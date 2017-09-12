Лучшие девушки Франкфуртского автосалона!

Уже стало традицией, прохаживаясь по стендам очередной автовыставки, обращать внимание не только на модели, выполненные в железе, но и на девушек, что к ним приставлены. Фотографы ворчат, мол, мешают только машины снимать. А как по мне, так есть в этом украшении свой шарм.

Материалы по теме Новый Duster и другие премьеры автосалона во Франкфурте: онлайн-трансляция. Часть 1 На сей раз действительно стоящих премьер на автосалоне во Франкфурте было непривычно мало. Либо модель уже мелькала на закрытой презентации ранее, а тут справляет свой первый публичный показ, либо речь и не о серийном автомобиле вовсе, а лишь о задумке на будущее. Оттого ценнее, что, высматривая на стендах заветные вывески с надписью «Premiere», натыкаешься на симпатичных девушек, украшающих любое действо, особенно в сфере, где явный перебор с мужиками. Предлагаю совершить виртуальный тур по выставке вместе с нами и самим судить, насколько такая стратегия автопроизводителей (приставлять к экспонатам на стендах девушек) оправдана. Лучшие девушки Франкфуртского автосалона! Вся информация о премьерах Франкфуртского автосалона-2017 — в нашем спецпроекте (по ссылке).