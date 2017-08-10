Просили не занимать: в Россию вернулись очереди на автомобили

Продажи новых машин в последние месяцы превосходят самые оптимистичные прогнозы, и даже в разгар отпускного сезона авторынок не сбавляет обороты. В результате впервые за много лет дилеры столкнулись с дефицитом популярных моделей, которые далеко не всегда есть в наличии в нужном цвете и комплектации. За какими автомобилями сегодня выстроились очереди и почему производители не спешат наращивать поставки?

АВТОВАЗ не угнался за спросом

Российский авторынок постепенно восстанавливается от кризиса, ставшего самым затяжным в его истории. Казалось бы, наступил долгожданный рост спроса, и теперь у оставшихся в живых дилеров дела должны пойти в гору. Однако некоторые из них столкнулись с другой проблемой — нехваткой автомобилей, которая характерна по крайней мере для ходовых комплектаций. Разумеется, речь не идет о системном дефиците, как это было в лучшие времена российского авторынка, когда торговали очередями, а самые востребованные иномарки приходилось ждать по многу месяцев.

Помимо прочих моделей дилеры Лады ощущают нехватку Вест со штатной мультимедиасистемой
Помимо прочих моделей дилеры Лады ощущают нехватку Вест со штатной мультимедиасистемой

Как полагает консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко, ряд дилеров популярных марок в массовом сегменте оказались не готовы к таким темпам роста и не обеспечили на должном уровне поставки автомобилей, которые бы удовлетворили активировавшийся спрос. Другая причина может состоять в том, что на рынке до сих пор присутствует осторожный подход к планированию складских запасов, когда и производители, а также дилеры не делают слишком оптимистических расчетов на дальнейшее восстановление спроса и предпочитают подстраиваться под рыночную конъюнктуру в режиме реального времени.

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Тем не менее АВТОВАЗ, чьи продажи непрерывно растут уже больше года, до сих пор, судя по всему, не может справиться с наращиванием производства своих популярных моделей в соответствии с дилерскими заказами. По словам участников отрасли, виной тому поставщики завода, которые не в силах оперативно увеличить поставку комплектующих на конвейер.

В дилерских центрах Lada компании «Терра Авто» особенно ощущают нехватку автомобилей Весты со штатной мультимедиасистемой, Ларгуса Cross и Иксрея с 1,8-литровым мотором. Клиентам, которые хотят приобрести такие машины в нужном цвете и оснащении, приходится ждать до месяца. По словам директора по продажам ГК «Терра Авто» Игоря Бадера, возникший дефицит обусловлен высокой популярностью этих комплектаций при производственных ограничениях, существующих при их заказе.

«За последние несколько месяцев спрос на Лады действительно существенно возрос. К примеру, заказ автомобилей теперь нередко производится за два месяца до даты производства. Запасы машин на складах также сократились. Однако назвать сложившуюся ситуацию дефицитом можно лишь условно. Даже если покупатель рассматривает несколько вариантов цветов или комплектаций, нам всегда удается подобрать подходящий автомобиль из более чем 500 находящихся в наличии машин, поэтому на качестве обслуживания ситуация не сказывается», — заявил «За рулем.РФ» Игорь Бадер.

Creta продается «с колес»

На рынке иномарок самые длинные очереди выстроились за кроссовером Hyundai Creta. И хотя модель присутствует на рынке уже ровно год, спрос на самый популярный SUV в России все это время превышал предложение. Дело в том, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге работает на пределе своих мощностей, а помимо Креты на нем выпускаются еще две хитовые модели — Hyundai Solaris и Kia Rio. При этом корейская компания в свое время отказалась от хэтчбека Solaris, чтобы высвободить мощности под производство нового кроссовера.

Самые длинные очереди выстроились за кроссовером Hyundai Creta — в зависимости от комплектации его придется дожидаться до нескольких месяцев
Самые длинные очереди выстроились за кроссовером Hyundai Creta — в зависимости от комплектации его придется дожидаться до нескольких месяцев

По другим массовым иномаркам российской сборки дефицита машин у дилеров на сегодняшний день не наблюдается, сообщили «За рулем.РФ» в представительствах иностранных автопроизводителей. «Мы четко мониторим потребность дилеров в автомобилях, в том числе с учетом корпоративного отпуска на нашем заводе, и благодаря достаточно точному прогнозированию спроса и наличию складов избегаем дефицита», — сказал, к примеру, директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский. В связи со стабилизацией российского авторынка предприятие Nissan с октября планирует ввести вторую смену и набрать новых работников.

В компании Renault отмечают стабильно высокий спрос на кроссоверы Duster и Kaptur, а также повышенный интерес клиентов к новому Колеосу. При этом растущий спрос на модели Renault вкупе с действующими акциями в ряде случаев незначительно влияет на сроки ожидания автомобилей, однако они «в любом случае находятся в разумных пределах». Как заявили в пресс-службе французской марки, компания стремится к поддержанию объема складских запасов у дилеров на уровне 1,5 месяцев продаж, а гибкий производственный график на российском заводе Renault дает возможность оперативно реагировать на рыночную ситуацию.

России урезали квоты

А вот для продавцов импортируемых моделей проблема нехватки автомобилей может стать весьма актуальной. В последние годы штаб-квартиры автоконцернов сильно урезали квоты для российского рынка, который перестал быть для них в числе приоритетных. Впрочем, и текущие объемы продаж еще далеки от докризисных значений, но даже с дальнейшим увеличением спроса на корректировку глобальных планов поставок потребуется время. По мнению участников рынка, скачка цен на дефицитные модели быть не должно, ведь нелокализованные модели и без того серьезно подорожали за последние годы.

Как отмечает генеральный директор «АвтоСпецЦентр Kia Столица» Алексей Потапов, конец 2016 года уже показал промахи некоторых автоконцернов в формировании квоты поставок для российского рынка, поэтому перестройка планов производителей проходит уже сейчас. «Глобальный дефицит российскому рынку пока не угрожает, а значит, цены внепланово повышаться не будут. Это, скорее, может произойти из-за недавнего экономического кризиса, а не из-за проблем с поставкой авто», — считает эксперт.

На данный момент, к примеру, существует дефицит на компактный внедорожник Suzuki Jimny, срок ожидания которого может составить 4–5 месяцев. Как пояснили в пресс-службе «Сузуки Моторс Рус», это обусловлено ограниченными производственными мощностями на заводе в Японии, а в целом российский офис Suzuki гибко реагирует на изменение спроса на рынке и в случае его роста увеличивает объем заказа у производителя.

В ожидании компактного внедорожника Suzuki Jimny клиент может томиться 4–5 месяцев
В ожидании компактного внедорожника Suzuki Jimny клиент может томиться 4–5 месяцев

«Проблем с наличием каких-то комплектаций у Subaru нет. Нам удается планировать поставки автомобилей из Японии соответственно спросу. Недавно была небольшая задержка доставки машин, которые дольше обычного оформляли на таможне. Но сейчас вопрос решился, и Subaru поставляют в запланированном режиме», — рассказал генеральный директор «Субару Мотор» Есики Кишимото.

Пока львиная доля продаж на российском авторынке приходится на модели местного производства, спрос на которые во многом подстегивают различные программы господдержки, отмечает Иван Кондратенко. Поэтому неудивительно, что в последние годы рецессии квоты импортных иномарок урезались, ведь они были неконкурентоспособными с ценовой точки зрения. «Не думаю, что как минимум до следующего года автоконцернам нужно кардинально пересматривать планы импорта в Россию. Необходимо дождаться стабилизации роста спроса, а также посмотреть, как сокращение программ господдержки повлияет на рынок, который, вероятно, может снова оказаться в минусе при отсутствии гибких программ финансирования. От решений российского правительства в сфере поддержки авторынка на 2018 год будет зависеть его дальнейший рост или очередное падение», — комментирует эксперт.

Аномальный бум продаж

Между тем российские автозаводы в июле-августе планово останавливают свои конвейеры на время летних каникул. И хотя на этот период традиционно приходится сезонный спад спроса на рынке, почти 20-процентный рост продаж новых машин в июле свидетельствует о повышенной активности покупателей. В результате дилеры массовых марок уже сейчас испытывают некоторый дефицит автомобилей в наличии, который, впрочем, осенью должен быть восполнен.

Всплеск продаж на рынке неудачно совпал с плановой летней остановкой конвейеров некоторых автопроизводителей
Всплеск продаж на рынке неудачно совпал с плановой летней остановкой конвейеров некоторых автопроизводителей

Так, из-за прошедших корпоративных отпусков на производственных площадках Volkswagen Group Rus в настоящее время наблюдается, в частности, легкий дефицит автомобилей Skoda Rapid и Octavia, хотя их производство уже возобновилось и машины начали поступать в салоны дилеров. В среднем срок ожидания заказанных автомобилей составляет от двух до трех месяцев. «Поскольку о заводских каникулах мы знали заранее, нам удалось успешно к ним подготовиться. В то же время повышенный спрос в мае-июне и июле слегка »подсушил” наши склады. Тем не менее мы уверены, что до конца августа ситуация со складами начнет выправляться. Коэффициент оптимального запаса автомобилей у дилеров обычно колеблется от полутора до двух, его величина зависит от месячного плана продаж, сроков производства и поставки конкретных моделей. Производственные площадки марки в Калуге и Нижнем Новгороде сейчас работают в штатном режиме, оперативно следуя возможностям увеличения продаж в тех сегментах, где есть наше присутствие. Текущее увеличение общего рынка обязательно отражается на планировании марки», — говорит руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев.

В настоящее время, с 24 июля по 13 августа, не работают конвейеры АВТОВАЗа и Ижевского автозавода, однако отгрузка автомобилей, собранных до корпоративного отпуска, продолжается. GM-АВТОВАЗ, который ушел на летние каникулы в те же сроки, также производит плановые отгрузки дилерам в соответствии с их заявками. Как заверили в пресс-службе СП, в настоящее время на дилерских складах запас автомобилей Chevrolet Niva является достаточным, чтобы обеспечить имеющийся спрос.

По словам Игоря Бадера, оптимальным принято считать запас, превышающий план продаж в 1,2–1,5 раза. Сейчас же у большинства дилеров Лады склад приблизительно соответствует плану продаж. В компании «Терра Авто» ожидают, что наиболее сложная ситуация с наличием автомобилей придется на момент окончания корпоративного отпуска. Причиной тому срок, проходящий от начала сборки до момента получения автомобиля дилером, — он составляет 7–10 дней.

Куда поедет авторынок?

«Нехватка ходовых комплектаций у дилеров обострилась отчасти в связи с тем, что многие автозаводы ушли на плановые ежегодные каникулы, когда нет возможности в одночасье нарастить поставки. После возобновления работы конвейеров дефицит, скорее всего, прекратится, но не думаю, что автозаводы должны вводить дополнительные смены и резко увеличивать объемы производства. Нужно осторожно отслеживать увеличение продаж и удовлетворять потребности без масштабного пересмотра планов, что может привести к трудностям в сбыте в ситуации замедления восстановления рынка», — предупреждает Иван Кондратенко.

Действительно, российский авторынок в дальнейшем может замедлить темпы роста с учетом более высокой базы второй половины прошлого года. По итогам 2017 года в Frost & Sullivan ожидают роста продаж с 1,42 млн до 1,5 млн машин, или на 4%. Согласно оптимистичному прогнозу, к 2023 году объемы реализации автомобилей в нашей стране увеличатся до 2,6 млн единиц при ежегодных темпах роста в 9%. Консервативный сценарий предусматривает стабилизацию российского авторынка на текущих рубежах — 1,5 млн единиц, а умеренный — рост до 1,6 млн машин (+2% в год).

По словам Алексея Потапова, российский авторынок сейчас на подъеме, а в условиях растущего спроса вполне естественно, что и запас автомобилей под продажу у дилеров должен расти. Однако на данный момент почти все концерны удовлетворяют нужды российского рынка и во введении дополнительных смен на производстве нет необходимости. Рост спроса отмечен на автомобили массового сегмента, в то время как реализация некоторых премиальных брендов до сих пор ниже среднерыночных показателей. «Продажи автомобилей массового сегмента стимулируют, в том числе, и государственные программы субсидирования отечественного автопрома. Поэтому именно на российские автомобили может возникнуть дефицит. Если очередь все-таки возникает, дилер может предложить клиенту заключить договор, заплатить первоначальный взнос и точно получить свой автомобиль в положенный срок. Занять очередь можно и бесплатно, однако в таком случае гарантии, что покупатель получит свой автомобиль вовремя, отсутствуют», — резюмирует он.

Фото: «За рулем» и компании-производители

Просили не занимать: в Россию вернулись очереди на автомобили
Просили не занимать: в Россию вернулись очереди на автомобили
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Комментарии (23)

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я вот диву даюсь, какой должен быть доход чтобы купить новую пусть даже ту-же крету, или дастер, да в прочем рио или веста не шибко далеко ушли.
я на свой доход не жалуюсь (~110–130тр), но новую позволить себе не могу. кредит на пусть даже 3 года на банку консервов — уж оч. расточительно для меня + потеря стоимости 30% минимум за 3 года. в итоге за эти 3 года с учетом переплаты по кредиту, бесполезные КАСКО и страховка жизни и прочие «ништячьки» — потеря в живых деньгах около 50% — взять скажем дастер привележ — цена лям, через 3 года реальная его цена 500 тр максимум. получаем в итоге 14000 в месяц чистой потери денег — ни за что фактически.

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0
Тимофеев Владимир

Владимир, за всё в этом мире нужно платить, и если вы покупаете новый комфортный, просторный, безопасный автомобиль, от езды на котором будете получать удовольствие вы и ваши близкие, нужно понимать, что за это придётся заплатить. И никак иначе. Это аксиома, а жить по принципу: «Если у вас остались целлофановые обертки от сосисок — не выбрасывайте! Их можно заштопать и применить!», пожелает далеко не каждый.

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0
Родионов Михаил

а никто не говорил что платить не нужно, речь шла о том какой должен быть доход, чтобы купить банку по цене приближенной к недвижимости в Подмосковье. и подчеркну — именно банку. ибо все бюджетные машины таковыми и являются. и никакого в них особенного комфорта и удовольствия нет, средство передвижения не более.

а так, раскрою мысль — без кредита — продаж бы не было, и весь этот «бум» продаж — если он и есть, связан с новыми госпрограммами — люди побежали на конфетку — небольшую но конфетку. и ничего хорошего в этом нет.

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0
Тимофеев Владимир

Если Вы такой трехлетний дастер продадите за 500 тр, то его у вас с руками оторвут, т.к. аналогичные дастеры будут стоить 650 — 700 т., а то и ещё дороже.

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+1
Nikolai

за 700 его никогда не купят.
за 3 года на машине будет минимум 70 тысячь пробега а скорее всего ближе к 100 — ну если только машина нужна не для того чтобы ее мыть.
реальная цена трехгодовалого дастера максимум 600... в идеале. тогда он ещё продастся.

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0

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-1

Рынок продаж реально пошёл вверх, заезжал в прошедшую субботу к дилеру на машине жены, перегорел дневной свет левой фары. Подъехал без записи, поэтому пришлось подождать пару часов, так вот за это время при мне на новых автомобилях уехало четыре человека, продали один Йети, одну Октавию, и два Рапида. Я офанарел, раньше в салоне тоска была зелёная, зайдёт один два ленивых посетителя и всё, а в тот день народу не протолкнуться бродит и в комнате передачи автомобиля музыка не выключалась и цветомузыка с дым машиной :)).

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+1
Родионов Михаил

Извиняюсь за неудобный вопрос. Вы лампочку к дилеру ездите поменять? :)

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+1
Demitrius

Предлагаю попробовать поменять именно эту лампочку на Yeti FL самостоятельно, у меня не получилось туда подлезть, хотя дальний и ближний менять очень легко. Процедура замены лампы ДХО подразумевает снятие бампера и блок фары. :)) Но на сервисе официала есть мастера — умельцы, которые натаскались менять их и без снятия. :))

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0
Demitrius

Светодиоды, не, не могут быть?

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0
Lumi

Теоретически могут, конечно.
Но я не слышал, чтобы шкодовцы косячили с LED ДХО :)

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0

доллар вверх ползет, мне это конец 2014 года напоминает..

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-9

Фуфло автотаза и корейцев пытаются впарить всеми силами за невменяемые деньги. Типа на всех не хватит. Потому, что продажа авто одна из больших статей дохода бюджета страны. Вся остальная техника закупается из Китая. Ни одна уважающая себя страна не купит продукцию автотаза. А корейцы в нормальных странах продаются совсем другого класса. Весь шлак сливают сюда, т.к. конкуренции практически нет, только тазовское гуано.

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-22

«На данный момент, к примеру, существует дефицит на компактный внедорожник Suzuki Jimny, срок ожидания которого может составить 4–5 месяцев. Как пояснили в пресс-службе „Сузуки Моторс Рус“, это обусловлено ограниченными производственными мощностями на заводе в Японии» — БРЕХНЯ! Они просят, чтоб дилер сразу за свои деньги выкупал все поставляемые автомобили!

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+1

«Даже если покупатель рассматривает несколько вариантов цветов или комплектаций, нам всегда удается подобрать подходящий автомобиль...»

Чего там выбирать.. Увидел Джулию — хватай любую.

Ответить#
0

ВАЗофилитики, у меня снова вопрос:
Вы для чего обсираете Крету?:)
У ВАЗа же двже нет аналога:)

Вот обгадили вы Крету, потенциальный покупатель поверил вам (может, он тоже тупой, кто знает), скривился, плюнул, махнул рукой, развернулся и пришел в салон ВАЗа...

А ТАМ НИЧЕГО НЕТ ВЗАМЕН КРЕТЫ)))))

Вывод:
ВАЗофилы обсирают исключительно ради самого процесса обсирания — как макаки:)))

Как говорил Задорнов:
«Ну, тупыыыые!»)))))

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-24

И тут сабакоеды не могут не нае... обмануть русского человека! Какой дефицит ржавеющих крет??? ЧТо за наглая ложь! В этом месяце продали на 25 процентов меньше, чем в предыдущем!!! Смотрите статистику, есть на сайте...
Корейцы брешут как собаки!)))

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+8
Безымянный

На АР один человек комментарий оставлял, как он Крету смотрел, так вот в половине салонов ему предлагали Крету аж 16-го года, даже адреса салонов вроде писал, хотя по телефону они же ему говорили, что Крет в наличии нет, дефицит.
Корейский телефонный дефицит получается и на бумаге. :))

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+5
Безымянный

Походу у корейцев зуб на Россию. Сколько разбилось народу на солярисах из-за подвески. Продают тут редкостную [у нас не ругаются] по цене бизнес-класса. Обман с гарантией. Почитайте соглашение о гарантии — вот где кидалово. Если бы рубль был нормальной деньгой, а Россия нормальным государством мы покупали бы совсем другие машины

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-13
Лещенко Назар

В мою Гранту, стоящую на переезде влетел пьяный [у нас не ругаются] на спортаж (особо в собакомашинах не разбираюсь, но наверное, предыдущий кузов). Удар где-то со 100 км.ч моя капсула жизни цела, двери задние открыть можно, лонжерон правый сложило под замену. Но, пьяный дятел вынес башкой стекло минуя подушку и ремень ( с 0.9 промиле, естественно не страшно), я это так по поводу краш-тестов — кузов Киа сложился, гранты нет. Это уже не фольга, а тряпка. Помня рекламу: " или шлем или 0.7 на грудь, а лучше и то и другое и за руль собаковозки.

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+3

Братцы, быстрее в салоны с последними бабосами. На всех автотазов и корейских ведер не хватит. Все за кредитами! Смотрите сами. Салоны до отказа забиты машинами. Манагеры прыгают на посетителей салонов как дикие обезьяны. Красная цена солярис-рио-веста-хрей 400 т.р. По дороге в Тольятти все склады забиты непроданными автомобилями. Не надо подогревать ажиотаж. Все продажи с завода на склад. Крету покупают как замену подорожавшим кроссоверам. Но её потом продать будет очень сложно. Китайское железо, дешевые материалы. Самое тонкое среди даже китайцев ЛКП и т.д. Господа на кретах- вы не в кроссоверах, вы в солярисе за цену камри. Продаж как раньше не будет. В рубль верить нельзя — в любой момент опять просядет. А зарплата выросла только у депутатов. Может наладить выпуск и продажу гужевого транспорта. Не дорого экологично и весело.

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-18
Лещенко Назар

Господа на кретах- вы не в кроссоверах, вы в солярисе за цену камри.
+100!
Кретинам этого не понять, они как в детском саду —хочу Жжжип!

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0

А потом вдруг бац — денежка в бюджете кончилась на спонсирование автопрома, и  все — сосите лапу дальше, дорогие дилеры, — до следующих выборов.
Думаю, дилеры эту фишку тоже просекли, а потому любителям тачек с большими скидками придется постоять в очередях.

Кстати, дорогие россияне, учтите, что это из ваших налогов спонсируют автопром. Вообще, из них должны спонсировать бюджетников, но бюджетники — это смерды по мнению властей, а вот на поддержке автопрома в ручном режиме можно нехило так пильнуть.

У нас настолько тупые пильщики, что не учитыаают даже сезонность окучиваемого рынка:)

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-19