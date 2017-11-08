Кроссовер Lifan X70 — тест-драйв ЗР

Новый китайский кроссовер сменит Lifan X60.

Lifan X70
Lifan X70

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Lifan X70
Lifan X70

С миру по нитке

Ладный кузов с симпатичной мордашкой напоминает о машинах Hyundai и Haval. Кроссовер, приходящий на смену модели X60, вполне гармоничен. Даже совершенно «пустая» пятая дверь его не портит.

За премьерой последовал тест-драйв. Правда, все машины без номеров, поэтому на дороги общего пользования — ни-ни. Ограничились закрытой грунтовой трассой — всё лучше, чем ничего.

Руль регулируется только по углу наклона, но посадку это не портит.
Руль регулируется только по углу наклона, но посадку это не портит.

Приборы запоминаются делениями разной длины. А большой цветной дисплей радует обилием информации.
Приборы запоминаются делениями разной длины. А большой цветной дисплей радует обилием информации.

С шасси у Лифанов особых проблем не было, а вот за эргономику мы регулярно выдавали им на орехи. Сажусь за руль… Ого! Сиденье спрофилировано по-человечески. Стоит высоковато, но микролифт позволяет его регулировать. Опускаю кресло и слышу щелчок, после чего подушка слегка перекашивается. Поднимаюсь и снова опускаюсь — та же история. Оказалось, что подушка упирается в центральный туннель. И это не дефект конкретной машины — на других та же история. Ну как так? Нелепый просчет на фоне неплохой эргономики.

Сзади пространства хватает во всех направлениях. Еще бы обивку тканевую, но у китайцев патологическая любовь к «коже молодого дерматина».

Только я вышел из машины, как услышал непотребную брань коллеги: он открыл багажник и крепко приложился головой о замок. Пятая дверь открывается невысоко, и металлический корпус замка оказывается в 180 см от земли — высоким людям «всадиться» в него головой проще простого.

Передние сиденья неплохо спрофилированы. Удобная спинка, подушка оптимальной длины. Но в нижнем положении она упирается в центральный туннель и перекашивается.
Передние сиденья неплохо спрофилированы. Удобная спинка, подушка оптимальной длины. Но в нижнем положении она упирается в центральный туннель и перекашивается.

У задних пассажиров много места. Высоко стоящие передние сиденья позволяют немного выпрямить ноги.
У задних пассажиров много места. Высоко стоящие передние сиденья позволяют немного выпрямить ноги.

Последний немодульный

По технике X70 близок к предшественнику — это последний Lifan, созданный на старом шасси. Все последующие должны базироваться на новой модульной платформе.

Дверь багажника поднимается всего на 180 см — высокие люди могут поранить голову о выпирающий замок.
Дверь багажника поднимается всего на 180 см — высокие люди могут поранить голову о выпирающий замок.

Двухлитровый атмосферник (другие моторы не предусмотрены) работает в паре с 5-ступенчатой механикой или вари­атором. Полного привода нет. Заявленный клиренс — 196 мм. Я залез под днище с рулеткой — намерил 194 мм. Неплохо, но штатной защиты силового агрегата нет — можно приложиться поддоном картера.

Я взял машину с вариатором — такая в наших условиях актуальнее. Пускаю двигатель кнопкой, перевожу селектор в D и… между нажатием на газ и началом движения проходит маленькая вечность. Словно трансмиссия из резины — и, только пережевав ее, Lifan начинает разгон. Заводские данные говорят, что до первой сотни Х70 добирается за 14,3 секунды. Согласен. С механической коробкой — за 13,8 секунды. От 140‑сильного автомобиля массой меньше полутора тонн ждешь большего.

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Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul, Lada XRAY: разборка переднеприводных

Короткая грунтовая трасса не лучшее место для оценки управляемости, а энергоемкость подвески проверить можно. Она достаточная. Lifan не досаждает раскачкой на поперечных волнах, подвеска не пробивается на приличных ямах и неплохо фильтрует каменистый участок. Но каждый ход подвески почему-то сопровождается посторонними звуками. Renault Kaptur и Hyundai Creta переваривают такую дорогу молча, не уступая в запасе энергоемкости и прочности.

В поворотах с малым радиусом, как и на парковках, напрягает чрезмерное усилие на руле — особенно в сочетании с «длинной» по современным меркам рейкой (полных три оборота баранки). Впрочем, бодрости и азарта от «китайцев» никто пока не ждет. Нам бы приятных цен в сочетании с королевским — а лучше императорским — оснащением!

Маленький шажок

Lifan X70 шагнул вперед по сравнению с предшественником, но до корейских и европейских компактных кроссоверов еще далеко. У нас он появится весной.

Цéны обещают удержать на уровне «шестидесятки», а это примерно 900 тысяч рублей за машину с вариатором и в приличной комплектации — дешевле «корейцев». Для иных покупателей это весомый аргумент. Но для многих ли?

Lifan X70
Lifan X70

Lifan X70 2.0 MT/Lifan X70 2.0 CVT

Длина/ширина/высота/база 4400/1820/1715/2620 мм

Объем багажника (VDA) 419 л

Снаряженная масса

1385 кг

1415 кг

Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1988 см³; 104 кВт/141 л.с. при 6000 об/мин; 185 Н·м при 4200–4400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

13,8 c

14,3 c

Максимальная скорость

180 км/ч

175 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/55 л

Расход топлива: смешанный цикл

7,7 л/100 км

8,4 л/100 км

Трансмиссия

передний привод; М5

передний привод; CVT

Прилично выглядит, вменяемая цена Сиденье в нижнем положении упирается в туннель и перекашивается

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В последнее время китайский автопром всё активнее ищет свое лицо, и Lifan не исключение. Однако время от времени чудесный «копипаст» всплывает. Помимо кроссовера Lifan представил семиместный минивэн M7. Под его капотом скрывается 1,5-литровый турбомотор мощностью 141 л.с., состыкованный с 8-ступенчатым автоматом или механикой. Альтернатива — уже упомянутый двухлитровый атмосферник с механикой или вариатором. Оснащение царское и включает даже функцию массажа у передних сидений. Вот только автомобиль практически детально повторяет нынешний Ford S‑MAX, причем не только снаружи, но и внутри. На резонный вопрос представителям компании о лицензии последовал невозмутимый ответ: «Закона о плагиате в Китае нет, значит мы ничего не нарушаем». Минивэн М7 планируют вывести и на российский рынок. Учитывая, что оригинального S‑MAX у нас нет и не предвидится, Lifan зай­мет пустующую нишу, и тогда М7 может повторить судьбу «китайца» Great Wall Hover, который у нас также стал популярнее «исходного» ­внедорожника Isuzu Axiom.

Кроссовер Lifan X70 — тест-драйв ЗР
Кроссовер Lifan X70 — тест-драйв ЗР
Фото: «За рулем»
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