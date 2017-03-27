Длинноносый Land Rover Defender растерял силу

Ателье Kahn Design представило новую версию эпатажного внедорожника Flying Hutsman, базирующегося на старом «дефе». Передок модификации 105 удлинен, как и у восьмицилиндровой модификации, но мотор четырехцилиндровый.

В конторе Афзала Кана дополнили гамму «Летающих охотников» новым исполнением «носатого» Дефендера 90, который подчеркивает удлиненную колесную базу индексом 105 и названием Longnose. Собственно говоря, данный «кузов» отнюдь не нов — его представили еще два года назад наряду с забавным диспропорциональным пикапом и трехосным внедорожником. Прошлая версия с джиэмовским двигателем V8 объемом 6,2 л, выдающим свыше 430 л.с., сразу же заставила аудиторию возопить: «Куда столько?». К новому автомобилю вопросов наверняка будет не меньше, а наиболее частым, скорее всего, окажется «зачем?».

Дело в том, что нос удлинили на 400 мм, но ограничились 2,2-дизельной четверкой, агрегатированной с 6-ступенчатым автоматом. В случае с восьмицилиндровым внедорожником модификации можно было оправдать необходимостью выгадать дополнительное пространство для агрегата, но здесь апгрейд не вполне понятен. Жертвой своеобразного стиля пала геометрическая проходимость, хотя вряд ли кто-то из владельцев «охотника» макнет тюнинг-кар в болота или отправится на нем штурмовать косогоры. Среди других новшества числятся модификации подвески и тормозной системы, расширенные колесные арки, светодиодная оптика и кожаная обивка салона. Цены на дизельные Longnose стартуют от 89 995 фунтов (чуть больше 112 000 долларов).

Лендроверовцы работают над Дефендером нового поколения. Старт продаж ожидается в начале 2019 года.

Российский офис Land Rover огласил рублевую стоимость новейшего кроссовера Range Rover Velar, представленного в Женеве — автомобиль обойдется минимум в 3 880 000 рублей.

Фото: Kahn Design