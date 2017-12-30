Аварии, погони и курьезы: ваши любимые видео-2017

В объективы видеорегистраторов, камер наблюдения и смартфонов каждый день попадают ситуации, многие из которых могли бы стать сюжетом для боевика или блокбастера. Что в этом году смотрели чаще всего?

И это не только аварии или курьезные случаи: активное развитие видеоблогерства позволило взглянуть на мир автомобилей под другим углом, когда о машинах рассказывают не профессионалы, а обычные автолюбители. Впрочем, видео, которые захватывают дух или различные скандальные ситуации, по-прежнему остаются в центре внимания. Что же смотрели посетители нашего сайта чаще всего в 2017 году? Давайте вспомним и посмотрим еще раз.

Тайна забытых Дэу

В Башкирии обнаружили стоянку с более чем полутора тысячами автомобилей производства GM Uzbekistan. Daewoo Matiz, Nexia, Gentra и другие модели стоят под открытым небом более трех лет.

Позднее выяснилось, что машины никто не терял и не забывал: это имущество закрывшегося дилера, которое постепенно распродается. А сама стоянка, как выяснилось, обнесена высоким забором.

Русские пришли

Десятилетиями в умы американцев внедряли мысль о русских захватчиках, которые попытаются установить Communism и в Соединенных Штатах Америки. Пока этого не произошло, местные жители смогли познакомиться с техникой вероятного противника. С очень старой техникой: классическим УАЗ-469 с тентом, 4-ступенчатой механической коробкой передач и очень аскетичным салоном.

Ездить на таком сможет не каждый, однако пара американских ребят сдюжили и очень удивились такой технике, постоянно сравнивая наш УАЗик и их Wrangler. Впрочем, судя по лицам наших американских соседей, эмоции от поездки они получили самые положительные.

Не самый удачный развод на встречку

Вряд ли для кого-то станет открытием, что многие российские госавтоинспекторы любят развести водителя. Если не на взятку, то на протокол, вменяя то, чего не было на самом деле.

Раньше водитель был практически бесправен в подобных ситуациях, суды всегда действовали и действуют по принципу «Нет оснований не доверять сотруднику полиции». Но вооружившись видеорегистраторами у водителей появилась возможно наглядно доказать свою невиновность в суде. Хотя, часто до этого даже не доходит. Как в этом ролике, где инспектор, который утверждал, что водитель пересек двойную линию разметки. Как только он заметил видеорегистратор, то сразу поник и потерял всяческий интерес к водителю.

Родился в рубашке (или штанах)

Это видео может стать наглядным пособием обоснования запрета находиться посторонним в сервисной зоне. Даже если это простой шиномонтаж. Даже если накачивают колесо от вашей машины.Случиться может всякое. Здесь внимательному наблюдающему за тем, как накачивается колесо повезло.

В определенный момент колесо не выдержало и взорвалось. Воздухом с мужчины буквально сорвало штаны. Но последствия могли бы быть хуже. Так что, повторим слова из известной песни «Не стойте и не прыгайте, не бегайте и не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз» и дополним их — не подходите близко к колесам, которые накачивают. Ну что там может быть интересного? Да и штаны лишними не будут, особенно зимой.

Довышивался…

Безрассудность на дороге до добра не доводит. Любитель «повышивать» из Австралии стал тому ярким доказательством. Водитель, явно перепутавший дорогу общего пользования с гоночым треком, несся на Holden Commodore по шоссе.

Прервал его лихачества огромный грузовик, причем, его водитель даже ничего не делал для этого: горе-пилот попросту потерял управление, ударился о грузовик, а затем и об ограждние трассы.

Смертельный полет

Солнечный день, спокойное размеренное движение по полупустой дороге, по ней движется переполненный автобус. С первых кадров этого видео понятно, что-то произойдет, уж слишком все умиротворенно и буднично.

Так и случилось: потерявшая управление легковушка использует дорожное ограждение, взлетает и врезается в автобус. В аварии погиб только водитель автомобиля, 45 пассажиров автобуса и водитель получили ранения. Берегите себя.

На велике под прикрытием «Геликов»

Российские мажоры уже не знают как сильнее покрасоваться перед своими друзьями и продемонстрировать им свою крутизну и вседозволенность.

Чаще всего это опасная езда, неподчинение приказам сотрудников полиции и в целом довольно вызывающее поведение. Например, в Краснодаре, один из представителей «золотой молодежи» решил прокатиться на велосипеде. А чтобы ему никто не мешал сделал он это под прикрытием трех внедорожников Mercedes-Benz G-класса. Под возмущенные гудки простых автомобилистов «спортсмен» на велосипеде и его охрана начинают вилять из стороны в сторону, так что катание вышло в каком-то смысле фигурным.

Проучи автохама — получи критику в соцсетях»

Красноярца так возмутила Приора, обогнавшая его по встречке, что он обсигналил его и обморгал дальним светом. На ближайшем перекрестке произошла словесная перепалка между водителями, а затем и вовсе из машины нарушителя вышла «группа поддержки». Все, впрочем, закончилось без драки.

А вот реакция соцсетей была неоднозначной. Многие посчитали, что столь эмоциональная реакция на действия нарушителя была лишней. Ну, нарушил и нарушил и вообще автор зря выложил ролик в сеть, лучше б просто написал письмо в ГИБДД.

Автомобиль на зебре не помеха: пешеход прошел сквозь него

Нам кажется водитель автомобиля, который попал в данное видео, теперь внимательнее будет выбирать место для парковки. По крайней мере на пешеходном переходе он этого точно больше делать не будет.

Пешеход, видимо, уставший от автохамов, попросту открыл дверь, пролез через второй ряд автомобиля насквозь и вышел с другой стороны. Водитель был настолько ошарашен происходящим, что даже помог ему.

Первые действия после ДТП

В разгар пляжного сезона в Австралии произошло довольно банальное ДТП:автомобиль попытался проскочить на запрещающий сигнал и врезался в другую машину. Видимо, разморило на солнышке.

Удар был не сильным, но ощутимым: в машинах сработали подушки безопасности. Тем не менее, одна из пассажирок автомобиля-нарушителя первым делом начала одеваться: она была в одном купальнике.

Фото: depositphotos.com

Видео: Youtube