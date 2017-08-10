Обновленный Peugeot 408 — тест-драйв ЗР

Дизайнеры, словно пластические хирурги, нарисовали седану новое «лицо» в свежем корпоративном стиле, а инженеры поменяли коробки передач. Разбираемся, стал ли автомобиль более подходящим для российского рынка.

Peugeot 408
Peugeot 408

Peugeot > 408

Peugeot 408 с 6-ступенчатым автоматом стал куда приятнее: можно ехать!
Peugeot 408 с 6-ступенчатым автоматом стал куда приятнее: можно ехать!

До обновления Peugeot 408 о выражении «французский шарм» знал понаслышке. Peugeot 308 приехал к нам в обличье типичного представителя стран автомобильного третьего мира: к минивэно­подобному передку от 308‑го пристроен большой отдельный багажник — силуэт получился странноватый, напоминающий карася. Не добавляли автомобилю привлекательности и огромные раскосые фары. Возможно, именно внешность отпугивала наших покупателей. Ведь в остальном 408‑й — весьма достойная машина. Ну, если не принимать еще во внимание древний и ломучий автомат АТ8. Французы всё это прекрасно понимают, потому главные изменения коснулись именно экстерьера и коробок передач.

Тяга к прекрасному

Дизайнеры, словно пластические хирурги, нарисовали седану новое «лицо» в свежем корпоративном стиле. Забыты заезжающие на капот фары, передний бампер перестал глуповато улыбаться. Peugeot 408 стал строже, как и подобает довольно крупному седану. Гамма цветов кузова под стать — никакого буйства красок, весь колор словно подобран под унылое лето этого года.

Интерьер почти не изменился, если не считать «подпиленного» обода руля и металлических вставок в местах хвата. Интересно, каково будет держаться за них зимой? Ведь обогрев руля не предусмотрен.

Интерьер почти не поменялся, иные лишь руль и мультимедиасистема.
Интерьер почти не поменялся, иные лишь руль и мультимедиасистема.

Белые приборы с радиальной «нечетной» оцифровкой требуют привыкания.
Белые приборы с радиальной «нечетной» оцифровкой требуют привыкания.

Двухзонный климат-контроль не изменился. Вращающиеся шайбы несолидно люфтят.
Двухзонный климат-контроль не изменился. Вращающиеся шайбы несолидно люфтят.

В арсенале есть камера заднего вида. А также поддержка MirrorLink и Apple CarPlay.
В арсенале есть камера заднего вида. А также поддержка MirrorLink и Apple CarPlay.

Честно говоря, салон 408‑го мне всегда нравился. И не только тем, что я смотрю на панель приборов через руль, а не поверх него, как во многих нынешних Peugeot. Элегантная передняя панель с тремя центральными иллюминаторами дефлекторов приятна глазу.

Центральную консоль теперь можно украсить мультимедиасистемой с 7-дюймовым экраном. Быстродействие у нее так себе, зато можно подключить смартфон и компенсировать отсутствие штатной навигации.

В остальном «пыжик» остался верен себе: сидящие на просторном заднем ряду могут закинуть ногу на ногу, а багажник почти ­бездонный.

Ступени успеха

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Одна из причин, заставлявших народ шарахаться от 408‑го, - древний 4-ступенчатый автомат АТ8. Мало того что вся тяга беспощадно размазывалась по флегматичным переключениям и растянутым передачам, так еще и с надежностью беда. Отныне с обоими двигателями — 115‑сильным атмосферным и 150‑сильным турбомотором — агрегатируется 6-ступенчатая коробка Aisin AT6.

Нельзя сказать, что с новым автоматом 115‑сильный седан чарует динамикой, но поехал он явно бодрее. Не говоря уже про удобство управления тягой — обгоны даются легче.

Машина со 150-сильным турбомотором слегка разочаровала: не шибко она шустрее! Лишь после 100 км/ч разница становится заметной: турбоседан продолжает уверенный разгон, в то время как атмосферник заметно сдает.

Атмосферный мотор теперь только один — мощностью 115 л.с.; 120‑сильный двигатель совместной с BMW разработки исчез из гаммы.
Атмосферный мотор теперь только один — мощностью 115 л.с.; 120‑сильный двигатель совместной с BMW разработки исчез из гаммы.

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Цены и комплектации обновленного Peugeot 408: все еще дорого
Менее мощный Peugeot 408 можно купить и с 5-ступенчатой механической коробкой. А еще в моторной гамме оставили 114‑сильный дизель в сочетании с 6-ступенчатой механикой, в то время как 120‑сильный бензиновый мотор отправили на покой. Шасси не трогали, ведь с ним у 408‑го проблем не было. Подвеска отлично подходит для дальних выездов, причем качество дороги — будь то автобан или покрытое шрамами ямочного ремонта шоссе — не играет решающей роли. Комфортность движения подпитывается отличной шумоизоляцией, которая может спасовать разве что перед ревущим двигателем. Но это если не вынимать педаль газа из пола, а если ехать «в полдыры», то и мотор не докучает.

Что до управляемости, то реакции 408‑го на руль степенны и неторопливы, но при этом точны. Усилитель честно наполняет руль тяжестью по мере роста скорости, машина уверенно стоит на дуге. Без особых эмоций, зато надежно и предсказуемо.

Передние сиденья с мягкой набивкой не имеют надежной боковой поддержки, но в дальней дороге удобны.
Передние сиденья с мягкой набивкой не имеют надежной боковой поддержки, но в дальней дороге удобны.

Просторный задний ряд — мечта таксиста. У пассажиров — свои дефлекторы вентиляции.
Просторный задний ряд — мечта таксиста. У пассажиров — свои дефлекторы вентиляции.

Неверно понятый

На мой взгляд, предыдущий Peugeot 408 — одна из самых недооцененных машин нашего рынка. Теперь посвежевшая внешность и путёвый автомат должны поправить дело, но прорыва я не жду. Ценник ничуть не привлекательнее, чем у соперников: почти миллион за базовую машину. Есть у меня подозрение, что Skoda Octavia сохранит десятикратное превосходство в объемах продаж.

Peugeot 408 отлично подходит для глубинки. Не балует спортивной управляемостью, зато уверенно переваривает разбитые дороги.
Peugeot 408 отлично подходит для глубинки. Не балует спортивной управляемостью, зато уверенно переваривает разбитые дороги.

Рестайлинг и новый автомат дадут вторую жизнь Ценник немолодого седана должен быть скромнее

Peugeot 408 1.6 

Peugeot 408 1.6 THP

Peugeot 408 1.6 HDI

Длина/ширина/высота/база 4703/1801/1535/2717 мм

Объем багажника (VDA) 560 л

Снаряженная/полная масса

1365/1766 кг

1419/1820 кг

1410/1810 кг

Двигатель

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1587 см³; 85 кВт/115 л.с. при 6050 об/мин; 150 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1560 см³; 84 кВт/114 л.с. при 3600 об/мин; 254 Н·м при 1750 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

12,5 с

9,6 с

11,4 с

Максимальная скорость

188 км/ч

207 км/ч

187 км/ч

Топливо/запас топлива

АИ-95/60 л

АИ-95/60 л

ДТ/60 л

Расход топлива: смешанный цикл

6,6 л/100 км

8,2 л/100 км

4,8 л/100 км

Трансмиссия

передний привод; А6

передний привод; А6

передний привод; М6




Обновленный Peugeot 408 — тест-драйв ЗР
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Peugeot 408

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Комментарии (1)

Вангую стандартный комментарий:

«Да кому она нужна, эта одноразовая французская поделка с китайским движком, лучше взять ЛаЖу Весту и радоваться!!!»

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