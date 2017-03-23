Одиссей не пройдет: Toyota Sienna пережила рестайлинг

Компания Toyota анонсировала одну из главных премьер грядущего Нью-Йоркского автосалона — обновленный полноразмерный минивэн Sienna. Автомобиль получил более современную внешность и расширенный список стандартного оборудования.

По итогам продаж прошлого года Toyota Sienna стала самым популярным в США минивэном — дилеры реализовали 127 791 экземпляр, на втором месте Dodge Grand Caravan — продано 127 678 штук, на третьем Honda Odyssey — он привлек 120 846 покупателей. В январе-феврале этого года Sienna пропустила Grand Caravan вперед — продано 16 250 и 24 452 штуки соответственно, но все же главную опасность для Сиенны представляет новый хондовский Odyssey, дебютировавший в начале года в Детройте: он выйдет на американский рынок летом этого года и имеет все шансы обойти Тойоту и Додж. В этой связи Toyota оперативно обновила свой полноразмерный минивэн третьего поколения, его премьера пройдет в середине апреля на автосалоне в Нью-Йорке, но продажи начнутся только осенью.

В ходе рестайлинга Sienna получила более агрессивно оформленный передок с большой «пастью» в бампере, на порогах теперь — выразительные рельефные накладки, а вот корма осталась без изменений.

В салоне — новая мультимедийная система Entune 3.0, способная подключить через Wi-Fi к интернету до пяти гаджетов, USB-портов теперь тоже пять. В виде опции предлагаются наружные камеры кругового обзора, а вот продвинутый комплекс систем активной безопасности TSS-P теперь часть базового оснащения: в него входят система распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, спаренный с системой автоматического экстренного торможения, система удержания автомобиля в полосе движения и автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний.

Силовой агрегат у Сиенны обновился еще в прошлом году и состоит из 3,5-литрового атмосферного бензинового двигателя V6 мощностью 296 л.с. и 8-ступенчатого автомата. Ведущие колеса — передние, но в виде опции предлагается система полного привода с межосевой многодисковой муфтой.

В России Sienna по-прежнему продаваться не будет, хотя полноприводные версии наверняка были бы у нас более популярны, чем переднеприводный Alphard — в 2016 году было продано лишь 780 штук.

На прошедшем недавно Женевском автосалоне компания Toyota представила обновленный субкомпактный хэтчбек Yaris, в том числе его спортивную модификацию GRMN, а также необычный трехместный электрокар i-TRIL, разработанный специально для матерей-одиночек.

В феврале в России стартовали продажи гибридного хэтчбека Prius четвертого поколения.

Фото: Toyota