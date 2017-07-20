Покупка новой машины давно перестала быть одноходовкой «утром деньги — вечером стулья». Изучаем разные варианты приобретения на примере одного из лидеров рынка — седана Hyundai Solaris — и ищем возможность сделать новый автомобиль необременительным для бюджета.

Для наглядности возьмем Solaris 1.6 (123 л.с.) в средней комплектации Comfort, которая предлагает отделку руля кожей, четыре электростеклоподъемника, Bluetooth, оптитронную панель приборов Supervision. И доплатим 40 000 рублей за «зимний» пакет (обогрев всего и вся), светодиодные ходовые огни и фары со статической подсветкой поворотов. Итоговая цена — 849 900 рублей.

Минимум переплаты

Кредит «Партнерский: Субсидированный» подойдет тем, кто считает каждый рубль. Фактически это госпрограмма для машин российской сборки. Государство компенсирует банку часть процентной ставки, поэтому можно взять кредит под меньший процент. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, но самый популярный у покупателей — 30‑процентный. Срок — три года. Важно, что в кредит не включен полис каско, а он обязателен.

Ежемесячный платеж по такой схеме получается не маленький, зато переплата по кредиту самая небольшая. Желательно добавить к кредиту и страхование жизни. Так вы снизите риски. Ведь в случае болезни все проблемы будет решать страховая.

Комфортный долг

Для тех, кого большие ежемесячные платежи не устраивают, Hyundai запустил программу «Старт». По нашим данным, среди покупателей Солярисов ею уже пользуется каждый третий. Банк фиксирует 45% остаточной стоимости машины, которые перетекают в финальный платеж. Эта сумма не входит в регулярные платежи, что и позволяет уменьшить их. Кредит можно погасить досрочно, регулярно внося больше минимальной суммы, и тогда остаточная выплата будет уменьшаться сообразно взносам. Не забудем про полис каско, который не включен в расчет. Страхование жизни — по желанию клиента. Программа выгодна тем, что позволяет не обременять ежемесячный бюджет большими платежами, а для комфортного погашения остаточного платежа предусмотрено несколько вариантов, о которых поговорим ниже.

Без денег

Наконец, самая свежая вариация, появившаяся в этом году, - «Старт» с нулевым первоначальным взносом». Как следует из названия, обладателем Соляриса можно стать, даже если нет денег на первый взнос. По этой программе заключаются два кредитных договора — стандартный с господдержкой, покрывающий 80% цены, и потребительский заём на оставшиеся 20%. Ежемесячный платеж состоит из погашения автокредита и потребительского займа. Ну а в конце единовременно нужно погасить остаток долга. Переплата по кредиту получается самая большая, зато новый Solaris вы получаете сразу и почти даром.

Нюансы

Плановые ТО кредитная машина должна проходить исключительно у официального дилера. Это одно из условий получения гарантированной остаточной стоимости. А суммарный пробег за три года не должен превышать 90 000 км. Для такси не подходит. Собственником машины становится покупатель, а не банк, как в случае с лизингом: на плечи владельца ложится транспортный налог и покупка полиса ОСАГО. По программам «Старт» последний платеж существенный, и внести его надо единовременно. Только после этого банк отдает ПТС, который находится у него в залоге.

Проблемы?

Если не хватает денег расплатиться за кредит, можно продлить кредитный договор с банком еще на два года. В этом случае кредит рассчитают по программе H‑Promise, действующей для подержанных машин. Ставка по кредиту — от 14,9%. Вторая опция — вернуть автомобиль банку по гарантированной остаточной стоимости (45%), которая закреплена в договоре. Так можно закрыть задолженность по кредиту. Наконец, можно сдать машину в трейд-ин. Допустим, машину в хорошем состоянии оценят в 60% от первоначальной цены. Тогда 45% пойдут на погашение кредита, а оставшиеся 15% — на первый взнос при покупке нового автомобиля. Гарантированная минимальная цена, по которой дилер выкупит Solaris, не может быть менее 45% от цены новой машины, что прописано в договоре. Эти деньги в любом случае идут на погашение долга.

Бонусы

Чтобы их получить, нужно зарегистрировать себя и автомобиль на сайте программы «Мир Hyundai». В личном кабинете постоянно появляются спецпредложения — скидки на автозапчасти или новые кредитные программы. Через кабинет можно записаться на техобслуживание, а календарь не даст пропустить назначенный день. Есть возможность накапливать бонусные баллы и обменивать их на скидки или подарки.

Б/у

Сервисная программа «Лучшее для своих» распространяется на автомобили старше двух лет: в дополнение к плановому техобслуживанию будет выполнена бесплатная диагностика по 36 пунктам. Для машин старше трех лет действует предложение Product Line 2: официальные дилеры предлагают неоригинальные запчасти, которые на 20–50% дешевле оригинала, но сертифицированы, - более ста позиций. На детали и работы действует гарантия — один год или 20 000 км.

Молодым автомобилистам и семьям с детьми

Когда этот материал готовился к публикации, ООО «Хендэ Мотор СНГ» объявило об участии в новых субсидируемых государством программах льготного автокредитования — «Первый автомобиль» (для тех, кто хочет приобрести свою первую в жизни машину) и «Семейный автомобиль» — ею могут воспользоваться семьи, воспитывающие минимум двоих несовершеннолетних детей.

Если коротко, то суть обеих этих программ состоит в том, что кредитный автомобиль — речь о Солярисе и кроссовере Крета — обойдется покупателю дешевле на 10%. Вы вносите минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования, а государство добавляет к нему еще 10% от стоимости машины, уменьшая тем самым сумму кредита. Согласитесь, выгода очевидная.

* * *

Покупка и последующее содержание Соляриса могут идти по совершенно разным сценариям, о которых лет пять назад не было и речи. Главное — подобрать оптимальный для себя.