Дрэг-рейсинг идет в регионы

Российский дрэг-рейсинг в ближайшие три года планирует взять новую планку по качеству и количеству официальных соревнований.

На прошедшей в среду 29 марта пресс-конференции организаторы чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC рассказали о своих планах на 2017–2019 годы. Самой главной задачей они видят увеличение количества региональных соревнований и улучшение условий их проведения. Причем по всем параметрам: подготовка трассы, зон сервиса и зрительских трибун, повышение мер безопасности, медийное освещение гонок.

Уже в этом году появится четыре региональных чемпионата по дрэг-рейсингу: в Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах. Соревнования будут проходить на стационарных автодромах и специально для этого отведенных и подготовленных трассах.

RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингу Специалисты SMP RDRC помогут местным организаторам правильно готовить дрэг-стрип, что очень важно при проведении заездов в дрэг-рейсинге.

В дальнейшем организаторы SMP RDRC планируют расширять серию официальных соревнований: в 2018 году — на уровне субъектов Федерации, а в 2019 году — уже на уровне местных площадок. Таким образом, количество гонок будет неуклонно расти и в идеале должно составить порядка 200–300 в сезон.

Совместно с Российской автомобильной федерацией SMP RDRC планируют выработать единые технические требования для всех классов, чтобы облегчить условия участия для пилотов и команд. «Когда в Европе вы приезжаете на соревнования в другую страну, то заранее представляете, с автомобилями какого уровня технической подготовки будете соревноваться. Точно так же мы хотим сделать и у нас», — пояснил руководитель комитета дрэг-рейсинга РАФ Тигран Сеферян.

RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингу За прошедшие три года в Russian Drag Racing Championship (RDRC, который в 2014 году носил статус Кубка России, а с 2016-го стал чемпионатом России) приняло участие 170 пилотов из 67 городов 10 стран.

Такой подход действительно облегчит участникам подготовку к соревнованиям и позволит привлечь в гонки тех, кто пока предпочитает устраивать заезды на светофорах. Тем более что результаты на специально подготовленном дрэг-стрипе будут лучше, чем на обычной дороге. Пройдя уровень местных соревнований, в дальнейшем пилоты смогут подняться на ступеньку выше и выйти уже на старт чемпионата страны.

Сам чемпионат России по дрэг-рейсингу в 2017 году вновь будет включать в себя четыре этапа. Один из них пройдет в Белоруссии, где традиционно высок интерес к дрэг-рейсингу и где с большим успехом прошли соревнования RDRC в 2014 году. Тогда на гонку приехало много пилотов из соседних стран — до Минска добраться им проще. Организаторы SMP RDRC надеются, что и в этом году на старт выйдут европейские участники на интересной и мощной технике.

RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингу Тигран Сеферян: «В 2018–2019 годах планируется организация Евразийской зоны FIA, что позволит в конечном итоге сделать наш чемпионат SMP RDRC международной серией».

Соревноваться в сезоне-2017 SMP RDRC будут три класса: автомобили с типом привода на переднюю ось, на заднюю ось и полноприводные автомобили. Из главных нововведений для классов стало ограничение дистанции для быстрых про-модов: теперь их результаты будут замеряться не на четверти мили, а 1/8 мили. Делается это из соображений безопасности. Так что рекорд Дмитрия Саморукова, президента программы SMP Racing и чемпиона RDRC 2016 года в классе RWD, вероятно, еще долго продержится непобитым: 6,325 секунды.

RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингу Регистрация на участие в сезоне SMP RDRC откроется 1 апреля.

Календарь чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC в 2017 году:

24–25 июня — Красноярск, кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо»

11–13 августа — Минск (Белоруссия)

25–27 августа — Нижний Новгород, АСК «Нижегородское кольцо»

9–10 сентября — Грозный, автодром «Крепость Грозная»

Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа:

20 мая — Грозный

22 июля — Сунджа

9–10 сентября — Грозный

Чемпионат Сибирского федерального округа:

10 июня — Омск

24–25 июня — Красноярск

8 июля — Новокузнецк

12 августа — Барнаул

2 сентября — Алматы (Казахстан)

RDRC, SMP RDRC, Чемпионат России по дрэг-рейсингу Организаторы SMP RDRC (слева направо): руководитель комитета дрэг-рейсинга РАФ Тигран Сеферян, исполнительный директор ЧРОО «Федерация автоспорта Чеченской Республики» и представитель Северо-Кавказского федерального округа Сергей Удод, президент программы SMP Racing Дмитрий Саморуков, ведущий соревнований SMP RDRC Гурам Инцкирвели, исполнительный директор ИОСОО «Федерация автомобильного спорта» и представитель Центрального федерального округа Роман Сороченко, председатель Алтайского регионального отделения РАФ и представитель Сибирского федерального округа Андрей Ан, организатор гонки «Битва моторов» Нижний Новгород и представитель Приволжского федерального округа Екатерина Чугунова.

Чемпионат Приволжского федерального округа:

10 июня — Нижний Новгород

26–27 июля — Нижний Новгород

29 июля — Октябрьский

Чемпионат Центрального федерального округа:

17 июня — Воронеж

15 июля — Москва

22 июля — Иваново