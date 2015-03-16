Будь здорова, Лада 4×4: легендарной Ниве исполнилось 40 лет

Несмотря на то, что тольяттинский внедорожник уже давно утратил свое историческое название, в народе его по-прежнему называют Нивой. Сегодня этот автомобиль, ставший по праву культовым, отмечает юбилей постановки на конвейер.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Не все российские автолюбители сегодня хорошего мнения о Ладе 4×4, многие считают ее устаревшим, неудобным и небезопасным автомобилем. Тем не менее для своего времени Нива стала настоящим прорывом и, возможно, главной конструкторской удачей коллектива Волжского автозавода за всю его историю.

Автомобиль встал на конвейер 5 апреля 1977 года и тех пор пережил множество модернизаций, сохранив при этом безошибочно узнаваемый образ. За 40 лет завод произвел порядка 2,5 млн внедорожников, 530 тысяч из них (то есть каждый пятый) отправились на экспорт. К слову, именно за границей эта машина стала по-настоящему культовой, в Европе Ладу 4×4 сегодня охотно покупают не только те, кому нужен недорогой автомобиль с хорошей проходимостью, но и состоятельные автолюбители, которым Нива нужна для коллекции наряду с такими оффроудными легендами, как Mercedes-Benz G-класса, Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Клубы любителей Нивы есть во многих странах мира, но больше всего их, разумеется, в России, где у Лады 4×4, несмотря на возраст и объективные недостатки, по-прежнему нет ни одного сопоставимого по цене конкурента. И что характерно, не предвидится…

В честь юбилея АВТОВАЗ выпустит спецверсию Лады 4×4, об ее особенностях и цене будет сообщено дополнительно.

  • 19 марта 2017 года ушел из жизни создатель Нивы, ведущий конструктор проекта ВАЗ-2121 Петр Михайлович Прусов.
  • В феврале начались поставки Лады 4×4 на китайский рынок.
  • Осенью прошлого года один из наших самых заслуженных авторов, Владимир Соловьев, опубликовал свои воспоминания об опыте эксплуатации Нивы, с его материалом можно ознакомиться здесь. Статью журнала «За рулем», посвященную запуску внедорожника в производство, можно почитать в нашем архиве.

Будь здорова, Лада 4×4: легендарной Ниве исполнилось 40 лет

Фото: АВТОВАЗ

Будь здорова, Лада 4×4: легендарной Ниве исполнилось 40 лет
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Отзывы о LADA 4x4 (4)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

машина которая опередила время, все ауди кватро появились позже содрав оригинальную схему, убрали раздатку и поставили все это тупо на седан даже не заморачиваясь с созданием оригинального кузова

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Комментарии (5)

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НИВА — это супер автомобиль. Моя первая машина была НИВА, еще 4 ступенчатая коробка, шумная, но все равно классная. На этой машине я учился ездить. Да и ремонтировать...:)
Это автомобиль, хоть и называется уже давно «4*4», до сих пор имеет огромный спрос не только в России, но и за рубежом.

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0

Н-да!Классная машина!Я рад,что её до сих пор можно купить новой.Желаю ей вечной жизни.В детстве она была автомобилем моей мечты.У меня и сейчас к ней тёплые чувства,и большая благодарность за неё её создателям.Я помню в детстве мы с пацанами нашли её кузов,и мечтали на него собрать машину(естественно «Ниву»).А ещё я вспоминаю многочисленные статьи о ней в советских «За рулем»,в том числе «На „Нивах“ через сахару»,о первом автопробеге отечественных автожурналистов.В связи с этим у меня вопрос к «За рулем»:а вы не хотите его повторить?И заодно посвятить его двум событиям-40-летию самой «Нивы»,и памяти её создателя Петра Михайловича Прусова

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0

Так и представляю себе...

США, 1948 год, в главном национальном автомобильном издании появляется статья с агалогичным содержанием... про Форд Т. 

Типа, да, Жестяная Лиззи древняя, как овно мамонта, и чтобы ее нормально эксплуатировать, надо быть лютым фанатом, но мы продолжаем ее выпускать и впаривать, потому что новых моделей этого класса за последние 40 лет не разработали!

Нива была хороша. Была. Примерно года до 1999-го.
Но нас, чую, ждет и 50-летний юбилей ее крнвейерной жизни.

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+1
Каплан Илья

я обычно в противофазе дислайкерам тебя плюсую Илюша, но сегодня не твой день,
скока там жыповской ДНК в рубиконе лет то? свыше 70ти?
но таки да, ходовую часть дабы переваривала актуальные для современного москвобада крутящие моменты
подрихтовать автотазу не мешало бы... еще пятилетки две взад
и добавить кондиционер примерно тогда же
ну и тормоза до кучи передние допилить чтобы все это останавливалось в темпе вальса.

я к чему разговор веду — новая модель и ненужна от слова совсем,
вполне достаточно (много) допилить то что есть по ходовой части

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+5
Torsen: Haldexу — вали ка ты на переднюю ось

Даже и не знаю, чего в вашем высказывании больше — слепоты или некомпетентности...

Ну вот поставьте рядом Джип 1942 года и Джип Рубикон 2017-го... И почувствуйте разницу.
А от 2121 1977-го к Урбану-2017-го года 85 процентов кузовщины подходит... и движок практически идентичен.

А сколько процентов генов Бенца Вело во всех автомобилях?
Предлагаете и его выпуск возобновлять?

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+1