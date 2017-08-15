Какие окажутся самыми «долгоиграющими»? Мы провели ресурсные испытания ламп H7 мощностью 55 Вт — как обычных, так и родственных «улучшенных»: либо с увеличенным световым потоком, либо с повышенным ресурсом. В нашу выборку попали лампы самых крупных производителей: по три — брендов Narva и Osram, а также две — фирмы Philips (обычные лампы Philips идут только на конвейер, а в продажу поступают исключительно видоизмененные). Из одиночек, которым на рынке не нашлось достойной пары, взяли лампу Bosch, на упаковке которой есть обещание трехкратного увеличения ресурса, а также парочку недорогих ламп: белорусский Диалуч и китайский Инноватор.
Светотехнические характеристики ламп мы не измеряли — нас интересовала только жизнестойкость и взаимосвязь реального срока службы «улучшенных» ламп с заявленными отклонениями их параметров от стандартных.
Сколько мне на роду написано?
А сколько вообще должна служить галогенная лампочка? Понятно, что многое зависит от интенсивности ее эксплуатации, состояния бортсети и прочих факторов. Но примерный ресурс известен: около 500 часов. И этот показатель относится к самой обыкновенной галогенке, а не к «улучшенной».
Прослеживается аналогия с двигателями внутреннего сгорания: любая попытка увеличить мощность стандартного мотора неизбежно аукается снижением ресурса. Поэтому, если лампочка сулит «+ 50%» мощности, дальности или яркости, будьте готовы поменять ее не через 500 часов, а гораздо раньше.
Другое дело — лампы, обещающие увеличенный срок службы: их задача — как раз протянуть дольше обычных.
В любом случае речь идет о сотнях часов работы, а обеспечить столь длительные испытания проблематично. Поэтому мы разработали методику ускоренных испытаний, основанную на том, что любое повышение напряжения питания электролампы очень сильно сказывается на ее ресурсе. Например, повысили напряжение на лампочке на 10% — уменьшили ее ресурс примерно вчетверо. Именно этим обстоятельством мы и решили воспользоваться на одном из этапов наших испытаний.
Как испытываем?
Сначала — проверка в циклическом режиме при постоянном напряжении. Подаем на лампы 13,2 В, и они в течение 12 часов работают по алгоритму «секунду горит — две отдыхает» при температуре окружающего воздуха +23 °C. На следующие 12 часов лампы отключаем от сети и погружаем в морозильник (-25 °C). Затем цикл повторяем. Продолжительность таких испытаний — десять суток.
Потом — проверка в стационарном режиме при повышенном напряжении. Лампы работают при напряжении питания 16,0 В в течение четырех часов, затем каждые четыре часа поднимаем напряжение на 0,5 В дискретными шагами по 0,1 В.
Какая из ламп Н7 погаснет последней? Или, по Пушкину, «кому ж из нас… торжествовать придется одному?»
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НАШИ СОВЕТЫ
Игра на выбывание
Что ж, теория подтверждается практикой! Любой тюнинг, направленный на увеличение мощностных характеристик, сокращает ресурс.
При напряжении 18,0 В неожиданно помер «долгоиграющий» Osram — впрочем, при таких перегрузках уже трудно требовать от лампочек стойкости. Еще полвольта — и гибнет «долгоиграющая» Narva. При напряжении 19,0 В гаснет стандартная Narva, но пять ламп всё еще живы!
19,7 вольта! Чемпион по ресурсу — Bosch. Это единственная лампа, сохранившая работоспособность, выдавая более чем двойную мощность в сравнении с номиналом. А мы еще сомневались, брать эту лампу в тест или нет. Обещанное производителем увеличение ресурса вплоть до трехкратного похоже на правду.
Тюнинг — враг ресурса
Подводим итоги. Первыми сгорели изделия с повышенными мощностными характеристиками. Гораздо дольше продержались обыкновенные лампочки, сумевшие даже переиграть большинство «долгоиграющих». Победитель опередил их ненамного.
Вывод? Если нет желания часто менять лампочки, не гоняйтесь за «улучшенными» изделиями: затраты гарантированы, а бонусы — вряд ли.
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1. Bosch LF, Венгрия
Примерная цена 290 руб.
Заявленные особенности увеличение ресурса до трехкратного
Победитель соревнований: лампа сдалась лишь при напряжении питания выше 19,7 В.
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2. Narva Standard 48328, Германия
Примерная цена 190 руб.
Заявленные особенности —
Хорошая и недорогая лампа — рекомендуем
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3. Narva Long Life 48329, Польша
Примерная цена 360 руб.
Заявленные особенности увеличенный ресурс
«Долгоиграющая» Narva уступила своей нетитулованной родственнице, хотя вдвое дороже, чем та.
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4. Narva Range Power 90 48047, Польша
Примерная цена 530 руб.
Заявленные особенности улучшение видимости на 90%
Дорого! Обычная Narva стоит почти втрое меньше, а служит дольше этой.
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5. Osram Night Breaker Unlimited 64210NBU-02B 499 NBU, Германия
Примерная цена 1820 руб. (за пару)
Заявленные особенности световой поток: + 110%; дальность: + 40%
Дорогущий Osram сдался очень быстро.
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6. Osram Original 64210–01B 499, Германия
Примерная цена 240 руб.
Заявленные особенности —
Отличная лампочка — продержалась до 19,0 В. И цена приемлемая.
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7. Osram Ultra Life 64210ULT-01B 499 ULT, Германия
Примерная цена 400 руб.
Заявленные особенности увеличение ресурса до четырехкратного
Эта лампа разочаровала: была надежда, что раз дорогая, то прослужит дольше.
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8. Philips RacingVision 12972RVS2, Польша
Примерная цена 1300 руб. (за пару)
Заявленные особенности
Обещанные «+ 150%» тут же сказались на ресурсе: эта лампа сгорела первой! Жалко деньги.
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9. Philips LongLife Ecovision 12972LLECOB1, Польша
Примерная цена 460 руб.
Заявленные особенности увеличение ресурса в 4 раза
Обещания долгой жизни оказались правдивыми. Но результат не лучший в нашем тесте, а цена не самая низкая.
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10. Диалуч 12557, Белоруссия
Примерная цена 115 руб.
Заявленные особенности —
Успех белорусской лампочки стал неожиданностью: 2–3 место. Дольше продержался только Bosch.
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11. Инноватор Н009, КНР
Примерная цена 105 руб.
Заявленные особенности —
Самая дешевая лампочка в нашей выборке, да еще и китайская, показала вице-чемпионский характер: 2–3 место! Лучше — только победитель.