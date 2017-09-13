А что, если не пристегиваться? Все штрафы и прочие последствия

Несколько лет назад, когда штраф за непристегнутый ремень был скромным, большинство водителей игнорировали это средство безопасности. Сейчас же число таких водителей сильно сократилось. И все они находятся в группе риска.

Не пристегиваясь, водители и пассажиры, конечно же, рискуют. Это очевидно. Сколько бы противники ремней безопасности ни рассказывали баек о том, что непристегнутый вылетал во время аварии из машины и только благодаря этому, дескать, оставался жив, против научных исследований и данных статистики не попрешь. А тут, как известно, единственный вывод: хочешь жить — пристегивайся. Да делай это правильно.

До такого, конечно, у нас на дорогах не доходит, но иногда число пассажиров в салоне намного больше, чем положено.

Вот лишь основные моменты. Ремень должен «сидеть» достаточно плотно. Слабая натяжка (некоторые умудряются ставить разные заглушки, дабы ремень не натягивался сильно) может сыграть весьма злую шутку. В момент удара в этом случае ремень попросту не будет вас удерживать. Про последствия, думаю, рассказывать не нужно. Тем же, кто о собственной безопасности и пассажиров не задумывается или наивно полагает, что на сто процентов застрахован от аварий, расскажу, во что может вылиться встреча с инспектором ДПС.

Самая распространенная уловка. Современные автомобили постоянно напоминают о необходимости пристегнуться. Чтобы отключить напоминалку, многие водители пристегивают само кресло.

Что говорят Правила?

Правила дорожного движения обязывают любого водителя не только пристегнуться самому, но и проследить за тем, чтобы аналогичным образом поступили пассажиры. Если автомобиль оборудован ремнями безопасности, то пристегнуться должны все. Хотя нет: про домашних животных в Правилах не говорится.

Хочу отметить еще одну деталь. Несмотря на то что в ПДД нет ни слова о необходимости быть пристегнутым во время остановки или стоянки, рекомендую все же не снимать ремень и в этих случаях. По крайней мере, если вы сидите в салоне припаркованного автомобиля на оживленной дороге. Если в вашу машину въедет лихач, ремень безопасности пригодится.

Даже при несильном ударе можно серьезно пострадать. Если не пристегиваться ремнями.

В отличие от водителя, пассажир не обязан следить за остальными обитателями салона автомобиля. Тут главное самому пристегнуться. Причем обязанность пристегнуться никак не зависит от того, пассажиром какого транспортного средства мы являемся. Обязанность пристегнуться, повторюсь, возникает при наличии ремней безопасности.

Помню, поехал я на междугороднем автобусе в Волгоградскую область. Несмотря на имеющиеся ремни безопасности, никто из пассажиров не пристегивался. Как, собственно, и сам водитель. Я решил не уподобляться большинству и пристегнулся ремнем. Да, ехать так не очень удобно, особенно когда едешь всю ночь. Но вот, в районе Урюпинска на трассу с второстепенной дороги вылетел безумный колхозник. Наш водитель, естественно, по тормозам. И вот тут, признаться, я ощутил всю прелесть ремней безопасности. В отличие от остальных пассажиров, которые резко ускорились вперед и также резко затормозились лицами о впереди стоящие кресла, я лишь немного дернулся вперед. Так что, полезность ремней для меня неоспорима. Надеюсь, и для вас тоже.

Дети — самое дорогое, что у нас есть. Экономить на автокресле? Даже не знаю, как это можно оправдать.

Не стоит забывать и про особенности перевозки детей. Напомню, что не так давно вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Сейчас на переднем сиденье ребенка до 11 лет можно перевозить только с использованием специальных детских удерживающих устройств (автокресел). На заднем сиденье детей до семи лет также только с помощью автокресла, а старше семи лет можно и без них. Главное пристегнуть штатными ремнями. Оставлю это решение на совести МВД РФ и правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Вам же, друзья, настоятельно рекомендую следующее. При росте ребенка меньше 150 см используйте если и не автокресла, то хотя бы бустеры.

Итак, правила привязки к автомобилю вспомнили, теперь о штрафных санкциях за нарушения.

Штраф за непристегнутый ремень безопасности

Главным получателем наказаний, конечно, является водитель. Мало того, что его накажут за собственное разгильдяйство (непристегнутый ремень), так и за безалаберность пассажиров влетит также водителю. Давайте для наглядности рассмотрим пару примеров. Инспектор останавливает автомобиль, в котором находятся водитель и два пассажира. Никто не пристегнут.

Сколько бы ни было в салоне непристегнутых пассажиров, водитель получит один штраф. Вот только, случись авария, последствия для всех будут весьма печальными.

Водителя в этом случае накажут штрафом в тысячу рублей за то, что сам не пристегнут, а также не заставил пристегнуться пассажиров (статья 12.6 КоАП РФ). Ну и каждого пассажира можно штрафовать на 500 рублей (статья 12.29 КоАП РФ). Причем инспектор не имеет права накладывать на водителя несколько штрафов. Дескать самому тысяча, и за каждого непристегнутого еще по тысячи. Это чистой воды развод. И никакого законного основания такая самодеятельность инспектора не имеет.

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Второй вариант. Водитель пристегнут, но два пассажира нет. И тут водителю достанется. Все тот же тысячерублевый штраф. Только уже за пассажиров. И последних, конечно, тоже накажут.

А вот если вы детей перевозите с нарушениями, без автокресла, к примеру, то наказание тут уже серьезней. Штраф в этом случае для водителя составит 3 тысячи рублей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ). А как же штраф для ребенка, спросите вы? Детей государство не наказывает. Дело в том, что к административной ответственности привлекаются лица, достигшие 16 лет.

Еще один интересный момент. Допустим, вы решили демонтировать ремни безопасности, дабы навсегда избавиться от этой проблемы. В этом случае будьте готовы к тому, что эксплуатацию вашего автомобиля запретят. На штрафстоянку, конечно, не отправят, а вот устранить причину обяжут. Штраф тут небольшой — 500 рублей. Это водителю. И за непристегнутого пассажира все та же тысяча. Причем наказывать вас могут каждый раз, как будут тормозить.

Как видите, суммы штрафов нешуточные. Даже пары проверок на дороге хватит, чтобы лишиться весомой суммы, достаточной для того, чтобы не забывать пристегиваться самому и напоминать об этом пассажирам. Ну а то, что перевозить детишек нужно только в автокреслах, это, я думаю, объяснять уж не стоит. И дело тут вовсе не в больших штрафах.

Фото: автора и «За рулем»