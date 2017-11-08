С миру по нитке
Ладный кузов с симпатичной мордашкой напоминает о машинах Hyundai и Haval. Кроссовер, приходящий на смену модели X60, вполне гармоничен. Даже совершенно «пустая» пятая дверь его не портит.
За премьерой последовал тест-драйв. Правда, все машины без номеров, поэтому на дороги общего пользования — ни-ни. Ограничились закрытой грунтовой трассой — всё лучше, чем ничего.
С шасси у Лифанов особых проблем не было, а вот за эргономику мы регулярно выдавали им на орехи. Сажусь за руль… Ого! Сиденье спрофилировано по-человечески. Стоит высоковато, но микролифт позволяет его регулировать. Опускаю кресло и слышу щелчок, после чего подушка слегка перекашивается. Поднимаюсь и снова опускаюсь — та же история. Оказалось, что подушка упирается в центральный туннель. И это не дефект конкретной машины — на других та же история. Ну как так? Нелепый просчет на фоне неплохой эргономики.
Сзади пространства хватает во всех направлениях. Еще бы обивку тканевую, но у китайцев патологическая любовь к «коже молодого дерматина».
Только я вышел из машины, как услышал непотребную брань коллеги: он открыл багажник и крепко приложился головой о замок. Пятая дверь открывается невысоко, и металлический корпус замка оказывается в 180 см от земли — высоким людям «всадиться» в него головой проще простого.
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Передние сиденья неплохо спрофилированы. Удобная спинка, подушка оптимальной длины. Но в нижнем положении она упирается в центральный туннель и перекашивается.
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У задних пассажиров много места. Высоко стоящие передние сиденья позволяют немного выпрямить ноги.
Последний немодульный
По технике X70 близок к предшественнику — это последний Lifan, созданный на старом шасси. Все последующие должны базироваться на новой модульной платформе.
Двухлитровый атмосферник (другие моторы не предусмотрены) работает в паре с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Полного привода нет. Заявленный клиренс — 196 мм. Я залез под днище с рулеткой — намерил 194 мм. Неплохо, но штатной защиты силового агрегата нет — можно приложиться поддоном картера.
Короткая грунтовая трасса не лучшее место для оценки управляемости, а энергоемкость подвески проверить можно. Она достаточная. Lifan не досаждает раскачкой на поперечных волнах, подвеска не пробивается на приличных ямах и неплохо фильтрует каменистый участок. Но каждый ход подвески почему-то сопровождается посторонними звуками. Renault Kaptur и Hyundai Creta переваривают такую дорогу молча, не уступая в запасе энергоемкости и прочности.
В поворотах с малым радиусом, как и на парковках, напрягает чрезмерное усилие на руле — особенно в сочетании с «длинной» по современным меркам рейкой (полных три оборота баранки). Впрочем, бодрости и азарта от «китайцев» никто пока не ждет. Нам бы приятных цен в сочетании с королевским — а лучше императорским — оснащением!
Маленький шажок
Lifan X70 шагнул вперед по сравнению с предшественником, но до корейских и европейских компактных кроссоверов еще далеко. У нас он появится весной.
Цéны обещают удержать на уровне «шестидесятки», а это примерно 900 тысяч рублей за машину с вариатором и в приличной комплектации — дешевле «корейцев». Для иных покупателей это весомый аргумент. Но для многих ли?
Lifan X70 2.0 MT/Lifan X70 2.0 CVT
Длина/ширина/высота/база 4400/1820/1715/2620 мм
Объем багажника (VDA) 419 л
Снаряженная масса
1385 кг
1415 кг
Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1988 см³; 104 кВт/141 л.с. при 6000 об/мин; 185 Н·м при 4200–4400 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
13,8 c
14,3 c
Максимальная скорость
180 км/ч
175 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95/55 л
Расход топлива: смешанный цикл
7,7 л/100 км
8,4 л/100 км
Трансмиссия
передний привод; М5
передний привод; CVT
|Прилично выглядит, вменяемая цена
|Сиденье в нижнем положении упирается в туннель и перекашивается
COPY + PASTE
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|В последнее время китайский автопром всё активнее ищет свое лицо, и Lifan не исключение. Однако время от времени чудесный «копипаст» всплывает. Помимо кроссовера Lifan представил семиместный минивэн M7. Под его капотом скрывается 1,5-литровый турбомотор мощностью 141 л.с., состыкованный с 8-ступенчатым автоматом или механикой. Альтернатива — уже упомянутый двухлитровый атмосферник с механикой или вариатором. Оснащение царское и включает даже функцию массажа у передних сидений. Вот только автомобиль практически детально повторяет нынешний Ford S‑MAX, причем не только снаружи, но и внутри. На резонный вопрос представителям компании о лицензии последовал невозмутимый ответ: «Закона о плагиате в Китае нет, значит мы ничего не нарушаем». Минивэн М7 планируют вывести и на российский рынок. Учитывая, что оригинального S‑MAX у нас нет и не предвидится, Lifan займет пустующую нишу, и тогда М7 может повторить судьбу «китайца» Great Wall Hover, который у нас также стал популярнее «исходного» внедорожника Isuzu Axiom.
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