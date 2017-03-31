Дрэг-рейсинг идет в регионы

На прошедшей в среду 29 марта пресс-конференции организаторы чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC рассказали о своих планах на 2017–2019 годы. Самой главной задачей они видят увеличение количества региональных соревнований и улучшение условий их проведения. Причем по всем параметрам: подготовка трассы, зон сервиса и зрительских трибун, повышение мер безопасности, медийное освещение гонок.
Уже в этом году появится четыре региональных чемпионата по дрэг-рейсингу: в Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах. Соревнования будут проходить на стационарных автодромах и специально для этого отведенных и подготовленных трассах.
RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингуСпециалисты SMP RDRC помогут местным организаторам правильно готовить дрэг-стрип, что очень важно при проведении заездов в дрэг-рейсинге.
В дальнейшем организаторы SMP RDRC планируют расширять серию официальных соревнований: в 2018 году — на уровне субъектов Федерации, а в 2019 году — уже на уровне местных площадок. Таким образом, количество гонок будет неуклонно расти и в идеале должно составить порядка 200–300 в сезон.
Совместно с Российской автомобильной федерацией SMP RDRC планируют выработать единые технические требования для всех классов, чтобы облегчить условия участия для пилотов и команд. «Когда в Европе вы приезжаете на соревнования в другую страну, то заранее представляете, с автомобилями какого уровня технической подготовки будете соревноваться. Точно так же мы хотим сделать и у нас», — пояснил руководитель комитета дрэг-рейсинга РАФ Тигран Сеферян.
RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингуЗа прошедшие три года в Russian Drag Racing Championship (RDRC, который в 2014 году носил статус Кубка России, а с 2016-го стал чемпионатом России) приняло участие 170 пилотов из 67 городов 10 стран.
Такой подход действительно облегчит участникам подготовку к соревнованиям и позволит привлечь в гонки тех, кто пока предпочитает устраивать заезды на светофорах. Тем более что результаты на специально подготовленном дрэг-стрипе будут лучше, чем на обычной дороге. Пройдя уровень местных соревнований, в дальнейшем пилоты смогут подняться на ступеньку выше и выйти уже на старт чемпионата страны.
Сам чемпионат России по дрэг-рейсингу в 2017 году вновь будет включать в себя четыре этапа. Один из них пройдет в Белоруссии, где традиционно высок интерес к дрэг-рейсингу и где с большим успехом прошли соревнования RDRC в 2014 году. Тогда на гонку приехало много пилотов из соседних стран — до Минска добраться им проще. Организаторы SMP RDRC надеются, что и в этом году на старт выйдут европейские участники на интересной и мощной технике.
RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингуТигран Сеферян: «В 2018–2019 годах планируется организация Евразийской зоны FIA, что позволит в конечном итоге сделать наш чемпионат SMP RDRC международной серией».
Соревноваться в сезоне-2017 SMP RDRC будут три класса: автомобили с типом привода на переднюю ось, на заднюю ось и полноприводные автомобили. Из главных нововведений для классов стало ограничение дистанции для быстрых про-модов: теперь их результаты будут замеряться не на четверти мили, а 1/8 мили. Делается это из соображений безопасности. Так что рекорд Дмитрия Саморукова, президента программы SMP Racing и чемпиона RDRC 2016 года в классе RWD, вероятно, еще долго продержится непобитым: 6,325 секунды.
RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингуРегистрация на участие в сезоне SMP RDRC откроется 1 апреля.
Календарь чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC в 2017 году:
24–25 июня — Красноярск, кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо»
11–13 августа — Минск (Белоруссия)
25–27 августа — Нижний Новгород, АСК «Нижегородское кольцо»
9–10 сентября — Грозный, автодром «Крепость Грозная»
Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа:
20 мая — Грозный
22 июля — Сунджа
9–10 сентября — Грозный
Чемпионат Сибирского федерального округа:
10 июня — Омск
24–25 июня — Красноярск
8 июля — Новокузнецк
12 августа — Барнаул
2 сентября — Алматы (Казахстан)
RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингуОрганизаторы SMP RDRC (слева направо): руководитель комитета дрэг-рейсинга РАФ Тигран Сеферян, исполнительный директор ЧРОО «Федерация автоспорта Чеченской Республики» и представитель Северо-Кавказского федерального округа Сергей Удод, президент программы SMP Racing Дмитрий Саморуков, ведущий соревнований SMP RDRC Гурам Инцкирвели, исполнительный директор ИОСОО «Федерация автомобильного спорта» и представитель Центрального федерального округа Роман Сороченко, председатель Алтайского регионального отделения РАФ и представитель Сибирского федерального округа Андрей Ан, организатор гонки «Битва моторов» Нижний Новгород и представитель Приволжского федерального округа Екатерина Чугунова.
Чемпионат Приволжского федерального округа:
10 июня — Нижний Новгород
26–27 июля — Нижний Новгород
29 июля — Октябрьский
Чемпионат Центрального федерального округа:
17 июня — Воронеж
15 июля — Москва
22 июля — Иваново