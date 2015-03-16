Будь здорова, Лада 4×4: легендарной Ниве исполнилось 40 лет

Несмотря на то, что тольяттинский внедорожник уже давно утратил свое историческое название, в народе его по-прежнему называют Нивой. Сегодня этот автомобиль, ставший по праву культовым, отмечает юбилей постановки на конвейер.

Не все российские автолюбители сегодня хорошего мнения о Ладе 4×4, многие считают ее устаревшим, неудобным и небезопасным автомобилем. Тем не менее для своего времени Нива стала настоящим прорывом и, возможно, главной конструкторской удачей коллектива Волжского автозавода за всю его историю.

Автомобиль встал на конвейер 5 апреля 1977 года и тех пор пережил множество модернизаций, сохранив при этом безошибочно узнаваемый образ. За 40 лет завод произвел порядка 2,5 млн внедорожников, 530 тысяч из них (то есть каждый пятый) отправились на экспорт. К слову, именно за границей эта машина стала по-настоящему культовой, в Европе Ладу 4×4 сегодня охотно покупают не только те, кому нужен недорогой автомобиль с хорошей проходимостью, но и состоятельные автолюбители, которым Нива нужна для коллекции наряду с такими оффроудными легендами, как Mercedes-Benz G-класса, Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Клубы любителей Нивы есть во многих странах мира, но больше всего их, разумеется, в России, где у Лады 4×4, несмотря на возраст и объективные недостатки, по-прежнему нет ни одного сопоставимого по цене конкурента. И что характерно, не предвидится…

В честь юбилея АВТОВАЗ выпустит спецверсию Лады 4×4, об ее особенностях и цене будет сообщено дополнительно.

19 марта 2017 года ушел из жизни создатель Нивы, ведущий конструктор проекта ВАЗ-2121 Петр Михайлович Прусов.

В феврале начались поставки Лады 4×4 на китайский рынок.

Осенью прошлого года один из наших самых заслуженных авторов, Владимир Соловьев, опубликовал свои воспоминания об опыте эксплуатации Нивы, с его материалом можно ознакомиться здесь. Статью журнала «За рулем», посвященную запуску внедорожника в производство, можно почитать в нашем архиве.

Фото: АВТОВАЗ