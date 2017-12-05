Обновленный британский флагман потребляет — вы не поверите! — 2,8 литра бензина на сотню.

Range Rover

На премьере машины шеф-дизайнер Джерри Макговерн был категоричен:

— Дизайн — это не демократия!

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Глядя на рестайлинговый Range Rover, с Джерри не поспоришь. Британский флагман — как скала: большой и солидный. Я сканирую его взглядом и напрягаю память. Новая решетка радиатора, перекроенный бампер, четыре «жабры» воздухозаборников по бортам вместо трех. А еще добавилось два новых цвета кузова и шесть вариантов колесных ­дисков. Не густо.

Самое заметное новшество — оптика. Она теперь как у обновленного Спорта, который представили несколькими днями ранее. В базе — светодиодные фары (по дюжине светодиодов на каждую) с автоматическим отключением дальнего света. Ступенью выше — матричные (по 26 светодиодов), которые разделяют пучок света на четыре отдельных вертикальных сегмента и не слепят водителей встречных и попутных машин. При наличии так называемой пиксельной оптики дорогу освещает 71 светодиод с каждой стороны. Такие фары разделяют световой пучок не только по вертикали, но и по горизонтали, в итоге получаются опять же четыре сегмента, но распределение интенсивности света в пучке еще точнее. На вершине прогресса — пиксельная оптика с лазерной секцией (по два лазерных диода с каждой стороны), позволяющая на скоростях свыше 80 км/ч бить дальним светом на полкилометра вперед.

У нового Рейнджа четыре варианта головной оптики. Это круто даже для премиум-сегмента.

Зарядный разъем расположен в решетке радиатора. Время ускоренной зарядки гибрида — 2 часа 45 минут. Гибридный Range Rover P400e доступен как со стандартной, так и с длинной колесной базой.



Пожалуй, наиболее интересная новация — гибридный привод, теперь с бензиновым мотором. На прежний гибрид с дизелем V6 решили ставку не делать: это редкий гость даже в экономной Европе, потому его отправили на покой.

Бимоторный Range Rover P400e — это двухлитровый четырехцилиндровый 300‑сильный бензиновый двигатель и 85‑киловаттный электромотор. В пределе парочка выдает 404 л.с. Первую сотню Range Rover P400e набирает за 6,8 секунды и разгоняется до 220 км/ч. Гибридный Range Rover тяжелее снаряженного шестицилиндровым двигателем внутреннего сгорания на два центнера, и при этом англичане декларируют фантастический расход топлива в смешанном цикле — 2,8 литра на сотню!

Салон — в стилистике модели Velar. Панель приборов полностью цифровая. Проектор данных на лобовое стекло новый, с повышенной четкостью и увеличенной «диагональю». В центре — два 10-дюймовых тачскрина мультимедиасистемы InControl Touch Pro Duo. Кресла водителя и пассажира стали шире и сдвинуты к дверям, чтобы облегчить посадку. Кнопки на руле — сенсорные.

Подзаряжаемый гибрид построен по последовательной схеме — как и младший Range Rover Sport P400e. Литий-ионная батарея энергоемкостью 13,1 кВт·ч размещена под полом багажника и позволяет пройти 51 км после старта на одной электротяге (максималка при этом 137 км/ч). От домашнего настенного блока батарея заряжается за 2 часа 45 минут, а от обычной розетки — за семь с половиной часов.

Если офис относительно недалеко от дома, можно почти всё время ездить на электротяге, постоянно подзаряжая батарею. Выгодно? Как посмотреть. Цена гибрида — от 9 321 000 рублей, поскольку его предлагают только в богатых комплек­тациях.

Для удобства заднего правого пассажира переднее кресло сдвигается максимально вперед, а широкий центральный подлокотник складывается с помощью электропривода. Раздельные спинки заднего сиденья можно отклонить назад на 40°, что позволяет с комфортом разместиться даже баскетболистам.

Клавиши электрорегулировок передних и задних кресел размещены на дверях.

Традиционные силовые установки — это 3-литровые дизели (249 и 258 л.с.), а также большой дизель 4.4 V8, выдающий 339 «лошадей». Линейка бензиновых моторов представлена 3-литровыми компрессорными V‑образными «шестерками» мощностью 340 и 380 л.с. На вершине гаммы — 5-литровые «восьмерки» мощностью 525 и 565 л.с. (обе стали на 15 «лошадей» мощнее).

В машинах всех версий подвеска и рулевое управление перенастроены. У системы Terrain Response 2 теперь три асфальтовых режима вместо одного: «обычный», «комфортный» и «динамический». Масса раздаточной коробки с новым картером снижена на полтора килограмма.

Но не двигателями едиными. В салоне, перекроенном в стиле Велара, - красота. Здесь доминируют сенсорные панели. Соответствующее приложение, загруженное в смартфон, позволит управлять всеми функциями сидений, а их немало: обогрев подлокотников и подставки для ног, 25 программ массажа, в том числе «горячими камнями»: четыре подогреваемых массажных элемента в кресле волнообразно воздействуют на спину вдоль позвоночника. При этом на остальной поверхности кресла поддерживается «комнатная» температура. На сладкое — точка доступа Wi-Fi с поддержкой 4G.

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Отныне шторка панорамной крыши послушна жестам: провожу рукой рядом с зеркалом заднего вида — и она приходит в движение. Все стёкла — шестимиллиметровой толщины.

Как едет обновленный Range Rover? Это мы узнаем позже. Заказы уже прини­маются, но живые машины появятся лишь в начале 2018 года.

А что все-таки с расходом топлива? Заявленные для гибрида 2,8 литра бензина на сотню — это не фантазия?

В рекламных брошюрах англичане пишут буквально так: «от 2,8 л/100 км». Маркетинговая хитрость. Дело в том, что европейский расходный цикл NEDC предполагает, что батарея гибрида должна быть полностью заряжена, то есть сначала 51 км машина проезжает на чистом электричестве. При тормо­­жениях в ходе рекуперации вырабатывается еще немножко электроэнергии, которую тоже можно потом расходовать… Ну а если рвануть из Москвы в Екатеринбург, сколько придется спалить бензина в реальных условиях, не останавливаясь каждые сто километров у розетки? Вот появится у нас такой Range Rover — проверим.

К количеству опций не придерется даже английский лорд Нужно быть знатоком марки, чтобы разглядеть внешние изменения

Range Rover 2018 модельного года: базовые цены различных версий

HSE 6 604 000 руб. Vogue 7 124 000 руб. Vogue SE 7 559 000 руб. SVAutobiography 9 010 000 руб. SVAutobiography Dynamic 11 204 000 руб. С длинной базой Vogue 7 502 000 руб. Vogue SE 8 320 000 руб. Autobiography 9 291 000 руб.

Фото: Максим Гомянин и Land Rover