Обгон на ж/д переезде. Чем рискуем: правами или жизнью?

Продолжаем проверку наших знаний в области ПДД. На этот раз разбираем типичную ситуацию на железнодорожном переезде.

Железнодорожные переезды представляют серьезную опасность. Если действовать неправильно, можно попасть под поезд. О последствиях, я полагаю, напоминать не нужно.





Итак, представьте следующую ситуацию. Вы двигаетесь по дороге за рулем легкового автомобиля. Впереди железнодорожный переезд, перед которым установлен светофор. На светофоре мигает белый сигнал. Переезд хорошо просматривается в обе стороны, и в зоне обзора поездов нет. За переездом медленно едет старенький грузовик. Вы, видя, что поездов нет, хотите проехать переезд и обогнать грузовик по указанной траектории.

Отмечайте свои варианты ответа, а правильная версия — на второй странице.