Восстановительная (абразивная) полировка кузова автомобиля заметно освежает его внешний вид и возвращает первоначальный блеск. Однако, как и у любой другой операции, здесь есть нюансы. Неопытность или халатность могут «освежить» кузов до такой степени, что его придется перекрашивать. В такие игры, особенно перед продажей машины, лучше не играть.

К абразивной полировке кузова, придающей машине свежий вид, частенько прибегают при предпродажной подготовке подержанных автомобилей. Также она спасает при легких повреждениях лакокрасочного покрытия.

У некоторых производителей существует несколько линеек (рядов) абразивных паст. Их принципиальное отличие — вариация размеров минералов. То есть степень абразивности паст (шаги) из одной линейки подобрана так, чтобы каждый следующий шаг перебивал следы работы предыдущего. Применение продуктов из разных рядов чревато проблемами. То есть, например, среднеабразивная паста из одной линейки, возможно, не сможет убрать следы от работы крупноабразивной сестры из другого ряда.

Освежить внешний вид автомобиля и придать ему блеск можно различными способами. Если машина молода и лакокрасочное покрытие не имеет повреждений, то вполне достаточно пройтись по кузову восковой полиролью. Вдобавок она даст защиту от легкого внешнего воздействия, которой хватит на несколько моек. А вот если лакокрасочное покрытие изношено сильнее и имеет различные дефекты, то с задачей по омоложению справится только абразивная полировка. По аналогии со скрабом для кожи она снимает определенный слой лака, забирая с собой, например, потертости и легкие царапины. Увы, в отличие от живой ткани, лак уже не нарастет. Поэтому операцию по такой полировке кузова можно провести ограниченное число раз.

У различных производителей линейка для абразивной полировки обычно представлена тремя видами паст. Крупноабразивная паста (первый шаг) предназначена для удаления дефектов на покрытии, например, царапин или потертостей. Именно она срезает наибольшую толщину слоя лака. Среднеабразивная паста (второй шаг) удаляет неизбежные следы работы первого шага и обеспечивает покрытию высокий равномерный глянец. Она хорошо убирает так называемую голограмму (круговая риска от вращения полировальника). Мелкоабразивная паста (третий шаг) применяется опционально. Ее также называют антиголограммной. Она окончательно перебивают круговую риску, которая особенно заметно переливается на солнце на темных цветах (сильнее всего — на черном).

КУРС ЛЕЧЕНИЯ

В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия абразивная полировка проводится по нескольким сценариям. Каждый требует определенного времени и стоит отдельных денег.

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Естественно, полноценное восстановление прилично уставшего лакокрасочного покрытия с серьезными дефектами, к примеру, царапинами, обойдется дороже и займет больше времени. Этот сценарий требует дополнительных этапов. В этом случае перед применением паст проводят более суровую, но необходимую абразивную подготовку. Покрытие шлифуют тонкими кругами с мелкой зернистостью (около 3000). Это делают, чтобы легче было удалить глубокие дефекты. Убирать их с помощью абразивной пасты первого шага нецелесообразно: слишком долгий и трудоемкий процесс.

Перед началом шлифовки покрытие очищают с помощью абразивной глины. Она собирает в себя въевшуюся грязь и песчинки, которые нельзя убрать при обычной мойке. Эти частицы оставляют глубокие риски на покрытии при неизбежном попадании под полировальный круг, а, к примеру, остатки битума или следы от растений быстро его забивают.

Хорошая подготовка к работам включает также маскирование пластиковых и резиновых элементов. Дополнительно прикрывают проемы, кромки и ребра на кузовных элементах.

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Далее кузов проходят пастами двух или трех шагов (в зависимости от цвета). Такая полноценная и качественная обработка, например, автомобиля С-класса, занимает до двух дней. В основном подобными кропотливыми и трудоемкими работами занимаются детейлинг-центры. Ценник за подобное удовольствие кусается — порядка 20 000 рублей.

Примерно день займет обновление более «живого» покрытия без серьезных дефектов. В этом случае обходятся только пастами. Первый шаг с легкостью справится с повреждениями. Также желательно предварительно очистить кузов абразивной глиной и замаскировать ответственные места. Подобная качественная подготовка и обработка кузова всеми шагами паст обойдется в среднем в 10 000 рублей.

Для простого облагораживания лакокрасочного покрытия автомобиля достаточно лишь второго и третьего шага абразивных паст. С учетом подготовки можно уложиться в полдня. Также существуют экспресс-варианты, предлагаемые на обычных мойках. Без тщательной подготовки и маскировки кузова весь автомобиль «пробегут» за пару часов. В среднем оба родственных сценария таких работ обойдутся в 4000 — 5000 рублей.

Ремонтное лакокрасочное покрытие (в частности, слой лака) обычно толще заводского. Поэтому оно выдерживает бóльшее число подходов абразивной полировки.

Толщина слоя заводского лака обычно составляет около 40 микрон. При профессиональном подходе шлифовальный круг, как в примере выше, за один проход снимает порядка 5 микрон, крупноабразивная паста — примерно 2 микрона, а ее младшие сестры второго и третьего шага вместе — меньше одного микрона. То есть при наличии серьезных и глубоких дефектов абразивная полировка может снять до 15–20 микрон. Иными словами, толщина лака среднестатистического автомобиля выдержит максимум две подобные обработки. Дальше машину придется красить.

При удалении обычных дефектов, например, неглубоких царапин, когда не требуется шлифовка, обычно снимается около 7 микрон слоя лака. То есть подобную абразивную полировку можно провести раз пять. Легкое обновление покрытия с мелкими дефектами съест максимум 5 микрон лака. Такой сценарий удастся повторить шесть-восемь раз.

НЮАНСЫ И ПРОТИВОПОКАЗНИЯ

Автопроизводители выбирают тип лака (его твердость) на свое усмотрение. Выявить явную закономерность в этом вопросе сложно. То есть без предварительного изучения вопроса никогда нельзя с уверенностью сказать, что на конкретной модели машины применен определенный тип лака. Чаще всего встречаются средние по твердости лаки. Твердые покрытия (так называемые керамические лаки) применяют немецкие производители. Мягкие (самозатягивающиеся) любят японские премиальные бренды.

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В автомобилестроении при покраске кузовов применяют три типа лака, отличающиеся степенью твердости: твердые, средние и мягкие. Каждый из них по-своему переносит полировку. Твердые лаки (так называемые керамические) обеспечивают высокую механическую защиту и дают хороший глянец. На них образуется меньше эксплуатационных дефектов, но если все же появилась, например, царапина, то бороться с ней будет сложно. Чтобы срезать необходимую толщину слоя лака первым шагом пасты, придется сделать большее количество проходов. Зато в итоге получится яркий глянец.

Средние по твердости лаки блестят хуже твердых, но работать с ними при удалении дефектов проще.

Мягкие (самозатягивающиеся) лаки — отдельная тема. Они имеет «резиновый» характер, и мелкие дефекты на них не остаются. Если надавить ногтем на поверхность, появится след, который самоустранится через короткое время. Но если царапина все же появилась, то устранять ее будет очень сложно. При полировке первым шагом поверхность разогревается и натягивается, в итоге риска или царапина уходит. Однако после остывания дефекты могут вновь проявиться, и придется повторно проводить обработку. Предсказать заранее такое поведение очень сложно, выручит лишь опыт и профессионализм. Вдобавок такие лаки всегда имеют посредственный блеск.

Большинство абразивных паст имеет водную основу. При отрицательных температурах неизбежна их кристаллизация и отвердение. В лучшем случае после размораживания они меняют вязкость, но остаются пригодными для использования, а в худшем — они полностью разлагаются на сухой остаток и воду, это месиво можно смело выбрасывать. Такое происходит при транспортировке товара или при его хранении в неотапливаемых помещениях. Однако у некоторых производителей есть линейки паст с включением добавок, значительно отодвигающих порог кристаллизации. Таким продуктам не страшны даже сильные морозы. Читаем внимательно этикетку про состав и условия хранения пасты!

При абразивной полировке очень важны навыки мастера. Неумелые действия могут привести к непоправимым дефектам или повреждениям средней тяжести, которые еще можно устранить. Например, особого внимания требуют ребра на кузовных элементах. В этих зонах пятно контакта с поверхностью полировальника очень мало, а обороты инструмента высоки. В результате мгновенно происходит так называемое пробитие лака — деталь придется перекрашивать полностью или локально. Этот момент крайне важен при подготовительной абразивной шлифовке и работе с крупноабразивной пастой. На этих этапах идет очень агрессивное воздействие на покрытие. Поэтому мастер либо обходит ребра, либо маскирует их узкой защитной лентой. Ее снимают при проходах пастами следующих шагов, чтобы получить равномерный глянец и блеск на детали. Они оказывают минимальное воздействие на покрытие и срезают мизерный слой лака даже на ребрах.

Ребра на кузовных элементах требуют особого внимания при абразивной полировке. При неумелых действиях в этих зонах можно запросто срезать весь лак или пробить покрытие аж до металла!

Пробить лак можно и при одержимом желании полностью убрать глубокую царапину. Ощутимые на ощупь повреждения либо проходят на всю глубину его слоя, либо очень близки к ней. При попытке полного удаления такой царапины очень велик риск срезать весь слой лака или не оставить запаса толщины для возможной повторной полировки в будущем. Однако такое повреждение можно сделать менее заметным. Даже при легкой абразивной полировке края царапины немного сглаживаются, и она уже не так сильно бросается в глаза.

Народный метод определения глубины царапины. Если ноготь цепляется за ее края, значит, такое повреждение уже нельзя полностью убрать. Его можно лишь минимизировать.

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Еще одна опасность — перегрев поверхности при работе с полировальником. Если стоит задача отполировать свежепокрашенный автомобиль, покрытие которого еще не остыло после камеры, то велик риск вообще сдвинуть лакокрасочный слой. Он в прямом смысле провернется вместе с полировальником.

Если покрытие уже не новое, то при его перегреве от полировки возможно выгорание пигмента. При обработке нормальная температура поверхности кузова должна составлять примерно 50–60 °C и не обжигать руку. Если она поднимется до 80–90 °C, то пигмент может начать выгорать. Особенно болезненно это проходит на белых цветах: в месте перегрева появляются желтые пятна. Чтобы их убрать придется перекрашивать деталь.

Поправимый урон при перегреве поверхности — засыхание остатков пасты в зоне работ. Если упустить момент, то снять ее будет проблематично. Придется убирать ее салфеткой, натирая готовую отполированную поверхность. Эта зачистка следов может подпортить эффект от всей проделанной работы, оставив следы, которые иногда появляются после моек (легкие круговые риски).

Полировальник желательно держать плоскостью к поверхности. При наклоне его ребро может делать сильные запилы, оставляя видимую неравномерность в глянце. Естественно, на кузове автомобиля хватает мест, где не обойтись без работы ребром. Если запил получился слишком заметным, то эту зону более тщательно переполируют средне- и мелкоабразивныи пастами.

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Если паста попала на резиновые и черные (неокрашенные) пластиковые элементы кузова, например, молдинги, ее важно убрать до засыхания. Иначе она оставит белесые следы, победить которые будет проблематично, особенно если пластик текстурный. Поэтому не стоит пренебрегать правилом маскировать кузов при полировке. Это займет меньше времени, чем зачистка небрежностей, которые обязательно увидит клиент.

Также на качество работ непосредственно влияет чистота помещения и оборудования. Процесс полировки очень требователен к таким, казалось бы, банальным вещам. После работы полировальник необходимо мыть и продувать. При засыхании пасты остаются минералы (сухой остаток), которые будут рисовать круговую риску при обработке следующего автомобиля. Придется тратить время и материал на исправление дефектов. То же самое касается и самого помещения. Обилие пыли в воздухе — больше эффект с риской на кузове.

При абразивной полировке некоторые дефекты на кузове обходят, а с другими работают очень внимательно. Если в зоне обработки присутствуют очаги внутренней коррозии (вспучивания лакокрасочного покрытия), то эти места не трогают, чтобы избежать дальнейшего разрушения покрытия. Однако пастами можно работать по поверхностной ржавчине, хуже они не сделают. После полировки рыжий налет уйдет, но снова появится со временем.

Наличие вмятины на кузовном элементе — не повод отказываться от абразивной полировки. Есть подход, при котором получится хороший глянец и блеск без усугубления досадного повреждения.

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Вмятины обходят при обработке крупноабразивным шагом пасты. А чтобы эти зоны не светились своей матовостью на фоне глянца всего кузова, в них аккуратно забираются следующим шагами паст, которые менее агрессивны к лакокрасочному покрытию. И волки сыты, и овцы целы.

Зоны со сколами обычно не обходят. С самыми распространенными небольшими повреждениями размером 1–2 мм ничего не произойдет. Более крупные сколы могут чуть увеличиться в размерах из-за легкого срезания их краев. В целом, абразивными пастами можно смело работать по сколам.

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Качественную абразивную полировку кузова сделает только квалифицированный мастер. Учитывая, что все работы исключительно ручные, кропотливые и требуют массу времени, эта процедура не может стоить дешево. Хотя и адекватная цена не гарантирует соответствующего качества. Поэтому при выборе сервиса или гаражного мастера в первую очередь ориентируйтесь на рекомендации знакомых и отзывы в интернете.

Как видите, простая, на первый взгляд, операция таит массу подводных камней. Вместо радости можно получить расстройство за свои же деньги.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «3М Россия».

Фото: из архива автора