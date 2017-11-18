Лада Веста из парка ЗР: болячки «полтинника»

Редакционная Веста броского цвета «Сердолик» разменяла полсотни тысяч километров на одометре. Вспоминаем неисправности, которые возникли у машины за последнее время.

Lada Vesta из парка ЗР

Оригинальные стойки стабилизатора приобрели по цене 610 рублей за штуку. Заменили сами, силами нашего техцентра в Тушине. На фото демонтированные стойки. В негодность пришел только один шарнир из четырех.

Как я и предполагал, стучащие стойки стабилизатора, на которые я пожаловался на третьем ТО, под гарантию не попали. Пошерстив интернет, поразился многообразию аналогов, которые устанавливают владельцы Вест взамен скоропостижно скончавшегося оригинала. По длине (275 мм) на Ладу подходят «косточки» от японских и корейских моделей и даже от «европейцев». Вариантов от разных производителей — море, на любой вкус и кошелёк: от 500 рублей за пару до 2000–3000 рублей за штуку. Самые дорогие — оригинал от Тойоты или BMW. Причем вестоводы ставят не только точно подходящие по размерам заменители, но и детали иной длины в диапазоне от 270 до 285 мм. Как по мне, так это сомнительная практика. И к тому же небезопасная.

Я же решил проверить заверения АВТОВАЗа о том, что ныне выпускаемые стойки уже доработаны и обладают большим ресурсом. Цена на фирменные вазовские детали в Москве варьируется от 440 до 660 рублей за штуку. Купил стойки в фирменном магазине, отдав 1220 рублей за пару. Кстати, результат нашей Весты (стук появился на пробеге 43 000 км) можно назвать отличным. Иные владельцы меняли стойки стабилизатора задолго до рубежа в 10 000 км! Интересно, что по результатам осмотра в нашем тушинском техцентре «убитым» признали только один шарнир из четырех (нижний с левой стороны). При этом стучал он так, что хотелось перетряхнуть всю подвеску целиком. Теперь наслаждаюсь тишиной во время езды и гадаю, надолго ли.

Замеченный перед третьим ТО повышенный расход моторного масла пока себя не проявляет. Конечно, на ТО масло заменили. Теперь это не Elf, а Роснефть. Но если бы причина повышенного расхода масла крылась в двигателе, уровень на щупе продолжил бы уменьшаться. Радует и состояние сцепления. Пройдя 12 000 км, оно даже в осенних московских пробках ведет себя идеально: ни рывков, ни намеков на перегрев. Прежнему сцеплению такие подвиги были не по плечу. Очень рад, что АВТОВАЗу удалось исправить неприятный дефект. Производитель тот же — Valeo, но индекс модернизированного диска сцепления — 21703-1601130-31 (ранее использовалась деталь 21703-1601130-30).

На нашей Весте снова красуются фирменные шильдики, удаленные при окраске крышки багажника. Долго не мог найти их в наличии, а тут попались оба и в одном магазине. Цена вопроса — 765 рублей за два орнамента.

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Поездив в Сочи на универсалах Веста SW и Веста SW Cross, я, конечно, изошелся черной завистью. Трехступенчатый обогрев сидений, отдельная клавиша обогрева ветрового стекла, полноценный передний подлокотник с боксом — лишь некоторые из доработок, на которые владельцам первых Вест остается пускать слюнки. Но было и то, в чем редакционная машина оказалась лучше. Доплачивать за 122-сильный мотор 1.8, по моему мнению, не стоит. Хватит и 1,6-литрового, который установлен на нашей Весте. Динамика более мощного агрегата заметна лишь во время обгонов на трассе. Больше преимуществ нет. Однако без замеров эластичности эти выводы остаются на уровне субъективных ощущений. А вот повышенным расходом топлива придется расплачиваться каждый день. Официальная техническая характеристика гласит: седан с роботом и двигателем 1.8 прожорливее аналогичной версии с 1,6-литровым агрегатом на 0,3–0,7 л/100 км в зависимости от режима движения. А с механической коробкой передач разница еще заметнее — 1,0–1,2 л/100 км! И судя по отзывам владельцев, так оно и есть.

Поводки стеклоочистителей слегка облезли в первую же зиму. В последующем дефект не прогрессировал. Интересно, что на Ларгусе 2012 года они выглядят даже чуть лучше.

По мнению ГИБДД, отсутствие наклейки «Ш» на корме очень серьезно ухудшает безопасность на дорогах. Лично мне известен один случай, когда 500-рублевый штраф выписали водителю даже не за отсутствие стикера, а за его несоответствие ГОСТу. По-моему, бред, но ничего не попишешь: купил знак за 100 рублей и пристроил на заднем стекле.



У меня же за последние 10 000 км средний расход топлива составил 8,5 л/100 км. Это заметно меньше, чем заявляет производитель для городского цикла (9,0 л/100 км) и очень неплохо с учетом того, что экономичной езды по трассе с весны Веста почти не видела.

Экватор стандартного редакционного цикла длительных испытаний Лада Веста преодолела. Едем дальше.