Jaguar и Land Rover в одном флаконе: стартовало производство кроссовера Zotye T700

В Китае состоялась торжественная церемония запуска в производство нового среднеразмерного кроссовера фирмы Zotye, который внешне напоминает автомобили британских марок Jaguar и Land Rover. Публичная премьера новинки пройдет в апреле на автосалоне в Шанхае.

Компания Zotye Auto продолжает гнуть прозападную линию и расширять модельный ряд, состоящий из автомобилей, в той или иной степени похожих на лучшие образцы европейских брендов. Среднеразмерный кроссовер T700 представляет собой собирательный образ из Рейнж Роверов, при этом оформление передка и кормы сделано с оглядкой на Jaguar F-Pace. Есть и оригинальные дизайнерский решения: например, серебристые накладки на передних дверях с вписанной в них фирменной буквой Z. Большие выхлопные патрубки в заднем бампере — бутафорские, но издалека стоящие в них заглушки не заметны. В порогах — интегрированные откидывающиеся подножки.

Zotye T700 — типичный среднеразмерный паркетник: колесная база — 2850 мм, длина — 4732 мм, ширина — 1924 мм, высота — 1695 мм. Привод — только на передние колеса, но задняя подвеска независимая. Двигателей предусмотрено три, все бензиновые четырехцилиндровые с турбонаддувом: 1,8 л (177 л.с.) и 2,0 л (190 и 220 л.с.). В паре с младшим мотором идет 5-ступенчатая механическая коробка либо 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, 2,0-литровые версии — только с роботом, ротационный селектор его режимов срисован у моделей JLR, в остальном интерьер довольно самобытный.

На центральной консоли красуется 14-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, под ним — батарея пианинообразных физических клавиш. Щиток приборов — полностью виртуальный, предусмотрено несколько вариантов «скинов»: от классического «как у Porsche» до авангардного в виде паутины.

Цены пока не объявлены, но ожидается, что T700 станет самым дорогим кроссовером в линейке Zotye и будет стоить минимум 150 тысяч юаней — это примерно 1,25 млн рублей по текущему курсу.

На прошлой неделе в Китае стартовали продажи кроссовера Zotye Domy X7. У него та же переднеприводная платформа, что у T700, но дизайн выполнен не в британском, а в немецком стиле — в облике легко угадываются черты VW Tiguan.

Также на прошлой неделе фирма Zotye анонсировала спортивный купеобразный кроссовер, срисованный с итальянского Lamborghini Urus.

Фото: autohome.com.cn