Освежить внешний вид автомобиля и придать ему блеск можно различными способами. Если машина молода и лакокрасочное покрытие не имеет повреждений, то вполне достаточно пройтись по кузову восковой полиролью. Вдобавок она даст защиту от легкого внешнего воздействия, которой хватит на несколько моек. А вот если лакокрасочное покрытие изношено сильнее и имеет различные дефекты, то с задачей по омоложению справится только абразивная полировка. По аналогии со скрабом для кожи она снимает определенный слой лака, забирая с собой, например, потертости и легкие царапины. Увы, в отличие от живой ткани, лак уже не нарастет. Поэтому операцию по такой полировке кузова можно провести ограниченное число раз.
У различных производителей линейка для абразивной полировки обычно представлена тремя видами паст. Крупноабразивная паста (первый шаг) предназначена для удаления дефектов на покрытии, например, царапин или потертостей. Именно она срезает наибольшую толщину слоя лака. Среднеабразивная паста (второй шаг) удаляет неизбежные следы работы первого шага и обеспечивает покрытию высокий равномерный глянец. Она хорошо убирает так называемую голограмму (круговая риска от вращения полировальника). Мелкоабразивная паста (третий шаг) применяется опционально. Ее также называют антиголограммной. Она окончательно перебивают круговую риску, которая особенно заметно переливается на солнце на темных цветах (сильнее всего — на черном).
КУРС ЛЕЧЕНИЯ
В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия абразивная полировка проводится по нескольким сценариям. Каждый требует определенного времени и стоит отдельных денег.
Естественно, полноценное восстановление прилично уставшего лакокрасочного покрытия с серьезными дефектами, к примеру, царапинами, обойдется дороже и займет больше времени. Этот сценарий требует дополнительных этапов. В этом случае перед применением паст проводят более суровую, но необходимую абразивную подготовку. Покрытие шлифуют тонкими кругами с мелкой зернистостью (около 3000). Это делают, чтобы легче было удалить глубокие дефекты. Убирать их с помощью абразивной пасты первого шага нецелесообразно: слишком долгий и трудоемкий процесс.
Перед началом шлифовки покрытие очищают с помощью абразивной глины. Она собирает в себя въевшуюся грязь и песчинки, которые нельзя убрать при обычной мойке. Эти частицы оставляют глубокие риски на покрытии при неизбежном попадании под полировальный круг, а, к примеру, остатки битума или следы от растений быстро его забивают.
Примерно день займет обновление более «живого» покрытия без серьезных дефектов. В этом случае обходятся только пастами. Первый шаг с легкостью справится с повреждениями. Также желательно предварительно очистить кузов абразивной глиной и замаскировать ответственные места. Подобная качественная подготовка и обработка кузова всеми шагами паст обойдется в среднем в 10 000 рублей.
Для простого облагораживания лакокрасочного покрытия автомобиля достаточно лишь второго и третьего шага абразивных паст. С учетом подготовки можно уложиться в полдня. Также существуют экспресс-варианты, предлагаемые на обычных мойках. Без тщательной подготовки и маскировки кузова весь автомобиль «пробегут» за пару часов. В среднем оба родственных сценария таких работ обойдутся в 4000 — 5000 рублей.
Толщина слоя заводского лака обычно составляет около 40 микрон. При профессиональном подходе шлифовальный круг, как в примере выше, за один проход снимает порядка 5 микрон, крупноабразивная паста — примерно 2 микрона, а ее младшие сестры второго и третьего шага вместе — меньше одного микрона. То есть при наличии серьезных и глубоких дефектов абразивная полировка может снять до 15–20 микрон. Иными словами, толщина лака среднестатистического автомобиля выдержит максимум две подобные обработки. Дальше машину придется красить.
При удалении обычных дефектов, например, неглубоких царапин, когда не требуется шлифовка, обычно снимается около 7 микрон слоя лака. То есть подобную абразивную полировку можно провести раз пять. Легкое обновление покрытия с мелкими дефектами съест максимум 5 микрон лака. Такой сценарий удастся повторить шесть-восемь раз.
НЮАНСЫ И ПРОТИВОПОКАЗНИЯ
Средние по твердости лаки блестят хуже твердых, но работать с ними при удалении дефектов проще.
Мягкие (самозатягивающиеся) лаки — отдельная тема. Они имеет «резиновый» характер, и мелкие дефекты на них не остаются. Если надавить ногтем на поверхность, появится след, который самоустранится через короткое время. Но если царапина все же появилась, то устранять ее будет очень сложно. При полировке первым шагом поверхность разогревается и натягивается, в итоге риска или царапина уходит. Однако после остывания дефекты могут вновь проявиться, и придется повторно проводить обработку. Предсказать заранее такое поведение очень сложно, выручит лишь опыт и профессионализм. Вдобавок такие лаки всегда имеют посредственный блеск.
При абразивной полировке очень важны навыки мастера. Неумелые действия могут привести к непоправимым дефектам или повреждениям средней тяжести, которые еще можно устранить. Например, особого внимания требуют ребра на кузовных элементах. В этих зонах пятно контакта с поверхностью полировальника очень мало, а обороты инструмента высоки. В результате мгновенно происходит так называемое пробитие лака — деталь придется перекрашивать полностью или локально. Этот момент крайне важен при подготовительной абразивной шлифовке и работе с крупноабразивной пастой. На этих этапах идет очень агрессивное воздействие на покрытие. Поэтому мастер либо обходит ребра, либо маскирует их узкой защитной лентой. Ее снимают при проходах пастами следующих шагов, чтобы получить равномерный глянец и блеск на детали. Они оказывают минимальное воздействие на покрытие и срезают мизерный слой лака даже на ребрах.
Пробить лак можно и при одержимом желании полностью убрать глубокую царапину. Ощутимые на ощупь повреждения либо проходят на всю глубину его слоя, либо очень близки к ней. При попытке полного удаления такой царапины очень велик риск срезать весь слой лака или не оставить запаса толщины для возможной повторной полировки в будущем. Однако такое повреждение можно сделать менее заметным. Даже при легкой абразивной полировке края царапины немного сглаживаются, и она уже не так сильно бросается в глаза.
Если покрытие уже не новое, то при его перегреве от полировки возможно выгорание пигмента. При обработке нормальная температура поверхности кузова должна составлять примерно 50–60 °C и не обжигать руку. Если она поднимется до 80–90 °C, то пигмент может начать выгорать. Особенно болезненно это проходит на белых цветах: в месте перегрева появляются желтые пятна. Чтобы их убрать придется перекрашивать деталь.
Поправимый урон при перегреве поверхности — засыхание остатков пасты в зоне работ. Если упустить момент, то снять ее будет проблематично. Придется убирать ее салфеткой, натирая готовую отполированную поверхность. Эта зачистка следов может подпортить эффект от всей проделанной работы, оставив следы, которые иногда появляются после моек (легкие круговые риски).
Если паста попала на резиновые и черные (неокрашенные) пластиковые элементы кузова, например, молдинги, ее важно убрать до засыхания. Иначе она оставит белесые следы, победить которые будет проблематично, особенно если пластик текстурный. Поэтому не стоит пренебрегать правилом маскировать кузов при полировке. Это займет меньше времени, чем зачистка небрежностей, которые обязательно увидит клиент.
Также на качество работ непосредственно влияет чистота помещения и оборудования. Процесс полировки очень требователен к таким, казалось бы, банальным вещам. После работы полировальник необходимо мыть и продувать. При засыхании пасты остаются минералы (сухой остаток), которые будут рисовать круговую риску при обработке следующего автомобиля. Придется тратить время и материал на исправление дефектов. То же самое касается и самого помещения. Обилие пыли в воздухе — больше эффект с риской на кузове.
При абразивной полировке некоторые дефекты на кузове обходят, а с другими работают очень внимательно. Если в зоне обработки присутствуют очаги внутренней коррозии (вспучивания лакокрасочного покрытия), то эти места не трогают, чтобы избежать дальнейшего разрушения покрытия. Однако пастами можно работать по поверхностной ржавчине, хуже они не сделают. После полировки рыжий налет уйдет, но снова появится со временем.
Зоны со сколами обычно не обходят. С самыми распространенными небольшими повреждениями размером 1–2 мм ничего не произойдет. Более крупные сколы могут чуть увеличиться в размерах из-за легкого срезания их краев. В целом, абразивными пастами можно смело работать по сколам.
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Качественную абразивную полировку кузова сделает только квалифицированный мастер. Учитывая, что все работы исключительно ручные, кропотливые и требуют массу времени, эта процедура не может стоить дешево. Хотя и адекватная цена не гарантирует соответствующего качества. Поэтому при выборе сервиса или гаражного мастера в первую очередь ориентируйтесь на рекомендации знакомых и отзывы в интернете.
Как видите, простая, на первый взгляд, операция таит массу подводных камней. Вместо радости можно получить расстройство за свои же деньги.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «3М Россия».
Фото: из архива автора