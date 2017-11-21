Новый Focus или подержанный Mondeo: выбираем Ford

Извечный вопрос — купить автомобиль попроще, но новый, или обратить внимание на модель классом выше, но уже с пробегом? Очередное уравнение мы решаем на примере двух моделей Форда — Focus и Mondeo.

В случае покупки нового автомобиля плюсы очевидны. При выборе не нужно тратить деньги и время на диагностику, а в случае поломки можно рассчитывать на ремонт по гарантии. С другой стороны, велик соблазн за эти же деньги взять машину мощнее, больше и лучше оснащенную. Правда, уже с пробегом.

Интерьер Фокуса третьего поколения выглядит современнее, чем у Мондео прошлой генерации. Но в Фокусе заметно теснее. Интерьер Мондео прошлого поколения выглядит слегка устаревшим, зато прост и удобен.

Итак, рассмотрим новый Focus и трехлетний Mondeo предыдущего поколения. В зависимости от состояния, оснащения и пробега цены на Mondeo 2014 года колеблются в диапазоне от 650 тысяч до миллиона рублей. Причем кузов у автомобилей этого года выпуска будет один — безальтернативный седан. Самые доступные предложения на вторичке сразу отбросим, так как в этом случае слишком велики шансы приобрести проблемный автомобиль со скрученным пробегом и тяжелой судьбой. Поэтому нижнюю ценовую планку поднимем до 750 тысяч рублей.

Базовый Фокус или Мондео с механикой

Новый Ford Focus в базовом исполнении Ambiente обойдется в 780 тысяч рублей без учета скидок и акций. Это будет безальтернативный хэтчбек с 85-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой. Мотор довольно простой, потому надежный. Но про хорошую динамику разгона придется забыть. Оснащение скромное: набор электронных помощников, включая систему курсовой устойчивости, да передние стеклоподъемники. Чтобы увидеть в салоне кондиционер или аудиосистему, придется доплатить 35 тысяч и 17 тысяч рублей соответственно.

Вычислить Ford Focus в базовом исполнении на дороге легко по некрашеным дверным ручкам. За 750–800 тысяч рублей можно присмотреть неплохой трехлетний Мондео с механической коробкой передач и двухлитровым мотором.

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На что можно рассчитывать при выборе Mondeo? За 750–800 тысяч рублей шансы нарваться на машину из таксопарка уже сведены к минимуму — такие экземпляры обычно продают по минимальной цене. Так же как и версии с 1,6-литровым мотором мощностью всего 120 л.с. — для полноразмерного седана такого агрегата маловато. Хорошо, что за указанную сумму можно рассчитывать на Mondeo с 2-литровым мотором серии Duratec мощностью 145 л.с. Это относительно надежный агрегат, вполне способный проехать больше 300 тысяч км при должном обслуживании. Главное периодически промывать топливную систему с дроссельной заслонкой — последняя имеет привычку быстро накапливать топливные отложения.

Двухлитровый мотор встречается в паре с 5-ступенчатой механикой MTX75, которая также считается надежной. В отличие, к примеру, от коробки передач IB5, устанавливаемой на Focus со всеми атмосферными двигателями. Приятно и то, что, скорее всего, вам попадется автомобиль в исполнении Titanium, который оснащен климат-контролем, датчиком дождя и света, хорошей мультимедиасистемой и другими полезными опциями.

Двухлитровый двигатель серии Duratec отлично подходит Мондео. Как по мощности, так и по надежности.

Фокус или Мондео за миллион

Если же описанные выше варианты не подходят, а средства позволяют купить машину подороже, можно присмотреться к новому Фокусу в исполнении SYNC Edition за 900 с небольшим тысяч рублей. Несмотря на большую разницу в цене по сравнению с машиной в начальной комплектации Ambiente, SYNC Edition — это следующая по оснащению версия. Промежуточных вариантов нет. Причем это будет хэтчбек со 105-сильным мотором рабочим объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Если же хотите двигатель мощнее (125 л.с.) да еще и с автоматом (в данном случае с роботом Powershift), тогда придется выложить почти миллион рублей. Взамен получите кондиционер, аудиосистему, электростеклоподъемники и обогрев передних сидений. Будет даже возможность установить какой-нибудь из пакетов — вроде набора обогревов ветрового стекла, форсунок и руля. Либо пакет, включающий двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, а также затемняющиеся зеркала заднего вида. Первый пакет обойдется в 20 тысяч рублей, а второй на четыре тысячи дороже.

В случае с новым Фокусом исполнение SYNC Edition (следующее после базового Ambiente) обойдется дороже 900 тысяч рублей. Седан (на фото) дороже аналогичного хэтчбека на 10 тысяч. Редкая для гольф-класса опция — обогрев руля — в случае с Фокусом доступна только за доплату.

За Фокус с кузовом седан придется выложить дополнительные десять тысяч рублей. А универсал дороже хэтчбека уже на двадцать тысяч. Так что, если непременно нужен «сарай» и при этом с автоматом, то, имея миллион, придется ограничиться 105-сильным двигателем.

С универсалом Ford Focus тоже можно уложиться в миллион. Но придется выбирать между 125-сильным мотором, роботом и пакетом приятных опций.

Если же в приоритете динамика разгона, вы будете вынуждены отказаться от роботизированной коробки передач и остановить свой выбор на 125-сильном моторе в паре с механикой. А если нужно и то, и другое — тогда забудьте о пакетах приятных опций. Но в любом случае наградой станет вместительный багажник: по этому показателю с универсалом не сравнится ни один седан. Даже такой большой, как Мондео.

Если на покупку машины есть порядка миллиона рублей, то можно присмотреться к Мондео с более мощным двигателем. Привлекательным вариантом будет версия с 2,3-литровым бензиновым двигателем и автоматом либо Мондео с двухлитровым дизелем. Оба агрегата надежны. А вот перед покупкой машины с 200-сильным турбодвигателем и роботизированной коробкой передач Powershift стоит крепко подумать. Ремонт робота недешев.

А что же мы получим, выбирая Мондео? За 800 тысяч рублей найти автомобиль в максимальном исполнении сложно. Зато за миллион это наверняка будет богато оснащенный Мондео. Да еще и с более мощным двигателем. Причем вариантов сразу два: 2,3-литровый Duratec HE (мощностью 161 л.с.) либо очень удачный двухлитровый дизель (140 л.с.). Оба работают в паре с 6-ступенчатым автоматом и считаются неприхотливыми агрегатами. А дизель еще и радует экономичностью. Но с ним есть своим сложности — нужно следить за состоянием сажевого фильтра и системы ЕГР. А вот над покупкой Мондео с 200-сильным наддувным мотором серии EcoBoost и роботом Powershift стоит крепко подумать. Последний порой требует дорогостоящего ремонта с заменой блока сцепления. Такие машины с пробегом лучше обходить стороной.

Под капотом Фокуса, рассматриваемого за нашу сумму, будет 1,6-литровый двигатель. Мощность от 85 до 125 л.с. у модификации Ti-VCT (на фото). Преселектив с двумя сцеплениями Powershift в случае с Фокусом относительно надежен. Но у подержанного Мондео с мощным 200-сильным турбомотором робот может потребовать дорогого ремонта.

Вывод

В итоге, если у вас хватает средств лишь на базовый Фокус, альтернатива в виде трехлетнего Мондео выглядит вполне обоснованный. По сути, единственной проблемой в этом случае будет отсутствие гарантии. Но Мондео никак нельзя причислить к ломучим моделям. Зато если вы располагаете чуть большей суммой — порядка миллиона рублей, то все уже не так однозначно. В этом случае все зависит от требуемого типа кузова. Если непременно нужен седан за миллион, тогда самым интересным вариантом окажется дизельный Mondeo с пробегом. Если же нужен хэтчбек, а тем более универсал, — то вперед в автосалон за новым Фокусом.