Лучшие девушки Франкфуртского автосалона!

Уже стало традицией, прохаживаясь по стендам очередной автовыставки, обращать внимание не только на модели, выполненные в железе, но и на девушек, что к ним приставлены. Фотографы ворчат, мол, мешают только машины снимать. А как по мне, так есть в этом украшении свой шарм.

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На сей раз действительно стоящих премьер на автосалоне во Франкфурте было непривычно мало. Либо модель уже мелькала на закрытой презентации ранее, а тут справляет свой первый публичный показ, либо речь и не о серийном автомобиле вовсе, а лишь о задумке на будущее. Оттого ценнее, что, высматривая на стендах заветные вывески с надписью «Premiere», натыкаешься на симпатичных девушек, украшающих любое действо, особенно в сфере, где явный перебор с мужиками.

Предлагаю совершить виртуальный тур по выставке вместе с нами и самим судить, насколько такая стратегия автопроизводителей (приставлять к экспонатам на стендах девушек) оправдана.

Лучшие девушки Франкфуртского автосалона!
Вся информация о премьерах Франкфуртского автосалона-2017 — в нашем спецпроекте (по ссылке).
Лучшие девушки Франкфуртского автосалона!
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Комментарии (9)

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ужасть

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Лошади. Большинство.

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Норм девчонки.

У нас, конечно, значительно красивее, но к нам и автомобили привозят пострашнее.

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Если это лучшие, то остальные хуже атомный войны?

И я наконец понял, как подбирают девок под это дело.

Единственное условие — должны быть страшнее автомобиля!

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Мдэ... Всех красивых выжгли еще во времена инквизиции. Новых красавиц мало с тех пор родилось)

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0

Собирайтесь девки в кучу, я вам чучу отчебучу!

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+1

Девушки как девушки, у нас в Ростове-на-Дону лучше. Меня больше интересует когда на этом сайте нормальный просмотрщик фотографий прикрутят.

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+7
Зимин Влад

Да. Особенно с мобильных устройств смотреть — мучение.

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0

А ТТХ этих моделей человека имеются?

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0