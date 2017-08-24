Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой. Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды. Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Так выглядят жидкие подкрылки на задних арках, сделанные два года назад. Густой состав наносили кистью в несколько слоев. После обработки полноприводный автомобиль мощностью 280 л.с. проехал всего 15 000 км, но зимой часто выбирался на гоночные трассы.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

Кузовá большинства машин имеют достаточно штатных технологических отверстий и дренажей, чтобы провести полноценную обработку скрытых полостей. Среди исключений из этого правила числятся некоторые модели Saab и редкие представители французских марок — приходится сверлить дополнительные отверстия. Состояние скрытых полостей кузова проверяют бороскопом (аналог эндоскопа). Этот прибор, помимо прочего, помогает мастеру избе­жать досадных ошибок. К примеру, при обработке полостей центральных стоек можно ненароком залить неудачно расположенную катушку ремня безопасности.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Пример, казалось бы, серьезной ржавчины на нижней части заднего лонжерона. Однако такая коррозия считается легкой. Поэтому поверх нее можно смело наносить битумное покрытие, предварительно обработав раненое место ML-маслом. Дальнейшее развитие ржавчины будет остановлено. Типичная картина появления и распространения коррозии на днище. Первым делом цветут и покрываются ржавчиной местá точечной сварки и нахлеста листовых панелей. Такое состояние днища автомобиля, изрядно поездившего по Москве, мастерá считают очень хорошим.

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При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше. Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла. Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

С отмытым днищем облегчается слесарный ремонт. Но важнее, что теперь видно реальное состояние нижней части кузова.

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Эти покрытия являются и дополнительной шумоизоляцией . Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других — менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl. Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

Завальцованные соединения кромок внешних и внутренних панелей дверей и крышки багажника — одно из любимых мест ржавчины на возрастных автомобилях. Каким бы высокотехнологичным ни было производство кузовных деталей и их окраска, рано или поздно развивающаяся во внутренних полостях ржавчина вылезет наружу. Пример серьезной послойной коррозии, поверх которой уже нельзя наносить битумные покрытия. Вспучивания металла явно указывают на тяжелое состояние пораженных мест. В этом случае допустимо использование только ML-состава, который заметно отсрочит появление сквозной коррозии.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Так выглядит кузов после нанесения битумного покрытия для днища. В этом случае на пороги положили состав для жидких подкрылков (у него более темный коричневый оттенок), чтобы обеспечить эффективную механическую защиту от «пескоструя». Это один из примеров комбинированного подхода.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес. Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.



