Игрушка ОПГ: итальянские копы приняли «мафиозный» Ferrari в свои ряды

Решилась судьба Ferrari 458 Spider, который конфисковали у миланских криминальных лиц в сентябре 2015 года. Суперкар нарядили в полицейскую форму и отправили служить закону.

За последнее время итальянские силы правопорядка получили небывалые дары. В прошлом году им вручили перехватчик Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, а недавно под ружье поставили уже второй Lamborghini Huracan — среднемоторное суперкупе будет патрулировать дороги Болоньи, ловить лихачей и при необходимости выполнять роль экспресс-доставщика крови для переливания и органов. Теперь появился еще один суровый страж — Ferrari 458 Spider. Впрочем, у него работа будет поспокойнее, ибо его задача заключается в психологическом воздействии.

Как сообщает издание La Stampa, прежде великолепный автомобиль находился в руках местной мафии, но полтора года назад его конфисковали. Итальянское законодательство позволяет полиции и пожарной службе оставлять себе конфискат, чем копы и воспользовались по полной программе. Спайдер, наряженный в цветографическую схему и украшенный проблесковыми маячками, призван участвовать в просветительских программах и демонстрировать окружающим, что бывает с имуществом плохих парней. Впрочем, средства организованных преступных группировок Италии наверняка позволяют приобрести еще не один суперкар. Кроме 458 Spider власти Милана отобрали у бандитов 29 машин и 3 мотоцикла.

Итальянские власти арестовали членов преступной группировки, планировавших похитить прах Энцо Феррари с целью получения выкупа.

Британ ец отсудил десять тысяч долларов за яму на дороге, из-за которой он попал в аварию на своем суперкаре Ferrari 458 Spider.

Фото: La Stampa