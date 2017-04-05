Озверин и адреналин: Mercedes-AMG представил сумасшедшие кроссоверы

В спортивном подразделении «трехлучевой звезды» по мелочам не размениваются — двигатель V8 с двумя турбонагнетателями теперь устанавливается на кроссовер GLC. Новинка — настоящая проблема для конкурентов!

Дивизион Mercedes-AMG обнародовал техданные и изображения бешеного GLC 63 4Matic+ и его аналогичного по конструкции исполнения с купеобразным кузовом. В фирменной табели о рангах экстремалы расположатся над GLC 43 4Matic с 3,0-литровым наддувным двигателем мощностью 367 л.с.

Индекс 63 указывает на «битурбовосьмерку» объемом 4,0 л, которой комплектуется семейство заряженных C- и E-классов, а также линейка купе и родстеров Mercedes-AMG GT. Паркетник не пошел на компромисс, и его агрегат выдает те же 476 и 510 л.с., что и C 63. Очень прилично, хотя на сенсацию не тянет: не забываем, что у Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio те же 510 «лошадей». Базовое исполнение развивает 650 Нм при 1750–4500 об/мин, а в активе топовой версии S на 50 Нм больше. Коробки передач только 9-ступенчатые автоматические, а трансмиссии — как на супер-«ешке». Вместо межосевого дифференциала, привычного для Мерседесов с продольной компоновкой силового агрегата, в ход пустили электромеханическую муфту. В «базе» сзади самоблок, а у GLC 63 S электронно-управляемый узел. Все как у того же E 63. Впрочем, когда будущий обладатель этого монстра сядет за руль и нажмет на правую педаль, все параметры мигом вылетят у него из головы. Стандартный GLC 63 разменивает сотню за 4 с, а «эска» — на 0,2 с быстрее! У модификации Coupe потенциал идентичный. Porsche Macan Turbo с его 4,4 с до 100 км/ч растворится в зеркалах заднего вида, а вот Stelvio Quadrifoglio, сопоставимая по динамике с 476-сильным «мерсом», имеет некоторые шансы в схватке.

В оснащение кроссоверов входит пневматическая подвеска, тормозная система с 360-миллиметровыми дисками «по кругу» и функция выбора режимов движения AMG Dynamic Select с регулировками Comfort, Sport, Sport Plus, Individual и Race (последняя — для S-версии), воздействующая на настройки силового агрегата, подвески, рулевого управления, полного привода и системы курсовой устойчивости. Расслабление «нервов» автомобиля или превращение его в боевой кулак — парой кликов. Дебют состоится на автосалоне в Нью-Йорке, а старт продаж намечен на июнь.

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Фото: Mercedes-AMG