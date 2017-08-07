10 простых способов защититься от угона и кражи

А машины между тем продолжают угонять. И не только для перепродажи, но и под разборку — на запчасти. Подробнее об этом мы уже рассказывали.
Любопытно, что угонов опасаются далеко не все. Одни полагают, что всё покроет страховка, другие веруют в могущество противоугонных систем и силу правоохранительных органов. А третьи вообще не понимают, о чем речь: мол, надоели ваши надуманные страшилки.
Но как вести себя тем, кто и вправду не желает расставаться с машиной, независимо от наличия страховок и противоугонок? Для этого имеет смысл воспользоваться нашими несложными советами. Их всего десять, и вы сможете посмотреть их в фотогалерее ниже.
И последнее. Не забывайте: правила техники безопасности работают только в том случае, если соблюдать их постоянно.
Счастливого пути! И пусть ваша машина не достанется никому.