Дизайнеры, словно пластические хирурги, нарисовали седану новое «лицо» в свежем корпоративном стиле, а инженеры поменяли коробки передач. Разбираемся, стал ли автомобиль более подходящим для российского рынка.

Peugeot 408 с 6-ступенчатым автоматом стал куда приятнее: можно ехать!

До обновления Peugeot 408 о выражении «французский шарм» знал понаслышке. Peugeot 308 приехал к нам в обличье типичного представителя стран автомобильного третьего мира: к минивэно­подобному передку от 308‑го пристроен большой отдельный багажник — силуэт получился странноватый, напоминающий карася. Не добавляли автомобилю привлекательности и огромные раскосые фары. Возможно, именно внешность отпугивала наших покупателей. Ведь в остальном 408‑й — весьма достойная машина. Ну, если не принимать еще во внимание древний и ломучий автомат АТ8. Французы всё это прекрасно понимают, потому главные изменения коснулись именно экстерьера и коробок передач.

Тяга к прекрасному

Дизайнеры, словно пластические хирурги, нарисовали седану новое «лицо» в свежем корпоративном стиле. Забыты заезжающие на капот фары, передний бампер перестал глуповато улыбаться. Peugeot 408 стал строже, как и подобает довольно крупному седану. Гамма цветов кузова под стать — никакого буйства красок, весь колор словно подобран под унылое лето этого года.

Интерьер почти не изменился, если не считать «подпиленного» обода руля и металлических вставок в местах хвата. Интересно, каково будет держаться за них зимой? Ведь обогрев руля не предусмотрен.

Интерьер почти не поменялся, иные лишь руль и мультимедиасистема. Белые приборы с радиальной «нечетной» оцифровкой требуют привыкания. Двухзонный климат-контроль не изменился. Вращающиеся шайбы несолидно люфтят. В арсенале есть камера заднего вида. А также поддержка MirrorLink и Apple CarPlay.

Честно говоря, салон 408‑го мне всегда нравился. И не только тем, что я смотрю на панель приборов через руль, а не поверх него, как во многих нынешних Peugeot. Элегантная передняя панель с тремя центральными иллюминаторами дефлекторов приятна глазу.