10 простых способов защититься от угона и кражи

От угона машину защищают замки, запоры, микропроцессоры и, конечно же, правильное поведение ее владельца. Причем именно оно зачастую является определяющим.

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Чем тяжелее далась тебе покупка, тем сильнее ты боишься расстаться с ней. Классический пример — гоголевский Акакий Акакиевич с дешевенькой шинелью. Та же ситуация и с угнанными автомобилями: цена решающего значения не имеет. Ведь Логан для иного владельца может быть куда дороже, чем очередная Ауди для того же футболиста.

А машины между тем продолжают угонять. И не только для перепродажи, но и под разборку — на запчасти. Подробнее об этом мы уже рассказывали.

Любопытно, что угонов опасаются далеко не все. Одни полагают, что всё покроет страховка, другие веруют в могущество противоугонных систем и силу правоохранительных органов. А третьи вообще не понимают, о чем речь: мол, надоели ваши надуманные страшилки.

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Но как вести себя тем, кто и вправду не желает расставаться с машиной, независимо от наличия страховок и противоугонок? Для этого имеет смысл воспользоваться нашими несложными советами. Их всего десять, и вы сможете посмотреть их в фотогалерее ниже.

И последнее. Не забывайте: правила техники безопасности работают только в том случае, если соблюдать их постоянно.

Счастливого пути! И пусть ваша машина не достанется никому.

10 простых способов защититься от угона и кражи
10 простых способов защититься от угона и кражи
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (18)

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А где сами советы-то??

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0
Безымянный

В фотогалерее

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-1
Безымянный

ты из какой палаты кот базилио

чмызгни на цифирки 1/10 выше и черные очки сыми

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0

На эти пульты надежды мало. Лучше самому придумать что-либо, как в старину.

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0
Шандор Матиас

Это, коллега, если ваши руки, мозги, да еще и сам автомобиль позволяют это внедрить. А если нет?

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-1

«И пусть ваша машина не достанется никому.»

Несколько двусмысленно, не находите?

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+1
Павел

Нахожу, естественно. Пошутить захотелось...

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-1

Спасибо, Михаил Владимирович! Нормальная подборка — напоминалка. Ваши постоянные читатели, вероятно, ничего нового не узнают, а начинающим водителям будет полезно.

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0
Евгений Новик

Сейчас общая установка: чаще писать про то, что нам кажется очевидным. Но многие этого очевидного
не знают

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+3

хорошие советы для дураков

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-1
ДУРДОМ на колёсах

Дураков очень много.

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0
Колодочкин Михаил

не знаю не знаю
у нас в 3й все нормальные

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0
ДУРДОМ на колёсах

Я высказал свое мнение.

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-1
Колодочкин Михаил

Что касается мечтаний на противоугонную тему, которой я посвятил много лет, то я когда-то изложил их вот здесь: ссылкассылка

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0

А если говорить про техническую составляющую «антиугона», то лично я больше всего люблю иммобилайзеры. А вот механику не люблю. Хотя она бывает и очень красивая...

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+1
Колодочкин Михаил

А я как раз думаю отказаться от сигнализации в пользу иммобилайзера.

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0
Колодочкин Михаил

Здравствуйте. А как сочетать иммобилайзер и автозапуск? Особенно это актуально для современных двигателей с турбинами. Не хочется сидеть и ждать, пока она остынет. Если не прав, то поправьте.

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-1
Баронин Сергей

Сергей —- мы же не на уроке: как я могу вас поправлять? Если я правильно понял, вас интересует не столько автозапуск, сколько «автостоп»:) Но я не вижу в этом никаких технических проблем. Как вы сейчас-то машину запираете? Просто блокируете двери и уходите, а мотор молотит? Вам сейчас-то не страшно, что машину в этом состоянии кто-то попытается увести? Но ведь легко заставить этот иммобилайзер включаться по любому тревожному сообщению — типа «Открылась дверь», сработал микроволновый датчик и т.п. Уж лучше пусть выключает мотор, чем кто-то уедет кататься... Но, между нами, а зачем вообще гонять мотор? Это же необходимо лишь после того, как автомобиль поработал в экстремальном режиме. Как мне когда-то сервисмены пояснили: мол, если не быстрее 160 ехал,то глуши спокойно и не забивай голову чепухой. Вы на АЗС как заправляетесь? Вообще не глушите мотор? Или ждете десяток минут?

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-1