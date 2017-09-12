Лучшие девушки Франкфуртского автосалона!

На сей раз действительно стоящих премьер на автосалоне во Франкфурте было непривычно мало. Либо модель уже мелькала на закрытой презентации ранее, а тут справляет свой первый публичный показ, либо речь и не о серийном автомобиле вовсе, а лишь о задумке на будущее. Оттого ценнее, что, высматривая на стендах заветные вывески с надписью «Premiere», натыкаешься на симпатичных девушек, украшающих любое действо, особенно в сфере, где явный перебор с мужиками.
Предлагаю совершить виртуальный тур по выставке вместе с нами и самим судить, насколько такая стратегия автопроизводителей (приставлять к экспонатам на стендах девушек) оправдана.