краску за 21 000 рублей, а перламутровую — за 32 000 рублей. Так что в базовой версии китайский седан выглядит, конечно, неплохо, но японские Mazda и Toyota, пожалуй переигрывают его. Ford Mondeo отстает с подготовкой к зиме — у него нет подогрева передних сидений.
Заметьте, все автомобили предлагаются только с автоматическими коробками передач — за исключением седана Volkswagen Passat. В начальной комплектации ему полагается 6-ступенчатая механика. Наиболее мощные моторы предлагают Toyota и Mazda. Volkswagen Passat с самым слабым из пятерки мотором, ручной коробкой, бедным оснащением и завышенной ценой откатывается на последнюю строчку.
Полный фарш
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В дорогих комплектациях расклад меняется. Китайский автомобиль в топовой версии стоит 1 739 000 рублей, выигрывая у конкурентов в среднем по 200 тысяч. Такой Emgrand GT не потребует дополнительных затрат за премиальное оснащение. Одно из любопытных предложений в комплектации Flagship — заднее VIP-кресло
с электрорегулировкой в двух направлениях. У сидящего сзади есть также возможность управлять положением переднего пассажирского сиденья. Имеется и система автоматической парковки. Электрорегулировками снабжены рулевая колонка, передние сиденья, шторка заднего стекла. Качество воздуха в салоне контролируется системой AQS (как на автомобилях Volvo). которая выявляет содержащиеся в наружном воздухе вредные примеси (угарный газ, различные углеводороды) и не допускает их проникновения в салон.
Мультимедийной системе достался 8-дюймовым экраном с функцией тачскрин, а дорожная информация выводится на проекционный дисплей, расположенный перед водителем. В компанию к подушкам безопасности базовой версии добавились боковые шторки безопасности и коленная подушка водителя. А вот двигатель 1.8 хотя и новый, но оказался самым маломощным (163 л.с.) в сравнении с конкурентами.
Toyota Camry: цена от 1 329 000 рублей.
Toyota Camry: цена от 1 329 000 рублей.
Toyota Camry за указанные в прайс-листе 1 953 000 рублей предлагает полный набор того, что можно установить на автомобиль такого класса. В топовой версии вы получите электрорегулировки и подогрев заднего сиденья, систему мониторинга слепых зон, круиз-контроль, шторку заднего стекла с электроприводом, аудиосистему JBL с десятью динамиками, трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха. Следует заметить, что Toyota устанавливает на Camry самый мощный среди конкурентов двигатель рабочим объемом 3,5 л (249 л.с.).
Mazda6: цена от 1 324 000 рублей.
Mazda6: цена от 1 324 000 рублей.
Mazda 6 аналогичным образом подходит к своим клиентам. Заплатив за топовую версию Executive 1 971 000 рублей, покупатель получает максимально укомплектованный автомобиль. Доплатить придется за выбор краски (от 18 000 до 24 000 рублей) и установку навигационной системы (25 000 рублей).
Ford Mondeo: цена от 1 320 000 рублей.
Ford Mondeo: цена от 1 320 000 рублей.
Ford Mondeo в богатом исполнении оснащен светодиодными фарами с функцией подсветки поворотов, передними вентилируемыми сиденьями с электрорегулировками, надувными ремнями безопасности задних пассажиров, аудиосистемой Sony c 9 динамиками, подогревом руля. Доплатить же придется за окраску металлик (23 000 рублей), полноразмерное запасное колесо (7000 рублей), 69 000 рублей за систему помощи при парковке и 52 000 рублей за автономный предпусковой подогреватель-отопитель
Volksvagen Passat: цена от 1 499 000 рублей.
Volksvagen Passat: цена от 1 499 000 рублей.
Volkswagen Passat снова оказывается в стороне от конкурентов. Чтобы укомплектовать VW Passat по полной программе, нужно к указанному ценнику в 1 959 000 рублей прибавить еще пол-«лимона». Хайтековские функции появятся на Пассате только за дополнительную плату. Проекционный дисплей стоит 35 700 рублей, система управления дальним светом обойдется в 24 690 рублей, адаптивный круиз-контроль — 34 200 рублей, интерьерная подсветка — 25 990 рублей, светодиодный головной свет с системой динамического освещения в повороте — 29 170 рублей, панорамный люк в крыше — 64 750 рублей, кожаный салон R-Line — 97 560 рублей, адаптивная подвеска — 34 120 рублей, за краску металлик или перламутр нужно доплатить от 23 780 до 60 380 рублей. Таким образом, цена автомобиля «в полном фарше» превышает 2 400 000 рублей. Однако!
Кредитная история
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Отдельно стоит вопрос о покупке в кредит. Здесь преимущество у Geely, которая предлагает вариант с минимальным первоначальным взносом 15% и сроком погашения до 7 лет по годовой ставке от 3% до 16,5%. При этом Toyota требует в два раза больший аванс — 30%, а срок погашения конкуренты Geely Emgrand GT ограничивают 5 годами.
Взвешиваешь все «за» и «против», и выходит, что китайский автомобиль позволяет клиенту войти в бизнес-класс наименее затратным путем. При этом владелец не пострадает от нехватки оборудования и услуг на борту.
А имидж? С имиджем немного сложнее, но, может быть, владельца Emgrand GT будет согревать мысль, что фирма, сделавшая его автомобиль, владеет такими именитыми брендами, как Volvo и Lotus. И не забывайте еще о пословице: «не место красит человека, а человек место!»
|Geely Emgrand GT
|Ford Mondeo
|Mazda 6
|Toyota Camry
|VW Passat
|Начальная комплектация / цена, рубли
|Standart/1389000
|Ambiente/1320000
|Drive/1324000
|Стандарт/1329000
|Trendline/1499000
|Двигатель и трансмиссия
|2, 4 л (148 л.с.) 6АКП
|2, 5 л (149 л.с.) 6АКП
|2.0 л, (150 л.с.) 6АКП
|2, 0 л (150 л.с.) 6АКП
|1, 6 л.(125 л.с.) 6МКП
|Экстерьер
|окраска «металлик» или «перламутр», галогеновые фары, передние противотуманки, задние светодиодные фонари, наружные зеркала с подогревом, легкосплавные диски 17",
|стальные диски 16’’, наружные зеркала с подогревом
|галогенные фары, передние противотуманки, боковые зеркала с подогревом, легкосплавные диски
|галогенные фары, светодиодные противотуманные фары легкосплавные диски,
|галогенные фары, легкосплавные диски, наружные зеркала с подогревом
|Комфорт
|датчики парковки задние, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, круиз-контроль, мультифункциональный руль, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, кожаная обивка сидений, ручная регулировка сиденья водителя по 6-и направлениям, панель приборов с цветным дисплеем, полноразмерная запаска
|кондиционер, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, монохромный дисплей на приборной панели, ручная регулировка передних сидений в 4-х направлкниях, докатка
|кондиционер, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, датчик уровня омывающей жидкости, докатка
|передний и задний датчики парковки, двухзонный климат-контроль, датчик света, многофункциональный руль, регулируемая по вылету и углу наклогна рулевая колонка, полноразмерная запаска
|кондиционер, мультифункциональный руль, датчик дождя
|Мультимедиа
|бортовой компьютер, аудиосистема 6 динамиков, разъемы USB и AUX,
|бортовой компьютер, аудиосистема 6 динамиков, USB-разъем
|бортовой компьютер, аудиосистема 4 динамика, разъемы USB и AUX
|бортовой компьютер, аудиосистема 6 динамиков, разъемы USB и AUX
|аудиосистема
|Безопасность
|фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, , крепление детских кресел ISOFIX на заднем сиденье, ABS, электронное распределение тормозных усилий, система помощи при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, электромеханический тормоз с функцией удерживания на месте, система ктонроля давления в шинах, ЭРА-Глонасс
|фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, передние и задние шторки безопасности, коленная подушка безопасносит водителя, ABS, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, электромеханический тормоз с функцией удерживания на месте, ЭРА-Глонасс,
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|фронтальные и боковые подушки безопасности, крепление детских сидений Isofix, ABS, система распределения тормозных усилий, усилитель экстренного торможения, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, ЭРА-Глонасс,
|фронтальные и боковые подущки безопасности водителя и переднего пассажира, крепление детских кресел Isofix на заднем сидентье, ABS, система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, антипробуксовочная система, функция стабилизации прицепа, электромеханический ручной тормоз с функцией удержания на месте, ЭРА-Глонасс.
|Готовность к зиме
|подогрев передних сидений
|подогрев передних сидений
|подогреет передних сидений, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей
|лобовое стекло с подогревом, подогрев форсунок омывателя
|Топовая комплектация/цена, рубли
|Flagship/1739000
|Titanium Plus/1902000
|Executive/1971000
|Люкс/1953000
|Highline/1959000
|Двигатель и трансмиссия
|1, 8 л (163 л.с.) 6 АКП
|2, 0 л (240 л.с.) 6АКП
|2, 5 л (192 л.с.) 6 АКП
|3, 5 л (249 л.с.) 6АКП
|1, 8 л (180 л.с.) 7АКП
|Дополнительно к начальной комплектации
|система мониторинга слуых зон, коленная полушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, электропривод рулевой колонки, электрорегулируемое по 8 направлениям сиденье водителя и по 6-и направлениям пассажирское, функция памяти положений рулевой колонки, водительского сиденья и боковых зеркал, заднее VIP- сиденье с обогревом и электрорегулировкой в 2-х направлениях, солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, панорамная крыша с электроприводом, амбьентная подсветка, , передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, система автоматической парковки, система контроля качества воздуха, бесключевой доступ и пуск двигателя с кнопки, проекционный дисплей, аудиосистема с 8 динамиками, мультиимедийная система с 8’’экраном и беспроводным интерфейсом подключения мобильных устройств.
|круиз-контроль, бесключевой доступ, надувные ремни задних пассажиров, динамические светодиодные фары, автоматическое включение дальнего света, навигационная система, камера заднего вида, кожаная обивка салона, передние сиденья с функцией массажа, электропривод передних сидений, вентиляция передних сидений, подогрев передних и задних сидений
|кожаная обивка салоне, подогрев передних и задних сидений, люк с электроприводом, двухзонный климата-контроль, бесключевой доступ, датчики дождя и света, многофункциональный 7’’цветной дисплей, дополнительный цветной экран над панелью приборов, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль, светодиодные фары, автомагнитола с 6-ю динамиками, USB и AUX разъемы, Bluetooth, солнцезащитная шторка на заднем стекле, система рекуперации энергии торможения, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, система мониторинга слепых зон, система безопасного торможения в городе, функция распознавания пешеходов, адаптивная система освещения с автоматическим переключением дальнего света фар
|электропривод рулевой колонки, кожаная обивка сидений, сиденье с водителя с электрорегулировкой в 8-и направлениях, функция памяти положения водительского сиденья, рулевой колонки, боковых зеркал, электрорегулировки задних сидений в 2-х направлениях, подогрев задних сидений, 3-зонный климат-контроль, ионизатор воздуха, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, датчик дождя, камера заднего вида с динамической разметкой, автоматическое переключение дальнего света, боковые шторки и подушки безопасности, коленная подушка безопасности водителя, система мониторинга слепых зон, система слежения за слепыми зонами при въезде и выезде с парковки, подогрев лобового стекла.
|светодиодные фары, легкосплавные диски, электропривод открытия и закрытия багажника, бесключевой доступ, камера заднего вида, цифровая панель приборов, , 3-зонный климат-контроль
|Кредитное предложение
|минимальный первоначальный взнос, % от стоимости
|15
|25
|20
|30
|15
|годовая процентная ставка
|3–16, 5
|10, 8–17, 5
|11, 9–16, 5
|15, 9
|15.4
|срок кредита, месяцы
|от 12 до 84
|от 12 до 60
|от 24 до 60
|от 12 до 60
|от 12 до 60