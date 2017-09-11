Уже завтра в деловой столице Германии все софиты врубят на полную, а журналисты ринутся в бой разглядывать на стендах мотор-шоу новинки. Однако главные из них нам уже известны.

В этот раз все пошло не как обычно. Во-первых, пресс-конференций, на которых выкрикивают имена новинок, будет меньше. Во-вторых, самих премьер не столь много, отчего, в-третьих, некоторые производители отказались от участия в салоне вовсе. Так, в этот раз помимо прочих мы впервые не увидим на выставке марку Nissan. А традиционно размещавшийся в отдельно стоящем павильоне, в самой сердцевине Messe Frankfurt представитель «большой немецкой тройки» бренд Audi тихонечко перебрался к собратьям по группе Volkswagen. Хотя у него и имеется крутая новинка.

Производители жалуются: мол, формат автосалонов постепенно себя изжил — куча людей, суета, с потенциальными клиентами толком не пообщаться… Куда комфортнее камерные презентации. Тем не менее любопытные премьеры во Франкфурте случатся. Ключевые из них — в нашей галерее.

За информацией, поступающей в режиме онлайн из Франкфурта, следите в нашем спецпроекте, посвященном автосалону.

P.S. Разумеется, премьер будет куда больше. Мы перечисляем лишь важные для российского рынка, информацию о которых смогли найти к сему моменту, новые поколения моделей или вовсе новичков в модельных гаммах производителей. Пишите в комментариях, какая из представленных премьер заинтриговала вас больше всего.

Фото: компании-производители, Instagram, Auto Express