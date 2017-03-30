Быстрее, чем мы думали: Kia Stinger приехал на родину в лучшем виде

В начале этого года спортивный фастбек Kia Stinger стал настоящим триумфатором Детройтского автосалона, а теперь дебютировал на домашнем мотор-шоу в Сеуле. По пути на родину автомобиль неожиданно приобрел в динамике!

До сегодняшнего дня корейский автопроизводитель заявлял, что топ-версия Стингера, оснащенная 3,3-литровой бензиновой «битурбошестеркой» (370 л.с., 510 Нм), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом, разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с, однако в Сеуле автомобиль внезапно дополнительно «ускорился», и теперь сообщается, что заветную сотню он набирает за 4,9 с. За счет чего удалось скинуть две десятые секунды, в фирме Kia не уточнили.

Кроме того, в родных пенатах Stinger показался в новом желтом цвете и с карбоновым декором: из углепластика выполнены рамка фальшрадиаторной решетки, «ноздри» на капоте и боковые воздуховоды переднего бампера.

В Корее Stinger будет также доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 250 л.с. и 202-сильным 2,2-литровым турбодизелем.

Решение о поставках Стингера в Россию еще не принято, по фирма Kia всерьез рассматривает такую возможность.

Официальные продажи Стингера не начались еще ни в одной стране мира, однако главному редактору «За рулем» уже удалось поездить на этом автомобиле — с его впечатлениями можно ознакомиться здесь.

Дизайн фастбека Kia потряс многих, а отдельные энтузиасты и фотохудожники даже нарисовали версию Стингера с кузовом универсал — интересно, появится ли такая в реальности?

Фото: Kia