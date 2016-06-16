ОСАГО: что-то пошло не так? Опрос ЗР

Без ОСАГО будет хуже, полагают 23% наших читателей, с ним себя чувствуют спокойнее 25%. Тем не менее у этого вида страхования немало противников — 49%. Недавно Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что больше всего жалоб и нареканий из всех видов страхования вызывает именно ОСАГО. Жалуются граждане на навязывание дополнительных услуг, очереди, неудобный для клиентов график работы офисов, а также на некорректное применение коэффициента «бонус-малус».
Нужна ли «автогражданка» (ОСАГО) в России?
Бесконечные усилия, которые предпринимают РСА и Банк России, чтобы удержать «автогражданку» на плаву, дают мало результатов. Страховые компании считают бизнес убыточным и покидают рынок, а автовладельцы по-прежнему недовольны как качеством услуги, так и стоимостью полиса. Возможно, принятый недавно закон о приоритете натуральных выплат в ОСАГО и решит большинство проблем, но пока он не начал действовать, понять это сложно. Кроме того, неизвестно, какие еще лазейки, способные свести на нет все усилия страхового сообщества и регулятора рынка, смогут найти мошенники.
Сегодня наш опрос комментирует президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александр Коваль.
С тех пор закон неустанно и постоянно совершенствуется, не упрощая жизнь страхователям и пострадавшим в ДТП, что было бы логично, а усложняя, особенно в последние три-четыре года. Количество жалоб на страховщиков (по итогам 2016 г. их уже стало 80 тысяч) растет в прогрессии, при том что число самих страховых компаний уменьшилось в разы. Количество судебных исков к страховщикам исчисляется сотнями тысяч.
Регулятор (Банк России) системно отзывает лицензии, вводит в практику новые формы контроля и надзора, повышает требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, но вопреки всему этому ситуация на страховом рынке все хуже и хуже...
Справка
Коваль А.П. — президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты», ранее президент Всероссийского союза страховщиков (2002–2009), руководитель Федеральной службы страхового надзора (2009–2011), депутат Государственной Думы РФ (1999–2003, 2003–2007; 2007–2009).
- Среди последних предложений страховщиков — ввести франшизу для владельцев полисов ОСАГО. Это значит, что при незначительном убытке, скажем, в 10–15 тыс. руб., виновник аварии должен будет заплатить эти деньги из своего кармана.
- Две редакционные машины пострадали в небольших ДТП. Мы прикинули, на что нам хватит возмещения по ОСАГО.
Фото: Елена Пальм/ТАСС