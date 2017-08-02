Авто в кредит: популярные программы от Ford, Hyundai, Renault...

Рассматриваем самые популярные кредитные программы на покупку наиболее массовых моделей. Какие подводные камни есть в том или ином случае?

Стагнация авторынка заставляет производителей искать новые способы стимулирования продаж машин. Один из них — кредитные программы, коих на рынке множество. Начнем с самой свежей.

Ford

С 12 июля дилеры Ford начали продавать машины в кредит без первоначального взноса. Программа позволяет приобрести автомобиль, максимальная стоимость которого — 1 450 000 рублей. Такие машины попадают под действие госпрограммы субсидирования автокредитов. Забегая вперед, отметим, что большинство кредитных программ автопроизводителей базируются именно на этой госпрограмме, потому как она позволяет дать клиенту кредит под сниженную процентную ставку.

Программа Ford Credit разработана Ford Sollers совместно с банком «Сетелем», дочерним подразделением Сбербанка России.

По программе можно купить как флагманский седан Ford Mondeo (на фото), так и компактную Fiesta или популярный Focus.

Тут оговоримся. Не все комплектации Mondeo можно взять по такой схеме. Скажем, седан с двухлитровым мотором мощностью 199 л.с., автоматом и предтоповым оснащением Titanium стоит 1 581 000 рублей. И это с учетом всех скидок и спецпрограмм. Так что он под действие госпрограммы не попадает.

Кроссоверы тоже не обошли стороной. Без первоначального взноса можно купить Ford EcoSport (на фото) и более крупный кроссовер Kuga.

Срок кредита — от одного до трех лет, процентная ставка — 10,8%.

Hyundai

У Hyundai есть схожая программа — «Старт с нулевым первоначальным взносом», которую компания также разработала с банком «Сетелем». Пока по ней можно купить лишь седан Solaris.

На популярный седан Hyundai Solaris действует программа «Старт» и ее разновидности. По словам дилеров, сейчас каждый третий покупатель седана выбирает эту кредитную программу.

Материалы по теме Солярис в кредит — выбираем самую выгодную программу

С покупателем заключают два кредитных договора — стандартный автокредит с господдержкой, покрывающий 80% стоимости машины, и потребительский на оставшиеся 20% стоимости автомобиля. В кредитном договоре закрепляется остаточная стоимость машины — 45%. Она не включается в ежемесячные платежи, что и позволяет сделать их меньше.

Скажем, Solaris, который мы хотим купить, стоит 849 900 рублей (1.6, 123 л.с, автомат, комплектация Comfort плюс опциональный пакет Winter). Кредит берем на три года. Тогда процентная ставка по автокредиту будет 11,25%, а по потребительскому займу — 20%. Остаточная стоимость машины — 382 455 рублей. Получается, что в течение 35 месяцев мы должны платить по 22 530 рублей (где 16 176 рублей — погашение автокредита и 6534 рубля — погашение потребительского займа). А в последний, 36-й месяц гасим не только этот платеж, но и остаточную стоимость автомобиля. То есть единовременно нужно раскошелиться на 405 525 рублей. После этого банк отдает вам ПТС, и машина ваша.

Переплата по кредиту составит 260 023,49 руб. Кстати, в кредит включено страхование жизни. Многие страховые менеджеры в автосалонах говорят, что без него не могут сделать даже предварительный расчет. Мол, электронная система не позволяет. В общем, это логично. Если жизнь не застрахована, то в случае травмы или болезни долговых обязательств с автовладельца никто снимать не будет, и при задержке платежей или невыплате долга пойдут пени и штрафы. А вот если жизнь застрахована, тогда проблему будет решать страховая компания.

Не забывайте, что в расчет нужно включить обязательный полис каско. А это дополнительная и отнюдь не маленькая статья расходов.

У всех программ с нулевым первоначальным взносом есть очевидный минус: за счет большей суммы долга, переплата по таким кредитам самая существенная.

Чтобы снизить переплату, можно воспользоваться другой разновидностью программы «Старт». Она распространяется на самые популярные модели Hyundai — седан Solaris и кроссовер Creta (на фото). По ней предусмотрен минимальный первоначальный взнос — 20%. Банки-партнеры по этой программе — «Сетелем» и «Русфинанс банк».

За тот же Солярис, о котором писали выше, по программе Старт с первоначальным взносом (скажем, 30%) ежемесячно нужно платить по 12 840 рублей (процентная ставка по кредиту — 10,10%). Последний платеж — 396 371 рубль, переплата — 166 688,97 руб. Для кроссовера Creta условия такие же.

Кредит можно погасить досрочно, регулярно внося больше минимальной суммы. Тогда, сообразно взносам, последний (остаточный) платеж будет уменьшаться. И не забудьте про полис каско, который не включен в расчет. По программе Старт владельцы автомобилей Hyundai получают скидки на запчасти и бонусные баллы, которые можно обменивать на подарки от партнеров.

Renault

Программа «Поехали!» от Renault схожа с теми, что предлагают Hyundai и Ford. Только остаточная стоимость автомобиля, закрепленная в договоре, в данном случае составляет 40%. Основной принцип всех программ: чем выше первоначальный взнос, тем меньше переплата по кредиту.

На Renault Kaptur действует фирменная программа «Поехали!».

Рассмотрим покупку кроссовера Renault Kaptur (1.6, МКП, передний привод, комплектация Life) за 879 000 рублей. Первый взнос — 440 151 рубль (50% стоимости машины). Отложенный платеж — 351 600 рублей (40%). Ежемесячные платежи — 5900 рублей. В этом случае переплата по кредиту составит 125 151 рубль.

По этой программе можно приобрести также Duster и лифтованный хэтчбек Sandero Stepway.

А вот на популярный седан Renault Logan программа «Поехали!» не распространяется.

Логан можно купить в кредит по другой программе, предлагаемой РН Банком. Скажем, стоимость автомобиля (1,6 л, М5, комплектация Access) 499 000 рублей. Кредит берем на три года. Внеся аванс 250 000 рублей, ежемесячно нужно будет платить по 8446 рублей. Переплата — 55 056 рублей. В стоимость кредита уже включен полис каско, но только на год. Так что в последующие два года нужно продлевать страховку, платя за нее дополнительно.

Принципы программ «Старт» и «Поехали!» схожи, но незначительно отличаются опциями, которыми может воспользоваться автовладелец в последний месяц, когда ему нужно погасить большой остаточный платеж. Если он не в состоянии это сделать, банк предложит продлить кредитный договор еще на два года. Есть возможность обменять автомобиль на новый, продав по схеме трейд-ин. В программе «Поехали!» Renault предлагает такие опции, как «Разумное каско» и «Защита бюджета», предусматривающие страхование автомобиля по специальным тарифам.

Peugeot

Peugeot 308 — машина в России редкая. Но ее тоже можно приобрести в кредит.

Условия схожи с теми, что предлагают своим покупателям Renault, Hyundai и Ford. У Peugeot первоначальный взнос составляет минимум 30%. Остаточный платеж — 35%. При сроке кредита 36 месяцев процентная ставка будет 11,9%.

Нужно помнить, что любой кредит — это обязательство. Чтобы не попасть в долговую яму, сначала нужно трезво оценить свои финансовые возможности.