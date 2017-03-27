В МФЦ теперь будут выдавать и менять водительские удостоверения

Соответствующее постановление сегодня опубликовано на сайте Кабмина. Также в документе уточняются вопросы замены водительского удостоверения до истечения срока его действия.

Постановлением Правительства № 326 многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг наделяются полномочиями по выдаче и замене водительских удостоверений. В настоящее время российские национальные права и международные водительские удостоверения выдают только в подразделениях Госавтоинспекции.

В документе уточнен вопрос замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены прав заранее, постановлением предусмотрена эта возможность при условии наличия медсправки. То есть, если человек захочет обменять старые права на новые до истечения их срока, он получит новое водительское удостоверение (с момента выдачи, а не с момента окончания действия старого!) сроком на 10 лет.

Уточнена также процедура обмена иностранных прав на российские. Содержащиеся в иностранных правах записи и отметки автоматически переносятся в российское национальное водительское удостоверение. Если у владельца иностранного национального водительского удостоверения есть медицинские ограничения к управлению транспортным средством, в российские права переносятся отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены медицинским заключением.

Если Госавтоинспекция принимает решение об отказе в выдаче национального или международного водительского удостоверения по поданному через многофункциональный центр заявлению, то в МФЦ в установленном порядке передается уведомление об отказе с указанием его причины.

Данные изменения призваны повысить качество госуслуг и уменьшить финансовые и временные издержки граждан при обращении за госуслугами, а также снизить коррупционные риски, говорится на сайте правительства.

Введение этой услуги несколько раз откладывалось . Сначала выдачу и замену прав в многофункциональных центрах хотели запустить 15 апреля, потом сроки сдвинулись на 1 ноября, а затем — на 1 февраля.

Введение этой услуги несколько раз откладывалось . Сначала выдачу и замену прав в многофункциональных центрах хотели запустить 15 апреля, потом сроки сдвинулись на 1 ноября, а затем — на 1 февраля. Летом прошлого года МВД предложило увеличить госпошлину на водительские удостоверения и загранпаспорта. Необходимость повышения цен в МВД объяснили применением электронного чипа ‎при изготовлении документов нового поколения.

Фото: Светлана Холявчук/ТАСС