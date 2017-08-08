Запорожцы, которых вы никогда не видели

За тридцатилетнюю советскую историю Запорожский автозавод, бывший «Коммунар», создал совсем немного моделей. По сути, серийными были лишь три кузова: для ЗАЗ-965, ЗАЗ-966/968 и ЗАЗ-1102, который, строго говоря, Запорожцем уже не был, а именовался Таврией.

Но даже в «закромах» этого, не самого большого в СССР завода водились редкие, малоизвестные и интересные машины…

Запорожцы, которых вы никогда не видели

  • Легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 был не только первым автомобилем для нескольких поколений советских водителей, но и символом свободы.
  • Год назад ЗАЗ-966 отпраздновал полувековой юбилей. С чего начиналась долгая история «ушастого»? Смотрите и читайте по ссылке.
  • Чем радовал и почему огорчал своих владельцев «ушастый»? Об этом читайте тут.
  • Были свои секретные модели и у АВТОВАЗа. Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • а малоизвестных машин марки Москвич — тут.

Фото: из архива автора

Запорожцы, которых вы никогда не видели
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Крепкие автомобили были.
До сих пор, идёшь по глухой тайге, нет-нет, а на Запорожец наткнёшься.
Как он туда попал, одному Лешему ведомо.

Это я про «Запорожцы, которых вы никогда не видели»

Ответить#
+1

ИМХО. у заднемоторного пикапа кузов должен быть спереди =)

Ответить#
0

Период с середины 70-х и по середину 80-х (а в грузовом сегменте с середины 60-х) вообще отмечен как самый тяжёлый период в освоении новых моделей автомобилей в СССР. Отдельные «новые поколения» шли путь от экскизов до хотя бы товарных образцов два с лишнем десятилетия. ЗАЗ не стал исключением. Создали модель 966 и следующие почти три десятилетия выпускали её, слегка модернизируя, хотя к 70-ым она безнадёжно устарела. С «Таврией» как новым поколением вообще отдельная эпопея. Что говорить, если даже КрАЗу почти 20 лет не могли сделать новую кабину, хотя даже не то, что не могли, сколько не могли запустить в серийное производство. Прочитав книгу о самосвалах КрАЗ я был в шоке от всей этой несогласованности между смежниками, министерствами и т.д. Всё это длилось десятилетиями. Поэтому неудивительно, что в 90-е отечественные автозаводы, кроме нескольких более-менее динамичных, современных, вошли в крутой штопор. Корни этого кризиса ещё из 70-х.

Ответить#
+3

Тоска...
Сколько работы проделано — и все в пусооту.
Вот она, плановая экономика в действии:
Запустил одну модель в производство — и штампуй ее четыре пятилетки, делая время от времени косметические изменения..
Стойте! Ничего же не поменялось!
Похоже, Совок возрождается...
Ура, товарищи!

Ответить#
-11