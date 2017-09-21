Россия снижает проценты по автокредитам! Но только для иностранцев и не в России

Продажи новых автомобилей вроде бы пошли в гору, и теперь правительство озаботилось развитием экспорта. Покупателям за рубежом хотят предоставлять льготные кредиты на покупку отечественных машин, хотя там процентные ставки и без того гораздо ниже, чем в России.

Из России со скидкой

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Несмотря на начавшееся восстановление спроса на новые машины, российские автозаводы по-прежнему работают менее чем вполсилы, и правительство всячески пытается обеспечить им загрузку простаивающих мощностей. Уже стало понятно, что местный авторынок даже при условии дальнейшего роста в пятилетней перспективе способен переваривать не более 1,8 млн машин локального производства, согласно прогнозу PwС, тогда как созданные в стране автосборочные предприятия рассчитаны на выпуск 3,3 млн автомобилей в год. В этих условиях российские власти уповают на развитие поставок продукции автопрома за рубеж, хотя экспортного бума, на который рассчитывали в правительстве после обвала рубля в конце 2014-го, так и не случилось. Тем не менее, разработанная стратегия развития автоэкспорта до 2025 года (имеется в распоряжении «За рулем.РФ») предусматривает увеличение поставок из России с прошлогодних 67 тыс. легковых автомобилей до 250–300 тыс. машин к 2025 году. В результате при росте внутреннего рынка до 2,5 млн автомобилей это способно обеспечить загрузку 70% мощностей.

По словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, российский автопром сейчас способен выпускать чуть ли не в два раза больше машин, чем продается внутри страны, и избыток производственных мощностей можно задействовать для наращивания экспорта. Очевидно, что автопроизводители не будут продавать себе в убыток, поэтому государственная поддержка призвана стимулировать поставки в те страны, где покупатели могут заинтересоваться недорогими автомобилями российского производства.

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Одной из мер по повышению конкурентоспособсноти нашего автопрома за рубежом должно стать льготное кредитование покупателей на целевых экспортных рынках. Как поясняют в Минпромторге России, это необходимо для выравнивания условий покупки с иностранными конкурентами, поскольку существует разница по ставкам кредитов, выдаваемых зарубежными банками на российские и иностранные автомобили. К примеру, кредит на покупку Lada Vesta покупатели за рубежом могут получить под 4–5% годовых в валюте, в то время как для автомобилей других зарубежных марок ставка составляет не более 1%. Для сравнения, нашим согражданам в нашей стране автокредиты обходятся значительно дороже — в среднем под 15% годовых.

Как отмечает директор по развитию экспорта отраслей Российского экспортного центра Мария Зазулинская, в числе факторов, влияющих на кредитные ставки за рубежом, — трудности с продажей российских машин на вторичном рынке и их постагарантийным обслуживанием. При этом сама цена на российский автомобиль может быть ниже, чем у иностранного конкурента.

«Ценовая политика, в том числе и с учетом программ субсидирования, делает автомобили отечественного производства более конкурентоспособными на зарубежных рынках. Для покупателя, который отталкивается в том числе и от цены машины, это будет неоспоримым плюсом в пользу продукции того же АВТОВАЗа. При этом проблем для экспорта масса: от растущей стоимости логистики до сложностей с узнаванием и доверием к бренду», — комментирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Деньги не лишние

Субсидировать автокредиты на покупку российских машин в зарубежных странах планируется со следующего года, на что из федерального бюджета на 2018 год предполагается потратить порядка 400–500 млн рублей. Всего до 2025 года на льготные автокредиты для зарубежных покупателей должно быть выделено 15,3 млрд рублей, согласно базовому сценарию в стратегии российского автоэкспорта. В случае же благоприятного развития экономической ситуации в нашей стране на эти цели из государственной казны может быть израсходовано уже 21,1 млрд рублей. И это при том, что бюджет аналогичной программы в самой России ограничен и не позволяет, в частности, повысить ценовую планку для участвующих в ней автомобилей, на чем давно настаивают участники рынка. Напомним, в настоящее время она составляет 1,45 млн рублей, однако многие иномарки вписываются в установленные рамки только в минимальных комплектациях, а большинство популярных кроссоверов и вовсе остаются за бортом госпрограммы. Кроме того, стимулирование внутреннего спроса более эффективно с точки зрения бюджетной политики, ведь потраченные на субсидирование автокредитов средства с лихвой возвращаются в казну в виде налоговых и акцизных поступлений.

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«Организация такого кредитования может потребовать существенных финансовых средств, а государство не всегда может выделить их, тем более, если ситуация в экономике непростая и необходимо поддержать отечественную промышленность и собственных потребителей. К тому же неизвестно, как к такой поддержке отнесутся власти других стран и представленные там автопроизводители. Поэтому нельзя исключать, что с их стороны могут быть введены некие ограничительные меры против российской продукции. В любом случае, меры по развитию экспорта отечественного автопрома должны сочетаться с его внутренней поддержкой, поскольку именно это, в комплексе, позволит индустрии развиваться дальше», — рассуждает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Условия и механизм реализации программы субсидирования автокредитов за рубежом пока находятся в проработке, однако в Российском экспортном центре рассчитывают, что поддержка будет оказана в равной степени как отечественным машинам, так и иномаркам российской сборки. А вот Анна Бодрова считает, что под субсидирование должны попасть, прежде всего, автомобили российских брендов, поскольку локализованные иномарки неплохо продаются и внутри страны, и им не требуются столь масштабные меры поддержки.

Драйвером роста автоэкспорта призваны стать именно отечественные машины, на которые в правительстве возлагают большие надежды. Как прогнозируют в Минпромторге, к 2025 году объемы их поставок должны вырасти до 120–180 тыс. машин в зависимости от макроэкономических факторов и динамики спроса на ключевых экспортных рынках, заняв около 20–25% в общем объеме выпуска. Вклад иномарок российской сборки, как ожидается, будет несколько скромнее — 70–150 тыс. автомобилей, что будет соответствовать 5–10% от их производства.

Куда поехать?

Согласно целевым показателям экспортной программы льготного автокредитования, к 2021 году она должна действовать в 40% приоритетных для российского автопрома стран, а к 2025 году эту долю планируется увеличить до 80%. Для отечественных автопроизводителей такими рынками являются страны СНГ, Ближний Восток, Восточная Европа и отдельные государства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. География интересов иностранных производителей по экспорту автомобилей из России оказалась не столь широкой и включает страны СНГ, Ближний Восток, Восточную и Западную Европу, а также отдельные государства Африки.

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По словам Марии Зазулинской, целевые рынки для компенсации затрат на покупку российских автомобилей в кредит будут определяться исходя из нынешней оценки уровня востребованности продукции отечественного автопрома. «Страны СНГ и Таможенного союза — Казахстан и Белоруссия, в частности, — входят в Топ-5 стран по экспорту автомобилей из России с долей 16,5% и 26,8% соответственно. Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Азия — на всех этих рынках уже знают нашу продукцию, логично, что дополнительная стимулирующая мера, как мы рассчитываем, сможет укрепить позиции российских автомобилей на этих рынках. На европейском рынке, особенно это касается стран Западной Европы, закрепиться невероятно сложно, однако, например, бренд Lada в Германии знают довольно неплохо, продажи идут. На рынках этих стран мера по компенсации затрат на покупку российских автомобилей в кредит может стать привлекательным маркетинговым инструментом, дополнительным конкурентным преимуществом. Поэтому будем работать в рамках этой программы как на уже знакомых с нашей продукцией рынках, так и прорываться на новые», — рассказала «За рулем.РФ» Мария Зазулинская.

Как отмечает старший менеджер PwC в России Виктория Синичкина, приоритетные рынки для экспорта автомобилей российских марок охватывают преимущественно развивающиеся страны в силу более низких входных требований (технических, экологических и пр.). У многих иностранных игроков, локализовавших сборку в России, уже имеются заводы в других странах с налаженным производством автомобилей для местных рынков, поэтому им нецелесообразно экспортировать машины из России.

Наши за границей

Впрочем, новую программу поддерживают как отечественные автозаводы, так и производители иномарок. К примеру, на АВТОВАЗе заявили, что она позволит повысить конкурентоспособность автомобилей Lada за рубежом, которые сегодня экспортируются более чем в 30 стран. Крупнейшим внешним рынком для АВТОВАЗа является Казахстан. Дальнейшая экспансия автомобилей Lada предусматривает выход на рынки Ближнего Востока, Африки, Южной Америки.

В пресс-службе Nissan, в свою очередь, отметили, что программа льготного автокредитования будет эффективнее на рынках стран СНГ, в Казахстане, Белоруссии и т.д., а ее реализация в других странах требует более детального изучения рынков и специфики продаж. На сегодняшний день автомобили Nissan и Datsun российского производства поставляются в Казахстан, Белоруссию и Азербайджан, а модели Datsun еще и в Ливан. В настоящее время компания работает над расширением географии поставок своей продукции из России.

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Согласно данным Российского экспортного центра, в первом полугодии 2017 года на экспорт было поставлено 43 154 легковых автомобиля, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшими внешними рынками стали Чехия (11 856 шт., доля 27,5%), Белоруссия (11 546 шт., доля 26,8%), Казахстан (7104 шт., доля 16,5%), а также Украина, Латвия, Венгрия, ОАЭ. В целом по итогам года экспортные поставки могут вырасти в 1,5 раза, приблизившись к стотысячной отметке.

По мнению Анны Бодровой, экспортные направления для продажи автомобилей российского производства изначально были определены методом выбора менее взыскательной публики. «Там, где платежеспособность населения не слишком высокая, вряд ли будут придираться к толщине и качеству металла и эффективности систем безопасности. Хотя стоит признать, что последние модели АВТОВАЗа как с точки зрения экстерьера, так и внутреннего наполнения выглядят вполне адекватно своей цене», — рассуждает она.

Узнаваемость бренда и качество сборки играют важную роль при принятии решения потребителем о покупке автомобиля. Кроме того, на решение влияет доступность запчастей и наличие сервисных центров, добавляет Виктория Синичкина. В этом плане, по ее словам, очень важно найти надежных партнеров в странах экспорта. Для российских игроков, которые планируют выход на зарубежные рынки, решение этих вопросов является одной из первостепенных задач.

Фото: DPA/TASS, Роман Пименов/ТАСС

Россия снижает проценты по автокредитам! Но только для иностранцев и не в России
Россия снижает проценты по автокредитам! Но только для иностранцев и не в России
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Комментарии (27)

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Класс, прям всегда мечтал отдавать свои налоги за бугор. Пенсию моим старикам поднимать никто не будет, а помочь никчемному Тазу, Газу и Уазу прям нужно в первую очередь. У нас экономика прямо процветает относительно 2012 года 3 мил авто, а сейчас дикий скачек спроса целых 1,4 мил авто в год, живем!!!

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0

Раньше мы спонсировали развивающиеся страны, а теперь европу. Это качественно новый скачек инвестирования денег налогоплатильщиков. А как же свои граждане? Даппошлмбыонивжопу!!

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+2

В нулевых годах Форд подобные программы у нас предлагал, в т.ч. и на собранные в Европе автомобили. Но финансирование было, если не ошибаюсь, самим Фордом.

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-1
Борисыч

Самим Фордом, Обдрисыч, а не за счет налогоплательщиков — как в нашем случае.

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+4
Каплан Илья

Конечно самим, все задолизы знают же об этом. ага.



ссылка



Правительство США выделяет дополнительные субсидии крупнейшим автокомпаниям. GM получил $4 млрд, на очереди Chrysler и Ford. На деньги, полученные от правительства, автогиганты попробуют спастись от разорения.



УСЕ на свои ага.

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-2
Valentin Nikishkov

Это на своем ВНУТРЕННЕМ рынке. Если вы не понимаете что такое бюджет страны то не говорите.

Это как если вы будите жертвовать всю свою зарплату на помощь человеку который зарабатывает в 2, а то и в 3 раза больше вас. Это ли не БРЕД???

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0
RBR

Чо? каком рынке? где там хоть слово про рынок, там про то, как форд и прочее иномарго из своих денег, якобы дает там скидки? Зачем тогда берут чужие? Кому я и чего буду жертвовать, если за машину будет платить покупатель.

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0

«Загранице мы поможем: зачем России субсидировать автокредиты для иностранцев?» — а заплатят за это отечественные автовладельцы повышенным акцизом на топливо...

«Отличный» бизнец!

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+3
Слава

Точна, вот он, гений высшей математики. Нобелевка обеспечена. Ты как и все иномаргозадолизы, конечно глуповат, все привкли уже, но деньги то считать можно же. научится? Итак, ну просубсидировали весту, которая стоит ну пусть 12 тыс евро на 300, 300 отдали, 1500 евро заработал дилер там минус пошлины, 8000 евро поступило в страну. В виде валютной выручки. Задолиз? где ты тут видешь свои акцизы?

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-2
Valentin Nikishkov

В какую страну, во Францию? Не подскажешь кто нынче твой хозяин, кому ты зад лижешь? Тольятти всё там же, а вот зад перед твоей будкой уже давно французский, но ты даже не заметил...

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+1
Слава

Тебе какая разница в какую? Задолиз? Где деньги платят там и будет.

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-1
Valentin Nikishkov

Да ты не обижайся, французская [у нас не ругаются] тоже [у нас не ругаются], так что лижи, не расстраивайся. Может за верную службу тебе потом хозяева косточку дадут пососать )))

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+1
Слава

да чо мне обижаться, на тебя задолиза? Ну лижешь хозяйские зады, ибо ты ничего больше и не умеешь. ну лижи дальше, умнее то не станешь

Ответить#
-1
Valentin Nikishkov

Ты это, завязывай с зеркалом разговаривать...

Ответить#
+1
Слава

А ты не прикидывайся зеркалом, то. Ты же задолиз, гордись этим. Неумеха-лузер

Ответить#
-1
Valentin Nikishkov

Неумеха-лузер твой папа — уж лучше бы ты у него на штанине засох.

Ответить#
+1
Слава

Ну судя по тому, что ты скулишь, мой папа, как раз был мастер своего дела, Что еще раз доказывает, что все задолизы. люди крайне недалекие.

Ответить#
-1
Valentin Nikishkov

Конечно недалекие, сидят в будке на проходной в Тольятти, лижут французский зад и тявкают на прохожих.

Ответить#
+1
Слава

В будке? гыгыгы милок, так ты шо, собачка? Тогда беру свои слова обратно, для пса ты весьма умен. хаха

Ответить#
-1
Valentin Nikishkov

Вралентин, вам надо в школу, к Кате.

Сто вы, что она — в математике и экономике полные нули.

А у вас еще и репутация завзятого вруна и неадекватника.

Тяжело вам будет в жизни, Вралентин:)

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+2
Каплан Илья

Пруф будет, что я хоть раз соврал? Нет? Ну значит врешь постоянно,ты, и это все знают, потому, что ты не можешь не одного пруфа привести, что ты говоришь правду. Даа Иплаш, тяжело тебе.

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-1

«Там, где платежеспособность населения не слишком высокая, вряд ли будут придираться к толщине и качеству металла и эффективности систем безопасности.» Ага, расскажите это россиянам обсуждающим бюджетные седаны и кроссоверы В класса. )))

Чем люди в других странах хуже? Недорогой не значит некачественный. Пока этого на ТАЗе не поймут ни о каком экспорте пусть и не мечтают.

Напоследок. Загуглите какие автомобили экспортируются из России в Чехию, посмеётесь.

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+3
Зимин Влад

Пока что всё выглядит так, что ВАЗу достанется 20%, ГАЗ 5%, остальное распилят :)

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0
Каплан Илья

Верю во что? В то что можно вам задавать вопрос? Разумеется верю. Иначе зачем бы я его задавал.

А есть какая-то методичка, в которой написано «не задай вопроса ВАЗофобу»? :)

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0
Каплан Илья

500 лямов пойдут на поддержку экспорта ВАЗа или всех экспортируемых моделей, включая хюндай?

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+1
Demitrius

Думаю Хёндэ, а так же остальным иностранным производителям отправляющим свои автомобили собранные в России на рынки других стран, от этих денег ничего не достанется. Зачем, например, государственная поддержка Шкоде вывозящей из России в Чехию Skoda Yeti в связи с перегруженностью производства в Чехии?

Так что всё достанется ВАЗу, ну может чуток группе ГАЗ перепадёт.

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-3
Demitrius

Вы правда в это верите, Демагогиус?

Или вам как всегда методичка сказала так говорить?

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+2