До обновления Peugeot 408 о выражении «французский шарм» знал понаслышке. Peugeot 308 приехал к нам в обличье типичного представителя стран автомобильного третьего мира: к минивэноподобному передку от 308‑го пристроен большой отдельный багажник — силуэт получился странноватый, напоминающий карася. Не добавляли автомобилю привлекательности и огромные раскосые фары. Возможно, именно внешность отпугивала наших покупателей. Ведь в остальном 408‑й — весьма достойная машина. Ну, если не принимать еще во внимание древний и ломучий автомат АТ8. Французы всё это прекрасно понимают, потому главные изменения коснулись именно экстерьера и коробок передач.
Тяга к прекрасному
Дизайнеры, словно пластические хирурги, нарисовали седану новое «лицо» в свежем корпоративном стиле. Забыты заезжающие на капот фары, передний бампер перестал глуповато улыбаться. Peugeot 408 стал строже, как и подобает довольно крупному седану. Гамма цветов кузова под стать — никакого буйства красок, весь колор словно подобран под унылое лето этого года.
Интерьер почти не изменился, если не считать «подпиленного» обода руля и металлических вставок в местах хвата. Интересно, каково будет держаться за них зимой? Ведь обогрев руля не предусмотрен.
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Интерьер почти не поменялся, иные лишь руль и мультимедиасистема.
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Белые приборы с радиальной «нечетной» оцифровкой требуют привыкания.
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Двухзонный климат-контроль не изменился. Вращающиеся шайбы несолидно люфтят.
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В арсенале есть камера заднего вида. А также поддержка MirrorLink и Apple CarPlay.
Честно говоря, салон 408‑го мне всегда нравился. И не только тем, что я смотрю на панель приборов через руль, а не поверх него, как во многих нынешних Peugeot. Элегантная передняя панель с тремя центральными иллюминаторами дефлекторов приятна глазу.
В остальном «пыжик» остался верен себе: сидящие на просторном заднем ряду могут закинуть ногу на ногу, а багажник почти бездонный.
Ступени успеха
Нельзя сказать, что с новым автоматом 115‑сильный седан чарует динамикой, но поехал он явно бодрее. Не говоря уже про удобство управления тягой — обгоны даются легче.
Машина со 150-сильным турбомотором слегка разочаровала: не шибко она шустрее! Лишь после 100 км/ч разница становится заметной: турбоседан продолжает уверенный разгон, в то время как атмосферник заметно сдает.
Что до управляемости, то реакции 408‑го на руль степенны и неторопливы, но при этом точны. Усилитель честно наполняет руль тяжестью по мере роста скорости, машина уверенно стоит на дуге. Без особых эмоций, зато надежно и предсказуемо.
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Передние сиденья с мягкой набивкой не имеют надежной боковой поддержки, но в дальней дороге удобны.
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Просторный задний ряд — мечта таксиста. У пассажиров — свои дефлекторы вентиляции.
Неверно понятый
На мой взгляд, предыдущий Peugeot 408 — одна из самых недооцененных машин нашего рынка. Теперь посвежевшая внешность и путёвый автомат должны поправить дело, но прорыва я не жду. Ценник ничуть не привлекательнее, чем у соперников: почти миллион за базовую машину. Есть у меня подозрение, что Skoda Octavia сохранит десятикратное превосходство в объемах продаж.
|Рестайлинг и новый автомат дадут вторую жизнь
|Ценник немолодого седана должен быть скромнее
|
Peugeot 408 1.6
|
Peugeot 408 1.6 THP
|
Peugeot 408 1.6 HDI
|
Длина/ширина/высота/база 4703/1801/1535/2717 мм
|
Объем багажника (VDA) 560 л
|
Снаряженная/полная масса
|
1365/1766 кг
|
1419/1820 кг
|
1410/1810 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, P4, 16 клапанов, 1587 см³; 85 кВт/115 л.с. при 6050 об/мин; 150 Н·м при 4000 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1560 см³; 84 кВт/114 л.с. при 3600 об/мин; 254 Н·м при 1750 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,5 с
|
9,6 с
|
11,4 с
|
Максимальная скорость
|
188 км/ч
|
207 км/ч
|
187 км/ч
|
Топливо/запас топлива
|
АИ-95/60 л
|
АИ-95/60 л
|
ДТ/60 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
6,6 л/100 км
|
8,2 л/100 км
|
4,8 л/100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; А6
|
передний привод; А6
|
передний привод; М6