Ресурс автомобильных ламп обычно никто не афиширует: сколько проживут, столько и ладно. А мы решили испытать лампы с цоколем H7, чтобы выяснить, какие из них самые живучие. Подопытные — 11 образцов: и дешевые китайские и белорусские, и более дорогие европейские. Есть ли смысл переплачивать?

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Галогенные лампы H7 относятся к числу наиболее востребованных. Именно они обеспечивают миллионам автомобилей ближний и дальний свет и даже борются с туманом. Такие лампы существуют в разных вариантах исполнения: одни производители предлагают увеличенный световой поток , другие, напротив, обещают утроенный ресурс, третьи могут просто подкрасить колпаки ваших фар в тон кузову.

Какие окажутся самыми «долгоигра­ющими»? Мы провели ресурсные испытания ламп H7 мощностью 55 Вт — как обычных, так и родственных «улучшенных»: либо с увеличенным световым потоком, либо с повышенным ресурсом. В нашу выборку попали лампы самых крупных производителей: по три — брендов Narva и Osram, а также две — фирмы Philips (обычные лампы Philips идут только на конвейер, а в продажу поступают исключительно видоизмененные). Из одиночек, которым на рынке не нашлось достойной пары, взяли лампу Bosch, на упаковке которой есть обещание трехкратного увеличения ресурса, а также парочку недорогих ламп: белорусский Диалуч и китайский Инноватор.

Светотехнические характеристики ламп мы не измеряли — нас интересовала только жизнестойкость и взаимосвязь реального срока службы «улучшенных» ламп с заявленными отклонениями их параметров от стандартных.

Сколько мне на роду написано?

Генератор импульсов, подающий на лампы напряжение питания с желаемой скважностью, мы собрали из реле Регтайм5-12-(0–600) калужского завода Энергомаш и двух его обыкновенных сородичей. Бустер Jumpstart, подключенный на выходе источника питания Mastech HY3030E, работал буфером — без него солидные токи были бы источнику не под силу.

А сколько вообще должна служить галогенная лампочка? Понятно, что многое зависит от интенсивности ее эксплуатации, состояния бортсети и прочих факторов. Но примерный ресурс известен: около 500 часов. И этот показатель относится к самой обыкновенной галогенке, а не к «улучшенной».

Прослеживается аналогия с двигателями внутреннего сгорания: любая попытка увеличить мощность стандартного мотора неизбежно аукается снижением ресурса. ­Поэтому, если лампочка сулит «+ 50%» мощности, дальности или яркости, будьте готовы поменять ее не через 500 часов, а гораздо раньше.

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Другое дело — лампы, обещающие увеличенный срок службы: их задача — как раз протянуть дольше обычных.

В любом случае речь идет о сотнях часов работы, а обеспечить столь длительные испытания проблематично. Поэтому мы разработали методику ускоренных испытаний, основанную на том, что любое повышение напряжения питания электролампы очень сильно сказывается на ее ресурсе. Например, повысили напряжение на лампочке на 10% — уменьшили ее ресурс примерно вчетверо. Именно этим обстоятельством мы и решили воспользоваться на одном из этапов наших испытаний.

Как испытываем?

Сначала — проверка в циклическом режиме при постоянном напряжении. Подаем на лампы 13,2 В, и они в течение 12 часов работают по алгоритму «секунду горит — две отдыхает» при температуре окружающего воздуха +23 °C. На следующие 12 часов лампы отключаем от сети и погружаем в морозильник (-25 °C). Затем цикл повторяем. Продолжительность таких испытаний — десять суток.

Потом — проверка в стационарном режиме при повышенном напряжении. Лампы работают при напряжении питания 16,0 В в течение четырех часов, затем каждые четыре часа поднимаем напряжение на 0,5 В дискретными шагами по 0,1 В.

Какая из ламп Н7 погаснет последней? Или, по Пушкину, «кому ж из нас… торжествовать придется одному?»

НАШИ СОВЕТЫ Сгорела лампа — меняйте парную и в другой фаре. Тогда у вас будет равномерное освещение, которого не может обеспечить тандем из старой и новой лампочек. Кроме того, если сгорела одна лампа, то, скорее всего, и второй осталось недолго.

Не прикасайтесь к стеклянной колбе новой лампы пальцами — следы от них приведут к потемнению при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной спиртом.

Электрический разъем лампы нагревается очень сильно — случается, что со временем пластмасса начинает крошиться. Своевременно замените такой разъем.

Заменив лампу, не спешите полностью собирать фару. Сначала закрепите лампу, подсоедините электрический разъем и включите свет. В случае ошибки не придется разбирать всё по новой.

После замены лампы желательно проверить регулировку фары.

Игра на выбывание

Циклические испытания «то погаснет, то потухнет» выдержали все. Ни заморозки (в морозильной камере), ни последующие пиковые нагрузки в старт-стопном режиме тоже никого не сломили. Пытку повышенным напряжением 16,0 В выдержали все лампы. Прибавили полвольта, и вот первая потеря: умерла лампа Philips, сулившая дополнительные 150% яркости. Добавили еще вольт — и новые пострадавшие: Narva, обещавшая 90% прибавки, и Osram с его «+ 110%».

Что ж, теория подтверждается практикой! Любой тюнинг, направленный на увеличение мощностных характеристик, сокращает ресурс.

При напряжении 18,0 В неожиданно помер «долгоиграющий» Osram — впрочем, при таких перегрузках уже трудно требовать от лампочек стойкости. Еще полвольта — и гибнет «долгоиграющая» Narva. При напряжении 19,0 В гаснет стандартная Narva, но пять ламп всё еще живы!

19,7 вольта! Чемпион по ресурсу — Bosch. Это единственная лампа, сохранившая работоспособность, выдавая более чем двойную мощность в сравнении с номиналом. А мы еще сомневались, брать эту лампу в тест или нет. Обещанное производителем увеличение ресурса вплоть до трехкратного похоже на правду.

Тюнинг — враг ресурса

Подводим итоги. Первыми сгорели изделия с повышенными мощностными характеристиками. Гораздо дольше продержались обыкновенные лампочки, сумевшие даже переиграть большинство «долгоиграющих». Победитель опередил их ненамного.

Вывод? Если нет желания часто менять лампочки, не гоняйтесь за «улучшенными» изделиями: затраты гарантированы, а бонусы — вряд ли.