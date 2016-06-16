ОСАГО: что-то пошло не так? Опрос ЗР

Нужна ли «автогражданка» в России? Мнения наших читателей по этому поводу разделились почти поровну. Прокомментировать итоги опроса мы попросили президента автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей Александра Коваля.

Без ОСАГО будет хуже, полагают 23% наших читателей, с ним себя чувствуют спокойнее 25%. Тем не менее у этого вида страхования немало противников — 49%. Недавно Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что больше всего жалоб и нареканий из всех видов страхования вызывает именно ОСАГО. Жалуются граждане на навязывание дополнительных услуг, очереди, неудобный для клиентов график работы офисов, а также на некорректное применение коэффициента «бонус-малус».

Нужна ли «автогражданка» (ОСАГО) в России?

Бесконечные усилия, которые предпринимают РСА и Банк России, чтобы удержать «автогражданку» на плаву, дают мало результатов. Страховые компании считают бизнес убыточным и покидают рынок, а автовладельцы по-прежнему недовольны как качеством услуги, так и стоимостью полиса. Возможно, принятый недавно закон о приоритете натуральных выплат в ОСАГО и решит большинство проблем, но пока он не начал действовать, понять это сложно. Кроме того, неизвестно, какие еще лазейки, способные свести на нет все усилия страхового сообщества и регулятора рынка, смогут найти мошенники.

Сегодня наш опрос комментирует президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александр Коваль.

— Вопрос о необходимости или о ненужности ОСАГО обсуждался при его принятии в 2002 годув Госдуме. В тот период я был председателем подкомитета по законодательству о страховании. Тогда говорили о том, что такой закон есть во всех цивилизованных странах, что благодаря ему исчезнут разборки на дорогах и пробки, что пострадавшие в ДТП будут в автоматическом режиме получать страховые выплаты, что стоить полис будеткак полбака бензина дляЖигулей и т.д. и т.п.

С тех пор закон неустанно и постоянно совершенствуется, не упрощая жизнь страхователям и пострадавшим в ДТП, что было бы логично, а усложняя, особенно в последние три-четыре года. Количество жалоб на страховщиков (по итогам 2016 г. их уже стало 80 тысяч) растет в прогрессии, при том что число самих страховых компаний уменьшилось в разы. Количество судебных исков к страховщикам исчисляется сотнями тысяч.

Регулятор (Банк России) системно отзывает лицензии, вводит в практику новые формы контроля и надзора, повышает требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, но вопреки всему этому ситуация на страховом рынке все хуже и хуже...

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Безусловно, страхователи все это видят и ощущают на себе, потому и результат опроса такой — половина граждан не удовлетворены ОСАГО! И это почти через 15 лет действия закона, значит, что-то не так в этой системе. Кто несет за это ответственность? Конечно, и сами страховщики, но они работают в тех условиях, которые сформировалстраховой надзор. За все, что происходит на страховом рынке, хорошее и плохое, несет ответственность регулятор, который, в соответствии с законом,должен защищать права и законные интересы потребителей страховых услуг. Но на деле этого не происходит. Бесконечное совершенствование закона привело к тому, что он все более и более становится нерабочим и не защищает права потерпевших в ДТП. «Автогражданка» в России, конечно же, нужна. Но Закон об ОСАГО, на мой взгляд, должен оставаться в таком виде, в каком он был до принятия недавнихпоправок. Проблема заключается не столько в нем самом, сколько в его исполнении. Внесенные в закон изменения делают автовладельцев все более бесправными перед страховыми компаниями. Все принимаемые меры и действия Банка России системно и последовательно ведут к дискредитации и самих страховщиков, и страхового рынка в целом.

Справка

Коваль А.П. — президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты», ранее президент Всероссийского союза страховщиков (2002–2009), руководитель Федеральной службы страхового надзора (2009–2011), депутат Государственной Думы РФ (1999–2003, 2003–2007; 2007–2009).

Среди последних предложений страховщиков — ввести франшизу для владельцев полисов ОСАГО. Это значит, что при незначительном убытке, скажем, в 10–15 тыс. руб., виновник аварии должен будет заплатить эти деньги из своего кармана.

эти деньги из своего кармана. Две редакционные машины пострадали в небольших ДТП. Мы прикинули, на что нам хватит возмещения по ОСАГО.

Фото: Елена Пальм/ТАСС