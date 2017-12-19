Давайте узнаем, сможете ли вы проехать перекресток по правилам, если отключить светофор.

Проехать перекресток и так непросто, даже несмотря на наличие знаков приоритета или светофора. А если движение регулирует инспектор ДПС, это для многих становится нерешаемым ребусом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из ответов читателей в предыдущих задачках. Поэтому давайте проверим себя еще раз.

Итак, перед нами перекресток неравнозначных дорог. Главная дорога меняет направление движения. На перекрестке стоит регулировщик. Как же водителям проехать перекресток, ничего не нарушив? Отмечайте свой вариант ответа ниже, а правильный ответ читайте на следующей странице.