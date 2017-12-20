Стартер крутит, но мотор не заводится

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.

Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.

Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Материалы по теме Что сломается у вашей машины этой зимой — 9 неприятностей

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.

Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!

Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.

Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.

У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.

Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.

Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.