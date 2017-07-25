Китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT: в поисках конкурентов

До недавнего времени китайские автомобили на российском рынке не были представлены в этом сегменте рынка. Но вот у компании Geely появился Emgrand GT. Изменится ли теперь расклад сил в D-классе?

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Volkswagen > Passat

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Mazda 6
Mazda 6

Mazda > 6

Ford Mondeo
Ford Mondeo

Ford > Mondeo

В число конкурентов Emgrand GT попали Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Mazda 6. Я не ставил целью провести сравнительные испытания этих машин — мне показалось интересным сопоставить прайс-листы, посмотреть, что и за какие деньги предлагают компании для клиентов в среднем классе. К рассмотрению принимались комплектации автомобилей с бензиновыми двигателями.

Geely Emgrand GT: цена от 1 389 000 рублей.
Geely Emgrand GT: цена от 1 389 000 рублей.

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Все конкуренты в самых недорогих комплектациях стоят примерно на одном ценовом уровне (см. таблицу внизу). Лишь Volkswagen Passat держится на полуторамиллионном рубеже. При этом у него скромный двигатель 1.6 (125 л.с.). Geely Emgrand GT мог бы утереть нос конкурентам окраской металлик в базовой комплектации, но при этом он стоит на 60 000 дороже, чем Toyota Camry, которая опционально предлагает металлизированную краску за 21 000 рублей, а перламутровую — за 32 000 рублей. Так что в базовой версии китайский седан выглядит, конечно, неплохо, но японские Mazda и Toyota, пожалуй переигрывают его. Ford Mondeo отстает с подготовкой к зиме — у него нет подогрева передних сидений.

Заметьте, все автомобили предлагаются только с автоматическими коробками передач — за исключением седана Volkswagen Passat. В начальной комплектации ему полагается 6-ступенчатая механика. Наиболее мощные моторы предлагают Toyota и Mazda. Volkswagen Passat с самым слабым из пятерки мотором, ручной коробкой, бедным оснащением и завышенной ценой откатывается на последнюю строчку.

Полный фарш

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В дорогих комплектациях расклад меняется. Китайский автомобиль в топовой версии стоит 1 739 000 рублей, выигрывая у конкурентов в среднем по 200 тысяч. Такой Emgrand GT не потребует дополнительных затрат за премиальное оснащение. Одно из любопытных предложений в комплектации Flagship — заднее VIP-кресло с электрорегулировкой в двух направлениях. У сидящего сзади есть также возможность управлять положением переднего пассажирского сиденья. Имеется и система автоматической парковки. Электрорегулировками снабжены рулевая колонка, передние сиденья, шторка заднего стекла. Качество воздуха в салоне контролируется системой AQS (как на автомобилях Volvo). которая выявляет содержащиеся в наружном воздухе вредные примеси (угарный газ, различные углеводороды) и не допускает их проникновения в салон.

Мультимедийной системе достался 8-дюймовым экраном с функцией тачскрин, а дорожная информация выводится на проекционный дисплей, расположенный перед водителем. В компанию к подушкам безопасности базовой версии добавились боковые шторки безопасности и коленная подушка водителя. А вот двигатель 1.8 хотя и новый, но оказался самым маломощным (163 л.с.) в сравнении с конкурентами.

Toyota Camry: цена от 1 329 000 рублей.
Toyota Camry: цена от 1 329 000 рублей.

Toyota Camry за указанные в прайс-листе 1 953 000 рублей предлагает полный набор того, что можно установить на автомобиль такого класса. В топовой версии вы получите электрорегулировки и подогрев заднего сиденья, систему мониторинга слепых зон, круиз-контроль, шторку заднего стекла с электроприводом, аудиосистему JBL с десятью динамиками, трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха. Следует заметить, что Toyota устанавливает на Camry самый мощный среди конкурентов двигатель рабочим объемом 3,5 л (249 л.с.).

Mazda6: цена от 1 324 000 рублей.
Mazda6: цена от 1 324 000 рублей.

Mazda 6 аналогичным образом подходит к своим клиентам. Заплатив за топовую версию Executive 1 971 000 рублей, покупатель получает максимально укомплектованный автомобиль. Доплатить придется за выбор краски (от 18 000 до 24 000 рублей) и установку навигационной системы (25 000 рублей).

Ford Mondeo: цена от 1 320 000 рублей.
Ford Mondeo: цена от 1 320 000 рублей.

Ford Mondeo в богатом исполнении оснащен светодиодными фарами с функцией подсветки поворотов, передними вентилируемыми сиденьями с электрорегулировками, надувными ремнями безопасности задних пассажиров, аудиосистемой Sony c 9 динамиками, подогревом руля. Доплатить же придется за окраску металлик (23 000 рублей), полноразмерное запасное колесо (7000 рублей), 69 000 рублей за систему помощи при парковке и 52 000 рублей за автономный предпусковой подогреватель-отопитель

Volksvagen Passat: цена от 1 499 000 рублей.
Volksvagen Passat: цена от 1 499 000 рублей.

Volkswagen Passat снова оказывается в стороне от конкурентов. Чтобы укомплектовать VW Passat по полной программе, нужно к указанному ценнику в 1 959 000 рублей прибавить еще пол-«лимона». Хайтековские функции появятся на Пассате только за дополнительную плату. Проекционный дисплей стоит 35 700 рублей, система управления дальним светом обойдется в 24 690 рублей, адаптивный круиз-контроль — 34 200 рублей, интерьерная подсветка — 25 990 рублей, светодиодный головной свет с системой динамического освещения в повороте  — 29 170 рублей, панорамный люк в крыше — 64 750 рублей, кожаный салон R-Line — 97 560 рублей, адаптивная подвеска — 34 120 рублей, за краску металлик или перламутр нужно доплатить от 23 780 до 60 380 рублей. Таким образом, цена автомобиля «в полном фарше» превышает 2 400 000 рублей. Однако!

Кредитная история

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Отдельно стоит вопрос о покупке в кредит. Здесь преимущество у Geely, которая предлагает вариант с минимальным первоначальным взносом 15% и сроком погашения до 7 лет по годовой ставке от 3% до 16,5%. При этом Toyota требует в два раза больший аванс  — 30%, а  срок погашения конкуренты Geely Emgrand GT ограничивают 5 годами.

Взвешиваешь все «за» и «против», и выходит, что китайский автомобиль позволяет клиенту войти в бизнес-класс наименее затратным путем. При этом владелец не пострадает от нехватки оборудования и услуг на борту.

А имидж? С имиджем немного сложнее, но, может быть, владельца Emgrand GT будет согревать мысль, что фирма, сделавшая его автомобиль, владеет такими именитыми брендами, как Volvo и Lotus. И не забывайте еще о пословице: «не место красит человека, а человек место!»


Geely Emgrand GTFord MondeoMazda 6Toyota CamryVW Passat
Начальная комплектация / цена, рублиStandart/1389000Ambiente/1320000Drive/1324000Стандарт/1329000Trendline/1499000
Двигатель и трансмиссия2, 4 л (148 л.с.) 6АКП2, 5 л (149 л.с.) 6АКП2.0 л, (150 л.с.) 6АКП2, 0 л (150 л.с.) 6АКП1, 6 л.(125 л.с.) 6МКП
Экстерьерокраска «металлик» или «перламутр», галогеновые фары, передние противотуманки, задние светодиодные фонари, наружные зеркала с подогревом, легкосплавные диски 17", стальные диски 16’’, наружные зеркала с подогревомгалогенные фары, передние противотуманки, боковые зеркала с подогревом, легкосплавные дискигалогенные фары, светодиодные противотуманные фары легкосплавные диски, галогенные фары, легкосплавные диски, наружные зеркала с подогревом
Комфортдатчики парковки задние, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, круиз-контроль, мультифункциональный руль, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, кожаная обивка сидений, ручная регулировка сиденья водителя по 6-и направлениям, панель приборов с цветным дисплеем, полноразмерная запаскакондиционер, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, монохромный дисплей на приборной панели, ручная регулировка передних сидений в 4-х направлкниях, докаткакондиционер, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, датчик уровня омывающей жидкости, докаткапередний и задний датчики парковки, двухзонный климат-контроль, датчик света, многофункциональный руль, регулируемая по вылету и углу наклогна рулевая колонка, полноразмерная запаскакондиционер, мультифункциональный руль, датчик дождя
Мультимедиабортовой компьютер, аудиосистема 6 динамиков, разъемы USB и AUX, бортовой компьютер, аудиосистема 6 динамиков, USB-разъембортовой компьютер, аудиосистема 4 динамика, разъемы USB и AUXбортовой компьютер, аудиосистема 6 динамиков, разъемы USB и AUXаудиосистема
Безопасностьфронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, , крепление детских кресел ISOFIX на заднем сиденье, ABS, электронное распределение тормозных усилий, система помощи при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, электромеханический тормоз с функцией удерживания на месте, система ктонроля давления в шинах, ЭРА-Глонассфронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, передние и задние шторки безопасности, коленная подушка безопасносит водителя, ABS, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, электромеханический тормоз с функцией удерживания на месте, ЭРА-Глонасс, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности, ABS, система помощи при экстренном торможении, система распределния тормозных усилий, противобуксовочная система, система курсовой устойчивости, система контроля тяги, система контроля давления в шинах, электромехнаический стояночный тормоз, ЭРА-Глонассфронтальные и боковые подушки безопасности, крепление детских сидений Isofix, ABS, система распределения тормозных усилий, усилитель экстренного торможения, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, ЭРА-Глонасс, фронтальные и боковые подущки безопасности водителя и переднего пассажира, крепление детских кресел Isofix на заднем сидентье, ABS, система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, антипробуксовочная система, функция стабилизации прицепа, электромеханический ручной тормоз с функцией удержания на месте, ЭРА-Глонасс.
Готовность к зимеподогрев передних сиденийподогрев передних сиденийподогреет передних сидений, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителейлобовое стекло с подогревом, подогрев форсунок омывателя
Топовая комплектация/цена, рублиFlagship/1739000Titanium Plus/1902000Executive/1971000Люкс/1953000Highline/1959000
Двигатель и трансмиссия1, 8 л (163 л.с.) 6 АКП2, 0 л (240 л.с.) 6АКП2, 5 л (192 л.с.) 6 АКП3, 5 л (249 л.с.) 6АКП1, 8 л (180 л.с.) 7АКП
Дополнительно к начальной комплектациисистема мониторинга слуых зон, коленная полушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, электропривод рулевой колонки, электрорегулируемое по 8 направлениям сиденье водителя и по 6-и направлениям пассажирское, функция памяти положений рулевой колонки, водительского сиденья и боковых зеркал, заднее VIP- сиденье с обогревом и электрорегулировкой в 2-х направлениях, солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, панорамная крыша с электроприводом, амбьентная подсветка, , передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, система автоматической парковки, система контроля качества воздуха, бесключевой доступ и пуск двигателя с кнопки, проекционный дисплей, аудиосистема с 8 динамиками, мультиимедийная система с 8’’экраном и беспроводным интерфейсом подключения мобильных устройств.круиз-контроль, бесключевой доступ, надувные ремни задних пассажиров, динамические светодиодные фары, автоматическое включение дальнего света, навигационная система, камера заднего вида, кожаная обивка салона, передние сиденья с функцией массажа, электропривод передних сидений, вентиляция передних сидений, подогрев передних и задних сиденийкожаная обивка салоне, подогрев передних и задних сидений, люк с электроприводом, двухзонный климата-контроль, бесключевой доступ, датчики дождя и света, многофункциональный 7’’цветной дисплей, дополнительный цветной экран над панелью приборов, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль, светодиодные фары, автомагнитола с 6-ю динамиками, USB и AUX разъемы, Bluetooth, солнцезащитная шторка на заднем стекле, система рекуперации энергии торможения, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, система мониторинга слепых зон, система безопасного торможения в городе, функция распознавания пешеходов, адаптивная система освещения с автоматическим переключением дальнего света фарэлектропривод рулевой колонки, кожаная обивка сидений, сиденье с водителя с электрорегулировкой в 8-и направлениях, функция памяти положения водительского сиденья, рулевой колонки, боковых зеркал, электрорегулировки задних сидений в 2-х направлениях, подогрев задних сидений, 3-зонный климат-контроль, ионизатор воздуха, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, датчик дождя, камера заднего вида с динамической разметкой, автоматическое переключение дальнего света, боковые шторки и подушки безопасности, коленная подушка безопасности водителя, система мониторинга слепых зон, система слежения за слепыми зонами при въезде и выезде с парковки, подогрев лобового стекла.светодиодные фары, легкосплавные диски, электропривод открытия и закрытия багажника, бесключевой доступ, камера заднего вида, цифровая панель приборов, , 3-зонный климат-контроль
Кредитное предложение
минимальный первоначальный взнос, % от стоимости1525203015
годовая процентная ставка3–16, 510, 8–17, 511, 9–16, 515, 915.4
срок кредита, месяцыот 12 до 84от 12 до 60от 24 до 60от 12 до 60от 12 до 60
Китайский бизнес-седан Geely Emgrand GT: в поисках конкурентов
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (1)

Китайцы — как и японцы, и корейцы в своё время, — начали с малого, но далеко пойдут.

Сначала просто копировали, потом выкупали иностранные готовые компании (неслабого качества, между прочим), сейчас — всё это аккумулируют, и пойдут уже проторенной дорожкой — но, как мне лично кажется, итог у них будет даже более успешным, чем у корейцев, и японцев — и если не американский, то европейский рынок серьёзно потеснится для их продукта, если они его и дальше будут развивать (как в качестве, так и в ассортименте), и развивать его предложение на рынке.

Этот же Geely Emgrand уже выглядит как «серьёзный» автомобиль — подтягивая качество, развивая своё производство (а не копирование чужого), следующие такие модели будут только лучше, интересней, и соответственно «престижней».

Цена, конечно, тоже будет расти — иначе быть не может.

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