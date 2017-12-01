Осторожно! Высокое напряжение! Глушить ли по приезде Ravon Gentra?

За ответ на задачу № 116 «Богатые тоже плачут» (ЗР, № 9, 2017) Александр Данилов, житель Липецка, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 января 2018 года.

ЗАДАЧА № 119

Высокое напряжение!

Купил Кузьмич седан Ravon Gentra. Приехал в гаражи, а мотор не глушит. «Чего бензин-то не экономишь?» — спрашивают друзья. А он отвечает: если, мол, сразу с больших оборотов выключить зажигание, то мгновенно отключается регулятор напряжения — и оно из-за вращающегося по инерции генератора подскакивает, сжигая электронику. Подивились гаражные спецы такому мнению, но быстро разобрались, что к чему. А вы смогли бы?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 января 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из июльского номера журнала «За рулем».

В очередной задаче читателям предстояло ответить, почему владельцу кроссовера Nissan X‑Trail неумелая поездка жены, забывшей снять машину со стояночного тормоза, нанесла существенный ущерб. И почему дочка владельца Логана в аналогичной ситуации не причинила автомобилю ощутимого вреда.

В нашей стране некоторые машины становятся знаковыми. Их конструкция обычно известна всем более-менее интересующимся техникой автомобилистам. Безусловно, к таким автомобилям относится Logan. Мало того, некоторые его элементы, в частности тормозные механизмы, продолжают устанавливать на множество автомобилей, производимых в России: на Logan и Sandero первого и второго поколений, Duster и Kaptur, а также на Лады — Ларгус, Весту и XRAY. Поэтому обидно, когда многие читатели нам пишут, что у Логана «в конструкции применено регулировочное устройство в виде упругого резинового кольца в рабочем тормозном цилиндре — и до полного износа колодок они будут постоянно подводиться к рабочей поверхности барабана». Другие рассказывают о том, что «на автомобилях давно уже работают тормозные цилиндры, обеспечивающие самоподведение колодок».

Механизм стояночного тормоза кроссовера Nissan X‑Trail: устройство для регулирования рабочего зазора показано стрелкой.

Плохо, господа! Когда-то, при появлении самоподводящихся тормозных цилиндров (впервые на отечественных машинах их применили на Москвиче-403), это было справедливо. Упругое стальное кольцо в цилиндре позволяло поршням по мере износа колодок выдвигаться и за счет сил трения не возвращаться обратно. Но у всех потомков Логана поршни в заднем тормозном цилиндре двигаются совершенно свободно. А подводит колодки автомат, встроенный в распорную планку. С износом колодок длина распорной планки увеличивается, обеспечивая посто­янный рабочий зазор между колодками ­и барабаном.

Барабанные тормозные механизмы Логана совмещают рабочие и стояночные функции.

Многие написавшие нам не знают принципа работы стояночных тормозных механизмов другого типа, применяемых как на недешевых моделях (взять хоть тот же Nissan X‑Trail), так и на более бюджетных, например на Chevrolet Lacetti. «В дисковых тормозах ручник и тормозная система используют одни и те же колодки». Изначально неверно! Ведь стояночный тормоз выполнен как отдельный механизм.

Ну а теперь — правильный ответ, сформулированный нашим победителем: «На автомобиле Nissan X‑Trail конструкция стояночного тормоза очень похожа на примененную в моем бывшем Lacetti. Там установлен маленький тормозной барабан внутри основного дискового тормоза. Колодки там крохотные, поэтому пара-тройка „забытых“ „ручников“ изнашивает их крайне быстро. Для регулировки положения колодок нужно снять колёса и через специальные отверстия вручную подводить колодки. А для замены колодок придется вовсе снимать тормозные суппорты и диски. На Renault Logan задние тормоза — барабанные, а колодки — самоподводящиеся. На них же идет привод стояночного тормоза. Колодки там полноценные, и сточить их — непростая задача даже для забывчивых автомобилистов».

От редакции добавим, что сейчас самым распространенным приводом стояночного тормоза являются винтовые толкатели, сжимающие колодки основного дискового тормоза. Всё красиво и компактно, только замена колодок непроста — поршень вворачивают в цилиндры, используя специнструмент. Зато эта схема позволяет мало ездящим автомобилистам поддерживать задние тормозные диски в тонусе — особенно зимой. Чтобы не давать им ржаветь, можно пери­одически останавливать автомобиль одним «ручником» — конечно же, в безопасном месте.





Всем участникам конкурса спасибо. Александра Данилова поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.