Солярис в кредит — выбираем самую выгодную программу

Покупка новой машины давно перестала быть одноходовкой «утром деньги — вечером стулья». Изучаем разные варианты приобретения на примере одного из лидеров рынка — седана Hyundai Solaris — и ищем возможность сделать новый автомобиль необременительным для бюджета.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Для наглядности возьмем Solaris 1.6 (123 л.с.) в средней комплектации Comfort, которая предлагает отделку руля кожей, четыре электростеклоподъемника, Bluetooth, оптитронную панель приборов Supervision. И доплатим 40 000 рублей за «зимний» пакет (обогрев всего и вся), светодиодные ходовые огни и фары со статической подсветкой поворотов. Итоговая цена — 849 900 рублей.

Минимум переплаты

Кредит «Партнерский: Субсидированный» подойдет тем, кто считает каждый рубль. Фактически это госпрограмма для машин российской сборки. Государство компенсирует банку часть процентной ставки, поэтому можно взять кредит под меньший процент. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, но самый популярный у покупателей — 30‑процентный. Срок — три года. Важно, что в кредит не включен полис каско, а он обязателен.

Ежемесячный платеж по такой схеме получается не маленький, зато переплата по кредиту самая небольшая. Желательно добавить к кредиту и страхование жизни. Так вы снизите риски. Ведь в случае болезни все проблемы будет решать страховая.

Комфортный долг

Для тех, кого большие ежемесячные платежи не устраивают, Hyundai запустил программу «Старт». По нашим данным, среди покупателей Солярисов ею уже пользуется каждый третий. Банк фиксирует 45% остаточной стоимости машины, которые перетекают в финальный платеж. Эта сумма не входит в регулярные платежи, что и позволяет уменьшить их. Кредит можно погасить досрочно, регулярно внося больше минимальной суммы, и тогда остаточная выплата будет уменьшаться сообразно взносам. Не забудем про полис каско, который не включен в расчет. Страхование жизни — по желанию клиента. Программа выгодна тем, что позволяет не обременять ежемесячный бюджет большими платежами, а для комфортного погашения остаточного платежа предусмотрено несколько вариантов, о которых поговорим ниже.

Без денег

Наконец, самая свежая вариация, появившаяся в этом году, - «Старт» с нулевым первоначальным взносом». Как следует из названия, обладателем Соляриса можно стать, даже если нет денег на первый взнос. По этой программе заключаются два кредитных договора — стандартный с господдержкой, покрывающий 80% цены, и потребительский заём на оставшиеся 20%. Ежемесячный платеж состоит из погашения автокредита и потребительского займа. Ну а в конце единовременно нужно погасить остаток долга. Переплата по кредиту получается самая большая, зато новый Solaris вы получаете сразу и почти даром.

Нюансы

Плановые ТО кредитная машина должна проходить исключительно у официального дилера. Это одно из условий получения гарантированной остаточной стоимости. А суммарный пробег за три года не должен превышать 90 000 км. Для такси не подходит. Собственником машины становится покупатель, а не банк, как в случае с лизингом: на плечи владельца ложится транспортный налог и покупка полиса ОСАГО. По программам «Старт» последний платеж существенный, и внести его надо единовременно. Только после этого банк отдает ПТС, который находится у него в залоге.

Проблемы?

Если не хватает денег расплатиться за кредит, можно продлить кредитный договор с банком еще на два года. В этом случае кредит рассчитают по программе H‑Promise, действующей для подержанных машин. Ставка по кредиту — от 14,9%. Вторая опция — вернуть автомобиль банку по гарантированной остаточной стоимости (45%), которая закреплена в договоре. Так можно закрыть задолженность по кредиту. Наконец, можно сдать машину в трейд-ин. Допустим, машину в хорошем состоянии оценят в 60% от первоначальной цены. Тогда 45% пойдут на погашение кредита, а оставшиеся 15% — на первый взнос при покупке нового автомобиля. Гарантированная минимальная цена, по которой дилер выкупит Solaris, не может быть менее 45% от цены новой машины, что прописано в договоре. Эти деньги в любом случае идут на погашение долга.

Бонусы

Чтобы их получить, нужно зарегистрировать себя и автомобиль на сайте программы «Мир Hyundai». В личном кабинете постоянно появляются спецпредложения — скидки на автозапчасти или новые кредитные программы. Через кабинет можно записаться на техобслуживание, а календарь не даст пропустить назначенный день. Есть возможность накапливать бонусные баллы и обменивать их на скидки или подарки.

Б/у

Сервисная программа «Лучшее для своих» распространяется на автомобили старше двух лет: в дополнение к плановому техобслуживанию будет выполнена бесплатная диагностика по 36 пунктам. Для машин старше трех лет действует предложение Product Line 2: официальные дилеры предлагают неоригинальные запчасти, которые на 20–50% дешевле оригинала, но сертифицированы, - более ста позиций. На детали и работы действует гарантия — один год или 20 000 км.

Молодым автомобилистам и семьям с детьми

Когда этот материал готовился к публикации, ООО «Хендэ Мотор СНГ» объявило об участии в новых субсидируемых государством программах льготного автокредитования — «Первый автомобиль» (для тех, кто хочет приобрести свою первую в жизни машину) и «Семейный автомобиль» — ею могут воспользоваться семьи, воспитывающие минимум двоих несовершеннолетних детей.

Если коротко, то суть обеих этих программ состоит в том, что кредитный автомобиль — речь о Солярисе и кроссовере Крета — обойдется покупателю дешевле на 10%. Вы вносите минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования, а государство добавляет к нему еще 10% от стоимости машины, уменьшая тем самым сумму кредита. Согласитесь, выгода очевидная.

* * *

Покупка и последующее содержание Соляриса могут идти по совершенно разным сценариям, о которых лет пять назад не было и речи. Главное — подобрать оптимальный для себя.

Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai Solaris (2)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Solaris кузов хэтечбек, объем 1,4. На 95-м бензине при скорости 70–90км/ч расход зафиксировал — 5,2 л/100км. Заправки 43литра хватило на 620км (Калининград — Краков). Вместительный, неприхотливый. За четыре года исколесил пол Европы. До Хорватии добирался.

Недостатки:

Хотелось бы регулировать наклон водительского сидения, не спинки, а именно сидения. При дальних поездках передний край сидения ощутимо давит на ноги.

Комментарий:

Машина КЛАСС!!!!! Мечтаю прокатиться по маршруту Калининград — Владивосток!!!!

Написать отзыв

Комментарии (20)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

У моего знакомого солярис и ничего, нормально ездит, не понимаю почему гонят на солярис. Сборка у него на уровень лучше. Он всё же лучше чем любой наш ваз, у которого через месяц все болты раскрутятся.

Ответить#
0
Phenix

Правильно мальчик говоришь, а то ведь если через месяц на Вазе болты не раскрутятся, то ты будешь выглядеть полным днищем!))

Ответить#
+1

Ослярис в кредит? Ой, я кажется ошибся в названии... Или, как раз, и не ошибся?)

Ответить#
0
Безымянный

не неошибся он самый ослярисоплярис

Ответить#
0

а будит программа субсидирования по госпрограммам на авто для спецучреждений
у нас во 2-й палате сам шумахер живет а тачки для него нет на каталке он не хочет гонять и постоянно вопит требуя новую тачилу
мы для него даже на эту узкоглазую дрянь уже согласны кто бы рассрочку дал беспроцентную

Ответить#
0

Лучше ВАЗ за нал, чем солярис в кредит.

Ответить#
0
Demitrius

Если не секрет, то чем ВАЗ в кредит (а за нал его никто не возьмет — дорого) лучше, чем Солярис в кредит, Демагогиус?:)

Солярис после выплаты кредита останется автомобилем, а ВАЗик еще до покупки — распилооткатного отстоя кусок:)

Так чем, говорите, ВАЗ лучше?
Дешевле?
Так велосипед еще дешевле — будете кричать: «Лучше велосипед за нал, чем ВАЗ в кредит!!!»?))))

Ответить#
0
Каплан Илья

во ты бредишьто точно только в спецприёмник тебя у нас даже в 6-й таких нет как ты

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

Вы управляете ДУРДОМом в тайне от санитаров?:)))

Ответить#
-1
Каплан Илья

Каплан наконец-то встретил брата по разуму — достойного собеседника, который не маловат :)

Ответить#
-1
Demitrius

братан а те чо наш разум не нравица ты сам недалеко ушел со своим капланом
вы оба штоль из 6-й
я из 3-й будем знакомы

Ответить#
0
ДУРДОМ на колёсах

На секунду показалось что ты — Шурик :)

Ответить#
0
Каплан Илья

непонял чо 
в спецприёмник сначала таких как ты помешаных потом оттуда в 6-ю к особым

Ответить#
0
Каплан Илья

ВАЗ как раз возьмут за нал, потому что цены на Ладу не загибают, как некоторые жадные товарищи из страны съедобных собак :)

И не сравнивайте ВАЗ с велосипедом, ведь ВАЗ делает настоящие автомобили для настоящих людей, которые не ставят понты на первое место.

Ответить#
0
Demitrius

во ещё один чокнутый
ну точно у нас даже в 6-й такую дурь никто не бредит
ты после неудачной лоботомии штоль

Ответить#
+1
Demitrius

лучше не за нал а в беспроцентную рассрочку по спецпрограмме от родины

Ответить#
0

Кредиты это всегда невыгодно.

Ответить#
+1
Vasily

подозреваю, что тут еще Каско и Осаго не учли

Ответить#
0

бред вообще, такие деньги за такую машину ....
—АСТАНАВИТЕСЬ — (ц) В.Янукович

Ответить#
+3

Дорого.

Ответить#
+3