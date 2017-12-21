Как экономить топливо зимой? Рекомендации ЗР

Немногие знают, что зимой двигателю внутреннего сгорания работать легче, чем летом! Однако же расход топлива при этом, как известно, сильно возрастает… Давайте стыковать теорию с практикой!

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Для начала — пара строчек из теории. КПД машин, работающих по циклу Карно, растет с ростом разности температур нагревателя и холодильника. Поэтому один и тот же движок, установленный на стенде, с приходом морозов ведет себя резвее, чем в летнюю жару. Да и присутствие на огромном числе современных автомобилей такого устройства, как интеркулер, он же — охладитель наддувочного воздуха, говорит о том, что холодный воздух двигателю приятнее, чем раскаленный. Охлаждая воздух, мы повышаем его плотность, увеличивая эффективность наддува, улучшаем сгорание, а заодно и отодвигаем порог детонации.

Отсюда, казалось бы, следует, что зимой расход топлива должен падать. Но это звучит несерьезно: ведь даже бухгалтерия на предприятиях спокойно переваривает информацию о том, что в холодное время года аппетиты подотчетных машин резко возрастают. И г-н Карно в этом точно не виноват. А кто же виноват?

Почему расход топлива растет в зимний период?

Кто виноват в повышенном расходе топлива? Ну, давайте загибать пальцы:

Прогрев. В любом случае зимой мотор прогревается дольше, чем летом. А если прогревать его при включенной печке (холодно же!), то процесс затянется еще сильнее. Кстати, именно поэтому часть современных автомобилей (например, Renault Duster) снабжены электрическими подогревателями салона. Само собой, что при коротких, но частых поездках нужны, соответственно, более частые прогревы, иначе мотор все время будет недогретым. А холодный мотор априори потребляет куда больше топлива, чем горячий. В частности, для быстрого разогрева каталитического нейтрализатора топливо туда льется чуть ли не ручьем. Отметим также, что при кратковременных остановках на морозе двигатель обычно не глушат.

Электрический нагреватель потребляет очень большой ток, но альтернативы пока нет.

Электричество. К упомянутому выше обогревателю салона добавляются более привычные потребители — вентилятор отопителя, обогреватели стекол, зеркал, сидений, форсунок омывателя и т.п. А всю свою энергию автомобиль в любом случае получает из топливного бака, пусть и не напрямую.

Снег. Ехать по снегу, даже неглубокому, все равно что идти по пляжу — тяжело. Пробуксовка, даже кратковременная, — это лишнее сожженное топливо. Какую-то толику, пусть и крошечную, добавляет аэродинамическое сопротивление падающего снега.

При езде по зимним дорогам часто приходится буксовать, вот расход и растет.

Шины. Сопротивление качению зимних шин выше, чем у летних.

Подшипники. Вся консистентная смазка на морозе загустевает, а вращение при этом, естественно, затрудняется.

Багажник. Бывалые водители встречают зиму хорошо подготовленными, а потому багажники их машин заметно тяжелеют. Зимняя одежда, лопата, мешочек с песком, принадлежности для разведения костра, паяльная лампа, примус — у каждого свой список на черный день.

АКБ. Батарее приходится работать на пределе возможностей: холодное масло, большие пусковые токи. Аккумулятор постоянно нужно подзаряжать — генератор нагружается сильнее.

Средняя скорость. Зимой она порой падает так, что основной удар по бюджету приносят не запредельные скорости, а наоборот, излишне низкие, да еще на пониженных передачах.

Зимой дороги скользкие — водители осторожничают. Средняя скорость движения при этом неизбежно падает.

Как снизить расход топлива зимой?

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Оставив за скобками «самый правильный» совет типа «Езди на трамвае!» подумаем, а реально ли вообще унять зимние аппетиты? Задача почти невыполнимая: по крайней мере, летних расходов достичь на морозе не получится. Но кое-что сделать все-таки возможно. В первую очередь, начать экономить на мелочах. Какие это мелочи? Перечислим основные:

При прогреве мотора не переусердствуйте: достаточно погонять его вхолостую буквально минуту-другую, а затем начать неспешное движение. Так и двигатель прогреется быстрее, и расход топлива сократится.

Не ленитесь стряхивать снег с машины-сугроба. Так и безопаснее, да и возить лишние килограммы ни к чему.

Обязательно используйте моторное масло по сезону: 10W-40 в мороз поведет себя куда хуже, чем, к примеру, 0W-40.

Уберите из машины то, что в ближайшие месяцы точно не понадобится: зачастую там месяцами валяется что-то чисто летнее, а времени вытащить не хватает. Да и багажник на крыше лучше снять и оставить в гараже, если не планируете его использовать зимой.

Если на дворе совсем уж холодно, то имеет смысл применить «автоодеяло», сохраняющее тепло в моторном отсеке. При этом ускорится прогрев двигателя, а выключенный мотор будет гораздо медленнее расставаться с накопленным теплом.

Всех, кто хочет поделиться с коллегами своими приемами «зимней экономии», приглашаем к трибуне — оставляйте свои комментарии.