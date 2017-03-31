Подсчитан ущерб, нанесенный на съемках франшизы «Форсаж»

Британская компания Insure The Gap прикинула, какой ущерб был нанесен съемками первых семи фильмов франшизы «Форсаж». Выяснилось, что основные убытки нанесли не злодеи, а положительные персонажи, ну или те, кого условно можно считать таковыми.

Страховая компания Insure The Gap выяснила, что первые семь фильмов франшизы нанесли ущерб в более чем 523 млн долларов, большая часть которого пришлась на машины, которые были сильно повреждены или уничтожены, а также здания, разрушенные во время съемок.

По подсчетам компании, в ходе съемок было разбито 169 массовых автомобилей, еще 142 были полностью уничтожены. Более того, было уничтожено и не подлежит восстановлению 37 уникальных автомобилей, самым дорогим из которых стал Lykan Hypersport от W Motors, который оценивается в 3,4 млн долларов. Утверждается, что эта сумма превышает гонорары всех героев, за исключением Дуэйна «Скалы» Джонсона, который, по слухам, требует за свою работу около 5 млн долларов. Вообще, по версии журнала Forbes, он стал самым высокооплачиваемым актером прошлого года, заработав в общей сложности 64,5 млн долларов (без вычета налогов).

Любопытно, что основной ущерб был нанесен героями фильма, которых мы условно считаем положительными, потому что «ангелы дорог» далеко не ангелы в привычном понимании слова. Их действия обошлись компании в 325 млн долларов, а злодеи «потрудились» лишь на 198 млн долларов. При этом самым разрушительным персонажем оказался все же злодей в исполнении Джейсона Стейтема, который нанес ущерб на 182 млн долларов. Лидер банды гонщиков Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, уничтожил автомобилей и имущества на сумму в 69 млн долларов, а спецагент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) — на 33 млн долларов.

Начиная с пятого фильма франшизы убытки, полученные во время съемок, резко возросли, потому что Fast & Furious превратился из рядового фильма об уличных гонках в дорогой и качественно сделанный блокбастер.

В последней части автомобильного блокбастера «Форсаж», которая пока не вышла на экраны, задействована разнообразная техника, начиная от УАЗов и Лады 4×4 до танков и подводных лодок.

Очевидице удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона один эпизод со съемок франшизы: несколько автомобилей летят с четвертого и пятого этажей парковки, расположенной в центре города, падают на дорогу и взрываются.



Фото: youtube.com