Запорожцы, которых вы никогда не видели

Но даже в «закромах» этого, не самого большого в СССР завода водились редкие, малоизвестные и интересные машины…
- Легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 был не только первым автомобилем для нескольких поколений советских водителей, но и символом свободы.
- Год назад ЗАЗ-966 отпраздновал полувековой юбилей. С чего начиналась долгая история «ушастого»? Смотрите и читайте по ссылке.
- Чем радовал и почему огорчал своих владельцев «ушастый»? Об этом читайте тут.
- Были свои секретные модели и у АВТОВАЗа. Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
- Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
Фото: из архива автора