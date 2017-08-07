10 простых способов защититься от угона и кражи

От угона машину защищают замки, запоры, микропроцессоры и, конечно же, правильное поведение ее владельца. Причем именно оно зачастую является определяющим.

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Чем тяжелее далась тебе покупка, тем сильнее ты боишься расстаться с ней. Классический пример — гоголевский Акакий Акакиевич с дешевенькой шинелью. Та же ситуация и с угнанными автомобилями: цена решающего значения не имеет. Ведь Логан для иного владельца может быть куда дороже, чем очередная Ауди для того же футболиста.

А машины между тем продолжают угонять. И не только для перепродажи, но и под разборку — на запчасти. Подробнее об этом мы уже рассказывали.

Любопытно, что угонов опасаются далеко не все. Одни полагают, что всё покроет страховка, другие веруют в могущество противоугонных систем и силу правоохранительных органов. А третьи вообще не понимают, о чем речь: мол, надоели ваши надуманные страшилки.

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Но как вести себя тем, кто и вправду не желает расставаться с машиной, независимо от наличия страховок и противоугонок? Для этого имеет смысл воспользоваться нашими несложными советами. Их всего десять, и вы сможете посмотреть их в фотогалерее ниже.

И последнее. Не забывайте: правила техники безопасности работают только в том случае, если соблюдать их постоянно.

Счастливого пути! И пусть ваша машина не достанется никому.