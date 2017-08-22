Вода против автомобиля. 8 задачек ЗР

У них взаимная нелюбовь с момента появления первой машины. И немудрено: железо никогда не любило воду. Предлагаем освежить познания во «влажной» теме.

Материалы по теме Почему перегревается двигатель — тест ЗР

Автомобили не любят ездить по затопленным дорогам или туннелям. В сыром остатке в лучшем случае получаются запотевшие стекла , аквапланирование, гидроудары. Однако скоро придет осень, и потому от водных процедур на дорогах никуда не уйти (особенно в Москве с неработающими ливневками). Поэтому ответьте на несколько вопросов, в каждом из которых так или иначе вода — главный герой.

И помните, что езда в «сырых» условиях — в дождь, туман, по лужам — потенциально всегда опасна. Будьте предельно аккуратны, когда за окном «размокропогодится». Удачи на дорогах!

НА ВОЛНЕ

1. В сильнейший ливень вы попали в пробку, находясь в туннеле. Туннель затопило, машина слегка всплыла и качается на волнах — того и гляди стукнется о стену. Как надежнее всего уберечь ее от механических повреждений?

А — использовать запаску в качестве буфера

Б — открыть двери и пустить воду в салон

В — оттащить ее по воде на мелководье

Г — встать между машиной и стеной

ПОПЛЫЛИ

2. Каковы первые признаки аквапланирования?

А — руль стал «легким»

Б — выросли обороты двигателя

В — тормоза потеряли эффективность

Г — всё вышеперечисленное

ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ

3. Каким образом датчик дождя «чувствует» дождь?

А — измеряет проводимость

Б — оценивает освещенность

В — отслеживает наличие отраженных лучей инфракрасных светодиодов

Г — измеряет емкость пограничного слоя

ВОДА В БЕНЗИНЕ

4. Вода в топливном баке не может вызвать…

А — коррозию

Б — закупорку трубопровода

В — перебои в работе двигателя

Г — увеличение мощности

КУПАНИЕ ФИЛЬТРА

5. Какой воздушный фильтр больше всего боится воды?

А — бумажный

Б — объемный, из нетканых материалов

В — инерционно-масляный

Г — нулевого сопротивления

МУТНОЕ СТЕКЛО

6. Когда стекла запотевают меньше?

А — когда пассажиры молчат

Б — когда пассажиры трезвые

В — когда одежда пассажиров сухая

Г — все варианты верные

КРЫША ПРОТЕКЛА

7. Протекает люк на крыше. Для устранения неисправности необходимо…

А — смазать силиконом уплотнения

Б — воспользоваться герметиком

В — заменить люк, поскольку он неремонтопригоден

Г — прочистить трубки

ВОДОПОЙ ДЛЯ КОЛЕСА

8. С какой целью испытатели былых времен во время автопробегов по Средней Азии заливали воду в колеса?

А — для балансировки

Б — для охлаждения

В — для борьбы с проколами

Г — для поддержания постоянного давления