Mazda > CX-5

Для российского подразделения Мазды кроссовер СХ-5 является бестселлером — по продажам он опережает остальные модели японской марки в разы. Так что во время работы над преемником модели японцы не рисковали. Перед создателями стояла задача довести до совершенства уже имеющийся автомобиль, а не сотворить что-то принципиально новое. В этом легко убедиться, глядя на экстерьер — обводы кузова и габариты почти не изменились. Дизайн тоже узнаваемый — CX-5 ни с кем из одноклассников не перепутаешь.
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При взгляде на этот шрифт и форму стрелок приходят ассоциации с «инструментарием» BMW.
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Экран мультимедиа не шибко велик — от новой машины ждешь большего.
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Проекция приборов на лобовое стекло — опция.
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Качество отделки салона и его эргономика заслуживают превосходных эпитетов.
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Вопреки ожиданиям, круиз-контроль здесь не адаптивный.
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Информационно-развлекательная система управляется шайбой — как в Ауди и Мерседесах.
А вот в салоне изменений куда больше. Он совершил качественный скачок вперед! Уровень отделки — как у кроссоверов премиум-класса: дорогие материалы, тщательная подгонка деталей. Плюс тотальная забота о мелочах. Так, дверные кармашки и бардачок в Мазде обтянуты мягким материалом — положенные туда вещи не будут греметь на неровностях. По оснащению тоже прогресс. В арсенале CХ-5 появились такие «фишки», как проекция приборов на лобовое стекло (качество и информативность картинки не хуже, чем в немецких премиум-кроссоверах), функция мониторинга слепых зон и даже система удержания в полосе движения, которую никто из японских одноклассников не предлагает. Отдельно отмечу аудиосистему с акустикой Bose, радующую звучанием концертного качества. Всем бы так!
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Прежде спортрежим автомата включался селектором, теперь — перекидной клавишей.
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Первое поколение CX-5 испытывало дефицит в медиаразъемах. О новом такого не скажешь.
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Все внутренние поверхности обтянуты мягким материалом, что исключает бряцание.
Как и прежде, СХ-5 представлен в России с двумя бензиновыми двигателями: 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (194 л.с.). Двухлитровые машины могут быть как с передним приводом, так и с полным, с механической коробкой передач либо с автоматической. Версия с «большим» мотором идет исключительно с автоматом и трансмиссией 4х4. У нас на тесте — именно такой вариант.
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Кресла не удивили каким-то сверхудобством. Поворчу на подголовники, которые немногим мягче бетонной стены.
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Задний ряд недостаточно просторный — рослым людям там тесно.
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В недрах подлокотника нашлось место для кнопок обогрева сидений и пары USB-портов для подзарядки гаджетов.
Тандем двигатель-коробка передач, как и прежде, вызывает исключительно положительные эмоции. Обладающий удивительно высокой степенью сжатия (13:1) атмосферник остро реагирует на открытие дросселя: чуть что, сразу бросается в бой. Шестиступенчатый автомат настроен на ту же волну. Когда надо, скидывает одним махом сразу три передачи, когда нет — держит малые обороты и экономит топливо. За неделю поездки ни разу не пришлось пожалеть об отсутствии подрулевых лепестков. Да что там, даже спортивным режимом коробки не пользовался — стандартной настройки хватает за глаза!
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Радиаторная решетка украшена рисунком, состоящим из сотен маленьких турбинок.
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Противотуманки размером с пятирублевую монету — одна из самых необычных особенностей экстерьера.
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Объем багажника по меркам сегмента средненький — 442 литра. Пожурить машину можно и за внушительную погрузочную высоту.
Причем, управляемость.не принесена в жертву плавности хода. Как непринужденно Mazda ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко она держится за траекторию, сколь точен и отзывчив ее руль! Бестия! Разве что информативность тормозов подкачала — пришлось приноравливаться. Впрочем, эту особенность можно списать на то, что машина не обкатана — когда ее забирали из пресс-парка, на спидометре было 50 км.
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У CX-5 нет возможности блокировки муфты, но это не мешает ей уверенно утюжить бездорожье.
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Жесткость кузова неплохая: при диагональном вывешивании все двери открываются-закрываются без проблем.
По средней руки бездорожью CX-5 тоже едет недурно. В активе Мазды 200 мм дорожного просвета, трансмиссия 4х4 с муфтой в приводе задних колес и возможность отключения системы стабилизации. Для уверенного передвижения по раскисшему полю этого вполне хватает. По ступицы в грязи гонял минут десять, а муфта так и не перегрелась. Прекрасный результат!
Да и вообще машина удалась. К бойкой управляемости предшественницы добавился высокий ездовой комфорт и куча продвинутого оборудования. Если учесть, что цена СХ-5 не выше, чем у одноклассников, можно предположить, что она и впредь будет входить в число бестселлеров российского рынка.
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Mazda CX-5
Длина×ширина×высота×база 4550/1840/1675/2700 мм
Снаряженная масса 1617 кг
Двигатель бензиновый, Р4/16, 2488 см³, 143 кВт/194 л.с. при 6000 об/мин, 257 Н·м при 4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 9,0 с
Максимальная скорость 195 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95/58 л
Средний расход топлива 7,2 л/100 км
Трансмиссия полный привод, А6