Вода против автомобиля. 8 задачек ЗР

И помните, что езда в «сырых» условиях — в дождь, туман, по лужам — потенциально всегда опасна. Будьте предельно аккуратны, когда за окном «размокропогодится». Удачи на дорогах!
НА ВОЛНЕ
1. В сильнейший ливень вы попали в пробку, находясь в туннеле. Туннель затопило, машина слегка всплыла и качается на волнах — того и гляди стукнется о стену. Как надежнее всего уберечь ее от механических повреждений?
А — использовать запаску в качестве буфера
Б — открыть двери и пустить воду в салон
В — оттащить ее по воде на мелководье
Г — встать между машиной и стеной
ПОПЛЫЛИ
2. Каковы первые признаки аквапланирования?
А — руль стал «легким»
Б — выросли обороты двигателя
В — тормоза потеряли эффективность
Г — всё вышеперечисленное
ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ
3. Каким образом датчик дождя «чувствует» дождь?
А — измеряет проводимость
Б — оценивает освещенность
В — отслеживает наличие отраженных лучей инфракрасных светодиодов
Г — измеряет емкость пограничного слоя
ВОДА В БЕНЗИНЕ
4. Вода в топливном баке не может вызвать…
А — коррозию
Б — закупорку трубопровода
В — перебои в работе двигателя
Г — увеличение мощности
КУПАНИЕ ФИЛЬТРА
5. Какой воздушный фильтр больше всего боится воды?
А — бумажный
Б — объемный, из нетканых материалов
В — инерционно-масляный
Г — нулевого сопротивления
МУТНОЕ СТЕКЛО
6. Когда стекла запотевают меньше?
А — когда пассажиры молчат
Б — когда пассажиры трезвые
В — когда одежда пассажиров сухая
Г — все варианты верные
КРЫША ПРОТЕКЛА
7. Протекает люк на крыше. Для устранения неисправности необходимо…
А — смазать силиконом уплотнения
Б — воспользоваться герметиком
В — заменить люк, поскольку он неремонтопригоден
Г — прочистить трубки
ВОДОПОЙ ДЛЯ КОЛЕСА
8. С какой целью испытатели былых времен во время автопробегов по Средней Азии заливали воду в колеса?
А — для балансировки
Б — для охлаждения
В — для борьбы с проколами
Г — для поддержания постоянного давления
Правильные ответы и комментарии к ним — на второй странице этой публикации.