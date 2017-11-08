Новый китайский кроссовер сменит Lifan X60.

Lifan X70

С миру по нитке

Ладный кузов с симпатичной мордашкой напоминает о машинах Hyundai и Haval. Кроссовер, приходящий на смену модели X60, вполне гармоничен. Даже совершенно «пустая» пятая дверь его не портит.

За премьерой последовал тест-драйв. Правда, все машины без номеров, поэтому на дороги общего пользования — ни-ни. Ограничились закрытой грунтовой трассой — всё лучше, чем ничего.

Руль регулируется только по углу наклона, но посадку это не портит.

Приборы запоминаются делениями разной длины. А большой цветной дисплей радует обилием информации.

С шасси у Лифанов особых проблем не было, а вот за эргономику мы регулярно выдавали им на орехи. Сажусь за руль… Ого! Сиденье спрофилировано по-человечески. Стоит высоковато, но микролифт позволяет его регулировать. Опускаю кресло и слышу щелчок, после чего подушка слегка перекашивается. Поднимаюсь и снова опускаюсь — та же история. Оказалось, что подушка упирается в центральный туннель. И это не дефект конкретной машины — на других та же история. Ну как так? Нелепый просчет на фоне неплохой эргономики.

Сзади пространства хватает во всех направлениях. Еще бы обивку тканевую, но у китайцев патологическая любовь к «коже молодого дерматина».

Только я вышел из машины, как услышал непотребную брань коллеги: он открыл багажник и крепко приложился головой о замок. Пятая дверь открывается невысоко, и металлический корпус замка оказывается в 180 см от земли — высоким людям «всадиться» в него головой проще простого.

Передние сиденья неплохо спрофилированы. Удобная спинка, подушка оптимальной длины. Но в нижнем положении она упирается в центральный туннель и перекашивается.

У задних пассажиров много места. Высоко стоящие передние сиденья позволяют немного выпрямить ноги.



Последний немодульный

По технике X70 близок к предшественнику — это последний Lifan, созданный на старом шасси. Все последующие должны базироваться на новой модульной платформе.

Дверь багажника поднимается всего на 180 см — высокие люди могут поранить голову о выпирающий замок.

Двухлитровый атмосферник (другие моторы не предусмотрены) работает в паре с 5-ступенчатой механикой или вари­атором. Полного привода нет. Заявленный клиренс — 196 мм. Я залез под днище с рулеткой — намерил 194 мм. Неплохо, но штатной защиты силового агрегата нет — можно приложиться поддоном картера.

Я взял машину с вариатором — такая в наших условиях актуальнее. Пускаю двигатель кнопкой, перевожу селектор в D и… между нажатием на газ и началом движения проходит маленькая вечность. Словно трансмиссия из резины — и, только пережевав ее, Lifan начинает разгон. Заводские данные говорят, что до первой сотни Х70 добирается за 14,3 секунды. Согласен. С механической коробкой — за 13,8 секунды. От 140‑сильного автомобиля массой меньше полутора тонн ждешь большего.

Короткая грунтовая трасса не лучшее место для оценки управляемости, а энергоемкость подвески проверить можно. Она достаточная. Lifan не досаждает раскачкой на поперечных волнах, подвеска не пробивается на приличных ямах и неплохо фильтрует каменистый участок. Но каждый ход подвески почему-то сопровождается посторонними звуками. Renault Kaptur и Hyundai Creta переваривают такую дорогу молча, не уступая в запасе энергоемкости и прочности.

В поворотах с малым радиусом, как и на парковках, напрягает чрезмерное усилие на руле — особенно в сочетании с «длинной» по современным меркам рейкой (полных три оборота баранки). Впрочем, бодрости и азарта от «китайцев» никто пока не ждет. Нам бы приятных цен в сочетании с королевским — а лучше императорским — оснащением!

Маленький шажок

Lifan X70 шагнул вперед по сравнению с предшественником, но до корейских и европейских компактных кроссоверов еще далеко. У нас он появится весной.

Цéны обещают удержать на уровне «шестидесятки», а это примерно 900 тысяч рублей за машину с вариатором и в приличной комплектации — дешевле «корейцев». Для иных покупателей это весомый аргумент. Но для многих ли?

Lifan X70

Lifan X70 2.0 MT/Lifan X70 2.0 CVT

Длина/ширина/высота/база 4400/1820/1715/2620 мм Объем багажника (VDA) 419 л Снаряженная масса 1385 кг 1415 кг Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1988 см³; 104 кВт/141 л.с. при 6000 об/мин; 185 Н·м при 4200–4400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 13,8 c 14,3 c Максимальная скорость 180 км/ч 175 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/55 л Расход топлива: смешанный цикл 7,7 л/100 км 8,4 л/100 км Трансмиссия передний привод; М5 передний привод; CVT

Прилично выглядит, вменяемая цена Сиденье в нижнем положении упирается в туннель и перекашивается

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