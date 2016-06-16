ОСАГО: что-то пошло не так? Опрос ЗР

Нужна ли «автогражданка» в России? Мнения наших читателей по этому поводу разделились почти поровну. Прокомментировать итоги опроса мы попросили президента автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей Александра Коваля.

Без ОСАГО будет хуже, полагают 23% наших читателей, с ним себя чувствуют спокойнее 25%. Тем не менее у этого вида страхования немало противников — 49%. Недавно Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что больше всего жалоб и нареканий из всех видов страхования вызывает именно ОСАГО. Жалуются граждане на навязывание дополнительных услуг, очереди, неудобный для клиентов график работы офисов, а также на некорректное применение коэффициента «бонус-малус».

Нужна ли «автогражданка» (ОСАГО) в России?

Бесконечные усилия, которые предпринимают РСА и Банк России, чтобы удержать «автогражданку» на плаву, дают мало результатов. Страховые компании считают бизнес убыточным и покидают рынок, а автовладельцы по-прежнему недовольны как качеством услуги, так и стоимостью полиса. Возможно, принятый недавно закон о приоритете натуральных выплат в ОСАГО и решит большинство проблем, но пока он не начал действовать, понять это сложно. Кроме того, неизвестно, какие еще лазейки, способные свести на нет все усилия страхового сообщества и регулятора рынка, смогут найти мошенники.

Сегодня наш опрос комментирует президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александр Коваль.

— Вопрос о необходимости или о ненужности ОСАГО обсуждался при его принятии в 2002 году в Госдуме. В тот период я был председателем подкомитета по законодательству о страховании. Тогда говорили о том, что такой закон есть во всех цивилизованных странах, что благодаря ему исчезнут разборки на дорогах и пробки, что пострадавшие в ДТП будут в автоматическом режиме получать страховые выплаты, что стоить полис будет как полбака бензина для Жигулей и т.д. и т.п.

С тех пор закон неустанно и постоянно совершенствуется, не упрощая жизнь страхователям и пострадавшим в ДТП, что было бы логично, а усложняя, особенно в последние три-четыре года. Количество жалоб на страховщиков (по итогам 2016 г. их уже стало 80 тысяч) растет в прогрессии, при том что число самих страховых компаний уменьшилось в разы. Количество судебных исков к страховщикам исчисляется сотнями тысяч.

Регулятор (Банк России) системно отзывает лицензии, вводит в практику новые формы контроля и надзора, повышает требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, но вопреки всему этому ситуация на страховом рынке все хуже и хуже...

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Безусловно, страхователи все это видят и ощущают на себе, потому и результат опроса такой — половина граждан не удовлетворены ОСАГО! И это почти через 15 лет действия закона, значит, что-то не так в этой системе. Кто несет за это ответственность? Конечно, и сами страховщики, но они работают в тех условиях, которые сформировал страховой надзор. За все, что происходит на страховом рынке, хорошее и плохое, несет ответственность регулятор, который, в соответствии с законом, должен защищать права и законные интересы потребителей страховых услуг. Но на деле этого не происходит. Бесконечное совершенствование закона привело к тому, что он все более и более становится нерабочим и не защищает права потерпевших в ДТП. «Автогражданка» в России, конечно же, нужна. Но Закон об ОСАГО, на мой взгляд, должен оставаться в таком виде, в каком он был до принятия недавних поправок. Проблема заключается не столько в нем самом, сколько в его исполнении. Внесенные в закон изменения делают автовладельцев все более бесправными перед страховыми компаниями. Все принимаемые меры и действия Банка России системно и последовательно ведут к дискредитации и самих страховщиков, и страхового рынка в целом.

Справка

Коваль А.П. — президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты», ранее президент Всероссийского союза страховщиков (2002–2009), руководитель Федеральной службы страхового надзора (2009–2011), депутат Государственной Думы РФ (1999–2003, 2003–2007; 2007–2009).

  • Среди последних предложений страховщиков — ввести франшизу для владельцев полисов ОСАГО. Это значит, что при незначительном убытке, скажем, в 10–15 тыс. руб., виновник аварии должен будет заплатить эти деньги из своего кармана.
  • Две редакционные машины пострадали в небольших ДТП. Мы прикинули, на что нам хватит возмещения по ОСАГО.

Фото: Елена Пальм/ТАСС

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Комментарии (28)

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Осаго нужно как не крути....даже профессиональный водитель может ошибиться и попасть в дтп. Не думаю что зацепив какой нить лексус или мерин у всех в кармане или дома под подушкой лежит 200–300к на ремонт ЧУЖОЙ машины. Теперь наоборот ситуация: дед или пацан на тазе 2107 въежает вам на такую же сумму. Осаго нет у него. Вы судитесь с ним, исполнительный на руки...а взыскивать кроме битого таза нечего...вам будут перечислять в течении 2 —3 лет по 5000 руб (и то не факт) Вы этого хотите??
Мы страхуем свою ответственность перед другими.
Да осаго не совершенно есть много вопросов и пробелов. Но оно нужно, иначе вернуться 90-е с братками на мерсах.

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0

Меня в статье поразило, что 25% читателей чувствуют себя спокойнее с ОСАГО!
Мне пьяный деревенский мужик без ОСАГО затоталил авто на 500 тыс. руб. Возмещение материального ущерба только через суд и только с виновника ДТП, никаких страховых выплат не положено. Теперь проблемы со здоровьем у меня и у бабушки. Я два года хромаю на правую ногу, которой жал на тормоз до лобового столкновения. Бабушку спустя два года ждёт две операции на боку, в который пришелся удар, внутренние органы выходят за пределы тела и защемляются. Мне врачи прописали делать прогревание и зарядку, которые не помогают все два года, чувствую, что нога стала короче (я понимаю, что с возрастом я просто буду выть от боли в ноге, либо вообще потеряю возможность ходить на неё). Бабушке должны сделать операцию на днях. Назначенные операции бесплатные, так как у всех добропорядочных граждан РФ есть полис мед. страховки. Получается, что РСА собирает деньги только на случай ухода из жизни людей при ДТП. Виновник ДТП получил штраф 30 тыс. рублей за езду в нетрезвом виде и всё. Мы ни копейки не увидели от страховых и это все по закону об ОСАГО!

P.S.  ОСАГО работает только, если по твоей вине произошло ДТП, и тогда за тебя все водители выплатят нанесенный тобой ущерб. Получается, что 25% читателей испытывают страх за свои действия находясь за рулем авто. Меня это наводит на мысль, что эти люди просто напросто купили права.

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0

ДА КОГДА ПЛАТИЛИ 120ТЫС, ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО, А КАК ПОВЫСИЛИ ДО 400ТЫС, МНОГИЕ СРАЗУ ЗАХОТЕЛИ НА ХАЛЯВУ ЖИТЬ, МЫ ВСЕ ПЛАТИМ, НАДО КТО БЬЕТ ТОТ ПУСТЬ И ПЛАТИТ ЗА СТРАХОВКУ 50% ОТ УЩЕРБА, НЕ [у нас не ругаются] ЕЗДИТЬ ТУПЫМ, А ЧТО НЕ ТАК? БЬЮТ 15% ОДНИ И ТЕ ЖЕ В ОСНОВНОМ, МЫ ЗАНИМАЕМСЯ РЕМОНТОМ АВТО, ПОКА НЕ БЫЛО ХАЛЯВЩИКОВ КОМИССАРОВ ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО-РАБОТАЕМ ПО КАСКО И ОСАГО И ПРОЦЕНТ ИЗНОСА СДЕРГИВАЛИ С ВИНОВНИКОВ (ЛЕГКО),ПРЕДСТАВЬТЕ-ДТП,СТЕКЛА ПОБИТЫ,КОЛЕСО ОТОРВАНО, А ВЫ ЖИВЕТЕ В КВАРТИРЕ И МАШИНА НА УЛИЦЕ(КУДА ЕЕ),ЧЕЛОВЕК ЗВОНИТ В СТРАХОВУЮ ЕМУ ДАЮТ АДРЕС СТО, ЭВАКУАТОР ВЫЗВАЛ И МАШИНУ ОТВЕЗ В РЕМОНТ-ЦЕЛУЮ ЗАБРАЛ(У НАС ТАК), ПРОБЛЕМА —НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЧАСОВОЙ И ЗАНИЖЕННАЯ ЦЕНА НА ЗАПЧАСТИ, КАСКО ЖЕ РАБОТАЕТ

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-1

Когда вводили ОСАГО, как обычно пытались перенести западный продукт в наши условия. А я по личным наблюдениям могу сказать, в чем главная разница! Просто сравните статистику количества ДТП на 1000 авто. Там на порядки меньшее количество. Хорошие дороги, низкие скорости (гонщиков почти нет!), хорошая дисциплина водителей. При этом стоимость полиса больше, чем у нас в разы (в Черногории, например, я плачу 200 евро в год). При этом практически нет лимита по выплатам. Но самое важное: аварии настолько редки, что страховщикам нет никакого резона тормозить с выплатами — прибыль КОЛОССАЛЬНАЯ в любом случае! Ну, будет десяток водителей-мошенников — да и чёрт с ними!

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-1
Воробьев-Обухов Алексей

«стоимость полиса больше, чем у нас в разы (в Черногории, например, я плачу 200 евро в год).»
.
Вы с небес на землю спуститесь!!!!
Стоимость полиса у меня 11000 руб. (тойота камри 2.4 л. 2009г.) — это почти 200 евро, а лимит возмещения 400000р. — т.е. 6600 Евро!
Т.е. стоимости полиса ОДИНАКОВА, а лимит возмещения различается в ЛЕСЯТКИ РАЗ.

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0
Воробьев-Обухов Алексей

«При этом стоимость полиса больше, чем у нас в разы (в Черногории, например, я плачу 200 евро в год).»
Спасибо, посмешили. А нам надо обратно вводить ДСАГО. ОСАГО не работает, т.к. по сути певратился в очередной налог. Да еще как издевательство аккуратные водилы оплачивают за лихачей или подставщиков. Я 4 года платил, потом мне предложили страховку по удвоенной стоимости. Ну я подумал, я же не дойная корова, и выводы сделал.

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0

ДА КОГДА ПЛАТИЛИ 120ТЫС, ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО, А КАК ПОВЫСИЛИ ДО 400ТЫС, МНОГИЕ СРАЗУ ЗАХОТЕЛИ НА ХАЛЯВУ ЖИТЬ, МЫ ВСЕ ПЛАТИМ, НАДО КТО БЬЕТ ТОТ ПУСТЬ И ПЛАТИТ ЗА СТРАХОВКУ 50% ОТ УЩЕРБА, НЕ [у нас не ругаются] ЕЗДИТЬ ТУПЫМ, А ЧТО НЕ ТАК? БЬЮТ 15% ОДНИ И ТЕ ЖЕ В ОСНОВНОМ, МЫ ЗАНИМАЕМСЯ РЕМОНТОМ АВТО, ПОКА НЕ БЫЛО ХАЛЯВЩИКОВ КОМИССАРОВ ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО-РАБОТАЕМ ПО КАСКО И ОСАГО И ПРОЦЕНТ ИЗНОСА СДЕРГИВАЛИ С ВИНОВНИКОВ (ЛЕГКО),ПРЕДСТАВЬТЕ-ДТП,СТЕКЛА ПОБИТЫ,КОЛЕСО ОТОРВАНО, А ВЫ ЖИВЕТЕ В КВАРТИРЕ И МАШИНА НА УЛИЦЕ(КУДА ЕЕ),ЧЕЛОВЕК ЗВОНИТ В СТРАХОВУЮ ЕМУ ДАЮТ АДРЕС СТО, ЭВАКУАТОР ВЫЗВАЛ И МАШИНУ ОТВЕЗ В РЕМОНТ-ЦЕЛУЮ ЗАБРАЛ(У НАС ТАК), ПРОБЛЕМА —НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЧАСОВОЙ И ЗАНИЖЕННАЯ ЦЕНА НА ЗАПЧАСТИ, КАСКО ЖЕ РАБОТАЕТ

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-2

Зачем ОСАГО если есть КАСКО? Почему не дать право выбора? Зачем две страховки если у меня два автомобиля?

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+2

ОСАГО работала, но жадность страховщиков загубила её. Безконтролльность со стороны государства и привело к тому что имеем. Изменения ОСАГО кончно нужны,но не в плане увеличения прибыли для компаний, а о комфорта автомобилей. Зачем мне иметь несколько полюсов если у меня два автомобиля? — ГЛУПО? Да глупо и дважды страховать жизнь — жизнь-то одна. Повышаать стоимость ОСАГО, а не качество обслуживания — тоже глупо. Если есть КАСКО — зачем ОСАГО? Дайте право выбора, или — или. И  т.д.......

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+5

Итак:
я покупаю новую скажем Тойоту Камри 2.5л. за 1 600 000р. и плачу ОСАГО в 12 500 руб.
И покупаю 10 летнюю Камри 2.4 л. за 450 000 руб. И по ОСАГО плачу..... 12 500 руб.
.
Я что-то я не понял — страховщики берут абсолютно одинаковые деньги что за новую, что за старую машину, лимит возмещения один и тот-же, а выплаты при ДТП — в несколько раз отличается?
Я бы понял, если сумма страховки за новое и старое авто различалось. Вопросов нет — меньше платишь(износ ведь), и меньше получаешь.
Но нет, за старую берут по цене новой, а платят намного меньше — для этого и «износ» придумали!
.
Все СК — это обнаглевшее жульё. А госдура — это ихняя «крыша».

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+12

сколько можно уже обдирать народ ! ясно было сразу что это доп.налог ! а тем очкунам кому нужна страховка так это и раньше можно было сделать в добровольном порядке без всякой обязаловки !

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+8
Безымянный

Правильно! Это и так давно понятно что это набивание денег в карман кое-каких демонов..., Бог им судья. Думаю это закончится если правительство нынешнее 100% сменится в лучшую сторону.

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+4
Иванов Егор

Это надо Единоросов гнать сраной метлой! Однако пока за них всякие бабульки голосуют, а остальные сидят дома с мыслью «а ладно и без меня разберуться», ничего не измениться.
Вся эта х-ня началась и понеслась с того момента, как в госдуре большинство заседающих стало ЕР, у них монополия власти, вот всякую лабуду в законах и пропихивают.

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0

ОСАГО нужно только для возмещение затрат на лечение и пр. потерпевшим в ДТП пешеходам, а также при выезде авто за границу страны. А страховать своё железо автолюбители должны добровольно сами автовладельны, если пожелают.

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+3

А почему все молчат про износ? В мою пятилетнюю Хонду CR-V въехал на светофоре пьяный водитель фургона Форд. Мне страховпя насчитала износ 49 процентов и за ремонт я доплатил 114 тыс...Верховный суд не разрешает взыскивать с виновника доплату за износ под видом обогащения истца за счет установки новыз деталей.. Бред полнейший.. Машину восстановили не по заводской технодогии был вывернут лонжерон.. да и покрасили не по заводской технологии .. какая нажива?Крашеная битая она потеряла как минимум200 тыс на вторичке!Это не убытки? Только не надо про утерю товарной... после пяти лет.. Знаю все..На восстановление машины мне пришлось занимать деньги...Это не ущерб? Вообще .. осага бред полный.. в меня врезается пьяный ,чуть ре убиыает и я за это должен платить деньги!А виновник просто умывает руки.Раньше,без осаги все быстро решилось бы в мою пользу.. а на данный момент я не законно обогащаюсь ..Дибилизм полный!

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+8

Если оставлять ОСАГО, то только в части возмещения вреда здоровью потерпевшего в ДТП гражданина или при выезде авто за пределы страны. А своё железо пусть автовладельцы добровольно страхуют сами, если захотят. И нет проблем.....

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+1

ОСАГО необходимо, хотя и не в такой форме, как сейчас, когда страховщики и автоюристы борются между собой за наши деньги. Просто представьте, что в Вашу машину стабильно раз в полгода въезжает человек, с которого нечего взыскать через суд.
PS Хотя сейчас не лучше, когда люди ОСАГО просто не покупают, но перемещаются на автомобилях.

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0

Когда ввели осаго все работало , но во благо народа кому хочется работать .Любое нормальное начинание можно похерить то что и произошло с осаго.

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+2

Если бы прислушивались к народу в зтом вопросе все было бы гуд

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+2

Страхование по ОСАГО просто необходимо, однако нужно отвязать полис от «железа». Каждый водитель страхует свою ответственность ОДИН раз и едет на чём хочет. Профессиональный водитель при устройстве на работу уже должен иметь полис ОСАГО, а пришел домой — спокойно едет на собственном автомобиле. А не как сейчас приходится свою ответственность страховать 3–4 раза, да и то нет свободы передвижения, когда приспичит взять автомобиль, к примеру, у друга или друга куда-либо отвезти, когда он сам не в состоянии.

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+3

Страховать надо не ответственность автомобиля а ответственность одного гражданина перед другим. Страховать сам автомобиль и привязывать его к разнообразным показателям типа мощность и место регистрации в корне неправильно. Сел за руль ЛЮБОЙ машины- будь добр иметь финасово оформленную СВОЮ личную ответственность перед обществом. Меньше станет гонщиков на чужих Газелях.
А так, государство ограничивает право человека, в частности, почему, например, я не имею права управлять автомобилем друга, приехав к нему в другой город раз в полгода?

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+7

Сегодня ОСАГО превратился в простой дополнительный налог на автовладельцев, который в целом в большинстве случаев не работает как надо. Проще по суду заставить виновника заплатить , чем прыгать с бубном вокруг страховой и всё равно потом обращаться в суд за доплатой. Единственный выход — добровольное страхование, и создание единой госкомпании по ОСАГО. В таких реалиях многие будут вынуждены отказаться от страховки и это все увидят уже скоро, к осени уж точно. Проще ездить без страховки и прекрасно себя чувствовать. Отдавая деньги за страховку, многие даже не задумываются, что сами финансируют беспредел СК.

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+6

Подруга жены вон рыдала. Попала в ДТП с военной машиной, весь ремонт за свой счёт делала.

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+2

Самый простой вариант-сделать ОСАГО добровольным.Те 50% что жить без него не могут смогут застраховаться.

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+7
2016 сергей

Я уже пару лет как сделал осаго ДОБРОВОЛЬНЫМ.Последней каплей было-"нет бланков"

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0

Просто СК кроме извлечения прибыли нужно еще и работать

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+6

Чего там искать лазейки? Независимая экспертиза после ремонта (обязательна в любом случае), признание ремонта некачественным и суд за который с удовольствием возьмутся автоюристы. В результате страховая заплатит в разы больше, чем стоил бы нормальный качественный ремонт, а общая картина не изменится.
Чтобы уменьшить выплаты страховым компаниям нужно не финты ушами выдумывать, а адекватно платить пострадавшим и заставить работать своих юристов в судах когда появляются иски с завышенными требованиями по выплатам.

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+11
Vlad Z

Совершенно верно . Все СК это жульё . В самом начале ОСАГО работало нормально знаю по себе потому как попал в дтп и мне без проблем в положенные сроки выплатили деньги . Работало ведь !!! Потом начали химичить эти страховые . Правительство должно их закрутить так как положено , но медведевым некогда этим заниматься . А ну ка попробуй не заплати налог этому государству или штраф , сами знаете !!!! Точто они сейчас придумали это всё х....

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+10