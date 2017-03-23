Депутаты не одобрили штрафы за стоянку автомобилей с закрытыми номерами

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за стоянку автомобиля с нечитаемыми номерами.

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, внесенный членом Совфеда от Тамбовской области Алексеем Кондратьевым. В документе предлагалось дополнить статью КоАП «Нарушение правил установки государственных регистрационных знаков на транспортном средстве» и ввести штрафы в размере 5 тыс. рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, и 2 тыс. рублей — для остальных регионов за стоянку транспортного средства с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушениями номерными знаками.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что это затрудняет идентификацию транспортного средства и препятствует профилактической работе в сфере борьбы с терроризмом.

Первый зампред комитета Вячеслав Лысаков отметил, что правовых оснований для этой инициативы нет. Правила дорожного движения обязывают водителя обеспечивать читаемость номера только на движущемся транспортном средстве. Отвечать за автомобиль, который остался на стоянке, водитель не может. Ведь кто угодно может изменить номер, снять, завесить. Почему водитель должен отвечать за стоящее на стоянке транспортное средство? Тогда он будет вынужден следить за ним круглосуточно.

  • В ноябре прошлого года глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что сотрудники Администратора московского парковочного пространства усилят контроль за машинами с закрытыми номерами. Они будут очищать номера, и если парковка не оплачена, выписывать штраф за стоянку.
  • Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат ЛДПР Ярослав Нилов возмутился этой инициативой Дептранса и напомнил, что стоящий автомобиль вообще может не иметь номерных знаков.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

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Комментарии (5)

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Ну, в нашей стране все для нарушителей. Штрафики смешные, да и те не собирают... В моем городе можно нарушать всё и сразу — никто даже не подумает наказать.

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-1

Презумпцию невиновности никто не отменял, посему проще нанять гастеров, которые будут ходить и тряпочки с номеров снимать.

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0

Никаких штрафов! Хватит грабить автомобилистов средь бела дня!

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0

ты сотрудник московской дорожной административной инпекции или просто хулиган: подходишь вешаешь всем тряпки или клеешь стикеры на номера, после чего вдруг приезжают эвакуаторы, оформляют всех, грузят и как доказать несчастным, что они добропорядочные водители и ничего сами не нарушали?)
подождите, доказать-то ведь должны сотрудники исполнительной власти, ведь презумпцию невиновности отменили только в части фиксации устройствами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме...
так что Лысаков прав. Один из тредких случаев, когда к нему нет претензий.
Ликсутов пусть лососнет тунца

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+5

Вот такая юридическая казуистика.
И вроде прав Лысаков, а осадочек остался...

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