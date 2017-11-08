Как снять фонарь на штифтах — видеоинструкция ЗР

В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин показывает, как снять задний фонарь, установленный на штифтах, для замены перегоревшей лампы. Работы проводятся на Renault Koleos прошлого поколения.

Renault Koleos
Renault Koleos

Renault > Koleos

  • Какие процедуры необходимо выполнить перед тем, как сядете за руль, напоминает эксперт ЗР (по ссылке).
  • В этой публикации собраны советы по устранению неисправностей, которым ваш автомобиль может подвергнуться в дороге (и не исключено. что это произойдет вдали от цивилизации).

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Фото: Онлайн-редакция
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