Депутаты не одобрили штрафы за стоянку автомобилей с закрытыми номерами

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за стоянку автомобиля с нечитаемыми номерами.

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, внесенный членом Совфеда от Тамбовской области Алексеем Кондратьевым. В документе предлагалось дополнить статью КоАП «Нарушение правил установки государственных регистрационных знаков на транспортном средстве» и ввести штрафы в размере 5 тыс. рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, и 2 тыс. рублей — для остальных регионов за стоянку транспортного средства с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушениями номерными знаками.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что это затрудняет идентификацию транспортного средства и препятствует профилактической работе в сфере борьбы с терроризмом.

Первый зампред комитета Вячеслав Лысаков отметил, что правовых оснований для этой инициативы нет. Правила дорожного движения обязывают водителя обеспечивать читаемость номера только на движущемся транспортном средстве. Отвечать за автомобиль, который остался на стоянке, водитель не может. Ведь кто угодно может изменить номер, снять, завесить. Почему водитель должен отвечать за стоящее на стоянке транспортное средство? Тогда он будет вынужден следить за ним круглосуточно.

В ноябре прошлого года глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что сотрудники Администратора московского парковочного пространства усилят контроль за машинами с закрытыми номерами. Они будут очищать номера, и если парковка не оплачена, выписывать штраф за стоянку.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат ЛДПР Ярослав Нилов возмутился этой инициативой Дептранса и напомнил, что стоящий автомобиль вообще может не иметь номерных знаков.



Фото: Артем Коротаев/ТАСС