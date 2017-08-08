Запорожцы, которых вы никогда не видели

Дизайн нового SsangYong Rexton создадут в Италии Обликом следующего поколения внедорожника SsangYong Rexton будут заниматься специалисты итальянской студии Pininfarina. Корейские компании не в первый раз прибегают к услугам этого ателье, но сейчас SsangYong и Pininfarina работают под одним крылом. Топ-5 бюджетных стран Европы, отпуск в которых не ударит по кошельку автотуриста Лето уже на излете, но те, кто еще не отдохнул, рвутся в отпуск — набраться новых сил и впечатлений. Мы составили рейтинг стран, куда можно не очень дорого съездить на автомобиле. Сергей Собянин взялся за ж/д переезды Столичный градоначальник открыл сегодня реконструированный путепровод в деревне Крёкшино в Новой Москве. В этом году сдадут еще два, а до конца 2019 года в пределах МКАДа появится не менее пяти новых современных переездов через железнодорожные пути.