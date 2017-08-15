Мы уже публиковали тест нового поколения кроссовера Mazda CX-5, но то была поездка по ухоженной Шотландии, а сейчас мы покатались по Подмосковью. И нам есть что добавить к сказанному.

До сотни 2,5-литровая версия разгоняется за 9 секунд. Конкуренты сопоставимой мощности не столь расторопны.

Для российского подразделения Мазды кроссовер СХ-5 является бестселлером — по продажам он опережает остальные модели японской марки в разы. Так что во время работы над преемником модели японцы не рисковали. Перед создателями стояла задача довести до совершенства уже имеющийся автомобиль, а не сотворить что-то принципиально новое. В этом легко убедиться, глядя на экстерьер — обводы кузова и габариты почти не изменились. Дизайн тоже узнаваемый — CX-5 ни с кем из одноклассников не перепутаешь.

При взгляде на этот шрифт и форму стрелок приходят ассоциации с «инструментарием» BMW. Экран мультимедиа не шибко велик — от новой машины ждешь большего. Проекция приборов на лобовое стекло — опция. Качество отделки салона и его эргономика заслуживают превосходных эпитетов. Вопреки ожиданиям, круиз-контроль здесь не адаптивный. Информационно-развлекательная система управляется шайбой — как в Ауди и Мерседесах.

А вот в салоне изменений куда больше. Он совершил качественный скачок вперед! Уровень отделки — как у кроссоверов премиум-класса: дорогие материалы, тщательная подгонка деталей. Плюс тотальная забота о мелочах. Так, дверные кармашки и бардачок в Мазде обтянуты мягким материалом — положенные туда вещи не будут греметь на неровностях. По оснащению тоже прогресс. В арсенале CХ-5 появились такие «фишки», как проекция приборов на лобовое стекло (качество и информативность картинки не хуже, чем в немецких премиум-кроссоверах), функция мониторинга слепых зон и даже система удержания в полосе движения, которую никто из японских одноклассников не предлагает. Отдельно отмечу аудиосистему с акустикой Bose, радующую звучанием концертного качества. Всем бы так!

Прежде спортрежим автомата включался селектором, теперь — перекидной клавишей. Первое поколение CX-5 испытывало дефицит в медиаразъемах. О новом такого не скажешь. Все внутренние поверхности обтянуты мягким материалом, что исключает бряцание.

Как и прежде, СХ-5 представлен в России с двумя бензиновыми двигателями: 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (194 л.с.). Двухлитровые машины могут быть как с передним приводом, так и с полным, с механической коробкой передач либо с автоматической. Версия с «большим» мотором идет исключительно с автоматом и трансмиссией 4х4. У нас на тесте — именно такой вариант.

Кресла не удивили каким-то сверхудобством. Поворчу на подголовники, которые немногим мягче бетонной стены. Задний ряд недостаточно просторный — рослым людям там тесно. В недрах подлокотника нашлось место для кнопок обогрева сидений и пары USB-портов для подзарядки гаджетов.

Тандем двигатель-коробка передач, как и прежде, вызывает исключительно положительные эмоции. Обладающий удивительно высокой степенью сжатия (13:1) атмосферник остро реагирует на открытие дросселя: чуть что, сразу бросается в бой. Шестиступенчатый автомат настроен на ту же волну. Когда надо, скидывает одним махом сразу три передачи, когда нет — держит малые обороты и экономит топливо. За неделю поездки ни разу не пришлось пожалеть об отсутствии подрулевых лепестков. Да что там, даже спортивным режимом коробки не пользовался — стандартной настройки хватает за глаза!

Радиаторная решетка украшена рисунком, состоящим из сотен маленьких турбинок. Противотуманки размером с пятирублевую монету — одна из самых необычных особенностей экстерьера. Объем багажника по меркам сегмента средненький — 442 литра. Пожурить машину можно и за внушительную погрузочную высоту.

В чем Mazda преобразилась, так это в плавности хода. Прежнее поколение CX-5 справедливо поругивали за жесткость — на неровностях трясло неимоверно! Сейчас этот повод для критики исчез. На него даже намека нет! Дорожные изъяны подвеска поглощает без остатка — катишь, словно по ковровой дорожке. О том, что под колесами разбитый асфальт, напоминают только микроудары на руле.

Причем, управляемость.не принесена в жертву плавности хода. Как непринужденно Mazda ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко она держится за траекторию, сколь точен и отзывчив ее руль! Бестия! Разве что информативность тормозов подкачала — пришлось приноравливаться. Впрочем, эту особенность можно списать на то, что машина не обкатана — когда ее забирали из пресс-парка, на спидометре было 50 км.

У CX-5 нет возможности блокировки муфты, но это не мешает ей уверенно утюжить бездорожье. Жесткость кузова неплохая: при диагональном вывешивании все двери открываются-закрываются без проблем.

По средней руки бездорожью CX-5 тоже едет недурно. В активе Мазды 200 мм дорожного просвета, трансмиссия 4х4 с муфтой в приводе задних колес и возможность отключения системы стабилизации. Для уверенного передвижения по раскисшему полю этого вполне хватает. По ступицы в грязи гонял минут десять, а муфта так и не перегрелась. Прекрасный результат!

Да и вообще машина удалась. К бойкой управляемости предшественницы добавился высокий ездовой комфорт и куча продвинутого оборудования. Если учесть, что цена СХ-5 не выше, чем у одноклассников, можно предположить, что она и впредь будет входить в число бестселлеров российского рынка.

Контуры кузова остались прежними — СХ-5 узнается с полувзгляда.